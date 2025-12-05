Визы уходят в прошлое: шаг России и Саудовской Аравии запускает цепную реакцию в туризме и бизнесе

Россия и Саудовская Аравия одобрили безвизовое соглашение

Новые договорённости между странами обычно воспринимаются как продолжение дипломатического диалога, но иногда даже формальное решение открывает большие изменения. Так получилось с планом отменить визы между Россией и Саудовской Аравией: документ, одобренный правительством 27 ноября, оказался шагом, который может повлиять сразу на туризм, бизнес и общую динамику контактов. Когда что-то подобное начинает обсуждаться одновременно в профессиональной среде и среди обычных путешественников, становится ясно, что речь идёт не о формальности, а о начале нового этапа. Об этом сообщает "Путешествия, туризм, наука".

Почему безвизовый въезд вводится не для всех и что стоит за исключениями

Подписываемое соглашение ориентировано на краткосрочные визиты: поездки на отдых, деловые встречи, участие в конференциях, командировки. В будущем для въезда потребуется только загранпаспорт, без длительной подготовки документов и ожидания. Это делает Саудовскую Аравию более доступной для тех, кто выбирает страны Ближнего Востока для путешествий, отдыха у моря, деловых мероприятий или знакомства с культурой королевства.

Однако паломничество в Мекку и Медину остаётся вне рамок соглашения. Это связано с тем, что хадж и у'мра регулируются отдельно, имеют собственные квоты и систему допуска. Поток паломников контролируется государством в приоритетном порядке, поэтому новые правила никак не изменяют устоявшиеся процессы. Исключение встроено в соглашение осознанно: оно не затрагивает религиозный туризм и не вмешивается в существующую инфраструктуру, которая работает по строгим правилам.

Для всех остальных поездок визовые барьеры будут сняты, и это уже воспринимается как открытие новых возможностей. Планируемый срок пребывания — до 90 дней в течение года, что достаточно для путешествий, деловой активности или участия в крупных событиях.

Следующий шаг — обмен документами через дипломатические каналы. После подтверждения соглашение вступит в силу спустя 60 дней. Пока этого не произошло, россияне продолжают пользоваться электронной визой или оформлением визы по прибытии. Стоимость такого варианта была заметной — около 8,5 тысяч рублей, что считалось одним из факторов, удерживающих потенциальных туристов. Безвизовый режим полностью снимает этот барьер.

Как изменится туристический поток и почему эффект может быть быстрым

Отмена виз меняет восприятие направления. Путешествие перестает быть сложным и превращается в обычный планируемый отдых, а сама Саудовская Аравия активно формирует новый туристический образ. Королевство упрощает доступ к историческим объектам, модернизирует прибрежные курорты на Красном море, расширяет сферу гастрономических и культурных маршрутов. Страна стремится уйти от восприятия себя как закрытой территории, предназначенной только для религиозных поездок.

Участники отрасли отмечают, что именно отсутствие виз долгое время тормозило интерес к направлению. С исчезновением этой формальности у туристов появится возможность путешествовать свободнее, выбирать даты, планировать маршруты без давления бюрократии. Чем меньше ограничений, тем быстрее растёт поток путешественников — и это подтверждается динамикой прошлых лет.

Интерес между странами растёт с обеих сторон. Саудовские туристы едут в Россию всё активнее: только за первый квартал 2025 года страну посетило почти 10 тысяч граждан королевства — показатель, который в разы превышает данные до пандемии. Рост впечатляет не только цифрами, но и тем, что он стал возможен благодаря сочетанию нескольких факторов: расширению авиасообщения, улучшению сервиса и росту доверия к российским маршрутам. Впервые Саудовская Аравия вошла в тройку лидеров по количеству прибывающих иностранных туристов, уступив лишь Турции и Китаю.

С учётом отмены виз этот тренд почти наверняка продолжит развиваться. Рейсы из Эр-Рияда и других крупных городов королевства постепенно увеличиваются, а маршрут Москва — Эр-Рияд может стать одним из ключевых в регионе.

Экономический эффект: почему соглашение выходит за рамки туризма

Новые правила открывают возможности не только для отдыха, но и для бизнеса. Деловые поездки становятся проще, исчезают дополнительные расходы и временные ограничения. Это удобно для компаний, которые участвуют в выставках и форумах Саудовской Аравии, а также для представителей королевства, приезжающих в Россию для переговоров или запуска совместных проектов.

Саудовская Аравия активно инвестирует в инфраструктуру, технологии, энергетику и развитие новых городских проектов. Российские компании участвуют в отраслевых мероприятиях и получают возможность выходить на новый рынок. Когда визовые барьеры исчезают, сотрудничество развивается быстрее: меньше задержек и больше гибкости в планировании командировок.

Свободное перемещение людей традиционно ускоряет и обмен идеями, и движение капитала. Это делает соглашение стратегическим: за простым документом стоит расширение экономических связей в одном из наиболее динамичных регионов мира.

Сравнение: поездка в КСА до и после отмены виз

Изменения выглядят особенно заметными при сравнении старых и новых правил. Ранее оформление визы требовало расходов, ожидания подтверждения и точного планирования. Теперь доступ к стране становится сопоставим с соседними направлениями Ближнего Востока, где визовая система давно упрощена.

С отменой виз путешественники получают больше свободы в выборе дат, маршрутов и длительности поездки. Деловая среда тоже выигрывает: поездки перестают зависеть от бюрократии, что особенно важно в быстро меняющихся проектах. Если раньше направление воспринималось как "закрытое" и требующее подготовки, теперь оно становится одним из доступных вариантов отдыха или деловых поездок.

Советы для тех, кто собирается в Саудовскую Аравию

Уточняйте актуальные сроки вступления соглашения в силу — до вступления безвиза действуют прежние правила. Планируйте маршруты с учётом местных традиций, включая особенности одежды и поведения. Обращайте внимание на климат: летом в центральных регионах держится высокая температура. Изучайте предложения курортов Красного моря — этот регион активно развивается. Учитывайте, что религиозные поездки по-прежнему оформляются отдельно и имеют собственные правила допуска.

Популярные вопросы о безвизовых поездках в Саудовскую Аравию

Когда вступит в силу отмена виз?

После обмена документами между странами и по истечении 60 дней.

Кому подходит новый режим?

Тем, кто едет на отдых, в командировку, на выставки или к родственникам.

Нужно ли оформлять что-то для хаджа и у'мры?

Да, религиозные визы остаются отдельной категорией и не включены в соглашение.