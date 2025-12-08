Глэмпинги захватывают зимний сезон: путешественников привлекает фактор, который сложно найти в отелях

Зимние праздники всё ближе, и многие начинают присматривать место, где можно провести каникулы в окружении заснеженной природы. Хочется найти пространство, в котором получится отдохнуть от городской суеты, устроить семейный праздник, попариться в бане, сделать красивые зимние фотографии и просто провести время рядом с близкими. Именно поэтому все больше путешественников выбирают формат зимних глэмпингов — уединённых, атмосферных и при этом комфортных. Об этом сообщает сайт Яндекс Путешествия.
Среди вариантов, которые подходят для праздничного уикенда или длительного отдыха, выделяется несколько глэмпингов с комфортной инфраструктурой и живописными локациями.
Aurora Village расположен в Мурманской области, в 44 километрах от Мурманска по направлению к Териберке. Комплекс особенно привлекает тех, кто мечтает увидеть северное сияние: благодаря прозрачной части иглу наблюдать за небом можно, не выходя наружу. В семи купольных домиках площадью около 28 кв. м предусмотрены зоны отдыха, панорамные стеклянные вставки и всё необходимое для комфортного проживания.
Гостям предлагают завтраки в кафе или доставку в иглу. Дополнительным впечатлением станут северные ужины: в меню есть стейк из форели, блюда из оленины и вариации на основе местных продуктов. В стоимость проживания не включены активности, но их легко организовать на территории: открытая купель, катание на снегоходах, прогулки и возможность заняться зимними видами спорта создают насыщенную программу отдыха.
В Иркутской области, рядом с Байкалом, расположен глэмпинг "Долина Мечтателей". Зимой гостей размещают в иглу с отоплением и электричеством. В домиках есть подогреваемые простыни и мягкое декоративное освещение. Близость к побережью делает локацию особенно привлекательной для тех, кто хочет почувствовать атмосферу сибирской зимы.
На территории работает ресторан, где предлагают блюда северной и средиземноморской кухни. В стоимость проживания входят завтраки, а вечером можно попробовать тушёное мясо, пасту, горячие супы и сезонные гарниры. Расположение глэмпинга позволяет совместить отдых с поездкой к Байкалу и прогулками по окрестностям.
Глэмпинг "Точка Немо" в Ярославской области вырос из идеи объединить любителей путешествий под парусом. Летом здесь проводят заплывы на яхтах и сапах, а зимой создают атмосферу уюта и спокойствия среди заснеженных волжских пейзажей. Для размещения предлагают купола с панорамными окнами, зеркальные баусы, домики на деревьях и коттеджи.
В инфраструктуру входят баня, сауна, массажные программы, а также ритуалы на основе соли и ароматных трав. В ресторане подают русские и европейские блюда, в том числе согревающие напитки. Семьи с детьми могут покататься на лыжах, ватрушках, посетить вольер с кроликами или наблюдать за звёздами через телескоп. Рядом расположены маршруты для прогулок, места для костров и культурные объекты Ярославля и Костромы.
TheGarden в Ставропольском крае — это сочетание природной тишины и качественной инфраструктуры. Глэмпинг находится у подножия горы Верблюд, в 30 минутах езды от Минеральных Вод. Гости размещаются в геокуполах, каждый из которых расположен на значительном расстоянии от остальных, создавая атмосферу уединения.
С территории открывается вид на виноградники и предгорья Кавказа. В зимний период можно расслабиться в бане, прогуляться по тропам или провести вечер у камина в местном ресторане. Такой формат подойдёт тем, кто ищет спокойный отдых без лишней активности.
В Республике Алтай, в живописной долине Катуни, расположен экоотель "Вдох". Гостям предлагают 16 домиков и юрт с автономными террасами и зонами для барбекю. Особенность комплекса — разнообразные wellness-программы. Одним из популярных ритуалов является "Огненный Алтай", где сочетаются горячие купели, массаж с использованием огня и парение с хвойными ароматами.
Подходит этот вариант и для семейного отдыха: есть детская площадка, настольные игры, доставка завтраков, ужины с блюдами алтайской кухни и возможность приезжать с питомцами. Благодаря удалённости домиков друг от друга ощущается уединение, при этом инфраструктура остаётся полной.
Семейный глэмпинг в Свердловской области расположен недалеко от Нижнего Тагила, у подножия Уральских гор. Для размещения доступны купола и бунгало, оборудованные для зимнего проживания. Локации размещены в разных природных зонах — на возвышенности, в сосновом лесу или на опушке.
Это место подойдёт тем, кто хочет совместить отдых с активными занятиями: неподалёку расположен горнолыжный курорт "Гора Белая" с трассами для лыжников и сноубордистов. В соседнем посёлке Висим можно посетить музей Мамина-Сибиряка и местную зооферму.
Разные глэмпинги предлагают собственную атмосферу и набор услуг.
Aurora Village подойдёт тем, кто мечтает увидеть северное сияние и попробовать арктические активности.
"Долина Мечтателей" — идеальный вариант для знакомства с Байкалом зимой.
"Точка Немо" подойдёт тем, кто любит отдых с элементами сервиса: бани, SPA-программы, ресторан.
TheGarden понравится поклонникам тишины и тех, кто хочет раствориться в кавказских ландшафтах.
"Вдох" идеально подходит для wellness-отдыха.
"Ладаглэмп" — для семейных туристов и поклонников горнолыжных курортов.
Отдых в глэмпинге сочетает уют и близость к природе. Он позволяет расслабиться, при этом не отказываясь от комфортных условий.
Плюсы:
Минусы:
Берите с собой тёплое бельё и непродуваемую одежду.
Уточняйте стоимость дополнительных услуг заранее.
Запрашивайте список зимних активностей — популярные лучше бронировать заранее.
Надейтесь на Wi-Fi, но помните, что связь может быть слабой.
Заряжайте гаджеты заранее и берите пауэрбанк.
Подходит ли глэмпинг для семейного отдыха зимой?
Да, большинство комплексов ориентированы на гостей с детьми и предлагают программы активностей.
Нужно ли бронировать услуги заранее?
Да, особенно бани, массажи, экскурсии и зимние активности.
Что важно уточнить перед поездкой?
Узнайте условия проживания, питание, наличие отопления и зимнюю транспортную доступность.
