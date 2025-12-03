Русское присутствие в европейском пространстве нередко сопровождается стереотипами, и один из самых обсуждаемых связан с якобы повсеместным негативным отношением к россиянам. На фоне ограничений в разных сферах, политической напряжённости и громких заявлений кажется, что поездки в ЕС могут быть сопряжены с рисками. Однако личные истории путешественников иногда дают иную перспективу. В беседе с профессором кафедры гостиничного и ресторанного дела МГУСиТ Ольгой Пасько выяснились детали, которые позволяют по-новому взглянуть на атмосферу в Европе и отношение к русским.
Одна из актуальных тем последних лет — представление о том, что в странах Евросоюза сложилось предвзятое отношение к русским туристам. Этот образ подпитывается множеством обсуждений, публикаций и предположений. Однако опыт конкретных путешественников зачастую оказывается более многослойным. Поездка профессора Ольги Пасько стала примером того, что личное взаимодействие с людьми может быть значительно спокойнее и доброжелательнее, чем принято думать.
Маршрут поездки пролегал через Италию: прямого пути в Германию в тот момент не было. Пасько признаётся, что заранее задумалась о том, возможно ли столкновение с агрессией или резким отношением. Но такие опасения не оправдались. Путешествие прошло спокойно, а бытовые ситуации не содержали признаков предвзятости, сообщает "Царьград".
Особый момент в её рассказе связан с экскурсоводом, которая сопровождала её и дочь во время прогулок по Италии. Экскурсовод оказалась девушкой из Одессы, свободно говорящей по-русски. Пасько уточнила у неё причины выбора Италии как места работы. Девушка сказала, что экономическая ситуация влияет на жизнь, и перемещения для неё пока ограничены, подчёркивая, что возвращение в Россию для многих жителей Украины остаётся сложным решением.
"Она абсолютно русская. Я у неё даже спросила: почему вы в Италии? Здесь сейчас тяжеловато жить, потому что видно, что экономика буксует. А они (украинцы — прим. ред.) как-то все побаиваются в Россию ехать. …Она чисто говорит на русском, там даже нет ничего украинского, они русские, по сути-то", — рассказала Пасько.
Такие бытовые эпизоды демонстрируют, что между людьми часто сохраняется обычное человеческое общение, в котором не доминируют политические контексты.
Помимо впечатлений от поездки, Ольга Пасько поделилась историей, которая коснулась не бытовой, а образовательной сферы. Её дочь учится в Берлинском университете имени Гумбольдта. Первоначально она поехала туда по программе университетского обмена между МГУ и немецким вузом. Эти программы действовали в 2020 году и предполагали взаимные поездки студентов на семестр.
Оказалось, что часть участников обмена решила остаться в Германии для продолжения обучения — такое предложение поступило уже во время прохождения программы.
"Она сама поступила в МГУ и на первом курсе университет Гумбольдта заключил договор с МГУ об обмене студентами, и целая группа там осталась. …Это был 2020 год. …Немцы приехали сюда, наши поехали туда, на семестр обучения. …В феврале (2024 года) руководство университета говорит: 'Мы вам предлагаем перевестись к нам в университет, остаться'", — рассказала Ольга.
На фоне политических высказываний о негативном отношении к России такая заинтересованность европейских университетов в российских студентах выглядит как парадокс. Пасько отмечает, что, несмотря на заявления руководителей государств, академические структуры продолжают стремиться к сотрудничеству в научной сфере, особенно когда речь идёт о талантливых молодых людях.
При этом профессор подчёркивает, что подобная практика вызывает вопросы о том, насколько оправдано "перекладывание" российских научных кадров за границу.
Пасько провела параллель с подходом стран, которые особенно строго относятся к защите собственных научных разработок. В качестве примеров она привела Китай и Японию, государства, традиционно ограничивающие доступ к внутренним исследованиям.
"Китай и Япония. Все свои разработки под чемоданом держат и никому никуда ничего не дают. Попробуйте прочитайте что-нибудь по Китаю, по публикациям ничего вы не найдёте. А мы обязаны были опубликовать (в европейских изданиях — прим. ред.)", — посетовала собеседница "Первого русского".
Тема защиты интеллектуального потенциала становится особенно актуальной в условиях глобальной конкуренции. Европейские университеты продолжают привлекать сильных российских студентов, а Россия в свою очередь обсуждает необходимость создания условий, которые помогут молодым специалистам реализовывать потенциал на родине.
История поездки профессора подтверждает, что восприятие русских в Европе неоднородно и зависит от множества факторов: региона, сферы общения, личных обстоятельств. Несмотря на широкое распространение представлений о напряжённости, бытовые ситуации часто показывают обратное. Люди продолжают общаться вне политического контекста, а культурное взаимодействие не исчезает.
При этом важно учитывать, что общая информационная среда ЕС действительно подвержена нарративам о напряжённости в международных отношениях. Это влияет на образ России, но не всегда отражается на личном взаимодействии между людьми.
Чтобы путешествие прошло спокойно, полезно учитывать несколько рекомендаций.
Избегайте обсуждения политических тем при первом знакомстве.
Отдавайте предпочтение спокойным районам и туристическим маршрутам.
Поддерживайте нейтральный стиль общения.
Используйте заранее продуманные маршруты, чтобы избежать непредвидённых ситуаций.
Не делайте выводы по отдельным эпизодам — контекст разнообразен.
Готовьте необходимые документы заранее, учитывая визовые ограничения.
Оцените особенности той страны, куда планируете ехать, — уровень открытости в ЕС различается.
Опасно ли русским сейчас ехать в Европу?
Как правило, нет. Большинство поездок проходит спокойно и без конфликтов.
Как относятся к русской речи в ЕС?
В большинстве ситуаций — нейтрально. Негативные эпизоды возможны, но редки.
Есть ли интерес европейских вузов к российским студентам?
Да, многие университеты продолжают сотрудничество и заинтересованы в талантливых студентах.
