Роскошь стала персональной: секреты, которые удерживают внимание состоятельных россиян

Круиз Explora Journeys пройдёт вокруг света в 2029 году — директор Иткин

В Каннах завершилась одна из самых престижных выставок мира туризма — International Luxury Travel Market, ставшая своеобразной витриной индустрии роскоши. Здесь собрались ведущие игроки рынка, чтобы показать, как меняются представления о премиальном отдыхе и куда теперь устремляются обеспеченные путешественники. Событие продемонстрировало: конкуренция за внимание состоятельных туристов становится всё острее.

Новые акценты премиального туризма

Выставка ILTM (1-4 декабря, Дворец фестивалей, Канны) уже много лет считается ключевым событием для профессионалов рынка роскошного отдыха. В этом году особое внимание участников было приковано к тенденциям индивидуализации и осознанного потребления. Если раньше роскошь ассоциировалась с пятизвёздочными отелями и шиком, то сегодня ценится уникальность впечатлений, экологичность и личный подход.

Организаторы отмечают, что гости всё чаще ищут не просто комфорт, а глубокие культурные программы, приватность и возможность побывать в местах, где ещё не ступала нога массового туриста. Сервис становится более персонализированным, а бренды вынуждены перестраиваться, чтобы соответствовать запросам нового поколения путешественников.

Современный турист хочет чувствовать, что отдых создан специально для него — будь то кулинарный тур, морское путешествие или арт-программа.

Для премиальных операторов это означает необходимость предлагать не только роскошь, но и разнообразие: от экспедиций к Антарктиде до бутиковых круизов и ретритов в заповедных уголках планеты. Похожие тенденции проявляются и в других сегментах — например, при планировании летнего отпуска заранее, когда клиенты всё чаще выбирают индивидуальные решения вместо стандартных пакетов.

Россияне на ILTM: интерес к роскошным круизам

Несмотря на геополитические сложности, российские компании активно участвовали в выставке.

"Наш лаунж пользовался огромной популярностью — интерес к бренду растёт. Мы представили первый кругосветный круиз Explora, который стартует в 2029 году", — отметил генеральный директор PAC Group Илья Иткин.

Он добавил, что в ближайшие годы компания значительно увеличит флот, что позволит развивать маршруты в Персидском заливе, Красном море и Юго-Восточной Азии. Для российских туристов это особенно важно — компания не вводит никаких ограничений и открыта для путешественников с любыми паспортами.

Российский рынок остаётся для круизной индустрии значимым, а интерес обеспеченных клиентов к морским путешествиям стабильно растёт.

"Мы рады видеть, что российские туристы вновь становятся активными участниками премиального сегмента. Наши двери для них всегда открыты", — подчеркнул Исполнительный директор MSC Cruises Анджело Капурро.

Новая волна морских путешествий

Одной из главных тем выставки стали морские круизы — направление, которое сейчас переживает настоящий ренессанс.

"Сегодня активно продвигаются морские путешествия к Антарктиде, а крупные отельные сети создают собственные яхты", — рассказал генеральный директор компании "АРТ-ТУР" Дмитрий Арутюнов.

Среди компаний, осваивающих эту нишу, уже есть такие гиганты, как Ritz Carlton, Jumeirah Group и Orient Express. Их проекты представляют собой миниатюрные яхты на 20-30 кают, которые могут либо следовать заранее составленному маршруту, либо сдаваться во фрахт под индивидуальные запросы.

Эксперты считают, что именно такие форматные решения становятся будущим роскошных путешествий: минимизация количества пассажиров, приватность, свобода маршрутов и высокий уровень сервиса позволяют клиентам чувствовать себя не просто туристами, а хозяевами собственного плавучего дома. Интерес к уединённым форматам растёт и в зимний сезон — когда всё больше путешественников выбирают активный отдых на лыжных трассах Подмосковья, совмещая спорт и комфорт. Об этом сообщает издание "PAC Group".

Классический и персонализированный премиум-отдых

Современный рынок luxury travel делится на два направления — классический и персонализированный. Оба формата сохраняют высокий уровень сервиса, но сильно различаются по философии и восприятию.

Классический премиум ориентирован на стабильность, комфорт и узнаваемые бренды. Это традиционные пятизвёздочные курорты, известные рестораны и проверенные маршруты. Персонализированный отдых строится вокруг уникальности: авторские туры, культурные экспедиции, гастрономические маршруты и ретриты для восстановления.

В отличие от классического формата, персонализированный отдых требует большего участия оператора, тонкого понимания психологии клиента и готовности адаптироваться под его желания.

Многие туроператоры уже делают ставку именно на второй формат, поскольку он позволяет создавать эмоциональную связь между брендом и клиентом.

Плюсы и минусы новых форматов

Переход на персонализированные путешествия имеет как преимущества, так и сложности.

Плюсы:

Глубокое вовлечение клиента, ощущение эксклюзивности.

Возможность предлагать нестандартные маршруты.

Повышение лояльности и повторных покупок.

Минусы:

Более высокая себестоимость организации тура.

Необходимость большого штата специалистов.

Ограниченное количество клиентов в расчёте на одно предложение.

Тем не менее, премиальный рынок готов инвестировать в персонализацию, ведь именно она становится главным конкурентным преимуществем XXI века.

Советы по выбору круизного отдыха

Для тех, кто задумывается о морском путешествии, эксперты рекомендуют следовать нескольким базовым принципам:

Определите приоритеты. Хотите ли вы увидеть редкие локации или насладиться комфортом на борту — от этого зависит выбор маршрута. Изучите репутацию компании. Крупные бренды, такие как MSC Cruises или Explora Journeys, обеспечивают высокий уровень сервиса и безопасность. Сравните маршруты. Некоторые круизы предлагают культурную программу, другие — природные маршруты и уединение. Планируйте заранее. На популярные туры места бронируют за 1,5-2 года.

Следуя этим рекомендациям, можно подобрать путешествие, которое станет не просто отпуском, а частью личной истории.

Популярные вопросы о премиальном туризме

Что считается премиальным отдыхом сегодня?

Премиальный отдых — это не только дорогие отели, но и уникальные впечатления, авторские маршруты, высокая степень приватности и персональный подход.

Почему круизы становятся всё более востребованными?

Современные круизы сочетают комфорт, безопасность и возможность увидеть множество стран без необходимости постоянных перелётов. Кроме того, на борту создаются условия уровня luxury-отелей.

Какие направления наиболее популярны у состоятельных туристов из России?

На пике интереса остаются Средиземноморье, Юго-Восточная Азия и страны Персидского залива. Всё больше туристов выбирают маршруты с культурной и гастрономической составляющей.

Выставка ILTM в Каннах показала, что понятие "люксовый отдых" больше не сводится к золоту, мрамору и пятизвёздочным отелям. Сегодня на первый план выходит личный опыт, тишина и гармония, экологичная философия и желание прикоснуться к подлинной культуре стран. Туристы готовы платить не за статус, а за эмоции и новые смыслы. Мир премиального туризма постепенно превращается в пространство, где ценят осознанность, внимание к деталям и свободу выбора — качества, делающие каждое путешествие уникальным.