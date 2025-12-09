Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
UniCredit начал масштабное сокращение бизнеса в России
Новый водоносный горизонт площадью 1,2 млн км² найден в Амазонии — Университет Пара
Непрерывный режим работы кондиционера снижает зимние расходы энергии — Malatec
Опубликованы три простых рецепта салатов с ананасом к празднику — "Белновости"
Горчица помогает пищеварению и усвоению белков — данные диетолога Русаковой
Дочь Даны Борисовой изменила Артуру Якобсону из-за алкоголя
Эксперты отметили способность картофеля смягчать горечь в супе — Белновости
Компот из сухофруктов выводит натрий и лишнюю воду — диетолог Анна Белоусова
Нет смысла прятать наворованное, удар коснётся и самых близких — глава СК Бастрыкин

Теперь собакой быть дорого: в итальянском раю нашли новый способ брать деньги с туристов

Больцано вводит ежедневный налог для туристов с собаками — член совета Вальхер
Туризм

Путешествия с питомцами становятся всё более популярными, но теперь они могут оказаться немного дороже. Северный итальянский город Больцано готовится ввести новый сбор, который коснётся не только местных жителей, но и туристов, приезжающих с собаками. Решение вызвало широкий общественный резонанс и стало частью более масштабных дискуссий о "налоге на ответственность". Об этом сообщает La Repubblica.

Пьяцца дель Дуомо в Катании
Фото: commons.wikimedia.org by Luca Aless, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пьяцца дель Дуомо в Катании

Новый порядок для владельцев собак

Начиная с 2026 года, владельцам собак, приезжающим в Больцано, придётся платить 1,50 евро в день за каждого питомца. Местных жителей также не обошли стороной: для них установлен годовой налог в 100 евро. Эти средства, по словам властей, направят на уборку улиц и создание специализированных парков для выгула.

Чиновники утверждают, что новая мера должна компенсировать расходы на содержание чистоты и инфраструктуры. Сейчас город сталкивается с проблемой загрязнения улиц и нехватки зон, где животные могли бы гулять без ограничений.

Однако часть жителей опасается, что налог приведёт не к улучшению, а к росту напряжения между владельцами животных и остальными горожанами.

"Это справедливая мера, потому что она касается исключительно владельцев собак. В противном случае за уборку тротуаров пришлось бы отвечать всему сообществу", — заявил член провинциального совета Луис Вальхер.

По его словам, те, кто уже зарегистрировал своих питомцев в городском ДНК-реестре, получат освобождение от налога на два года. Эта льгота призвана стимулировать участие в программе, запущенной ранее для борьбы с нарушителями чистоты.

Как работает ДНК-регистрация собак

Программа ДНК-учёта собак была введена в Больцано несколько лет назад. Власти предложили новый способ борьбы с владельцами, не убирающими за своими питомцами. С помощью анализа биоматериала можно определить, кому принадлежит конкретная собака, и выписать штраф до 600 евро за нарушение.

Такая практика уже используется в некоторых городах Швейцарии, Испании и Австрии. Больцано стал первым итальянским городом, который внедрил подобный подход.

Теперь власти решили объединить две инициативы — ДНК-регистрацию и налог — чтобы повысить эффективность контроля и покрыть расходы на обслуживание системы.

Почему решение вызвало споры

Реакция общественности на новый налог оказалась неоднозначной. Организации по защите животных посчитали, что меры несправедливы и противоречат идее гуманного отношения к животным.

"Провинция Больцано сама себе вредит, вводя налог на собак и даже на четвероногих туристов", — заявила Карла Рокки, президент национальной организации по защите животных ENPA.

Она отметила, что власти должны сосредоточиться на просветительской работе и штрафах для нарушителей, а не на новых сборах. По её мнению, налог не решит проблему загрязнения, но ударит по ответственным владельцам, которые заботятся о чистоте и путешествуют со своими питомцами.

"Животные — это не роскошь, а часть семьи. Новые налоги не исправят поведение людей, а только отпугнут тех, кто любит своих питомцев и путешествует с ними", — добавила она.

Туризм и перегрузка

Решение о введении налога стало частью более широкой стратегии по контролю туристического потока. В последние годы регион Доломитовых Альп страдает от чрезмерного туризма: количество гостей значительно превышает возможности инфраструктуры.

В соседних провинциях владельцы земель даже начали устанавливать турникеты на популярных тропах, чтобы взимать плату за вход и ограничивать количество посетителей. Больцано пошёл дальше — включил в систему регулирования даже четвероногих туристов.

Многие путешественники уже привыкли к поездкам с питомцами по Европе, где такие сборы становятся частью нормальной практики: в некоторых странах они включены в туристические пошлины, а в отелях появились специальные "dog friendly" тарифы.

Местные жители надеются, что часть средств, собранных с нового налога, будет направлена на благоустройство парков и поддержку приютов для животных.

Сравнение с другими странами

Налог на собак — не новое явление. Подобная практика существует в Германии, Швеции, Нидерландах и Австрии.

  1. В Берлине владельцы собак ежегодно платят около 120 евро, а в Мюнхене — до 150 евро.
  2. В Австрии налог на собак введён почти во всех федеральных землях и считается "экологическим", поскольку связан с чистотой городов.
  3. В Швейцарии его включают в коммунальные сборы, а часть средств идёт на ветеринарный контроль.

Больцано, таким образом, лишь присоединился к общеевропейской тенденции. Однако итальянцы восприняли эту инициативу болезненнее, ведь страна традиционно гордится своей открытостью и мягким отношением к животным.

Плюсы и минусы нового налога

Любая мера имеет как сторонников, так и противников. Новый налог на собак — не исключение.

Плюсы:

  • Повышает ответственность владельцев и стимулирует уборку за питомцами.
  • Создаёт финансовую базу для обустройства зон выгула.
  • Позволяет уменьшить загрязнение улиц и улучшить городской имидж.

Минусы:

  • Увеличивает расходы жителей и туристов.
  • Может привести к росту отказов от домашних животных.
  • Не решает проблему воспитания и культуры поведения.

Эксперты отмечают, что подобные меры работают только тогда, когда сопровождаются образовательными инициативами и развитием инфраструктуры — парков, станций для утилизации отходов и программ по поддержке приютов.

Популярные вопросы о налоге на собак в Италии

1. Когда вступает в силу налог в Больцано?

Он начнёт действовать с 2026 года и будет распространяться как на местных жителей, так и на туристов, приезжающих с собаками.

2. Какую сумму придётся платить?

Туристы — 1,50 евро в день за собаку, местные жители — 100 евро в год. Освобождение на два года получат те, кто зарегистрировал питомцев в ДНК-базе.

3. Можно ли не платить налог?

Да, при наличии регистрации ДНК-собаки. Власти рассматривают это как способ стимулировать добросовестных владельцев.

4. Куда пойдут собранные средства?

Планируется направить их на уборку улиц, создание площадок для выгула и благоустройство зон отдыха.

5. Что будет, если не убирать за собакой?

Штраф может составить до 600 евро. Система ДНК-учёта позволяет установить конкретного владельца по биоматериалу, найденному на месте нарушения.

Дополнительно стоит отметить, что в Европе уже действуют строгие законы для владельцев собак, регулирующие как содержание животных, так и ответственность за их поведение в общественных местах. Введение налога на собак в Больцано — шаг, отражающий новую философию городской жизни: платить не за сам факт владения животным, а за его влияние на окружающую среду. Для одних это проявление справедливости, для других — избыточная бюрократия. Больцано может стать примером города, где комфортно и людям, и их четвероногим спутникам.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
В Европе началась волна массовых закрытий автозаводов
Авто
В Европе началась волна массовых закрытий автозаводов
Песня "Дельфин и русалка" появилась благодаря памятнику
Шоу-бизнес
Песня "Дельфин и русалка" появилась благодаря памятнику
Популярное
Ополосните волосы этой травой — и они начнут расти быстрее: какой рецепт пришёл из древности

Розмарин используют в уходе за волосами из-за его влияния на кожу головы и микроциркуляцию. Как сделать масло и настой и применять дома.

Розмарин укрепил волосяные фолликулы и снизил выпадение
Мягкое пикси подходит для разных типов волос и лиц — стилист Куклина
Стрижка, которая идеально сидит на всех: как подобрать свой идеальный стиль без лишних усилий
Европейская автоотрасль трещит по швам: начался процесс, которого так боялись производители
Малахитовый гроб шелестнул тайной: находка СССР переворачивает представления о древних цивилизациях
Приветствия котов зависят от пола вошедшего человека — Ethology Александр Рощин Монумент Йонагуни обнаружен у Рюкю в 1986 году — геолог Масааки Кимура Игорь Буккер Су-35С прижал авиацию противника к земле — глава Ростеха Сергей Чемезов Сергей Ивaнов
Россия против Европы: тактика одной боеголовки, которая ломает НАТО
Год без фитофторы начинается в декабре: советский раствор добирается туда, куда химия не дотянется
Прямой разлом толщиной с карандаш: загадка каменного гиганта доводит исследователей до ступора
Прямой разлом толщиной с карандаш: загадка каменного гиганта доводит исследователей до ступора
Последние материалы
Больцано вводит ежедневный налог для туристов с собаками — член совета Вальхер
Война шимпанзе привела к резкому росту рождаемости — Science&Vie
Горчица помогает пищеварению и усвоению белков — данные диетолога Русаковой
Дочь Даны Борисовой изменила Артуру Якобсону из-за алкоголя
Регулярная активность снижает стресс и переедания — The Conversation
Эксперты отметили способность картофеля смягчать горечь в супе — Белновости
Тёмно-фиолетовый оттенок заменил красный в маникюре сезона
Компот из сухофруктов выводит натрий и лишнюю воду — диетолог Анна Белоусова
Затруднённый пуск двигателя указывает на разряд аккумулятора
Нет смысла прятать наворованное, удар коснётся и самых близких — глава СК Бастрыкин
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.