Запрету в 50 лет пришёл конец: азиатская столица туризма снова открывает дневной доступ к спиртному

Таиланд отменил дневной запрет на продажу алкоголя — Associated Press

В Таиланде отменили правило, которое больше полувека ограничивало возможность покупки алкоголя в дневные часы. Решение принято в преддверии туристического сезона, когда поток гостей традиционно возрастает. Власти рассчитывают, что послабление поддержит путешественников и оживит внутренний рынок напитков.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Тайланд

Историческое изменение алкогольной политики

Запрет, действовавший с 14:00 до 17:00, впервые ввели еще в 1972 году, когда страна находилась под военным управлением. Документ сохранился в силе даже после политических преобразований, хотя первоначальная мотивация его появления давно утратила конкретное объяснение. Таиланд, где большинство населения исповедует буддизм, традиционно относится к употреблению спиртного с осторожностью. Несмотря на это, алкоголь остается частью бытовой культуры, а туристические зоны формируют устойчивый спрос на напитки.

Теперь ограничения официально сняты на 180 дней. К этому сроку власти проведут проверку последствий и решат, продлевать ли правило или вернуть прежние нормы. Такой подход позволяет государству оценить влияние изменения на безопасность, экономику и социальное поведение.

Согласно обновленным нормам, магазины могут продавать алкоголь с 11 утра до полуночи, а заведения — обслуживать гостей до часа ночи. Это создает единый график, которого раньше не хватало: многие покупатели сталкивались с различиями в правилах между районами и типами торговых точек. Об этом сообщает Associated Press.

Дискуссия вокруг безопасности и рисков

Рассмотрение реформы сопровождалось обсуждением возможных последствий. Одним из часто упоминаемых рисков стало увеличение числа случаев управления транспортом в состоянии опьянения. В туристический сезон дороги и так становятся более загруженными, поэтому тема безопасности остается одной из ключевых для правительства. Власти подчеркивают, что намерены внимательно отслеживать статистику, чтобы избежать непредвиденных последствий.

При этом сторонники изменений отмечали, что прежний дневной запрет не решал основных проблем. На практике многие небольшие магазины продолжали продавать алкоголь и во время ограничений. В одних районах контроль был строгим, в других — слабее, что порождало неравномерность и путаницу.

Контекст ограничений и опыт пандемии

Во время пандемии государство временно запрещало розничные продажи алкоголя целиком, ограничивая социальные контакты и снижая нагрузку на здравоохранение. Тогда многие отрасли торговли испытали падение доходов, и нынешнее послабление рассматривается как часть восстановления предпринимательства, ориентированного на туристов.

Экономическая составляющая играет заметную роль. Бары, ночные клубы, рестораны и круглосуточные магазины — важные элементы туристической инфраструктуры. Доступность напитков в дневное время может повысить привлекательность курортов, особенно в высокий сезон. Похожие изменения в интересах путешественников обсуждаются и в других странах Азии, где растущий поток гостей формирует новые ожидания — например, зимние направления в регионе остаются одними из самых востребованных.

Потенциальные последствия для рынка

Решение отменить запрет затрагивает не только сферу развлечений, но и производителей алкоголя, дистрибьюторов и владельцев торговых точек. Для крупных сетей это возможность выстроить более логичную систему продаж, а для малого бизнеса — шанс снизить зависимость от вечерних часов. Более стабильный поток покупателей помогает планировать закупки и рабочие графики персонала.

Среди экспертов подчеркивается, что новый режим может изменить привычки потребителей. Люди, которые раньше подстраивались под жесткий график, смогут распределять покупки равномернее, избегая ажиотажа. Реальный эффект, однако, будет заметен только спустя несколько месяцев.

Туристическая отрасль также ожидает положительных изменений. Для путешественников важна предсказуемость: возможность купить напиток в течение дня делает отдых комфортнее. Подобные сдвиги связывают с общей перестройкой туристических сценариев — как это происходит, например, в странах, где праздничные поездки формируют новый спрос и меняют структуру отдыха.

Прежняя и новая система

До реформы регулирование продаж выглядело неоднородно:

Прежний запрет ограничивал продажи на три часа, но не затрагивал отдельные категории заведений. Местные администрации иногда вводили дополнительные меры. Новая система устанавливает единый, прозрачный график.

Ключевое отличие — предсказуемость для покупателей и бизнеса.

Плюсы и минусы отмены дневного запрета

Преимущества:

удобство для туристов;

рост доходов бизнеса;

снижение хаотичности в правоприменении;

единый график продаж.

Вопросы, требующие наблюдения:

возможный рост нарушений, связанных с опьянением;

необходимость усиления контроля на дорогах;

дополнительная нагрузка на медслужбы в праздники.

Экспериментальный формат выбран именно поэтому — он позволяет собрать данные перед финальным решением.

Советы путешественникам и местным жителям

Уточнять режим работы магазинов на конкретном курорте;

Помнить, что покупка и употребление регулируются разными нормами;

Соблюдать правила безопасности, включая дорожные;

Учитывать, что контроль на популярных курортах может быть строже.

Популярные вопросы о новом режиме продажи алкоголя

1. Сколько продлится эксперимент?

180 дней, затем власти оценят показатели.

2. Можно ли пить алкоголь после полуночи?

Покупки разрешены до 00:00, употребление в заведениях — до 01:00.

3. Почему запрет отменили сейчас?

Решение связано с туристическим сезоном и стремлением сделать правила прозрачными.

Отмена дневного запрета стала для Таиланда шагом к более гибкой и современной системе регулирования, в которой учитываются интересы как путешественников, так и местных жителей. Новый режим продаж делает повседневную жизнь предсказуемее, поддерживает бизнес и помогает стране адаптироваться к меняющимся туристическим потокам. При этом экспериментальный формат позволяет властям трезво оценить последствия и при необходимости скорректировать подход. Именно такой сбалансированный путь показывает, как государственные решения могут сочетать экономические задачи с заботой о безопасности и комфорте людей.