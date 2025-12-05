Зима превращает небо в непредсказуемый лабиринт: вот из-за чего рейсы постоянно задерживаются

Самолёты зимой направляют на запасные аэродромы при тумане — Яндекс Путешествия

Зимний сезон всегда создаёт дополнительные испытания для гражданской авиации. Погода становится менее стабильной, а её перемены могут происходить стремительно: густой туман, снегопад или внезапное обледенение способны изменить планы авиакомпаний буквально за считанные минуты. Порой рейсы задерживаются, а самолёты, уже заходящие на посадку, вынуждены уходить на запасные аэродромы. Это кажется пассажирам неожиданностью, но за каждым подобным решением стоит безопасность. Об этом сообщает Яндекс Путешествия.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ иллюминатор на самолёте

Почему зимой видимость становится определяющим фактором

Пилоты работают в тесной связке с метеорологами и диспетчерами, особенно в периоды ухудшения видимости. Зимой плотная облачность и туман встречаются чаще, чем в тёплое время года. Современные самолёты оснащены системами посадки категории II и III, которые позволяют выполнять заход даже при минимальной видимости. Но эти технологии не всегда могут компенсировать экстремальные условия.

Если облака опускаются слишком низко или туман "стелется" над полосой слишком густо, пилот физически не видит начало взлётно-посадочной полосы, что делает манёвр потенциально опасным. В таких ситуациях экипажи обязаны соблюдать установленный минимум по видимости и высоте принятия решения. Если параметры не совпадают с требуемыми, пилоты продолжают полёт в зоне ожидания, рассчитывая на улучшение погоды.

В случаях, когда туман сохраняется длительное время, диспетчеры передают экипажам указание отправляться на запасные аэродромы. Решение это может быть неприятным для пассажиров, но оно предотвращает риск неустойчивой посадки. Иногда погода улучшается достаточно быстро, и борт возвращается в основной аэропорт после дозаправки. Но чаще всего окончательная посадка выполняется уже в другом пункте, где условия соответствуют нормам.

Как снегопад влияет на взлёты и посадки

Обильный снегопад осложняет работу аэродромных служб. Речь идёт не только о видимости: снежный покров меняет характеристики поверхности полосы. Аэропорты регулярно измеряют коэффициент сцепления — параметр, который помогает пилотам понимать, насколько безопасно самолёту касаться колёсами поверхности. Для этого используются специальные измерительные тележки и оборудование, данные с которых диспетчеры оперативно передают на борт.

Если коэффициент сцепления низкий, повышается вероятность, что самолёт при посадке не сможет затормозить вовремя и выкатится за пределы полосы. Такой сценарий достаточно редок, поскольку экипажи заранее получают отчёты о состоянии ВПП и оценивают их при принятии решения о посадке. При недостаточных значениях пилоты прерывают заход и направляются в зону ожидания, пока техника аэропорта очищает покрытие. При непрерывном интенсивном снегопаде аэропорт может временно закрыться.

Снегопад также осложняет взлёты. На начальном разбеге самолёт должен набрать достаточную скорость, а для этого требуется хорошее сцепление. Если показатель недостаточный, экипаж ждёт расчистки полосы или улучшения условий.

Что происходит при обледенении самолёта

Обледенение — одна из самых опасных зимних проблем для авиации. Даже тонкий слой льда на крыле может изменять профиль аэродинамики, снижать подъёмную силу и нарушать поведение самолёта в воздухе. Чтобы предотвратить подобные эффекты, техника аэропорта проводит противообледенительную обработку воздушных судов. Используются специальные жидкости разных типов, которые либо удаляют лёд, либо предотвращают его образование в течение определённого времени.

В зависимости от размера самолёта и погодных условий процесс может занимать от нескольких минут до получаса. Но даже после обработки важно соблюсти временные рамки, называемые "holdover time". Если вылет задерживается дольше допустимого промежутка, самолёт отправляют на повторную очистку. Это безопасно, однако увеличивает общее время ожидания.

Обледенение возможно и в воздухе: при прохождении облаков с высокой влажностью кристаллы льда могут формироваться на поверхности планера. Обработка перед вылетом позволяет свести риски к минимуму.

Как высокая загруженность влияет на расписание зимой

Праздничный сезон — период, когда пассажиропоток резко возрастает. Аэропорты работают в условиях повышенной интенсивности: растёт количество взлётов и посадок, увеличивается объём обслуживаемого багажа, возрастает нагрузка на службы безопасности и технические подразделения. Зимой к этим задачам добавляются очистка полос, обработка самолётов, обеспечение устойчивой работы спецтехники.

Даже небольшая задержка на одном этапе цепочки обслуживания может вызвать "эффект домино". Например, если техническая служба дольше обычного очищает самолёт от снега, посадка следующего борта также сместится. Ситуация осложняется тем, что погодные условия в этот период крайне нестабильны: низкая видимость и снегопад могут совпасть с пиковым пассажирским потоком, создавая дополнительные трудности.

Сравнение зимних и летних причин задержек рейсов

Зимой основными причинами задержек становятся погодные явления: туман, снегопад, обледенение и сниженная видимость. Летом картина меняется: рейсы чаще задерживаются из-за грозовых фронтов, сильных ливней и порывистого ветра. В холодный сезон работа аэропортов усложняется большим количеством технологических процессов, связанных именно с морозами и осадками. Летом же акцент смещён в сторону воздушных опасных явлений.

Зимние задержки, как правило, происходят из-за технических и метеорологических факторов, а летние — из-за перегрузки воздушного пространства и штормовой активности. Поэтому оба сезона имеют свои особенности, но зимний период считается более требовательным к слаженности работы служб и точности расчётов.

Плюсы и минусы зимних перелётов

Зимние рейсы обладают рядом особенностей, которые стоит учитывать при планировании поездки. Технологии обработки самолётов и современные системы посадки делают полёты надёжными, а некоторые маршруты зимой напротив становятся более загруженными, что позволяет авиакомпаниям чаще выполнять рейсы.

К преимуществам можно отнести снижение стоимости билетов на отдельных направлениях, улучшенную видимость на больших высотах над облаками и стабильный график при хорошей погоде.

Однако есть и минусы: повышенная вероятность задержек, необходимость дополнительных проверок самолётов и удлинение предполётных процедур. Пассажиры могут столкнуться с необходимостью ожидания на перроне или длительного нахождения в транзитной зоне. Знание этих особенностей помогает подходить к зимним перелётам с пониманием.

Советы для путешественников зимой

Тем, кто планирует зимний перелёт, стоит учитывать особенности сезона. Важно помнить, что задержки всегда происходят по объективным причинам, и безопасность остаётся безусловным приоритетом. Чтобы поездка прошла комфортно, желательно одеться теплее: ожидание может проходить на перроне, особенно если рейс обслуживается автобусом.

В ручной клади рекомендуется иметь тёплый напиток в термосе и минимальный набор вещей, которые помогут переждать задержку. Полезно заранее проверять погодные сводки для аэропортов отправления и прибытия. Если ожидается ухудшение погодных условий, имеет смысл продумать запасной план или выбрать альтернативную дату. Иногда правильное планирование помогает избежать многочасового ожидания.

Популярные вопросы о зимних задержках рейсов

Какие погодные явления чаще всего вызывают задержки зимой? Основными причинами становятся туман, снегопад и обледенение, влияющие на видимость и безопасность взлёта и посадки.

Почему самолёты уходят на запасной аэродром? Если условия в основном аэропорту не позволяют выполнить безопасную посадку, экипаж выбирает запасной вариант, где видимость и состояние полосы соответствуют нормам.

Можно ли заранее узнать, будет ли задержка? Полностью предсказать задержку невозможно, но отслеживание прогноза погоды помогает оценить вероятные риски…