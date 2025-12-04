Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Таблетка для посудомойки растворяет жировые отложения в кухонном сливе
Самая яркая вспышка TDE J2245+3743 обнаружена в 10 млрд лет от Земли — science-et-vie
Разработан новый метод анализа ПАУ в продуктах — SeoulTech
Прополка снижает рост злостных сорняков — "Дачный клуб"
Музыка снижает ощущение утомления во время тренировки
Экономический кризис достиг апогея в Германии — Ляйбингер
Оссобуко по-тоскански удивит ваших близких —Terra
Кокосовое и масло авокадо уменьшают трещины на пятках — Malatec
Декор из старых батареек способствует развитию экопривычек

Новогодние каникулы превращают санатории в главный зимний тренд: места исчезают быстрее туров на юг

Спрос на новогодний санаторный отдых вырос на 10–15% — Агентство Москва
Туризм

Санаторный отдых снова становится популярным способом провести новогодние каникулы, и спрос на него заметно вырос. Уже в начале декабря многие здравницы фиксируют высокий уровень бронирования, особенно в центральных регионах. В Москве и Подмосковье свободных номеров становится всё меньше, хотя часть санаториев продолжает принимать заявки. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва".

Зимняя прогулка
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зимняя прогулка

Ситуация с бронированием в московском регионе

Здравницы центральной части страны традиционно востребованы зимой, однако в этом году интерес к оздоровительным программам заметно усилился. По оценкам участников рынка, россияне всё активнее рассматривают санаторный отдых как способ провести праздники с пользой. Особенно привлекают возможности восстановить силы, пройти профилактические процедуры и сменить привычную обстановку.

Медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ) Михаил Данилов рассказал о текущей загрузке столичных здравниц и причинах роста заинтересованности.

"По состоянию на начало декабря в санаториях Москвы и области в среднем отмечают бронь на новогодние даты 65-70%. Есть санатории, где мест уже не осталось", — сообщил Михаил Данилов.

По словам эксперта, столичные здравницы демонстрируют хорошие темпы бронирования, несмотря на то что часть вариантов все ещё доступна. На фоне активного спроса отдыхающие заранее интересуются программами, расписанием заездов и условиями пребывания. Рост составляет порядка 10-15% в сравнении с предыдущим годом, что говорит о стабильности сегмента и его расширяющейся аудитории.

Дополнительно отмечается, что санатории столичного региона предлагают различные форматы — от стандартных лечебно-профилактических программ до специализированных курсов восстановления после высоких нагрузок. Это привлекает гостей, которые хотят совместить отдых и оздоровление без необходимости дальних поездок.

Почему санаторный отдых набирает популярность

В последние годы россияне все чаще выбирают оздоровительные программы вместо традиционных путешествий. Это связано как с растущим интересом к профилактике и внимательному отношению к здоровью, так и с доступностью санаторных услуг. Многие объекты модернизируют инфраструктуру, расширяют спектр медицинских процедур и создают комфортные условия для проживания в зимний сезон.

По словам Михаила Данилова, заранее подготовленные предложения тоже сыграли свою роль.

"Многие санатории сформировали предложения на этот период намного заранее — за полгода и более. Некоторые здравницы открыли возможность бронирования за год до заезда", — отметил он.

Увеличение глубины бронирования говорит о том, что россияне стали более осознанно планировать отдых. Для многих важны гарантии размещения, возможность выбора оздоровительных программ и прогнозируемость затрат. Кроме того, подмосковные санатории отличаются удобной транспортной доступностью, что делает их привлекательным вариантом для семей с детьми и людей старшего возраста.

Какие программы оказываются наиболее востребованными

На новогодние праздники путешественники выбирают не только праздничные туры, но и восстановительные программы. Зимний период традиционно связан с переутомлением, снижением тонуса и стрессом, поэтому санатории уделяют внимание комплексным оздоровительным курсам.

Особый интерес вызывают антистресс-программы, которые помогают снизить напряжение и улучшить эмоциональное состояние. Пользуются спросом и классические курсы укрепления иммунитета, а также программы, направленные на профилактику заболеваний дыхательной системы.

Большинство санаториев предлагают посещение бассейнов, процедуры для восстановления опорно-двигательного аппарата, спелеокамеры, физиотерапию и консультации специалистов. Разнообразие позволяет гостям выбрать подходящий вариант, не выезжая далеко от столицы.

Сравнение: санатории Москвы и Подмосковья vs регионы России

  1. Санатории московского региона бронируются активнее, но все же сохраняют больше доступных мест на декабрь, чем некоторые курортные регионы.

  2. В целом по России загрузка растет равномерными темпами — около 10-15%, что ниже, чем в центральных областях.

  3. Южные регионы предлагают климатические преимущества, но столичные здравницы выигрывают по транспортной доступности и разнообразию программ.

  4. Северные регионы реже выбирают для новогодних праздников, что делает их более доступными по цене.

Такое сравнение помогает лучше ориентироваться в предложениях и понимать, чем московские здравницы отличаются от вариантов в других регионах.

Советы для тех, кто хочет поехать в санаторий на Новый год

  1. Изучайте программы заранее — многие курсы отличаются длительностью и направленностью.

  2. Уточняйте наличие медицинской базы: физиотерапия, бассейн, консультации специалистов.

  3. Проверяйте инфраструктуру — питание, досуг, условия проживания.

  4. Бронируйте заранее, если хотите попасть в популярные санатории.

  5. Учитывайте транспортную доступность — праздник лучше встречать без стресса.

  6. Избегайте санаториев, не публикующих информацию о медицинских лицензиях.

  7. Оценивайте стоимость с учетом процедур: некоторые программы стоят отдельно.

Популярные вопросы о новогоднем бронировании санаториев

Когда лучше бронировать санаторий на Новый год?
Оптимально — за 6-12 месяцев. Большинство предложений формируется заранее, и лучшие варианты быстро разбирают.

Есть ли свободные места в Москве и Подмосковье в декабре?
Да, но выбор ограничен: загрузка уже достигла 65-70%.

Какие программы предпочитают на новогодние праздники?
Чаще всего выбирают антистресс-курсы, восстановительные программы и классические оздоровительные направления.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Экономика Германии находится в состоянии свободного падения
Бизнес
Экономика Германии находится в состоянии свободного падения
Правильная техника гоблет-приседаний улучшет работу кора — Прыгунов
Новости спорта
Правильная техника гоблет-приседаний улучшет работу кора — Прыгунов
Птицы съедают 500 млн тонн насекомых ежегодно — университет Базеля
Домашние животные
Птицы съедают 500 млн тонн насекомых ежегодно — университет Базеля
Популярное
После 60 тело играет по новым правилам: пять видов спорта, которые возвращают силу и уверенность

Узнайте, как оставаться активным и здоровым после 60 лет. Лучшие виды спорта, советы по безопасности и рекомендации экспертов для поддержания здоровья.

Пользу скандинавской ходьбы после 60 подтвердили медики — grazia.fr
Озоновая дыра над Антарктидой в 2025-м оказалась заметно меньше нормы — CAMS
Она подаёт сигнал: вот почему озоновая дыра сжимается или расширяется
Этот томат будто сорвался с цепи: растёт в дождь, холод, сырость и забивает грядку плодами
Секунды удовольствия — тихая ловушка: находка внутри девушки подняла запретную тему всерьёз
Утренние тренировки повышают суточный расход энергии — диетолог Евгения Соколовская Валерия Жемчугова Новый эукариот найден в горячем ручье Лассен-Парка — микробиолог Анджела Оливерио Игорь Буккер Генассамблея ООН не захотела узнать правду о похищении украинских детей Любовь Степушова
Секрет тихого прогресса в ногах: гоблет-приседания работают точнее штанги и подходят новичкам
Россия близка к объявлению Англии террористическим образованием
Конфискация превращается в бумеранг: почему план изъятия российских активов до сих пор не работает
Конфискация превращается в бумеранг: почему план изъятия российских активов до сих пор не работает
Последние материалы
Кокосовое и масло авокадо уменьшают трещины на пятках — Malatec
Декор из старых батареек способствует развитию экопривычек
Генератор получил риск повреждений при разрыве цепи — Аргументы и Факты
Крупные листья канны создали тропический акцент в саду, по данным Сiceksel
Индекс чистоты побережья учитывает массу и размеры мусора — ученый Ольга Лобчук
Масштабная вспышка денге и чикунгуньи зафиксирована на Кубе — Reuters
Частое мытьё разрушает защитный липидный слой кожи собак — ветеринары
20% рабочего времени топа должно быть посвящено охране труда — Денис Сугаипов
Марго Овсянникова посмеялась над мемами про Ларису Долину
Спрос на новогодний санаторный отдых вырос на 10–15% — Агентство Москва
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.