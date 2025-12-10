Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Из России в Грузию — скоро по новой трассе: горный маршрут обещает стать туристической сенсацией

Новая дорога свяжет Россию и Грузию к 2028 году — ТАСС
Туризм

Для российских путешественников откроется дополнительный путь в Грузию. Уже к 2028 году планируется завершить строительство новой автомагистрали, которая станет альтернативой существующему маршруту через Верхний Ларс.

Тбилиси
Фото: commons.wikimedia.org by Vladimer Shioshvili, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Тбилиси

Дорога будущего: маршрут Квешети — Коби

Во время выступления в парламенте Грузии Гиоргобиани отметила, что трасса Квешети — Коби будет проходить параллельно знаменитой Военно-Грузинской дороге, которая сегодня остаётся единственным сухопутным путём между Россией и Грузией.

"В настоящее время ведётся строительство четырёх тоннелей и пяти мостов, которые обеспечат круглогодичное сообщение и безопасность движения", — пояснила заместитель министра инфраструктуры Грузии Мзия Гиоргобиани.

Проект имеет стратегическое значение: он должен значительно разгрузить действующую трассу, где нередко образуются километровые пробки. Кроме того, новая дорога станет частью транспортного коридора, соединяющего Кавказ с Черноморским побережьем и странами Европы.

Почему это важно для путешественников

Военно-Грузинская дорога, пролегающая через КПП "Верхний Ларс" и "Дарьяли", остаётся популярным маршрутом не только у туристов, но и у водителей грузовиков, доставляющих товары между странами. Однако зимой её часто перекрывают из-за лавин и неблагоприятных погодных условий.

Открытие нового пути сделает передвижение безопаснее и стабильнее. Эксперты отмечают, что транспортная доступность напрямую влияет на развитие туризма и торговых связей. Благодаря дополнительному маршруту Россия и Грузия смогут увеличить туристический поток и улучшить логистику между регионами.

Развитие таких проектов в регионе идёт в русле расширения туристических направлений, включая новые маршруты по Кавказу, которые становятся всё популярнее у российских путешественников.

Страховка и новые правила въезда

Начиная с 1 января 2026 года Грузия введёт обязательное требование медицинской страховки для всех иностранных граждан, включая россиян. Это значит, что туристам придётся заранее оформить страховой полис для пересечения границы. Такое решение направлено на повышение уровня медицинской защищённости путешественников и снижение нагрузки на местные клиники.

"Иностранцы должны будут подтвердить наличие страхового покрытия на случай болезни или травмы во время пребывания в Грузии", — говорится в сообщении министерства.

Эти меры соответствуют международной практике: аналогичные правила действуют во многих странах Европы и Азии, где страховка стала обязательной частью подготовки к путешествию. Об этом сообщает ТАСС.

Старая и новая трассы

Чтобы понять масштаб предстоящих изменений, стоит сравнить действующую и будущую дороги.

  1. Военно-Грузинская дорога - живописный, но сложный горный маршрут. Зимой её часто закрывают из-за снегопадов, а летом движение замедляют пробки.
  2. Новая дорога Квешети — Коби - современный инженерный проект с тоннелями и мостами, рассчитанный на круглогодичное движение и улучшенную безопасность.
  3. Основное отличие - пропускная способность: новая трасса сможет принять больше транспорта, сократив очереди на границе.
  4. Экономический эффект - развитие малого бизнеса и туристической инфраструктуры вдоль пути.

Таким образом, дорога Квешети — Коби должна стать не только транспортной артерией, но и стимулом для экономического роста регионов.

Плюсы и минусы нового маршрута

Плюсы:

  • Сокращение времени в пути между Россией и Грузией.
  • Круглогодичная доступность даже при сложных погодных условиях.
  • Повышение уровня безопасности и удобства.
  • Новые возможности для туризма и бизнеса.

Минусы:

  • Длительный срок строительства (до 2028 года).
  • Возможное увеличение транспортных сборов и расходов на обслуживание.
  • Временные ограничения движения во время стройки.

Несмотря на это, преимущества значительно перевешивают: дорога создаст новые перспективы для сотрудничества и комфортного путешествия между странами.

Советы путешественникам

  1. Следите за актуальной информацией о строительстве и сроках открытия трассы.
  2. Планируйте поездки с учётом сезонных ограничений на старом маршруте.
  3. Не забывайте о медицинской страховке — с 2026 года она станет обязательной.
  4. Рассмотрите возможность комбинированных маршрутов, включая перелёты и железнодорожное сообщение.

Заранее изучать условия путешествия и оформление страховки за рубежом - это поможет избежать неприятных ситуаций и лишних затрат.

Популярные вопросы о поездках в Грузию

Когда откроют новую трассу Квешети — Коби?

Строительство планируется завершить к 2028 году.

Можно ли сейчас попасть в Грузию на автомобиле?

Да, через КПП "Верхний Ларс" — "Дарьяли". Это единственный открытый сухопутный путь.

Нужна ли страховка для поездки в Грузию?

Да, с 1 января 2026 года для всех иностранцев, включая россиян, она станет обязательной.

Будет ли новая дорога платной?

Пока официальных данных об этом нет, но специалисты не исключают, что часть трассы может стать платной для обслуживания инфраструктуры.

Строительство дороги Квешети — Коби — это не просто инженерный проект, а важный шаг к укреплению связей между Россией и Грузией. Новый маршрут станет надёжной альтернативой старому горному пути, обеспечив круглогодичное движение и удобство для всех, кто путешествует или работает между странами. Эта дорога откроет новые возможности для бизнеса, сделает путешествия безопаснее и комфортнее, а также даст импульс развитию туризма и региональной экономики. К 2028 году дорога превратится в символ сотрудничества и доверия, соединяя не только берега Кавказа, но и людей, которых объединяет стремление к открытым границам и новым маршрутам.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
