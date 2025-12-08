Летают трезвыми только по желанию: кто единственный перевозчик, где пиво и вино подарок компании

Иногда, чтобы вернуть расположение клиентов, достаточно одной детали — например, бокала вина на борту. Канадская авиакомпания Air Canada стала единственной в Северной Америке, где пассажиры экономкласса могут бесплатно заказать алкоголь на всех рейсах.
Пока одни перевозчики ищут способы сэкономить, Air Canada решила пойти в противоположном направлении. С октября 2025 года компания предлагает пассажирам экономкласса пиво и вино без дополнительной платы. Бесплатный напиток включён даже на коротких внутренних маршрутах — уникальная практика для североамериканского рынка.
"Еда и напитки, как правило, оказывают непропорционально большое влияние на удовлетворённость клиентов, больше, чем любой другой аспект наших продуктов и услуг", — отметил вице-президент Air Canada по вопросам лояльности и продуктов Скотт О'Лири.
Решение стало своего рода ответом на волну недовольства из-за растущих сборов за багаж и выбор места. Эксперты считают, что жест направлен не только на улучшение имиджа бренда, но и на формирование новой культуры путешествий — с акцентом на внимание к пассажиру и приятные мелочи.
Канадское гостеприимство уже неоднократно становилось предметом обсуждений в мировой прессе. Этим летом рекламная кампания, продвигающая туризм в стране, вызвала волну положительных отзывов благодаря эмоциональному, человечному посылу — в ней предлагались не бонусы, а искренние объятия.
На рынке, где конкуренция за клиента предельно высока, эмоциональная составляющая сервиса приобретает особое значение. Учитывая общее повышение стоимости авиаперелётов, даже небольшой бонус в виде бесплатного бокала пива воспринимается как проявление заботы. Для Air Canada это не просто шаг навстречу пассажирам — это стратегический инструмент повышения лояльности.
Авиакомпания активно внедряет новые программы в сфере клиентского опыта. Среди последних — обновлённое меню на дальнемагистральных маршрутах, улучшенные кресла в премиум-экономе и расширенные возможности бонусной программы Aeroplan.
"Мы стремимся сделать полёты не просто удобными, а запоминающимися", — подчёркивают в компании.
В то время как канадцы делают ставку на комфорт, многие путешественники всё чаще обращают внимание на уникальные маршруты и необычные туристические направления, где сочетание эмоций и сервиса играет ключевую роль. Об этом сообщает CNN Travel.
Пока канадский перевозчик завоёвывает сердца пассажиров, американская авиация переживает трудные времена. Из-за приостановки работы федеральных учреждений в США возникла острая нехватка авиадиспетчеров. Это привело к массовым задержкам рейсов в Чикаго, Лос-Анджелесе и Ньюарке.
Профсоюзы призывают сотрудников выходить на смены, несмотря на отсутствие выплат, но рост прогулов оказался неизбежным последствием кризиса.
Ситуация показывает, насколько хрупка система воздушного движения даже в крупнейших странах. По словам специалистов, обучение диспетчеров — процесс сложный и долгий, требующий высокой концентрации и психологической устойчивости. В академиях подготовки в США сейчас наблюдается рекордная нагрузка, ведь отрасль остро нуждается в новых кадрах.
Тем временем на мировой арене авиации произошёл важный поворот. Европейский Airbus A320 впервые обогнал Boeing 737 по общему числу поставленных самолётов, став самым продаваемым лайнером в истории. По данным компании Cirium, в октябре общее количество поставок Airbus достигло 12 260 единиц.
Модель 737 десятилетиями считалась символом американского авиастроения. Однако устойчивый спрос на Airbus объясняется его экономичностью и популярностью у бюджетных перевозчиков. Компактный A320 идеально подходит для коротких и средних маршрутов, где важны экономия топлива и быстрая оборачиваемость рейсов.
Новая реальность в авиации означает и более широкие возможности для пассажиров: конкуренция производителей ведёт к снижению эксплуатационных затрат и, как следствие, к более доступным билетам.
Любое новшество вызывает споры, и инициатива Air Canada — не исключение.
Несмотря на возможные сложности, маркетинговый эффект уже очевиден — пассажиры активно обсуждают нововведение, а бренд Air Canada укрепляет позицию компании как символа дружелюбного сервиса.
Пока Канада радует пассажиров комфортом, а Европа — инновациями, Азия отмечает событие, ждавшееся почти три десятилетия. В октябре в Индии открылся международный аэропорт Нави Мумбаи — один из самых масштабных инфраструктурных проектов региона. Его строительство началось ещё в 1997 году и требовало колоссальной подготовки: для прокладки взлётных полос сровняли с землёй холмы и изменили русла рек.
Новый аэропорт разгрузит старый транспортный узел имени Чатрапати Шиваджи Махараджа, который обслуживал десятки миллионов пассажиров ежегодно. Теперь Мумбаи сможет принять значительно больше рейсов, а также стать транзитным хабом между Европой и Юго-Восточной Азией.
"Это один из самых амбициозных аэропортов, построенных в Индии за последние десятилетия", — заявили представители Министерства гражданской авиации страны.
Туризм Индии переживает подъем — интерес к направлению растет не только у деловых путешественников, но и у тех, кто ищет экзотические маршруты и культурные достопримечательности, объединяющие традиции и современные технологии.
Да, Air Canada предлагает вино и пиво на всех маршрутах, включая короткие внутренние перелёты.
Пассажиры могут выбрать из нескольких сортов пива и вин, без ограничения по стоимости билета.
Алкоголь подаётся только пассажирам старше 18 лет на внутренних и старше 21 года на международных рейсах.
Нет, цены на авиабилеты остались прежними — расходы включены в общие операционные издержки.
Разумеется. Пассажиры могут выбрать безалкогольные варианты — соки, чай или кофе.
Air Canada доказала, что даже простая деталь может изменить восприятие бренда. Бесплатное пиво и вино в экономклассе стали символом нового подхода к авиасервису — более человечного и щедрого.
В условиях растущих цен и постоянных изменений в индустрии это решение показывает: внимание к пассажирам ценится не меньше, чем новейшие самолёты.
