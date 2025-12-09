Рай для путешественников, кошмар для местных: туристическое давление разрушает города один за другим

Бангкок привлёк 30,3 млн туристов в 2025 году — CNN Travel

Бангкок в последние годы стал городом, который притягивает путешественников со всего мира. Миллионы людей стремятся увидеть его рынки, храмы и атмосферу, которую невозможно перепутать ни с чем. Но стремительный туристический поток несёт не только прибыль, но и проблемы: популярные направления Азии сталкиваются с растущей нагрузкой из-за не всегда корректного поведения гостей.

Фото: Grounds of the Grand Palace by Ian Gratton from Sutton-n-Craven, North Yorkshire, England, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Бангкок

Почему Бангкок удерживает звание туристической столицы мира

Согласно свежему отчёту Euromonitor International, в 2025 году Бангкок стал самым посещаемым городом планеты — сюда приехало 30,3 миллиона иностранных туристов. Такой показатель объясняется доступными авиаперелётами, развитой инфраструктурой и репутацией Таиланда как страны, где гармонично сочетаются пляжи, гастрономия, ночная жизнь и исторические достопримечательности.

В отчёт входит не только общее количество приезжающих. Аналитики оценивают и качество городской среды, устойчивость туристических практик, состояние экономики и показатели безопасности — и по совокупности критериев столица Таиланда ежегодно занимает верхние строчки.

Однако стремительное увеличение туристического трафика приводит к избыточной нагрузке на популярные районы, росту бытовых отходов и конфликтам между местными жителями и гостями.

Как меняются туристические предпочтения в мире

Параллельно с ростом популярности Бангкока аналитики отметили ещё один устойчивый тренд: европейские города продолжают лидировать в рейтингах привлекательности. Париж пятый год подряд назван лучшим городом мира по версии Euromonitor International. Город привлекает не только своей архитектурой и музеями, но и стабильностью туристической экономики. Однако из-за высокого спроса некоторые культурные объекты вынуждены поднимать цены на билеты. Например, Лувр увеличил стоимость входа для гостей из стран, не входящих в Европейскую экономическую зону, почти на половину.

Подобные меры отражают стремление ограничить перегрузку: крупные музеи всё чаще адаптируются под приток путешественников, чтобы сохранить комфорт посетителей и самих сотрудников. Об этом сообщает CNN Travel.

Азиатско-Тихоокеанский регион: импульс и перегрузка

Рынок Азии в 2025 году стал одним из самых динамичных. Количество международных прибытий выросло на 10 %, что свидетельствует о восстановлении после нескольких сложных лет. В регион тянутся как молодые путешественники, так и опытные туристы, выбирающие новые направления. Эту динамику усиливают и дополнительные направления, такие как обновлённые маршруты во Владивосток, что отражено в материале о том, как Владивосток становится магнитом для южнокорейских туристов.

Особенно популярны мегаполисы Юго-Восточной Азии:

Бангкок,

Сингапур,

Гонконг,

Хошимин.

Здесь совмещаются более доступные цены, современная городская среда и уникальный культурный код.

Однако наряду с развитием возникают проблемы.

Местные жители и власти всё чаще говорят о:

нарушениях правил поведения;

загрязнении улиц;

опасных попытках туристов делать фото в недопустимых местах;

росте шумовых нарушений.

Эти факторы заставляют власти пересматривать подходы к регулированию туризма.

Кто и как формирует рейтинги топ-городов мира

Индекс Euromonitor International стал одним из самых авторитетных в отрасли. Он учитывает более 50 показателей, включая доступность транспорта, экологические инициативы, состояние городской экономики, культурную насыщенность и готовность принимать туристов.

Париж, Лондон, Мадрид и Амстердам традиционно попадают в десятку лидеров, но в последние годы растёт представительство азиатских мегаполисов. В 2025 году Токио впервые за долгое время уступил звание самого густонаселённого города другому мегаполису региона, что отражает демографические изменения.

Новые рекорды: от отелей до инженерных сооружений

Туристическая повестка года оказалась насыщенной: в разных странах открыли новый самый высокий отель, самый глубокий подводный тоннель, а также два рекордных моста — в Китае и Кашмире. Эти проекты привлекают любителей инженерных чудес и формируют новые маршруты.

Почему поведение туристов стало ключевым вызовом

Рост туризма приводит к необходимости пересматривать нормы поведения в общественных местах. Социальные сети заполняются роликами, где путешественники нарушают правила, делают рискованные снимки, оставляют мусор или пренебрегают культурными традициями.

В результате:

растёт количество штрафов;

популярные природные зоны вводят ограничения;

в отдельных странах закрывают перегруженные локации.

Бангкок и другие туристические мегаполисы

Бангкок сохраняет особенную атмосферу, которую сложно заменить другими городами. Он выигрывает благодаря доступности, разнообразию кухонь и богатой культурной среде. Сингапур предлагает строгие правила, но обеспечивает высокий уровень безопасности. Токио привлекает сочетанием древних традиций и ультрасовременной инфраструктуры. При этом значительную роль в выборе направления нередко играет стоимость путешествия — её влияние подробно разбирается в материале о том, почему авиабилеты снова определяют маршруты россиян.

Такие различия помогают путешественникам ориентироваться в сотнях доступных направлений и находить наиболее подходящие варианты.

Плюсы и минусы стремительного туристического роста

Рост турпотока приносит дополнительные доходы, расширяет рынок гостиничных услуг и стимулирует развитие инфраструктуры. Однако он же провоцирует перегрузку транспорта, ухудшение экологической ситуации, рост шумовых нарушений и жалоб со стороны местных жителей.

Советы путешественникам, отправляющимся в Азию

Изучайте местные культурные нормы перед поездкой. Уважайте религиозные традиции и священные места. Соблюдайте экологические правила в природных зонах. Избегайте опасных фото и видеосъёмки. Поддерживайте чистоту в местах посещения.

Популярные вопросы о туризме в Бангкоке

Когда лучше ехать в Бангкок?

Оптимален сухой сезон — меньше дождей и комфортнее температура.

Насколько безопасна самостоятельная поездка?

Путешественники отмечают высокий уровень безопасности, однако нужно соблюдать базовые меры предосторожности.

Какой район выбрать для проживания?

Центр подходит тем, кто ценит транспортную доступность, туристические районы — тем, кто хочет быть ближе к культурным объектам.

Бангкок остаётся примером того, как стремительный туристический рост может сочетаться с сохранением самобытности и культурного богатства. Его успех подчёркивает важность бережного отношения к городам, куда ежегодно приезжают миллионы людей. Чем лучше путешественники понимают особенности азиатских стран и уважают местные традиции, тем устойчивее развивается туризм и тем комфортнее становятся поездки для всех, кто выбирает этот динамичный регион.