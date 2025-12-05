Город, который стремительно уходит под воду: почему столицу Индонезии решили перенести в джунгли

Джакарта признана самым быстро тонущим городом мира — BBC

Джакарта уже много лет сталкивается с проблемами, которые делают её одной из самых быстро оседающих столиц мира. Уровень затопления растёт, инфраструктура изнашивается, а большая часть территории города расположена ниже уровня моря. На фоне климатических рисков и перенаселения властям пришлось искать кардинальное решение: создание новой столицы в глубине островных лесов.

Фото: Own work by Jakartadunia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Джакарта

Почему Джакарта тонет

Джакарта давно считается одним из самых уязвимых мегаполисов в мире. Около 40% её территории находится ниже уровня моря, а сочетание интенсивной застройки, оседания грунта и подъёма воды делает ситуацию критической. Город, стоящий на болотистой почве, испытывает проблемы с контролем наводнений, которые усугубляются плотной застройкой, загрязнением воздуха и постоянными пробками.

Сложность ситуации настолько велика, что власти приняли решение перенести столицу. Этот шаг обсуждался больше десяти лет, но только в последние годы проект получил реальное финансирование и поддержку на государственном уровне.

Нусантара — новая столица в сердце лесов

Нусантара стала крупнейшим инфраструктурным проектом в истории Индонезии. Она расположена в лесной зоне на острове Калимантан, вдали от перенаселённых районов и угроз океана. Проект стартовал в 2022 году и подходит к завершающей фазе, хотя окончательное формирование города займёт ещё годы.

Нусантара задумана как противоположность Джакарте: зелёная, технологичная, энергоэффективная. Более 60% её территории планируется оставить под природные зоны. Город будет включать велосипедные и пешеходные маршруты, современные жилые комплексы, правительственные здания и экологическую инфраструктуру.

Финансовая оценка проекта впечатляет — около 33 млрд долларов. По замыслу авторов, новая столица станет образцом устойчивого развития для Юго-Восточной Азии.

"Столица Нусантара — это холст, на котором создаётся будущее", — отметил президент Джоко Видодо.

Чтобы привлечь инвесторов, государство вводит льготы, включая долгосрочное владение землёй сроком до 190 лет.

Почему жители не спешат переезжать

План властей предполагает, что к 2045 году в Нусантару переедут почти два миллиона человек. Но отношение жителей к новому городу неоднозначно. По мнению многих, инфраструктура пока не готова. Родителям сложно понять, где будут учиться дети, работают ли школы, есть ли досуговые центры и медучреждения.

Первые 10 тысяч госслужащих должны переехать уже в ближайшие месяцы. Однако часть работников заявляет, что условия проживания пока неудобны: в башнях строятся только трёхкомнатные квартиры, и одиночным сотрудникам придётся делить жильё с коллегами.

Один из отцов, беседовавший с журналистами, говорил о сомнениях относительно школ, секций и безопасности. Эти вопросы остаются актуальными, потому что строительство продолжается. Об этом сообщает BBC.

Нусантара и Джакарта: сравнение будущей и старой столицы

Создание новой столицы — событие редкое, и оно особенно ярко показывает различия между двумя городами.

Джакарта:

перенаселение;

высокий уровень загрязнения;

регулярные наводнения;

сильное оседание почвы;

ограниченные зелёные зоны.

Нусантара:

60% территории — природные зоны;

современная экологичная архитектура;

продуманная транспортная система;

низкая плотность населения;

перспективы развития без нагрузки на инфраструктуру.

Такое сравнение показывает, что проект направлен на решение ключевых проблем старой столицы, а не просто на смену географии.

Плюсы и минусы переселения

Создание новой столицы несёт большие перемены, и их важно рассматривать комплексно.

Плюсы:

снижение нагрузки на перенаселённую Джакарту;

экологичность инфраструктуры;

современные жилые стандарты;

защита от наводнений;

новые рабочие места в регионе Калимантан.

Минусы:

инфраструктура Нусантары всё ещё формируется;

необходимость адаптации для переезжающих семей;

сомнения жителей по поводу школ, медицины и уровня сервиса;

высокая стоимость проекта для государства.

Проект остаётся масштабным и перспективным, но его реализация требует времени и участия всех заинтересованных сторон.

Советы для тех, кто планирует переезд

Изучайте новые районы заранее — важны школы, транспорт, доступность магазинов. Оцените условия проживания: количество комнат, стоимость коммунальных услуг, планировку. Следите за официальными объявлениями — график переселения может меняться. Рассмотрите временное проживание, пока город не заработает на полную. Заранее уточняйте рабочие места и возможности карьерного роста в новой столице.

Вопросы о Нусантаре

Когда жители начнут переезжать?

Первые группы государственных работников — в ближайшие месяцы, массовое переселение — к 2045 году.

Действительно ли Джакарта тонет?

Да, около 40% её территории уже находится ниже уровня моря, а оседание продолжается.

Почему выбрали именно Калимантан?

Регион безопаснее, имеет обширные лесные территории и меньше подвержен наводнениям.

Будет ли новая столица зелёной?

Да, более половины её площади отведено под природные зоны.

Хватит ли жилья для всех переезжающих?

Строительство продолжается, но часть зданий уже готова к заселению.

Джакарта остаётся одним из самых быстро оседающих городов мира, и необходимость переноса столицы стала неизбежной. Нусантара — попытка создать современный, экологичный город, способный стать новым сердцем страны. Переезд связан с трудностями, но проект обещает значительные перемены для будущих поколений. Насколько успешной окажется эта масштабная инициатива, покажет время.