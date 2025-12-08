Глэмпинги захватывают зимний сезон: путешественников привлекает фактор, который сложно найти в отелях

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Aurora Village предлагает номера в куполах для наблюдения сияния — Яндекс Путешествия
Зимние праздники всё ближе, и многие начинают присматривать место, где можно провести каникулы в окружении заснеженной природы. Хочется найти пространство, в котором получится отдохнуть от городской суеты, устроить семейный праздник, попариться в бане, сделать красивые зимние фотографии и просто провести время рядом с близкими. Именно поэтому все больше путешественников выбирают формат зимних глэмпингов — уединённых, атмосферных и при этом комфортных. Об этом сообщает сайт Яндекс Путешествия.

Активный зимний отдых вечером
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Активный зимний отдых вечером

Подборка зимних глэмпингов для отдыха всей семьи

Среди вариантов, которые подходят для праздничного уикенда или длительного отдыха, выделяется несколько глэмпингов с комфортной инфраструктурой и живописными локациями.

Aurora Village

Aurora Village расположен в Мурманской области, в 44 километрах от Мурманска по направлению к Териберке. Комплекс особенно привлекает тех, кто мечтает увидеть северное сияние: благодаря прозрачной части иглу наблюдать за небом можно, не выходя наружу. В семи купольных домиках площадью около 28 кв. м предусмотрены зоны отдыха, панорамные стеклянные вставки и всё необходимое для комфортного проживания.

Гостям предлагают завтраки в кафе или доставку в иглу. Дополнительным впечатлением станут северные ужины: в меню есть стейк из форели, блюда из оленины и вариации на основе местных продуктов. В стоимость проживания не включены активности, но их легко организовать на территории: открытая купель, катание на снегоходах, прогулки и возможность заняться зимними видами спорта создают насыщенную программу отдыха.

"Долина Мечтателей"

В Иркутской области, рядом с Байкалом, расположен глэмпинг "Долина Мечтателей". Зимой гостей размещают в иглу с отоплением и электричеством. В домиках есть подогреваемые простыни и мягкое декоративное освещение. Близость к побережью делает локацию особенно привлекательной для тех, кто хочет почувствовать атмосферу сибирской зимы.

На территории работает ресторан, где предлагают блюда северной и средиземноморской кухни. В стоимость проживания входят завтраки, а вечером можно попробовать тушёное мясо, пасту, горячие супы и сезонные гарниры. Расположение глэмпинга позволяет совместить отдых с поездкой к Байкалу и прогулками по окрестностям.

"Точка Немо"

Глэмпинг "Точка Немо" в Ярославской области вырос из идеи объединить любителей путешествий под парусом. Летом здесь проводят заплывы на яхтах и сапах, а зимой создают атмосферу уюта и спокойствия среди заснеженных волжских пейзажей. Для размещения предлагают купола с панорамными окнами, зеркальные баусы, домики на деревьях и коттеджи.

В инфраструктуру входят баня, сауна, массажные программы, а также ритуалы на основе соли и ароматных трав. В ресторане подают русские и европейские блюда, в том числе согревающие напитки. Семьи с детьми могут покататься на лыжах, ватрушках, посетить вольер с кроликами или наблюдать за звёздами через телескоп. Рядом расположены маршруты для прогулок, места для костров и культурные объекты Ярославля и Костромы.

TheGarden

TheGarden в Ставропольском крае — это сочетание природной тишины и качественной инфраструктуры. Глэмпинг находится у подножия горы Верблюд, в 30 минутах езды от Минеральных Вод. Гости размещаются в геокуполах, каждый из которых расположен на значительном расстоянии от остальных, создавая атмосферу уединения.

С территории открывается вид на виноградники и предгорья Кавказа. В зимний период можно расслабиться в бане, прогуляться по тропам или провести вечер у камина в местном ресторане. Такой формат подойдёт тем, кто ищет спокойный отдых без лишней активности.

"Вдох"

В Республике Алтай, в живописной долине Катуни, расположен экоотель "Вдох". Гостям предлагают 16 домиков и юрт с автономными террасами и зонами для барбекю. Особенность комплекса — разнообразные wellness-программы. Одним из популярных ритуалов является "Огненный Алтай", где сочетаются горячие купели, массаж с использованием огня и парение с хвойными ароматами.

Подходит этот вариант и для семейного отдыха: есть детская площадка, настольные игры, доставка завтраков, ужины с блюдами алтайской кухни и возможность приезжать с питомцами. Благодаря удалённости домиков друг от друга ощущается уединение, при этом инфраструктура остаётся полной.

"Ладаглэмп"

Семейный глэмпинг в Свердловской области расположен недалеко от Нижнего Тагила, у подножия Уральских гор. Для размещения доступны купола и бунгало, оборудованные для зимнего проживания. Локации размещены в разных природных зонах — на возвышенности, в сосновом лесу или на опушке.

Это место подойдёт тем, кто хочет совместить отдых с активными занятиями: неподалёку расположен горнолыжный курорт "Гора Белая" с трассами для лыжников и сноубордистов. В соседнем посёлке Висим можно посетить музей Мамина-Сибиряка и местную зооферму.

Сравнение зимних глэмпингов: что выбрать семье

Разные глэмпинги предлагают собственную атмосферу и набор услуг.
Aurora Village подойдёт тем, кто мечтает увидеть северное сияние и попробовать арктические активности.
"Долина Мечтателей" — идеальный вариант для знакомства с Байкалом зимой.
"Точка Немо" подойдёт тем, кто любит отдых с элементами сервиса: бани, SPA-программы, ресторан.
TheGarden понравится поклонникам тишины и тех, кто хочет раствориться в кавказских ландшафтах.
"Вдох" идеально подходит для wellness-отдыха.
"Ладаглэмп" — для семейных туристов и поклонников горнолыжных курортов.

Плюсы и минусы отдыха в зимних глэмпингах

Отдых в глэмпинге сочетает уют и близость к природе. Он позволяет расслабиться, при этом не отказываясь от комфортных условий.

Плюсы:

  • возможность уединиться;
  • контакт с природой без бытовых сложностей;
  • уникальные виды и фотогеничные места;
  • дополнительные активности — купели, бани, прогулки.

Минусы:

  • стоимость выше базовых вариантов размещения;
  • ограниченная инфраструктура в удалённых регионах;
  • связь и интернет могут быть нестабильными;
  • климатические условия требуют подготовки и тёплой одежды.

Советы туристам при выборе зимнего глэмпинга

  1. Берите с собой тёплое бельё и непродуваемую одежду.

  2. Уточняйте стоимость дополнительных услуг заранее.

  3. Запрашивайте список зимних активностей — популярные лучше бронировать заранее.

  4. Надейтесь на Wi-Fi, но помните, что связь может быть слабой.

  5. Заряжайте гаджеты заранее и берите пауэрбанк.

Популярные вопросы о зимних глэмпингах

Подходит ли глэмпинг для семейного отдыха зимой?
Да, большинство комплексов ориентированы на гостей с детьми и предлагают программы активностей.

Нужно ли бронировать услуги заранее?
Да, особенно бани, массажи, экскурсии и зимние активности.

Что важно уточнить перед поездкой?
Узнайте условия проживания, питание, наличие отопления и зимнюю транспортную доступность.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
