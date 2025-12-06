Тысячи островов и доступная жизнь: что сделало Грецию лучшим убежищем для пенсионеров

Греция возглавила глобальный рейтинг лучших стран для пенсионеров — CNN Travel

Тёплый климат, спокойный ритм жизни и возможность жить у моря всё чаще становятся решающими факторами для людей, которые задумываются о переезде на пенсии. Многие хотят провести зрелые годы там, где чувствуешь себя легче и свободнее, а окружающая среда способствует здоровью. Интерес к такому сценарию растёт, и новое исследование показывает, что география предпочтений стремительно меняется.

Фото: commons.wikimedia.org by Alf van Beem, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Лефкада, Греция

Греция выходит в лидеры глобального рейтинга

Жизнь за границей на пенсии перестала быть экзотикой: люди живут дольше, ценят комфорт и более осознанно подходят к выбору страны. Решение переехать требует анализа: от особенностей климата и медицины до стоимости недвижимости и простоты оформления документов. Именно поэтому Global Retirement Index стал одним из ориентиров, помогающих понять, какие государства сегодня наиболее благоприятны для пенсионеров.

Согласно обновлённому рейтингу, первое место в мире заняла Греция. Эта средиземноморская страна привлекает не только туристов, но и тех, кто ищет место для долгосрочной жизни. В отчёте подчёркивается, что Греция предлагает благоприятный климат, доступный рынок недвижимости и понятные способы получения вида на жительство. Особенно заметной стала популярность островных регионов, где мягкий воздух, спокойная атмосфера и доступ к морю делают жизнь более комфортной.

"Выход Греции на первое место знаменует собой изменения в сфере пенсионного обеспечения в Европе", — говорит исполнительный редактор International Living Дженнифер Стивенс.

Рост цен в Португалии и Испании и корректировки визовых программ заставили многих посмотреть на альтернативы. Для тысяч людей Греция стала именно такой альтернативой.

Почему Греция стала таким привлекательным выбором

Одним из важных факторов стала программа "золотой визы". Она предоставляет вид на жительство иностранцам, инвестирующим в недвижимость от 250 000 евро. Для Европы это один из самых низких порогов, и он стал решающим для многих, кто хотел бы закрепить свой статус в ЕС. Международные эксперты также высоко оценивают греческое здравоохранение и разнообразие жилья — от квартир в исторических городах до домов в небольших деревнях у моря.

При этом им было важно, чтобы поблизости были больницы, аэропорт, рынки и магазины — повседневная инфраструктура, без которой сложно чувствовать себя спокойно.

Какие страны составили Греции конкуренцию

В десятку лидеров рейтинга также вошли Панама, Коста-Рика, Португалия, Мексика, Италия, Франция, Испания и Таиланд. Каждая из них предлагает свои преимущества.

Панама остаётся одной из лучших стран по льготам для пенсионеров. Местная программа Pensionado обеспечивает скидки на транспорт, авиабилеты, медицинские услуги и развлечения.

"По качеству система здравоохранения Панамы не уступает американской — и при этом стоит дешевле", — говорится в отчёте International Index.

Коста-Рика получила лучшие баллы за климат и экологическую устойчивость. В стране четверть территории занимают охраняемые тропические леса, а почти вся электроэнергия вырабатывается из возобновляемых источников. На полуострове Никойя, относящемся к "голубым зонам", отмечается высокая продолжительность жизни.

"Кажется, что наше сердце и лёгкие работают лучше", — рассказала CNN жительница Никойи Кема Уорд-Хоппер.

Португалия, хотя и утратила лидерство, остаётся одним из самых сбалансированных вариантов. Для переезда востребована виза D7, позволяющая оформить вид на жительство при подтверждении пассивного дохода от 1011 долларов.

Италия делает ставку на привлекательность образа жизни и культурную насыщенность. Здесь важен не только уровень медицины, но и глубокая историческая среда, которая для многих становится значимым фактором переезда.

Франция традиционно получает высокие оценки за систему здравоохранения — одну из лучших в мире. Здесь мягкий климат, богатая культура и качественные социальные услуги, что делает страну привлекательной для старшего поколения.

Испания стабильно удерживает высокий рейтинг благодаря доступному здравоохранению и приятному климату. При этом там сохраняется разнообразие регионов: от крупных городов до спокойных побережий.

Таиланд остаётся лидером среди доступных азиатских направлений. Он привлекает мягким климатом, разнообразием природных зон и низкой стоимостью жизни. Об этом сообщает CNN Travel.

Греция и её конкуренты

Чтобы понять, почему именно Греция стала номером один, важно сравнить её с другими направлениями. Панама и Мексика выигрывают по финансовым льготам, но Греция остаётся более предсказуемой с точки зрения европейских стандартов. Коста-Рика предлагает экологическую стабильность и уникальные природные зоны, однако уровень расходов там выше, чем в части регионов Греции.

Португалия и Испания продолжают развиваться, но рост цен на жильё делает их менее доступными для пенсионеров. Италия и Франция привлекательны в культурном плане, но процессы интеграции в большинстве регионов сложнее, чем в Греции.

Поэтому Греция выглядит "золотой серединой": европейская атмосфера, приемлемая стоимость жизни, климат, подходящий для здоровья, удобные визовые механизмы и возможность выбирать между городами и тихими деревнями.

Плюсы и минусы переезда на пенсию в Грецию

Рассмотрим ключевые преимущества и возможные сложности.

Переезд в Грецию привлекателен по нескольким причинам. Мягкий климат подходит людям старшего возраста, а разнообразный рынок недвижимости позволяет выбирать между городом, островом или сельской местностью. Программа "золотой визы" делает оформление статуса более доступным. Здравоохранение в стране достаточно развито, а культурная среда наполняет жизнь новыми впечатлениями.

Однако есть моменты, требующие подготовки. Языковой барьер и особенности местной бюрократии могут усложнить оформление документов. В туристических регионах зима бывает спокойной — часть заведений закрывается. Дополнительные расходы идут на перелёты и страховку, а к местным привычкам и ритму нужно адаптироваться.

Советы по организации переезда в Грецию

Оцените бюджет: учитывайте пенсию, страховку, стоимость жилья и перелётов. Изучите визовые решения: инвестиционная программа или аналоги виз для пассивного дохода. Спланируйте ознакомительную поездку вне сезона: осмотрите районы, клиники, рынки. Решите, что важнее — городская инфраструктура или спокойствие острова. Выберите клинику и страховку, подходящую для долгосрочного проживания. Начните изучать греческий язык: даже базовый уровень помогает адаптироваться. Подготовьтесь к эмоциональной части переезда: смена окружения требует времени.

Вопросы о переезде на пенсию в Грецию

Как выбрать регион Греции для жизни?

Ориентируйтесь на свои приоритеты: близость к больницам, аэропорту, рынкам, климат региона. Для активной городской жизни подойдут Афины и крупные города, для спокойного ритма — острова и деревни вроде Крицы.

Как меняется стоимость жизни в сравнении с другими странами?

Греция остаётся более доступной по жилью, чем Португалия или Испания, где цены растут. При этом уровень медицины и инфраструктуры соответствует европейским стандартам.

Нужно ли сразу покупать недвижимость?

Нет. Многие специалисты советуют сначала арендовать жильё, пожить в разных регионах и только потом принимать решение об инвестиции.

Греция закрепила за собой статус одного из самых гармоничных направлений для жизни на пенсии, объединив в себе комфортный климат, доступный рынок недвижимости и атмосферу спокойствия, которая помогает чувствовать себя увереннее и здоровее. Возможность выбора между динамичными городами и тихими островами делает страну универсальной для самых разных сценариев жизни. А сочетание европейской инфраструктуры, качественного здравоохранения и понятных условий длительного проживания превращает Грецию в место, где пенсионеры могут не только отдыхать, но и выстраивать устойчивый и наполненный смыслом образ жизни.