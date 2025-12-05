Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подъём по лестнице укрепляет когнитивные функции — Мишель Восс
Porsche — лидер по быстрой перепродаже новых авто за год — Tvanouvelles
Эксперты ускорили проращивание гладиолусов с помощью опилок — 7dach
Силовая зарядка после 40 замедляет потерю мышц на 3–5% в десятилетие
С 2026 года меняются правила налога на недвижимость и расширяются семейные вычеты
Преимущество лёгкой пропарки для брокколи установили нутрициологи
Xiaomi рассматривает гуманоидов как часть будущей продуктовой стратегии — Beijing Dai
Новый вид краба Aegla tamanduatei обнаружили в пещере Санта-Лузия
Банки с дёгтем в земле помогают изгнать кротов с грядок

Идеально сохранившаяся средневековая крепость: где можно попасть в эпоху готики без машины времени

Замок Фенис признан символом Валле-д'Аоста — WOW Travel
Туризм

На севере Италии, среди альпийских склонов, стоит замок, который будто вышел из страниц средневековых романов. Его башни и стены напоминают декорации к "Игре престолов", но здесь всё настоящее: камни, фрески, легенды и дух эпохи. Поклонники истории, архитектуры и живописных маршрутов называют его одним из самых атмосферных мест региона.

Замок
Фото: Own work by Bruno befreetv, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Замок

Жемчужина Альпийской долины

Замок Фенис — один из главных символов Валле-д'Аоста, сохранившийся лучше многих крепостей Европы. В отличие от типичных оборонительных сооружений региона, которые строили на недоступных вершинах, Фенис возвели на мягком зелёном холме, почти лишённом естественной защиты. Такое расположение сразу указывает на его предназначение: это была не только крепость, но и престижная резиденция рода Шаллан, демонстрировавшая власть и богатство семьи.

Внешний облик, который поражает гостей и сегодня, формировали несколько поколений владельцев. Двойные зубчатые стены, башни, галереи и живописный внутренний двор создают ансамбль, в котором оборонительные элементы сочетаются с эстетикой придворного быта. Прогулка по территории переносит в эпоху позднего Средневековья, позволяя представить жизнь дворянских семей тех времён.

От феодальной резиденции до национального памятника

Первое упоминание замка относится к 1242 году, однако известный сегодня облик он получил позже, при Аймоне ди Шалланте в XIV веке. Лорд преобразовал прежнее сооружение в пятиугольный комплекс с продуманной оборонительной системой. Его сын, Бонифаций I, продолжил расширение, превратив резиденцию в культурный центр. Тогда же был создан цикл фресок, прославивший Фенис далеко за пределами долины.

После упадка рода замок в XVIII веке потерял прежнее значение: часть помещений использовали под стойла, а парадные залы превратились в хозяйственные помещения. Возрождение началось только в XIX веке, когда архитектор Альфредо д'Андраде выкупил руинированную крепость и инициировал масштабную реставрацию. Именно благодаря этой работе Фенис стал важнейшим памятником архитектуры и обязательной точкой маршрута по Валле-д'Аоста. Об этом сообщает WOW Travel.

Что посмотреть внутри

Посещение замка возможно только в сопровождении гида, что позволяет рассмотреть не только архитектурные элементы, но и понять исторический контекст.

Впечатляющие внешние укрепления

Двойные стены, патрульные коридоры и сторожевые башни создают сложную оборонительную систему. Несмотря на её внушительность, эти сооружения служили не только защитой, но и визуальным атрибутом власти. Такое сочетание практичности и эстетики стало визитной карточкой замка.

Внутренний двор — сердце резиденции

Главным сюжетом для гостей становится фресковый двор, украшенный росписями XV века. На стенах можно увидеть сцену, где Святой Георгий побеждает дракона, а также процессии пророков и мудрецов. Величественная каменная лестница и деревянные галереи формируют особую атмосферу, погружая посетителей в средневековый образ жизни.

Жилые помещения и часовня

На первом этаже сохранились кухня и оружейная, а на верхнем — парадные комнаты и частная часовня. Несмотря на утраченные оригинальные интерьеры, помещения воссозданы с использованием предметов эпохи, что помогает представить дворянский быт. Часовня привлекает поклонников готического искусства своими фресками, посвящёнными религиозным сюжетам.

Фенис и другие замки Валле-д'аоста

Замок Фенис выгодно отличается от других укреплений региона по нескольким параметрам.

  • Локация. Многие замки стоят на скалах, а Фенис — на ровном холме.
  • Сохранность. Благодаря реставрации XIX века он выглядит цельным и тщательно восстановленным.
  • Художественная ценность. Богатый фресковый цикл делает его одним из ключевых центров готической живописи региона.
  • Доступность. Доехать сюда проще, чем к большинству крепостей долины, что делает Фенис популярным среди туристов.

Такое сравнение помогает путешественникам выбрать оптимальные маршруты по региону, совмещая историю и живописные ландшафты.

Плюсы и минусы посещения

Чтобы понимать, чего ожидать от путешествия, полезно учесть несколько особенностей.

Плюсы:

  • отлично сохранившаяся архитектура;
  • яркие фрески и атмосферный двор;
  • удобная транспортная доступность;
  • экскурсии с профессиональными гидами.

Минусы:

  • посещение только в составе группы;
  • возможные очереди в высокий сезон;
  • ограниченное количество парковочных мест возле замка.

Такая оценка помогает планировать поездку комфортно и без спешки.

Советы для посетителей

  1. Покупайте билеты заранее — в сезон спрос высок.
  2. Выделите не менее часа: 30-40 минут занимает экскурсия и ещё время требуется для прогулки у стен.
  3. Проверьте сезонное расписание: зимой график укорочен.
  4. Поднимитесь на смотровые площадки вокруг — виды на Альпы создают идеальные кадры.
  5. После визита загляните в Музей ремёсел Валле-д'Аоста — он расположен рядом и дополняет атмосферу путешествия.

Вопросы о посещение замка Фенис

Можно ли осмотреть замок самостоятельно?

Нет, посещение возможно только с гидом из службы охраны.

Как долго длится экскурсия?

Обычно 30-40 минут.

Есть ли парковка рядом?

Да, но она небольшая. При необходимости стоит воспользоваться парковкой в 10 минутах ходьбы.

Подходит ли посещение для детей?

Да, многим детям нравится атмосферность замка и его башни.

Можно ли фотографировать внутри?

Разрешение зависит от действующих правил — уточните перед входом.

Замок Фенис — это путешествие в мир средневековой эстетики, где военная мощь соседствует с утончённым искусством. Благодаря бережной реставрации он остаётся одним из самых привлекательных и легко доступных замков Италии. Фенис впечатляет каждого: здесь есть и история, и архитектура, и атмосферные виды, которые делают поездку по-настоящему запоминающейся.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Владельцам сбережений положена компенсация за советские вклады — член МАЮ Безмаленко
Экономика и бизнес
Владельцам сбережений положена компенсация за советские вклады — член МАЮ Безмаленко
Кошки сканируют пространство в темноте усами — эксперты
Домашние животные
Кошки сканируют пространство в темноте усами — эксперты
Европа спорит, кто возьмёт ответственность за кредиты Украине — аналитик Беляев
Точка зрения
Европа спорит, кто возьмёт ответственность за кредиты Украине — аналитик Беляев
Популярное
После 60 тело играет по новым правилам: пять видов спорта, которые возвращают силу и уверенность

Узнайте, как оставаться активным и здоровым после 60 лет. Лучшие виды спорта, советы по безопасности и рекомендации экспертов для поддержания здоровья.

Пользу скандинавской ходьбы после 60 подтвердили медики — grazia.fr
Восход суперлуния 4 декабря ожидается в 17:30–18:00 в России — астрономы
Луна подойдёт так близко, что воздух загудит: ночь 4 декабря обещает редкое и завораживающее зрелище
Одно движение ножницами — и кот инвалид: безобидная стрижка лишает питомца главного органа чувств
Гиганты Амазонки пошли в рост: в недрах леса запускается процесс, меняющий климатические прогнозы
Утренние тренировки повышают суточный расход энергии — диетолог Евгения Соколовская Валерия Жемчугова Новый эукариот найден в горячем ручье Лассен-Парка — микробиолог Анджела Оливерио Игорь Буккер Генассамблея ООН не захотела узнать правду о похищении украинских детей Любовь Степушова
Толстые носки больше не нужны: дешёвый слой под ковром превращает ледяной пол в тёплый
Квартира может исчезнуть в один день: дело Долиной подорвало главный принцип сделок
Самолёт Судного дня исчез над Атлантикой — странности миссии вызывают ещё больше вопросов
Самолёт Судного дня исчез над Атлантикой — странности миссии вызывают ещё больше вопросов
Последние материалы
Xiaomi рассматривает гуманоидов как часть будущей продуктовой стратегии — Beijing Dai
Новый вид краба Aegla tamanduatei обнаружили в пещере Санта-Лузия
Банки с дёгтем в земле помогают изгнать кротов с грядок
Несовместимость текстур ухода и тонального крема вызывает скатывание покрытия
Главная слабость Accord VII — коррозия кузова — Autojournal
Высокая нагрузка на печень и почки возможна при длительной диете хищников
Отключение отопления ночью не экономит энергию и вызывает плесень — Utopia.de
Танцоров Булановой перестали устраивать гонорары — продюсер Лавров
Алюминиевая фольга и спреи помогают отпугнуть кошек от ёлки
Сладкий перекус вечером вызывает резкие колебания сахара — onmed
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.