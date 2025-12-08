Летают трезвыми только по желанию: кто единственный перевозчик, где пиво и вино подарок компании

Air Canada подала бесплатное вино и пиво в экономклассе — CNN Travel

Иногда, чтобы вернуть расположение клиентов, достаточно одной детали — например, бокала вина на борту. Канадская авиакомпания Air Canada стала единственной в Северной Америке, где пассажиры экономкласса могут бесплатно заказать алкоголь на всех рейсах.

Канадский подход к сервису

Пока одни перевозчики ищут способы сэкономить, Air Canada решила пойти в противоположном направлении. С октября 2025 года компания предлагает пассажирам экономкласса пиво и вино без дополнительной платы. Бесплатный напиток включён даже на коротких внутренних маршрутах — уникальная практика для североамериканского рынка.

"Еда и напитки, как правило, оказывают непропорционально большое влияние на удовлетворённость клиентов, больше, чем любой другой аспект наших продуктов и услуг", — отметил вице-президент Air Canada по вопросам лояльности и продуктов Скотт О'Лири.

Решение стало своего рода ответом на волну недовольства из-за растущих сборов за багаж и выбор места. Эксперты считают, что жест направлен не только на улучшение имиджа бренда, но и на формирование новой культуры путешествий — с акцентом на внимание к пассажиру и приятные мелочи.

Канадское гостеприимство уже неоднократно становилось предметом обсуждений в мировой прессе. Этим летом рекламная кампания, продвигающая туризм в стране, вызвала волну положительных отзывов благодаря эмоциональному, человечному посылу — в ней предлагались не бонусы, а искренние объятия.

Почему Air Canada выбрала именно этот путь

На рынке, где конкуренция за клиента предельно высока, эмоциональная составляющая сервиса приобретает особое значение. Учитывая общее повышение стоимости авиаперелётов, даже небольшой бонус в виде бесплатного бокала пива воспринимается как проявление заботы. Для Air Canada это не просто шаг навстречу пассажирам — это стратегический инструмент повышения лояльности.

Авиакомпания активно внедряет новые программы в сфере клиентского опыта. Среди последних — обновлённое меню на дальнемагистральных маршрутах, улучшенные кресла в премиум-экономе и расширенные возможности бонусной программы Aeroplan.

"Мы стремимся сделать полёты не просто удобными, а запоминающимися", — подчёркивают в компании.

В то время как канадцы делают ставку на комфорт, многие путешественники всё чаще обращают внимание на уникальные маршруты и необычные туристические направления, где сочетание эмоций и сервиса играет ключевую роль. Об этом сообщает CNN Travel.

Напряжённое небо: задержки и проблемы в США

Пока канадский перевозчик завоёвывает сердца пассажиров, американская авиация переживает трудные времена. Из-за приостановки работы федеральных учреждений в США возникла острая нехватка авиадиспетчеров. Это привело к массовым задержкам рейсов в Чикаго, Лос-Анджелесе и Ньюарке.

Профсоюзы призывают сотрудников выходить на смены, несмотря на отсутствие выплат, но рост прогулов оказался неизбежным последствием кризиса.

Ситуация показывает, насколько хрупка система воздушного движения даже в крупнейших странах. По словам специалистов, обучение диспетчеров — процесс сложный и долгий, требующий высокой концентрации и психологической устойчивости. В академиях подготовки в США сейчас наблюдается рекордная нагрузка, ведь отрасль остро нуждается в новых кадрах.

Airbus против Boeing: исторический перелом

Тем временем на мировой арене авиации произошёл важный поворот. Европейский Airbus A320 впервые обогнал Boeing 737 по общему числу поставленных самолётов, став самым продаваемым лайнером в истории. По данным компании Cirium, в октябре общее количество поставок Airbus достигло 12 260 единиц.

Модель 737 десятилетиями считалась символом американского авиастроения. Однако устойчивый спрос на Airbus объясняется его экономичностью и популярностью у бюджетных перевозчиков. Компактный A320 идеально подходит для коротких и средних маршрутов, где важны экономия топлива и быстрая оборачиваемость рейсов.

Новая реальность в авиации означает и более широкие возможности для пассажиров: конкуренция производителей ведёт к снижению эксплуатационных затрат и, как следствие, к более доступным билетам.

Плюсы и минусы решения Air Canada

Любое новшество вызывает споры, и инициатива Air Canada — не исключение.

Плюсы:

Повышение лояльности пассажиров.

Формирование позитивного имиджа компании.

Минимальные затраты при высокой маркетинговой отдаче.

Отличие от конкурентов в Северной Америке.

Минусы:

Возможное повышение расходов на обслуживание.

Риск злоупотребления бесплатным алкоголем на борту.

Необходимость дополнительного контроля со стороны экипажа.

Несмотря на возможные сложности, маркетинговый эффект уже очевиден — пассажиры активно обсуждают нововведение, а бренд Air Canada укрепляет позицию компании как символа дружелюбного сервиса.

Новый аэропорт в Индии: инженерное чудо

Пока Канада радует пассажиров комфортом, а Европа — инновациями, Азия отмечает событие, ждавшееся почти три десятилетия. В октябре в Индии открылся международный аэропорт Нави Мумбаи — один из самых масштабных инфраструктурных проектов региона. Его строительство началось ещё в 1997 году и требовало колоссальной подготовки: для прокладки взлётных полос сровняли с землёй холмы и изменили русла рек.

Новый аэропорт разгрузит старый транспортный узел имени Чатрапати Шиваджи Махараджа, который обслуживал десятки миллионов пассажиров ежегодно. Теперь Мумбаи сможет принять значительно больше рейсов, а также стать транзитным хабом между Европой и Юго-Восточной Азией.

"Это один из самых амбициозных аэропортов, построенных в Индии за последние десятилетия", — заявили представители Министерства гражданской авиации страны.

Туризм Индии переживает подъем — интерес к направлению растет не только у деловых путешественников, но и у тех, кто ищет экзотические маршруты и культурные достопримечательности, объединяющие традиции и современные технологии.

Советы путешественникам

Уточняйте условия заранее. Даже если авиакомпания обещает бесплатные напитки, правила могут отличаться на внутренних и международных рейсах. Не злоупотребляйте. На борту действует ограничение по подаче алкоголя, и экипаж вправе отказать пассажиру. Используйте бонусные программы. Члены Aeroplan получают больше привилегий, включая скидки и специальные напитки. Планируйте питание. Лёгкие закуски в полёте помогают избежать дискомфорта от напитков на высоте. Сохраняйте культуру. Бесплатный сервис — не приглашение к излишествам, а жест гостеприимства.

Популярные вопросы о нововведении Air Canada

На всех ли рейсах действует бесплатный алкоголь?

Да, Air Canada предлагает вино и пиво на всех маршрутах, включая короткие внутренние перелёты.

Что включено в предложение?

Пассажиры могут выбрать из нескольких сортов пива и вин, без ограничения по стоимости билета.

Есть ли возрастные ограничения?

Алкоголь подаётся только пассажирам старше 18 лет на внутренних и старше 21 года на международных рейсах.

Влияет ли нововведение на стоимость билетов?

Нет, цены на авиабилеты остались прежними — расходы включены в общие операционные издержки.

Можно ли отказаться от напитков?

Разумеется. Пассажиры могут выбрать безалкогольные варианты — соки, чай или кофе.

Air Canada доказала, что даже простая деталь может изменить восприятие бренда. Бесплатное пиво и вино в экономклассе стали символом нового подхода к авиасервису — более человечного и щедрого.

В условиях растущих цен и постоянных изменений в индустрии это решение показывает: внимание к пассажирам ценится не меньше, чем новейшие самолёты.