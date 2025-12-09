Теперь собакой быть дорого: в итальянском раю нашли новый способ брать деньги с туристов

Больцано вводит ежедневный налог для туристов с собаками — член совета Вальхер

Путешествия с питомцами становятся всё более популярными, но теперь они могут оказаться немного дороже. Северный итальянский город Больцано готовится ввести новый сбор, который коснётся не только местных жителей, но и туристов, приезжающих с собаками. Решение вызвало широкий общественный резонанс и стало частью более масштабных дискуссий о "налоге на ответственность". Об этом сообщает La Repubblica.

Фото: commons.wikimedia.org by Luca Aless, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пьяцца дель Дуомо в Катании

Новый порядок для владельцев собак

Начиная с 2026 года, владельцам собак, приезжающим в Больцано, придётся платить 1,50 евро в день за каждого питомца. Местных жителей также не обошли стороной: для них установлен годовой налог в 100 евро. Эти средства, по словам властей, направят на уборку улиц и создание специализированных парков для выгула.

Чиновники утверждают, что новая мера должна компенсировать расходы на содержание чистоты и инфраструктуры. Сейчас город сталкивается с проблемой загрязнения улиц и нехватки зон, где животные могли бы гулять без ограничений.

Однако часть жителей опасается, что налог приведёт не к улучшению, а к росту напряжения между владельцами животных и остальными горожанами.

"Это справедливая мера, потому что она касается исключительно владельцев собак. В противном случае за уборку тротуаров пришлось бы отвечать всему сообществу", — заявил член провинциального совета Луис Вальхер.

По его словам, те, кто уже зарегистрировал своих питомцев в городском ДНК-реестре, получат освобождение от налога на два года. Эта льгота призвана стимулировать участие в программе, запущенной ранее для борьбы с нарушителями чистоты.

Как работает ДНК-регистрация собак

Программа ДНК-учёта собак была введена в Больцано несколько лет назад. Власти предложили новый способ борьбы с владельцами, не убирающими за своими питомцами. С помощью анализа биоматериала можно определить, кому принадлежит конкретная собака, и выписать штраф до 600 евро за нарушение.

Такая практика уже используется в некоторых городах Швейцарии, Испании и Австрии. Больцано стал первым итальянским городом, который внедрил подобный подход.

Теперь власти решили объединить две инициативы — ДНК-регистрацию и налог — чтобы повысить эффективность контроля и покрыть расходы на обслуживание системы.

Почему решение вызвало споры

Реакция общественности на новый налог оказалась неоднозначной. Организации по защите животных посчитали, что меры несправедливы и противоречат идее гуманного отношения к животным.

"Провинция Больцано сама себе вредит, вводя налог на собак и даже на четвероногих туристов", — заявила Карла Рокки, президент национальной организации по защите животных ENPA.

Она отметила, что власти должны сосредоточиться на просветительской работе и штрафах для нарушителей, а не на новых сборах. По её мнению, налог не решит проблему загрязнения, но ударит по ответственным владельцам, которые заботятся о чистоте и путешествуют со своими питомцами.

"Животные — это не роскошь, а часть семьи. Новые налоги не исправят поведение людей, а только отпугнут тех, кто любит своих питомцев и путешествует с ними", — добавила она.

Туризм и перегрузка

Решение о введении налога стало частью более широкой стратегии по контролю туристического потока. В последние годы регион Доломитовых Альп страдает от чрезмерного туризма: количество гостей значительно превышает возможности инфраструктуры.

В соседних провинциях владельцы земель даже начали устанавливать турникеты на популярных тропах, чтобы взимать плату за вход и ограничивать количество посетителей. Больцано пошёл дальше — включил в систему регулирования даже четвероногих туристов.

Многие путешественники уже привыкли к поездкам с питомцами по Европе, где такие сборы становятся частью нормальной практики: в некоторых странах они включены в туристические пошлины, а в отелях появились специальные "dog friendly" тарифы.

Местные жители надеются, что часть средств, собранных с нового налога, будет направлена на благоустройство парков и поддержку приютов для животных.

Сравнение с другими странами

Налог на собак — не новое явление. Подобная практика существует в Германии, Швеции, Нидерландах и Австрии.

В Берлине владельцы собак ежегодно платят около 120 евро, а в Мюнхене — до 150 евро. В Австрии налог на собак введён почти во всех федеральных землях и считается "экологическим", поскольку связан с чистотой городов. В Швейцарии его включают в коммунальные сборы, а часть средств идёт на ветеринарный контроль.

Больцано, таким образом, лишь присоединился к общеевропейской тенденции. Однако итальянцы восприняли эту инициативу болезненнее, ведь страна традиционно гордится своей открытостью и мягким отношением к животным.

Плюсы и минусы нового налога

Любая мера имеет как сторонников, так и противников. Новый налог на собак — не исключение.

Плюсы:

Повышает ответственность владельцев и стимулирует уборку за питомцами.

Создаёт финансовую базу для обустройства зон выгула.

Позволяет уменьшить загрязнение улиц и улучшить городской имидж.

Минусы:

Увеличивает расходы жителей и туристов.

Может привести к росту отказов от домашних животных.

Не решает проблему воспитания и культуры поведения.

Эксперты отмечают, что подобные меры работают только тогда, когда сопровождаются образовательными инициативами и развитием инфраструктуры — парков, станций для утилизации отходов и программ по поддержке приютов.

Популярные вопросы о налоге на собак в Италии

1. Когда вступает в силу налог в Больцано?

Он начнёт действовать с 2026 года и будет распространяться как на местных жителей, так и на туристов, приезжающих с собаками.

2. Какую сумму придётся платить?

Туристы — 1,50 евро в день за собаку, местные жители — 100 евро в год. Освобождение на два года получат те, кто зарегистрировал питомцев в ДНК-базе.

3. Можно ли не платить налог?

Да, при наличии регистрации ДНК-собаки. Власти рассматривают это как способ стимулировать добросовестных владельцев.

4. Куда пойдут собранные средства?

Планируется направить их на уборку улиц, создание площадок для выгула и благоустройство зон отдыха.

5. Что будет, если не убирать за собакой?

Штраф может составить до 600 евро. Система ДНК-учёта позволяет установить конкретного владельца по биоматериалу, найденному на месте нарушения.

Дополнительно стоит отметить, что в Европе уже действуют строгие законы для владельцев собак, регулирующие как содержание животных, так и ответственность за их поведение в общественных местах. Введение налога на собак в Больцано — шаг, отражающий новую философию городской жизни: платить не за сам факт владения животным, а за его влияние на окружающую среду. Для одних это проявление справедливости, для других — избыточная бюрократия. Больцано может стать примером города, где комфортно и людям, и их четвероногим спутникам.