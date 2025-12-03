Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ожидали холодный приём, а увидели обратное: обычная Европа ломает самый стойкий миф последних лет

Туризм

Русское присутствие в европейском пространстве нередко сопровождается стереотипами, и один из самых обсуждаемых связан с якобы повсеместным негативным отношением к россиянам. На фоне ограничений в разных сферах, политической напряжённости и громких заявлений кажется, что поездки в ЕС могут быть сопряжены с рисками. Однако личные истории путешественников иногда дают иную перспективу. В беседе с профессором кафедры гостиничного и ресторанного дела МГУСиТ Ольгой Пасько выяснились детали, которые позволяют по-новому взглянуть на атмосферу в Европе и отношение к русским.

Туристический образ в городе
Туристический образ в городе

Личный опыт: поездка в Европу и реальная атмосфера

Одна из актуальных тем последних лет — представление о том, что в странах Евросоюза сложилось предвзятое отношение к русским туристам. Этот образ подпитывается множеством обсуждений, публикаций и предположений. Однако опыт конкретных путешественников зачастую оказывается более многослойным. Поездка профессора Ольги Пасько стала примером того, что личное взаимодействие с людьми может быть значительно спокойнее и доброжелательнее, чем принято думать.

Маршрут поездки пролегал через Италию: прямого пути в Германию в тот момент не было. Пасько признаётся, что заранее задумалась о том, возможно ли столкновение с агрессией или резким отношением. Но такие опасения не оправдались. Путешествие прошло спокойно, а бытовые ситуации не содержали признаков предвзятости, сообщает "Царьград".

Особый момент в её рассказе связан с экскурсоводом, которая сопровождала её и дочь во время прогулок по Италии. Экскурсовод оказалась девушкой из Одессы, свободно говорящей по-русски. Пасько уточнила у неё причины выбора Италии как места работы. Девушка сказала, что экономическая ситуация влияет на жизнь, и перемещения для неё пока ограничены, подчёркивая, что возвращение в Россию для многих жителей Украины остаётся сложным решением.

"Она абсолютно русская. Я у неё даже спросила: почему вы в Италии? Здесь сейчас тяжеловато жить, потому что видно, что экономика буксует. А они (украинцы — прим. ред.) как-то все побаиваются в Россию ехать. …Она чисто говорит на русском, там даже нет ничего украинского, они русские, по сути-то", — рассказала Пасько.

Такие бытовые эпизоды демонстрируют, что между людьми часто сохраняется обычное человеческое общение, в котором не доминируют политические контексты.

Европейское образование и "утечка мозгов": неожиданный ракурс

Помимо впечатлений от поездки, Ольга Пасько поделилась историей, которая коснулась не бытовой, а образовательной сферы. Её дочь учится в Берлинском университете имени Гумбольдта. Первоначально она поехала туда по программе университетского обмена между МГУ и немецким вузом. Эти программы действовали в 2020 году и предполагали взаимные поездки студентов на семестр.

Оказалось, что часть участников обмена решила остаться в Германии для продолжения обучения — такое предложение поступило уже во время прохождения программы.

"Она сама поступила в МГУ и на первом курсе университет Гумбольдта заключил договор с МГУ об обмене студентами, и целая группа там осталась. …Это был 2020 год. …Немцы приехали сюда, наши поехали туда, на семестр обучения. …В феврале (2024 года) руководство университета говорит: 'Мы вам предлагаем перевестись к нам в университет, остаться'", — рассказала Ольга.

На фоне политических высказываний о негативном отношении к России такая заинтересованность европейских университетов в российских студентах выглядит как парадокс. Пасько отмечает, что, несмотря на заявления руководителей государств, академические структуры продолжают стремиться к сотрудничеству в научной сфере, особенно когда речь идёт о талантливых молодых людях.

При этом профессор подчёркивает, что подобная практика вызывает вопросы о том, насколько оправдано "перекладывание" российских научных кадров за границу.

Перемещение научных кадров: международный опыт и его применение

Пасько провела параллель с подходом стран, которые особенно строго относятся к защите собственных научных разработок. В качестве примеров она привела Китай и Японию, государства, традиционно ограничивающие доступ к внутренним исследованиям.

"Китай и Япония. Все свои разработки под чемоданом держат и никому никуда ничего не дают. Попробуйте прочитайте что-нибудь по Китаю, по публикациям ничего вы не найдёте. А мы обязаны были опубликовать (в европейских изданиях — прим. ред.)", — посетовала собеседница "Первого русского".

Тема защиты интеллектуального потенциала становится особенно актуальной в условиях глобальной конкуренции. Европейские университеты продолжают привлекать сильных российских студентов, а Россия в свою очередь обсуждает необходимость создания условий, которые помогут молодым специалистам реализовывать потенциал на родине.

Европейское отношение: мифы и реальность

История поездки профессора подтверждает, что восприятие русских в Европе неоднородно и зависит от множества факторов: региона, сферы общения, личных обстоятельств. Несмотря на широкое распространение представлений о напряжённости, бытовые ситуации часто показывают обратное. Люди продолжают общаться вне политического контекста, а культурное взаимодействие не исчезает.

При этом важно учитывать, что общая информационная среда ЕС действительно подвержена нарративам о напряжённости в международных отношениях. Это влияет на образ России, но не всегда отражается на личном взаимодействии между людьми.

Советы тем, кто планирует поездку в Европу

Чтобы путешествие прошло спокойно, полезно учитывать несколько рекомендаций.

  1. Избегайте обсуждения политических тем при первом знакомстве.

  2. Отдавайте предпочтение спокойным районам и туристическим маршрутам.

  3. Поддерживайте нейтральный стиль общения.

  4. Используйте заранее продуманные маршруты, чтобы избежать непредвидённых ситуаций.

  5. Не делайте выводы по отдельным эпизодам — контекст разнообразен.

  6. Готовьте необходимые документы заранее, учитывая визовые ограничения.

  7. Оцените особенности той страны, куда планируете ехать, — уровень открытости в ЕС различается.

Популярные вопросы о поездках русских в Европу

Опасно ли русским сейчас ехать в Европу?
Как правило, нет. Большинство поездок проходит спокойно и без конфликтов.

Как относятся к русской речи в ЕС?
В большинстве ситуаций — нейтрально. Негативные эпизоды возможны, но редки.

Есть ли интерес европейских вузов к российским студентам?
Да, многие университеты продолжают сотрудничество и заинтересованы в талантливых студентах.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
