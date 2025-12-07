Россия включила праздничный режим: куда поехать, чтобы каникулы подарили эмоции, а не очереди и суету

Москва запускает праздничный проект Зима в Москве — Яндекс Путешествия

Праздничные дни всё чаще становятся возможностью устроить себе короткое зимнее путешествие и встретить Новый год в новой атмосфере. Многие города готовят особые программы, украшают улицы, открывают ярмарки и организуют тематические события, поэтому вариантов для семейного отдыха становится только больше. Такой формат помогает сменить обстановку, познакомиться с традициями разных регионов и провести несколько дней так, чтобы они действительно запомнились. Об этом сообщает Яндекс Путешествия.

Фото: mos.ru by пресс-служба ВДНХ is licensed under Free More Info Новогодняя Москва

Рязань: новогодняя столица и атмосфера праздника

Каждый год один из российских городов получает статус новогодней столицы, и в 2026-м им стала Рязань. Это звание предполагает особую программу мероприятий, поэтому путешественникам предлагается обширный список событий, фестивалей и тематических площадок. Помимо праздничного оформления города, в Рязани запускают локальную резиденцию Деда Мороза и создают маршруты, ориентированные на гостей разных возрастов.

Один из интереснейших вариантов досуга — посещение "вкусных" музеев. Они расположены недалеко друг от друга, поэтому подойдут для насыщенной прогулки по центру. В музее рязанского леденца можно узнать историю этого угощения и познакомиться с традициями его декорирования. Музей рязанской чоколавы предлагает дегустацию десертов и рассказывает о развитии шоколадных традиций. А музей "Пахнет хлебом" знакомит с историей выпечки и даёт возможность научиться готовить традиционный калинник.

Основные гуляния в городе проходят на Лыбедском бульваре. Он становится центром мероприятий с середины декабря до первых чисел января, когда здесь ежедневно устраивают фестивали, концерты и интерактивные программы. В новогоднюю ночь гостей ждут праздничное шоу и активности на свежем воздухе. Все подробности доступны на официальной странице города, где публикуют актуальный график и карту площадок.

Для комфортного размещения лучше выбирать гостиницы в центре. Среди популярных вариантов — "Кремлёвский парк", где номера начинаются от 4200 рублей. Тем, кто ищет бюджетные решения, подойдёт мини-отель "Городской". Средний бюджет путешествия складывается из музейной программы, расходов на питание, сувениров и прочих мелочей, что обычно составляет около 23 тысяч рублей без учёта дороги и проживания.

Москва: масштабные мероприятия и праздничная атмосфера мегаполиса

Столицу традиционно выбирают те, кто хочет провести праздники среди ярких огней, больших концертных площадок и тематических зон. Москва в конце декабря полностью преображается: улицы украшают декоративными арками, гирляндами и световыми инсталляциями. Чтобы ориентироваться в огромном количестве мероприятий, удобно пользоваться сайтом проекта "Зима в Москве", где публикуют афишу событий.

Путешествие можно начать с прогулки по центру: ярмарки, уличные представления и праздничные фотозоны создают нужное настроение. Обязательный пункт — посещение одной из новогодних ярмарок, где можно купить сувениры, попробовать сезонные угощения и посмотреть на работы ремесленников. Совместить прогулку можно с посещением музея киноконцерна "Мосфильм". Экскурсия знакомит с историей студии, позволяет увидеть павильоны, реквизит и коллекцию ретроавтомобилей. Стоимость взрослого билета — 960 рублей.

Встретить Новый год можно в самом сердце столицы — на Красной площади. Здесь устанавливают главную городскую ёлку и создают атмосферу общегородского праздника. Однако важно учитывать, что в разные годы доступ на площадь может ограничиваться. Один из гарантированных вариантов попасть в праздничную зону — покупка билета на ГУМ-каток, который работает по расписанию. Стоимость посещения в новогоднюю ночь составляет более 12 тысяч рублей, поэтому лучше позаботиться о билете заранее.

Размещение в Москве предлагает множество вариантов: от доступных хостелов до отелей среднего сегмента. Вариант "Крыша" стоит от тысячи рублей, а "Аквамарин by Zont H G" предлагает номера от 5850 рублей. Суммарный бюджет путешествия без проживания и дороги составляет около 33 тысяч рублей.

Санкт-Петербург: северная сказка и культурные традиции

Петербург известен своей особой атмосферой, а в новогодние дни она становится ещё ярче. Традиция встречать праздник в театре делает последние дни декабря особенными: один из самых популярных спектаклей — "Щелкунчик" в Мариинском театре. Прогулка по украшенному Невскому проспекту создаёт праздничное настроение, а ярмарка на Манежной площади позволяет выбрать сувениры и зарядиться атмосферой зимнего города.

Малая Садовая улица становится одним из наиболее романтичных мест: световые арки, иллюминация и декоративные элементы превращают её в зимнюю аллею. Встретить Новый год можно на Дворцовой площади, где в праздничную ночь показывают мультимедийное представление и устанавливают городскую ёлку. Для тех, кто предпочитает более камерный отдых, подойдёт Новая Голландия или Стрелка Васильевского острова.

Для размещения в Петербурге стоит забронировать жильё заранее. "Кино Хостел" предлагает номера от 800 рублей, а Grand Catherine Palace Hotel — от 3807 рублей. Примерный бюджет двухдневного путешествия без проживания составляет около 32 тысяч рублей.

Великий Устюг: путешествие в резиденцию Деда Мороза

Этот город остаётся одним из самых популярных направлений для семейных поездок благодаря сказочной атмосфере и традициям зимних праздников. Вотчина Деда Мороза расположена недалеко от города, и сюда приезжают те, кто хочет провести Новый год в окружении зимнего леса. Гостей встречают тематическими программами, экскурсиями, мастер-классами и зимними развлечениями.

Базовый билет в Вотчину стоит 2500 рублей для взрослых и немного меньше для детей. В новогоднюю ночь проводят специальную программу с квестами, шоу и интерактивами. Стоимость — от 1700 рублей. Количество мест ограничено, поэтому лучше планировать поездку заранее.

Размещение возможно как в гостинице при резиденции, так и в отелях в городе. Среди популярных вариантов — "Усадьба Добрыни Никитича" и "Северная звезда". Суммарные расходы без дороги и проживания составляют около 23 тысяч рублей.

Петрозаводск: северная природа и новогодние традиции Карелии

Столица Карелии предлагает сочетание зимних развлечений, природы и местного колорита. Здесь находится резиденция карельского волшебника Талвиукко, где гостей ждут интерактивные программы, мастер-классы и экскурсии. Стоимость посещения начинается от 600 рублей в зависимости от выбранного формата.

Для зимних прогулок можно отправиться в парк "Рускеала", где мраморный каньон превращается в ледовую площадку. Здесь устраивают катания, подсветку и экскурсии. Стоимость входа — около 650 рублей. В Петрозаводске главную ёлку ставят на площади Кирова, которая становится центром праздничных событий.

Для проживания подойдут гостиницы различного уровня — от комфортного Greenfeel до апартаментов "Бунинъ". Бюджет составляет около 27 тысяч рублей без транспорта и проживания.

Кострома: терем Снегурочки и традиционные гуляния

Город предлагает уникальную зимнюю программу благодаря резиденции Снегурочки, которая украшена к праздникам и становится одним из ключевых мест новогодних прогулок. Здесь проводят интерактивные экскурсии и мастер-классы, а комплексные программы позволяют совместить несколько форматов посещения.

Путешествие можно дополнить посещением Музея сыра, где проводят дегустации. Основные гуляния проходят на Сусанинской площади, где устанавливают ёлку и устраивают концерты. Для проживания подойдут отели разного уровня, среди которых выделяют тематический "Снегурочка" и современный Greenfeel.

Казань: восточная сказка и зимние традиции

Выезд в резиденцию татарского волшебника Кыш Бабая станет настоящим приключением. Гостей ждут встречи с персонажами фольклора, интерактивы, театрализованные элементы и экскурсии. В центре города к праздникам создают праздничные маршруты, украшают улицы и ледовые площадки.

Для размещения удобны варианты рядом с Казанским кремлём и центральными улицами. Бюджет путешествия составляет около 22 тысяч рублей без дороги и проживания.

Калининград: балтийская зима и европейская атмосфера

Архитектура старого города, исторические районы, балтийское побережье и мягкий климат делают Новый год здесь особенно тёплым. Прогулка по Амалиенау или стилизованной "Рыбной деревне" создаёт уникальную праздничную атмосферу. В качестве культурной программы часто выбирают Музей янтаря или органные концерты в Кафедральном соборе.

Жильё доступно на любой бюджет: от хостелов до крупных гостиниц. Средний бюджет поездки, включая развлечения, — около 21 тысячи рублей без дороги.

Минск: европейская новогодняя атмосфера без визы

Столица Беларуси предлагает сочетание европейского стиля, современных развлечений и доступных форматов отдыха. Среди необычных мест — музей пивоварения, где проводят экскурсии для взрослых. В городе много праздничных ярмарок, а основные события проходят на Октябрьской площади.

Для размещения доступен широкий выбор — от мини-гостиниц до современных отелей. Бюджет путешествия составляет примерно 31 тысячу рублей.

Сравнение направлений по формату отдыха

Чтобы выбрать подходящий город, удобно сравнить их по основным характеристикам.

Для семейных поездок подойдут Великий Устюг, Петрозаводск и Казань. Для культурного отдыха — Санкт-Петербург и Москва. Для зимней сказки — Рязань и Кострома. Для европейской атмосферы — Калининград и Минск.

Советы для путешественников

Берите с собой пауэрбанк: на морозе техника разряжается быстро. Посещайте мастер-классы и культурные события — они помогают сделать поездку ярче. Не старайтесь охватить всё — выберите несколько главных мест. Пользуйтесь навигацией, чтобы легче ориентироваться в городе. Планируйте маршрут так, чтобы избежать больших скоплений людей. Будьте внимательны на улицах: в праздники возрастает риск мелких происшествий. Ищите билеты и жильё заранее, чтобы сэкономить на поездке.

Популярные вопросы о новогодних путешествиях

Когда лучше планировать поездку?

За 2-3 месяца до праздников, чтобы успеть забронировать жильё.

Какие города подходят для короткого отдыха?

Калининград, Рязань, Кострома и Минск удобны для двухдневных маршрутов.

Где встретить Новый год с детьми?

Подойдут Великий Устюг, Казань и Петрозаводск.