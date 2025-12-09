Белая пустыня оказалась совсем не пустой: Антарктида раскрывает жизнь, о которой никто не догадывался

Антарктида формирует самый холодный климат на планете — Яндекс Путешествия

Антарктида давно окружена ореолом тайн: её называют ледяной пустыней, упрекают в отсутствии жизни и считают запретной зоной для обычных людей. На деле этот материк хранит куда больше неожиданностей, чем кажется на первый взгляд. Он сочетает экстремальный климат, уникальную природу и богатую научную историю. Об этом сообщает Яндекс Путешествия.

Фото: Flickr by Jason Auch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Горы Гамбурцева в Антарктиде

Что представляет собой Антарктида: география, климат и жизнь на льду

Антарктида часто упоминается вместе с Антарктикой — и отсюда возникает одно из самых распространённых заблуждений. Эти названия не равнозначны: первый термин относится к материковой суше, второй — к огромной природной зоне, включающей океан и прилегающие острова. Антарктика похожа скорее на климатический пояс, тогда как Антарктида — полноценный континент.

Здесь сосредоточены колоссальные толщины льда, скрывающие под собой горные хребты, вулканические структуры и подлёдные озёра. Почти весь материк покрыт ледником, из-за чего он считается самым холодным местом планеты. Зафиксированные температуры опускаются до -89 °С, а средние зимние показатели в центральных районах держатся между -50 °С и -70 °С.

Несмотря на это, прибрежная зона Антарктиды живёт собственной насыщенной жизнью. Именно здесь формируются колонии пингвинов — от королевских до императорских, гнездятся буревестники и поморники, обитают тюлени. Почти весь рацион животных обеспечивают прибрежные воды, богатые рыбой, кальмарами и крилем. Внутри материка условия куда суровее, и жизнь встречается крайне редко.

При этом Антарктида вовсе не всегда белоснежная. Летом в прибрежных районах появляются мхи, лишайники и даже несколько видов цветковых растений. Наибольшая концентрация зелени наблюдается на Антарктическом полуострове, где климат чуть мягче.

Антарктида в числах и фактах

Материк занимает более 14 миллионов квадратных километров и считается самым высоким по средним высотам. Почти нет населённых пунктов — только временные научные станции, где круглый год работают специалисты из десятков стран. Летом их численность достигает четырёх тысяч, зимой — около тысячи. Они изучают климат, океанологию, строение ледников и поведение атмосферы.

Отдельная особенность — часовые пояса. Антарктида лежит на пересечении всех меридианов, поэтому единого времени здесь нет. Каждая станция использует свой формат: кто-то живёт по времени страны-куратора, кто-то — по ближайшему порту.

Мифы об Антарктиде: что правда, а что нет

Антарктида обросла легендами — бывало, что их приходилось опровергать учёным и путешественникам. Например, сюда часто "переселяют" белых медведей, хотя в реальности они обитают только в Арктике. Ледяной материк — владения пингвинов и тюленей, а не северных хищников.

Ещё один миф — о полном отсутствии жизни. На самом деле экосистема Антарктики насыщена — просто она сосредоточена у берегов, а не внутри материка. Обилие криля, богатые промысловые воды и сезонные миграции китов создают динамичную среду, несмотря на экстремальные условия.

Распространено и мнение, что Антарктида — миниатюрный континент. Однако она почти вдвое больше Австралии и лишь уступает Евразии и Африке.

Наконец, путешественники верят, что Антарктида — исключительно белое царство снега. Это верно лишь на 99 %, ведь летом на побережье встречаются участки земли с растительностью: мхи, лишайники, луговик антарктический и другие устойчивые виды.

Туризм в Антарктиде: сколько стоит и как попасть

Несмотря на всю свою суровость, континент доступен для путешествий. Но цена действительно высокая: туры начинаются в Ушуайе — аргентинском порту, откуда суда отправляются через пролив Дрейка к ледяным берегам. Перелёт до Ушуайи из Москвы — уже значительная часть расходов. Далее идёт десятидневный круиз, который включает несколько дней на материке.

Стоимость таких маршрутов начинается от нескольких тысяч евро. Самые дорогие варианты — экспедиционные туры с авиаперелётом на остров Кинг-Джордж и последующим плаванием. Комбинированные программы стоят значительно дороже классических морских круизов.

Основной туристический сезон длится с ноября по март. В начале лета лучше всего видно айсберги, а ближе к январю наступает период мягкого солнца и относительного тепла. Февраль и март подходят для наблюдения за китами, которые мигрируют к антарктическим водам.

Сравнение Антарктиды с Арктикой: что отличает два полюса

Антарктида и Арктика часто кажутся зеркальными регионами, но различий у них больше, чем сходств.

Арктика — это океан, окружённый сушей. Антарктида — суша, окружённая океаном. В Арктике есть постоянные жители, сформировавшиеся культуры и населённые регионы. Антарктида заселена только временно — людьми научных экспедиций. Белые медведи встречаются исключительно на Севере, а пингвины — только на Юге. Арктическая флора намного разнообразнее, тогда как антарктическая ограничена несколькими десятками видов.

Температурный режим тоже различается: Антарктида холоднее и экстремальнее. Зато в Арктике нет таких мощных ледниковых массивов, как в южной части планеты.

Плюсы и минусы путешествия в Антарктиду

Антарктида — направление уникальное, но подходит не всем. Перед выбором тура важно изучить особенности поездки.

Преимущества:

возможность увидеть один из последних нетронутых уголков Земли;

богатая фауна побережья — пингвины, тюлени, киты;

уникальные природные ландшафты;

редкий опыт, доступный немногим путешественникам;

научная ценность региона.

Недостатки:

высокая стоимость путешествия;

длительные перелёты и переходы по морю;

зависимость от погоды и возможные переносы рейсов;

суровые условия — ограниченные возможности для комфорта;

необходимость соблюдения строгих экологических правил.

Советы путешественникам

Чтобы поездка прошла гладко, важно учитывать особенности региона.

Покупайте тур заранее — за полгода, когда цены ниже.

Будьте готовы к задержкам транспорта из-за погодных условий.

Берите только тёплую функциональную одежду — погода меняется резко.

Соблюдайте правила экологической безопасности — Антарктида охраняется особенно тщательно.

Перед высадкой на берег всегда проходите дезинфекцию экипировки.

Планируйте маршрут с запасом времени на пересадки.

Популярные вопросы об Антарктиде

Можно ли свободно путешествовать по Антарктиде?

Нет — перемещаться можно только в составе туров или по регламенту исследовательской станции.

Нужна ли виза для посещения континента?

Нет, но визы требуются для стран отправления, например Аргентины или Чили.

Можно ли увидеть пингвинов в дикой природе?

Да, колонии расположены вдоль побережья, где проходят маршруты туристических судов.

Что едят животные Антарктиды?

Основой питания служат криль, рыба, кальмары и другие морские организмы.

Реально ли переночевать на самом материке?

Некоторые экспедиции предлагают палаточные лагеря на побережье.

Есть ли в Антарктиде растительность?

Да, летом можно увидеть мхи, лишайники и несколько видов цветковых растений.