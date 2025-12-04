Смоленск превращается в туристический узел Союзного государства: новый центр меняет карту поездок

Союзный туристический центр откроют в Смоленске в 2026 году — Олег Андрейчик

Смоленск готовится к заметным переменам в туристической сфере, и ожидание этого события подогревает интерес сразу в двух странах. Инфраструктура Союзного государства постепенно расширяется, а новый проект обещает стать одной из ключевых точек притяжения для путешественников. Его значение выходит далеко за рамки одной области, формируя основу для будущего сотрудничества.

Фото: commons.wikimedia.org by Mikra72, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Смоленский вокзал

Новый центр как точка роста туризма

Решение о создании союзного туристического информационного центра стало продолжением многолетней работы по объединению усилий Беларуси и России в развитии маршрутов и сервисов для туристов. У обеих стран уже есть опыт совместного продвижения культурных событий, исторических мест и природных территорий, однако появление единого профессионального центра позволит упорядочить эти процессы и сделать взаимодействие системным. Проект ориентирован на повышение доступности туристических услуг, поддержку регионального рынка и расширение возможностей для бизнеса.

"Сегодня мы немало говорили о развитии туризма. Достаточно много совместных проектов у нас проработано. Первый из них — создание союзного туристического информационного центра в Смоленске. Время реализации проекта — 2026 год", — заявил заместитель министра спорта и туризма Беларуси Олег Андрейчик.

По словам представителя ведомства, новый центр станет площадкой, которая поможет регионам более активно продвигать свои туристические продукты. Предполагается, что он будет аккумулировать данные, координировать маркетинговые активности и обеспечивать методическую поддержку местным операторам. Подобные инициативы особенно важны для малых городов: у них часто есть значительный туристический потенциал, но не хватает ресурсов для его системного продвижения.

"Он будет координировать нашу совместную маркетинговую политику, продвижение региональных туристических продуктов, создание туристических зон, развитие территорий, привлечение инвестиций", — отметил Олег Андрейчик.

Развитие трансграничных маршрутов

Помимо инфраструктуры центра, обсуждение касалось и трансграничных маршрутов, которые становятся всё более популярными среди путешественников. Спрос на такие программы связан с желанием туристов сочетать несколько направлений в одном путешествии — природный отдых, исторические экскурсии, гастрономические туры, тематические маршруты, включающие музеи, крепости и культурные комплексы.

Разработка единых подходов позволит расширить спектр предложений для туристов, укрепить сотрудничество между регионами и упростить организацию поездок. Это важно и с практической точки зрения: туристы смогут заранее видеть маршрут целиком, понимать условия перемещения, инфраструктуру и стоимость услуг. Для операторов появится возможность формировать более гибкие и привлекательные программы.

"Мы создаем единое положение, единый экспертный совет. Будет создан реестр, список туристических маршрутов. Это направление будет развиваться с привлечением инвестиций", — сказал замминистра.

Потенциал для регионов и туристической отрасли

Предстоящие изменения открывают новые перспективы не только для Смоленска и Минска, но и для соседних областей, которые активно участвуют в проекте. Туристическая сфера всё чаще становится элементом экономического развития благодаря созданию рабочих мест в сервисе, гостиничном деле, транспорте и сопутствующих отраслях. Привлечение внимания туристов стимулирует развитие инфраструктуры — от дорожного покрытия до объектов питания и отдыха.

Кроме того, центры такого формата обычно создают условия для появления тематических маршрутов: военно-исторических, природных, паломнических, образовательных. Для Беларуси это возможность подчеркнуть богатое культурное наследие, а для Смоленска — укрепить статус крупного туристического узла западного региона России.

Популярные вопросы о создании союзного туристического центра

Какую роль будет выполнять центр?

Он станет координатором маркетинговой политики, платформой для продвижения маршрутов и инструментом для развития туристической инфраструктуры.

Что даст проект туристам?

Появится единое пространство, где можно узнать о маршрутах, услугах, мероприятиях, а также получить рекомендации по поездкам.

Когда центр начнёт работу?

Планируется, что центр откроется к концу 2026 года, после завершения организационных и инфраструктурных работ.