Отели взлетают в цене, но спрос только растёт: что заставляет россиян выбирать Москву на январские каникулы

Исследование Островка показало рост спроса на поездки в Москву

В преддверии новогодних праздников Москва вновь оказалась в центре туристического внимания: интерес к поездкам на январские каникулы продолжает расти, а столица укрепляет статус главного зимнего направления страны. Путешественники из крупных регионов выбирают Москву благодаря широкому выбору мероприятий, насыщенной праздничной программе и большому количеству вариантов размещения. Исследование сервиса "Островок", показывает устойчивый рост спроса на поездки в город на период с конца декабря по середину января.

Фото: mos.ru by Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы is licensed under Free More Info 20-метровый новогодний шар на Поклонной горе в Москве

Почему Москва снова стала лидером зимнего туризма

Туристический поток в Москву увеличивается из года в год, а новогодние каникулы традиционно становятся пиковым сезоном. В 2026 году аналитики фиксируют рост спроса на 5 % по сравнению с предыдущим годом. Это объясняется расширением праздничных активностей, удобной транспортной доступностью и тем, что январские каникулы предоставляют россиянам возможность отдохнуть почти две недели подряд.

Средняя цена ночи в отелях на праздничные даты составляет около 7 800 рублей, как сообщает Москва 24. Это значение формируется с учётом высокого потребительского интереса, сезонных коэффициентов и расширения предложения в сегменте городских гостиниц и апартаментов. Несмотря на рост цен в зимний сезон, туристическая активность остаётся высокой: москвичи и приезжие путешественники активно бронируют размещение задолго до каникул.

"Основной туристический поток в Москву формируют жители крупных регионов. В число самых активных туристов, которые планируют поездки в столицу на праздники, входят жители Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Нижегородской и Самарской областей, Татарстана. Рост туристической активности эксперты связывают с большой продолжительностью праздников — 12 дней выходных дней подряд", — отметили эксперты.

Эти данные подтверждают важную тенденцию: столица остаётся универсальным направлением, которое подходит и для семейного отдыха, и для романтических поездок, и для коротких путешествий.

Какие варианты размещения выбирают туристы

Туристы предпочитают отели среднего ценового сегмента, оценивая удобство, расположение и доступность услуг. Лидером остаётся категория три звезды — на неё приходится треть всех бронирований. Такие отели часто располагаются вблизи крупных транспортных узлов или рядом с центром, предлагают комфортные условия проживания и сохраняют доступную стоимость ночи. Четырёхзвездочные гостиницы также продолжают привлекать гостей, особенно тех, кто стремится получить расширенный набор услуг.

Апартаменты занимают третье место по популярности: их выбирают путешественники, желающие иметь дополнительное пространство, кухню, гибкость проживания и возможность самостоятельно планировать режим отдыха и питания. Отели без звёзд также востребованы, особенно среди молодых туристов, которые стремятся экономить и проводить больше времени на городских мероприятиях.

"На хостелы приходится 4%, на гостевые дома — 1%", — уточнили в исследовании.

Это показывает, что бюджетный сегмент остаётся нишевым, несмотря на развитие молодёжного туризма. В зимний сезон путешественники чаще выбирают комфорт.

Типичный портрет туриста в Москве — это пара взрослых: на такие бронирования приходится более половины размещений. Семьи с детьми также активно приезжают на праздники, что объясняется большим количеством тематических мероприятий, ярмарок, катков и праздничных программ. Соло-туристы занимают меньшую долю, но сохраняют стабильный интерес к коротким поездкам и экскурсиям.

Как меняется поведение самих москвичей

Жители Москвы всё чаще рассматривают столицу как туристическое направление. Они бронируют номера в городских отелях, выбирают программы выходного дня и посещают экскурсии, которые обычно оставляют "на потом". Новогодний период стал особенно популярным: многие отели предлагают праздничные бранчи, ёлки для детей, гастрономические ужины, тематические перформансы и возможность встретить Новый год в комфортной городской атмосфере.

Москвичи с доходом выше среднего уровня предпочитают премиальные отели в центре города. Эти гостиницы создают специальные зимние программы, включающие панорамные виды, авторские меню, SPA-комплексы, музыкальные вечера и разнообразные развлекательные мероприятия. Такой формат отдыха позволяет жителям столицы почувствовать себя туристами, не покидая города.

Сравнение: Москва и другие российские зимние направления

Москва — одно из самых универсальных направлений, поскольку сочетает культурные достопримечательности, инфраструктуру и праздничное оформление. В отличие от Санкт-Петербурга, столица предлагает более обширную программу уличных фестивалей и ярмарок. По сравнению с Краснодарским краем Москва выигрывает разнообразием зимних активностей. Татарстан и Нижегородская область часто выбираются для коротких поездок, но столица остаётся лидером по масштабу мероприятий и уровню сервиса.

Решающими аргументами становятся удобная логистика, плотность событий и широкий выбор развлечений — от ледовых площадок до гастрономических туров.

Советы путешественникам на январские праздники

Бронируйте отели заранее — спрос традиционно высокий. Выбирайте размещение рядом с линиями метро, чтобы сократить время поездок. Составляйте маршрут на несколько дней, включая музеи, ярмарки и прогулки. Посещайте популярные площадки в первой половине дня, когда меньше людей. Рассмотрите апартаменты, если планируете отдых с детьми или длительное проживание.

Популярные вопросы о поездках в Москву на новогодние праздники

Какие районы города лучше выбирать для размещения?

Наибольший интерес вызывают центр, Тверской район и районы рядом с крупными линиями метро.

Как избежать переполненности туристических зон?

Посещайте ключевые объекты утром, бронируйте программы заранее и чередуйте популярные места с менее известными локациями.

Подходят ли апартаменты для новогоднего отдыха?

Да, они удобны для семей и гостей, которые планируют готовить или хотят больше пространства.