Стамбульский призрак ожил: как заброшенный дом портного султана стал культурным центром

Заброшенная Casa Botter восстановлена и открыта для туристов — CNN Travel

Здание с изящным фасадом в стиле ар-нуво долгие годы скрывалось на виду у тысяч прохожих в самом сердце Стамбула. Когда-то оно задавало тон моде и архитектуре города, а затем почти полностью выпало из городской жизни и оказалось на грани разрушения. Теперь квартира Боттера, или Casa Botter, обрела второе дыхание и снова стала открытым общественным пространством.

Фото: wikimapia by Vadim.tk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Турция

Квартира Боттера: как рождалась архитектурная легенда

В самом центре Стамбула, на проспекте Истикляль, среди музыкальных магазинов, кафе и бутиков стоит дом, который стал одним из первых проводников европейского модерна в Османскую столицу. Построенный в 1901 году для голландского портного султана Абдул-Хамида II, этот дом считается первым зданием Стамбула в стиле ар-нуво. Заказчиком выступил сам правитель, а проект поручили придворному архитектору итальянского происхождения Раймондо Д'Аронко.

Квартира Боттера задумывалась не как обычный доходный дом, а как резиденция и модный дом официального портного султана. Нижние этажи были отданы под ателье, где шили и подгоняли костюмы, а верхние занимала семья. Элегантный фасад с плавными линиями, цветочными орнаментами и скульптурными деталями сразу выделял здание на фоне окружающей застройки, задавая новый визуальный код для улиц Пера — тогда самого "европейского" района города.

Особенностью дома было и техническое оснащение. Это одно из первых зданий в Турции со стальным каркасом, что позволило сделать планировки более свободными и светлыми. Кроме того, здесь появился один из первых лифтов в городе, ставший символом нового, современного образа жизни. Для начала XX века это было заметное заявление: архитектура, комфорт и технология объединялись под одной крышей.

Среди современников дом быстро приобрёл репутацию пространства, где пересекаются мода, искусство и городская элита. Витрины ателье привлекали публику не меньше, чем фасад, а сама квартира Боттера становилась частью того образа Стамбула, в котором восточные традиции постепенно соединялись с европейскими влияниями. Об этом сообщает CNN Travel.

"История апартаментов Боттера это сокращённая версия истории модернизации Стамбула. В своё время это было репрезентативное пространство западного образа жизни, доступное только дворцовым кругам. Сегодня оно открыто для публики как культурный центр.", — говорит журналист Эмрах Темизкан.

Упадок и почти полное забвение

Уже в первой половине XX века блеск и статус квартала Пера начали тускнеть. Войны, политические перемены и изменение экономической жизни города сказались и на судьбе дома Боттера. Семья продала недвижимость в 1917 году и переехала в Париж. Здание переходило из рук в руки, постепенно теряя прежнюю функцию и символическое значение.

В течение десятилетий квартира стояла практически заброшенной. Без должного ухода и ремонта пострадали и фасад, и интерьеры. Отсутствие остекления, протекающая крыша, повреждённые перекрытия — всё это приближало дом к точке невозврата. При этом он по-прежнему находился на одной из самых оживлённых улиц города, оставаясь для многих лишь красивым, но явно уставшим фоном.

Фактически дом существовал как пустая оболочка: фасад ещё держал удар времени, но внутренние конструкции требовали серьёзного вмешательства. Для городских властей и специалистов по наследию стало очевидно, что без целенаправленной реставрации Стамбул рискует потерять важный элемент своей архитектурной истории.

Реставрация и возвращение к жизни

Перелом наступил в 2021 году, когда муниципалитет Стамбула приступил к комплексной реставрации здания. Проект взяли в работу специалисты, которые поставили задачу сохранить не только общие силуэты и декор, но и максимально возможный объём оригинальных материалов. Подход был осторожным: не заменить старое новым, а вернуть к жизни то, что ещё можно спасти.

С фасада аккуратно удаляли поздние слои краски и штукатурки, чтобы восстановить исходную цветовую гамму и фактуру. Металлические элементы не демонтировали, а очищали и консервировали, фиксируя следы времени как часть истории здания. Внутри укрепляли несущие конструкции, восстанавливали лестницы, перекрытия, декоративные детали.

"Это очень приятно, ведь это доказывает, что, когда территория становится общедоступной, у неё естественным образом появляются свои особенности использования. Мы ничего не навязывали", — отмечает рхитектор и куратор проекта в Управлении по охране культурного наследия муниципалитета Стамбула Мерве Гедик.

К весне 2023 года первые этажи Casa Botter вновь открылись, но уже в новом статусе. Вместо закрытого модного дома элиты здесь появился Центр искусства и дизайна. Светлые залы, большие окна и исторический интерьер быстро привлекли студентов, художников, фрилансеров и горожан, которым требовалось пространство для работы и общения. Дом, задуманной как символ статуса, стал местом, куда может зайти любой.

Живая архитектура: от лифта до лестницы

Одной из деталей, на которую обращают внимание посетители Casa Botter, остаётся характерный эллиптический лифт в центре здания. Его шахта, окружённая декоративной металлической конструкцией, буквально встроена в плавный контур основной лестницы. Для начала XX века это была не только техническая новинка, но и смелый художественный приём: технология становилась частью визуального образа.

Ограничиваться только лифтом и фасадом здесь не стоит. Дом позволяет почувствовать, как менялся город: от османской эпохи, когда европейский стиль был привилегией дворцовых кругов, до современной Турции, которая возвращает исторические здания горожанам. Реставрация Casa Botter стала частью более широкого процесса оживления района Пера, где всё больше домов с богатой историей получают вторую жизнь.

В окрестностях можно увидеть и другие примеры влияния европейской архитектуры: здания в стиле ар-нуво, неоренессанса, неоклассицизма, построенные для состоятельных горожан. Квартира Боттера в этом ансамбле играет роль отправной точки — объекта, с которого удобно начинать знакомство с архитектурной историей центрального Стамбула.

Сasa Botter и другие здания ар-нуво в Стамбуле

Если смотреть шире, Casa Botter — не единственный, но один из наиболее ярких представителей ар-нуво в городе. В том же районе можно встретить и другие здания, где читаются сходные мотивы: плавные линии фасадов, цветочные орнаменты, интерес к декоративным деталям. Однако у квартиры Боттера есть несколько отличий, которые выделяют её на фоне соседей.

Во-первых, это один из первых примеров ар-нуво в Стамбуле, возведённый специально по заказу султана для придворного мастера. Во-вторых, дом сочетает в себе репрезентативную функцию модного дома и частной резиденции, что отражается и в планировке, и в оформлении. В-третьих, технические решения — стальной каркас, ранняя установка лифта — делают его важным документом строительной эволюции города.

Другие здания в стиле ар-нуво, расположенные неподалёку, чаще связаны с ростом делового и культурного статуса района в начале XX века. Они демонстрируют общее настроение эпохи, но редко несут такой концентрированный набор исторических и символических смыслов, как Casa Botter. Поэтому интерес к этому дому обычно не ограничивается только архитектурой: он становится поводом задуматься о том, как город переживает свои трансформации.

Плюсы и минусы сохранения исторических зданий

Восстановление таких объектов, как квартира Боттера, всегда находится на стыке экономики, культуры и градостроительной политики. У сохранения архитектурного наследия есть очевидные преимущества, но и свои сложности.

К плюсам можно отнести:

укрепление исторической идентичности города;

привлечение туристов и развитие локальной экономики;

создание интересных общественных пространств;

возможность использовать существующую застройку вместо строительства с нуля.

Среди минусов и вызовов:

высокая стоимость реставрационных работ;

необходимость соблюдать строгие регламенты и охранные статусы;

ограничение по функциональным изменениям зданий;

поиск баланса между коммерческими интересами и общественной значимостью.

На примере Casa Botter видно, что при продуманном подходе плюсы могут перевесить. Дом не превратился в закрытый элитный объект, а стал частью городской жизни, сохранив при этом историческую аутентичность.

Советы для тех, кто планирует посетить Casa Botter

Спланируйте прогулку по району Пера и проспекту Истикляль, включив Casa Botter как одну из остановок. Перед визитом уточните режим работы культурного центра, чтобы попасть внутрь, а не ограничиваться осмотром фасада. Обратите внимание на детали: лифт, лестницу, декоративные элементы фасада и интерьеров — они многое рассказывают о времени строительства. Совместите посещение Casa Botter с осмотром соседних исторических зданий, чтобы увидеть, как европейские стили "встраивались" в городской ландшафт. Если позволяет время, задержитесь в одном из залов: многие используют пространство как место для работы или творчества, и это помогает почувствовать дом как живое, а не музейное пространство. Уважайте режим работы и правила: некоторые зоны могут использоваться для мероприятий или временных экспозиций. При желании изучите историю района заранее, чтобы воспринимать увиденное не как набор красивых деталей, а как часть большой городской истории.

Вопросы о Квартире Боттера в Стамбуле

Почему квартира Боттера считается особенной для Стамбула?

Потому что это одно из первых зданий в стиле ар-нуво в городе, построенное по заказу султана и связанное с именами придворного портного Жана Боттера и архитектора Раймондо Д'Аронко. Дом одновременно отражает технический прогресс своего времени и культурный поворот Стамбула к европейскому стилю.

Можно ли свободно попасть внутрь Casa Botter?

После реставрации нижние этажи здания стали культурным центром, где проходят выставки и мероприятия, а часть пространства используется как коворкинг. Режим доступа зависит от текущей программы и графика работы, поэтому перед визитом лучше уточнить актуальную информацию.

Сколько времени стоит выделить на посещение?

На осмотр фасада и короткую прогулку по внутренним пространствам достаточно часа. Если планируете задержаться, чтобы поработать, посетить выставку или совместить визит с другими объектами в районе Пера, можно заложить на это несколько часов.

Интересно ли это место тем, кто далёк от архитектуры?

Да, потому что Casa Botter даёт возможность почувствовать, как историческое здание со сложной судьбой вписывается в жизнь современного города. Даже без специальных знаний заметны контрасты между старым и новым, а атмосфера культурного центра делает пространство понятным и комфортным для самых разных людей.

История квартиры Боттера — это не только рассказ об одном красивом доме на оживлённой улице Стамбула. Это пример того, как заброшенное здание на грани утраты может превратиться в открытое пространство для горожан и гостей города. Внимательное отношение к архитектурному наследию, продуманная реставрация и поиск новых функций помогают таким объектам вновь стать частью городской жизни. Casa Botter сегодня — это одновременно памятник эпохе и живой участник современного культурного ландшафта Стамбула.