Осень открыла новые маршруты: эти регионы России неожиданно получили рекордный интерес туристов

Московская область стала лидером осенних бронирований, отметил Артём Кромочкин

В начале осени многие российские путешественники вновь переключили внимание на внутренний туризм. Этому способствовали не только мягкий климат в ряде регионов, но и расширение предложений по размещению в межсезонье. Аналитики отмечают стабильность туристических маршрутов, но при этом фиксируют растущий интерес к менее популярным локациям.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) туристы стоят у автомобиля

Осенние предпочтения российских туристов

По результатам совместного исследования платформы "Авито Путешествия" и корпорации Туризм. РФ, в сентябре-ноябре путешественники чаще всего выбирали направления, уже давно закрепившиеся среди лидеров внутреннего туризма. Основной поток бронирований пришёлся на Московскую область — доля региона достигла 19%. На втором месте оказался Краснодарский край с показателем 18%, а замыкает тройку лидеров Ленинградская область, которую выбрали 14% пользователей.

Дополняют список регионы, которые традиционно привлекают отдыхающих разнообразием маршрутов и доступными ценами: Татарстан, Ростовская область, Ставропольский край, Дагестан, а также Нижегородская, Ярославская и Свердловская области. Эти территории стабильно демонстрируют высокий интерес у туристов в течение всего года, однако именно в осенний период там отмечается заметный рост посещаемости.

"Путешествовать в межсезонье становится все комфортнее, в том числе благодаря большому выбору вариантов размещений и снижению цен, что делает такие поездки доступнее", — прокомментировал директор "Авито Путешествия" Артем Кромочкин.

Эксперты отмечают, что для многих путешественников важным фактором становится не только стоимость размещения, но и возможность отправиться в короткую поездку на выходные. Благодаря плотной транспортной сети и большому количеству вариантов аренды жилья, такие регионы, как Подмосковье или Ленинградская область, обеспечивают предельно лёгкую логистику и хорошо подходят для путешествий формата "быстрый уикенд".

"Многие путешественники даже осенью предпочитают останавливаться в глемпингах, многие из которых готовы работать круглогодично и все чаще предлагают гостям разнообразные варианты досуга. По нашим оценкам, только за год количество доступных для бронирования глемпингов в стране выросло на 39%", — отметил Артем Кромочкин.

Где отдыхать дешевле всего осенью

Помимо направлений, эксперты проанализировали стоимость проживания в популярных регионах. Наиболее доступные цены среди территорий-лидеров были зафиксированы в Свердловской области, где средняя стоимость ночи в отеле составила около 3100 рублей. Далее следуют Волгоградская область (3200 рублей), Ростовская область (3300 рублей), Самарская и Ленинградская области, где ночь в отеле обходилась примерно в 3400 рублей. Закрывает топ регионов с доступными ценами Приморский край — в среднем 3500 рублей за ночь.

Интерес к некоторым территориям связан не только с ценами, но и с удобством расположения. Например, Воронежская область, которая не входит в абсолютных лидеров по бронированиям, всё же показывает устойчивый рост благодаря трассе М-4 "Дон", являющейся ключевым маршрутом для автопутешественников, направляющихся на юг страны.

"Популярность Воронежской области среди путешественников во многом объясняется ее расположением на федеральной трассе М-4 "Дон". Этот регион считается одним из самых перспективных для автопутешествий, поскольку через него многие едут на южные курорты. Также мы отмечаем растущий интерес к Золотому кольцу. Ближайшей зимой традиционно будут пользоваться спросом горнолыжные курорты, особенно склоны Северного Кавказа и Кузбасса", — отметил директор департамента по связям с общественностью Туризм. РФ Дмитрий Смиркин.

Рост интереса к зимним курортам вполне объясним: регионы инвестируют в инфраструктуру, обновляют оборудование, развивают сервис и предлагают дополнительные активности — от катания на тюбингах до SPA-программ. Это делает путешествия более насыщенными и привлекательными для семейного отдыха.

Глемпинги: как развивается сегмент и где бронируют чаще всего

Осенью значительно вырос спрос на глемпинги, которые продолжают набирать популярность по всей стране. По данным исследования, лидером по бронированиям вновь стала Московская область с долей 24%. На втором месте оказался Татарстан (6%), а Карелия и Краснодарский край разделили третью строчку, получив по 5% от общего объёма спроса. Свердловская и Ленинградская области также вошли в число лидеров — у каждого региона по 4% бронирований.

Отдельного внимания заслуживает динамика развития этого сегмента. Количество бронирований глемпингов по России увеличилось на 57% по сравнению с прошлой осенью. Позитивная динамика наблюдается в 13 из 15 ключевых регионов. Особо заметный рост отмечен в Рязанской области (+148%), Карачаево-Черкесии (+120%), Нижегородской (+116%), Свердловской (+104%) и Владимирской (+82%) областях.

В традиционно популярных регионах также зафиксировано движение вверх: в Московской области спрос увеличился на 61%, в Татарстане — на 60%, а в Ленинградской области — на 49%. Эксперты связывают рост с тем, что глемпинги предлагают не только проживание, но и насыщенную досуговую программу, создавая условия для отдыха круглый год.

Сравнение: отели или глемпинги — что выбирают осенью

Выбирая между классическим номером в гостинице и проживанием в глемпинге, путешественники ориентируются на разные параметры.

Отели традиционно привлекают тех, кто ценит стабильность сервиса, наличие полноценной инфраструктуры, ресторанов и SPA-зон. В межсезонье их стоимость заметно снижается, что делает поездку экономичнее.

Глемпинги, напротив, ориентированы на любителей природы, тишины и необычного опыта проживания. Они предлагают возможность провести время в живописных местах, остановиться в доме-купольнике или стильном шатре, не отказываясь от комфорта. Такие варианты особенно востребованы у молодых семей и пар, предпочитающих атмосферный отдых.

Выбор между форматами во многом зависит от целей поездки: для короткого уикенда чаще выбирают глемпинги, тогда как длительный отдых всё ещё ассоциируется с отелями.

Плюсы и минусы популярных вариантов размещения

Перед тем как определиться с типом проживания, туристы обычно анализируют преимущества и ограничения каждого варианта. Отели легче адаптировать под любые погодные условия, а разнообразие тарифов делает их доступными в межсезонье. Глемпинги выигрывают за счёт атмосферы и близости к природе, но могут зависеть от климатических условий региона.

Преимущества проживания в отелях включают стабильность сервиса, круглогодичную доступность и богатую инфраструктуру.

К преимуществам глемпингов относят уникальность формата, уединённость и возможность отдыхать вдали от городского шума.

К минусам отелей относят более стандартизированный отдых.

К минусам глемпингов — возможные погодные ограничения и ограниченное число услуг по сравнению с гостиницами.

Советы путешественникам при выборе размещения

Планируя поездку, стоит учитывать сезонность, транспортную логистику и бюджет.

Для коротких поездок удобнее выбирать регионы с хорошей транспортной доступностью, например Московскую или Ленинградскую области. В межсезонье лучше заранее изучить предложения: многие отели снижают цены, а глемпинги предлагают сезонные программы. При поездке в удалённые регионы имеет смысл уточнять условия проживания заранее, особенно если речь идёт о глемпинге. Если путешествие связано с активным отдыхом — зимой горнолыжные курорты, осенью пешие маршруты — стоит заранее смотреть инфраструктуру и доступность инвентаря.

Популярные вопросы о бронировании осенних поездок

Что выбрать осенью: отель или глемпинг?

Если нужна стабильность сервиса и инфраструктура, отель будет удобнее. Глемпинг подойдёт тем, кто ищет уединённый отдых в природе.

Сколько стоит ночь в отеле в популярных регионах?

В зависимости от направления цены осенью варьируются от 3100 до 3500 рублей за ночь.

Какие регионы подходят для коротких поездок?

Чаще всего выбирают Московскую и Ленинградскую области благодаря удобной логистике.