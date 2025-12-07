Россия включила праздничный режим: куда поехать, чтобы каникулы подарили эмоции, а не очереди и суету

Праздничные дни всё чаще становятся возможностью устроить себе короткое зимнее путешествие и встретить Новый год в новой атмосфере. Многие города готовят особые программы, украшают улицы, открывают ярмарки и организуют тематические события, поэтому вариантов для семейного отдыха становится только больше. Такой формат помогает сменить обстановку, познакомиться с традициями разных регионов и провести несколько дней так, чтобы они действительно запомнились. Об этом сообщает Яндекс Путешествия.
Каждый год один из российских городов получает статус новогодней столицы, и в 2026-м им стала Рязань. Это звание предполагает особую программу мероприятий, поэтому путешественникам предлагается обширный список событий, фестивалей и тематических площадок. Помимо праздничного оформления города, в Рязани запускают локальную резиденцию Деда Мороза и создают маршруты, ориентированные на гостей разных возрастов.
Один из интереснейших вариантов досуга — посещение "вкусных" музеев. Они расположены недалеко друг от друга, поэтому подойдут для насыщенной прогулки по центру. В музее рязанского леденца можно узнать историю этого угощения и познакомиться с традициями его декорирования. Музей рязанской чоколавы предлагает дегустацию десертов и рассказывает о развитии шоколадных традиций. А музей "Пахнет хлебом" знакомит с историей выпечки и даёт возможность научиться готовить традиционный калинник.
Основные гуляния в городе проходят на Лыбедском бульваре. Он становится центром мероприятий с середины декабря до первых чисел января, когда здесь ежедневно устраивают фестивали, концерты и интерактивные программы. В новогоднюю ночь гостей ждут праздничное шоу и активности на свежем воздухе. Все подробности доступны на официальной странице города, где публикуют актуальный график и карту площадок.
Для комфортного размещения лучше выбирать гостиницы в центре. Среди популярных вариантов — "Кремлёвский парк", где номера начинаются от 4200 рублей. Тем, кто ищет бюджетные решения, подойдёт мини-отель "Городской". Средний бюджет путешествия складывается из музейной программы, расходов на питание, сувениров и прочих мелочей, что обычно составляет около 23 тысяч рублей без учёта дороги и проживания.
Столицу традиционно выбирают те, кто хочет провести праздники среди ярких огней, больших концертных площадок и тематических зон. Москва в конце декабря полностью преображается: улицы украшают декоративными арками, гирляндами и световыми инсталляциями. Чтобы ориентироваться в огромном количестве мероприятий, удобно пользоваться сайтом проекта "Зима в Москве", где публикуют афишу событий.
Путешествие можно начать с прогулки по центру: ярмарки, уличные представления и праздничные фотозоны создают нужное настроение. Обязательный пункт — посещение одной из новогодних ярмарок, где можно купить сувениры, попробовать сезонные угощения и посмотреть на работы ремесленников. Совместить прогулку можно с посещением музея киноконцерна "Мосфильм". Экскурсия знакомит с историей студии, позволяет увидеть павильоны, реквизит и коллекцию ретроавтомобилей. Стоимость взрослого билета — 960 рублей.
Встретить Новый год можно в самом сердце столицы — на Красной площади. Здесь устанавливают главную городскую ёлку и создают атмосферу общегородского праздника. Однако важно учитывать, что в разные годы доступ на площадь может ограничиваться. Один из гарантированных вариантов попасть в праздничную зону — покупка билета на ГУМ-каток, который работает по расписанию. Стоимость посещения в новогоднюю ночь составляет более 12 тысяч рублей, поэтому лучше позаботиться о билете заранее.
Размещение в Москве предлагает множество вариантов: от доступных хостелов до отелей среднего сегмента. Вариант "Крыша" стоит от тысячи рублей, а "Аквамарин by Zont H G" предлагает номера от 5850 рублей. Суммарный бюджет путешествия без проживания и дороги составляет около 33 тысяч рублей.
Петербург известен своей особой атмосферой, а в новогодние дни она становится ещё ярче. Традиция встречать праздник в театре делает последние дни декабря особенными: один из самых популярных спектаклей — "Щелкунчик" в Мариинском театре. Прогулка по украшенному Невскому проспекту создаёт праздничное настроение, а ярмарка на Манежной площади позволяет выбрать сувениры и зарядиться атмосферой зимнего города.
Малая Садовая улица становится одним из наиболее романтичных мест: световые арки, иллюминация и декоративные элементы превращают её в зимнюю аллею. Встретить Новый год можно на Дворцовой площади, где в праздничную ночь показывают мультимедийное представление и устанавливают городскую ёлку. Для тех, кто предпочитает более камерный отдых, подойдёт Новая Голландия или Стрелка Васильевского острова.
Для размещения в Петербурге стоит забронировать жильё заранее. "Кино Хостел" предлагает номера от 800 рублей, а Grand Catherine Palace Hotel — от 3807 рублей. Примерный бюджет двухдневного путешествия без проживания составляет около 32 тысяч рублей.
Этот город остаётся одним из самых популярных направлений для семейных поездок благодаря сказочной атмосфере и традициям зимних праздников. Вотчина Деда Мороза расположена недалеко от города, и сюда приезжают те, кто хочет провести Новый год в окружении зимнего леса. Гостей встречают тематическими программами, экскурсиями, мастер-классами и зимними развлечениями.
Базовый билет в Вотчину стоит 2500 рублей для взрослых и немного меньше для детей. В новогоднюю ночь проводят специальную программу с квестами, шоу и интерактивами. Стоимость — от 1700 рублей. Количество мест ограничено, поэтому лучше планировать поездку заранее.
Размещение возможно как в гостинице при резиденции, так и в отелях в городе. Среди популярных вариантов — "Усадьба Добрыни Никитича" и "Северная звезда". Суммарные расходы без дороги и проживания составляют около 23 тысяч рублей.
Столица Карелии предлагает сочетание зимних развлечений, природы и местного колорита. Здесь находится резиденция карельского волшебника Талвиукко, где гостей ждут интерактивные программы, мастер-классы и экскурсии. Стоимость посещения начинается от 600 рублей в зависимости от выбранного формата.
Для зимних прогулок можно отправиться в парк "Рускеала", где мраморный каньон превращается в ледовую площадку. Здесь устраивают катания, подсветку и экскурсии. Стоимость входа — около 650 рублей. В Петрозаводске главную ёлку ставят на площади Кирова, которая становится центром праздничных событий.
Для проживания подойдут гостиницы различного уровня — от комфортного Greenfeel до апартаментов "Бунинъ". Бюджет составляет около 27 тысяч рублей без транспорта и проживания.
Город предлагает уникальную зимнюю программу благодаря резиденции Снегурочки, которая украшена к праздникам и становится одним из ключевых мест новогодних прогулок. Здесь проводят интерактивные экскурсии и мастер-классы, а комплексные программы позволяют совместить несколько форматов посещения.
Путешествие можно дополнить посещением Музея сыра, где проводят дегустации. Основные гуляния проходят на Сусанинской площади, где устанавливают ёлку и устраивают концерты. Для проживания подойдут отели разного уровня, среди которых выделяют тематический "Снегурочка" и современный Greenfeel.
Выезд в резиденцию татарского волшебника Кыш Бабая станет настоящим приключением. Гостей ждут встречи с персонажами фольклора, интерактивы, театрализованные элементы и экскурсии. В центре города к праздникам создают праздничные маршруты, украшают улицы и ледовые площадки.
Для размещения удобны варианты рядом с Казанским кремлём и центральными улицами. Бюджет путешествия составляет около 22 тысяч рублей без дороги и проживания.
Архитектура старого города, исторические районы, балтийское побережье и мягкий климат делают Новый год здесь особенно тёплым. Прогулка по Амалиенау или стилизованной "Рыбной деревне" создаёт уникальную праздничную атмосферу. В качестве культурной программы часто выбирают Музей янтаря или органные концерты в Кафедральном соборе.
Жильё доступно на любой бюджет: от хостелов до крупных гостиниц. Средний бюджет поездки, включая развлечения, — около 21 тысячи рублей без дороги.
Столица Беларуси предлагает сочетание европейского стиля, современных развлечений и доступных форматов отдыха. Среди необычных мест — музей пивоварения, где проводят экскурсии для взрослых. В городе много праздничных ярмарок, а основные события проходят на Октябрьской площади.
Для размещения доступен широкий выбор — от мини-гостиниц до современных отелей. Бюджет путешествия составляет примерно 31 тысячу рублей.
Чтобы выбрать подходящий город, удобно сравнить их по основным характеристикам.
Для семейных поездок подойдут Великий Устюг, Петрозаводск и Казань.
Для культурного отдыха — Санкт-Петербург и Москва.
Для зимней сказки — Рязань и Кострома.
Для европейской атмосферы — Калининград и Минск.
Берите с собой пауэрбанк: на морозе техника разряжается быстро.
Посещайте мастер-классы и культурные события — они помогают сделать поездку ярче.
Не старайтесь охватить всё — выберите несколько главных мест.
Пользуйтесь навигацией, чтобы легче ориентироваться в городе.
Планируйте маршрут так, чтобы избежать больших скоплений людей.
Будьте внимательны на улицах: в праздники возрастает риск мелких происшествий.
Ищите билеты и жильё заранее, чтобы сэкономить на поездке.
Когда лучше планировать поездку?
За 2-3 месяца до праздников, чтобы успеть забронировать жильё.
Какие города подходят для короткого отдыха?
Калининград, Рязань, Кострома и Минск удобны для двухдневных маршрутов.
Где встретить Новый год с детьми?
Подойдут Великий Устюг, Казань и Петрозаводск.
Отказаться от пуховика и всё равно выглядеть дорого? Пять зимних комплектов доказывают, что тепло и элегантность легко объединить без громоздких курток.