Хитрый рост цен: где ски-пассы подорожали сильнее всего и почему это ударит по туристам

Лыжный сезон, который многие ждут весь год, всё чаще становится настоящим испытанием для семейного бюджета. На фоне общего подорожания услуг стоимость ски-пассов растёт особенно заметно, превращая отдых в горах в удовольствие не из дешёвых. В ряде регионов Италии однодневное катание теперь обходится дороже хорошего ужина на двоих в ресторане. Об этом сообщает
Итальянская ассоциация потребителей Altroconsumo изучила цены на 44 горнолыжных курорта в сезоне 2025/26. По итогам исследования именно регион Трентино — Альто-Адидже оказался лидером по стоимости однодневных абонементов. Здесь цена за день катания достигает 86 евро, что делает регион рекордсменом страны. При этом рост цен на ски-пассы продолжается второй год подряд: однодневные абонементы подорожали в среднем на 4%, а пятидневные — на 4,4%.
Стоимость становится особенно ощутимой для семейных путешествий. Если на трассы выходит трое взрослых, сумма только на ски-пассы за день может доходить до 260 евро, не включая питание, проезд или проживание.
Отдельные локации показали ещё более высокий процент роста: например, Аланья-Вальсезия в Пьемонте увеличила цены на 13,1%, а Ливиньо — на 10,1%. В обоих случаях это делает отдых существенно дороже, чем год назад.
Горнолыжные курорты региона давно известны качеством трасс, развитой инфраструктурой и стабильным снежным покрытием. Всё это делает их востребованными среди местных и иностранных туристов, а высокий спрос традиционно приводит к росту цен.
На популярных курортах, таких как Мадонна-ди-Кампильо, стоимость поднялась с 79 до 85 евро — увеличение на 7,6%. В Доломитах система Dolomiti Superski также прибавила в цене: с 83 до 86 евро.
Для тех, кто планирует провести праздники на альпийских склонах, это означает большую нагрузку на бюджет даже при коротком отдыхе.
Многие туристы предполагают, что за пределами Италии условия окажутся выгоднее. Однако ценовая ситуация в Европе крайне схожа.
Если сравнить:
Таким образом, даже выезд за границу не даёт ощутимой экономии. Тренд повышения стоимости зимнего отдыха наблюдается практически повсеместно.
Стоимость ски-пассов — не единственный фактор, влияющий на выбор курорта. Итальянские Альпы предлагают широкий спектр преимуществ, но и некоторые сложности тоже стоит учитывать.
Плюсы:
Минусы:
Такой объективный анализ помогает путешественникам заранее планировать бюджет и избегать неожиданных трат.
Чтобы снизить расходы, стоит учитывать несколько практичных рекомендаций:
Такие шаги позволяют существенно сократить расходы, особенно если отдых продолжительный или семейный.
До 86 евро в день — на курортах Трентино — Альто-Адидже и в Доломитах.
Да, покупка заранее, выбор будних дней и менее популярных зон катания помогает снизить расходы.
По данным мониторинга Altroconsumo, рост наблюдается второй год подряд.
Нет. Во Франции, Австрии и Словении цены сопоставимы или выше.
С высокой вероятностью стоимость будет расти, если сохранится высокий спрос и будут расти расходы курортов.
Рост цен на ски-пассы отражает общую тенденцию подорожания туризма и зимних видов отдыха. Италия остаётся одним из самых привлекательных направлений для лыжников, однако бюджет зимних каникул требует тщательного планирования. Знание актуальных цен, понимание динамики роста и умение выбирать менее дорогие решения помогают наслаждаться курортами без стресса и лишних трат. Зимний отдых остаётся ярким и запоминающимся, если подготовиться заранее и подходить к планированию разумно.
