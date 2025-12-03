Роза Хутор представил туристический потенциал России на Qatar Travel Mart-2025 и Sochi Winter Roadshow в Кувейте

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Гости из стран Залива готовы приехать на "Роза Хутор" не только летом, но и зимой
Туризм

Представители "Роза Хутор" стали участниками международной туристической выставки Qatar Travel Mart 2025 в Дохе, столице Катара.

Международная туристическая выставка Qatar Travel Mart 2025 в Дохе, столице Катара
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор
Международная туристическая выставка Qatar Travel Mart 2025 в Дохе, столице Катара

Курорт был представлен на объединённом российском стенде Discover Russia Центра стратегических разработок (ЦСР). Российская экспозиция выступила площадкой для презентации актуальных туристических продуктов для гостей из стран Персидского залива, а тема стенда — "Зима в России", — вошла у посетителей из стран Ближнего Востока в число наиболее популярных.

Специальные предложения подготовили 10 российских регионов и 14 компаний-партнёров. Российские представители провели переговоры с туристическими администрациями стран Персидского залива, международными туроператорами, крупными зарубежными компаниями. Обсуждались вопросы въездного туризма, цифровых решений, развития инфраструктуры и продвижения российских регионов. Особый интерес вызвала Карта туриста — банковская карта "Мир", которую иностранные граждане могут оформить дистанционно и использовать для безналичных расчётов в России.

"На стенде Discover Russia иностранные партнеры могли пообщаться с представителями "Роза Хутор", обсудить планы сотрудничества, посмотреть видео о курорте, исследовать интерактивную карту", — рассказывает заместитель генерального директора курорта "Роза Хутор" по международным отношениям и туризму Василий Афанасьев. - "Мы познакомились с туроператорами, авиакомпаниями, обсудили с коллегами из других регионов лучшие практики в части адаптации нашего продукта под гостей из стран Залива. Не успели вернуться — поступила заявка от большой семьи из Катара: хотят встретить на Розе Новый Год"!

Кроме того, возможности курорта были представлены на презентационном туре Sochi Winter Roadshow в Эль‑Кувейте, организованном в преддверии старта зимнего сезона. Участие в Sochi Winter Roadshow приняли более 70 представителей туристических компаний. Поддержку проекту оказал Российский союз туриндустрии (РСТ) при содействии Посольства России. Ключевым акцентом тура стало открытие прямых зимних рейсов Jazeera Airways в Сочи.

Летом Jazeera Airways уже выполняла рейсы в Сочи со 100% загрузкой и продолжает ежедневно летать в Москву. Благодаря активной работе РСТ и партнёров Кувейт включён в зимнюю полётную программу, которая стартует 25 декабря. Это позволит туристам Ближнего Востока чаще выбирать зимние курорты Сочи.

"Для гостей из стран Персидского залива отдых в горах Сочи — новый тренд. Им нравится мягкий климат, вкусная еда, развитая инфраструктура, множество развлечений, великолепные горные пейзажи. Не последнюю роль играет и то, что иностранные туристы чувствуют себя безопасно на курорте", продолжает Василий Афанасьев. — "В Кувейте SEO Jazeera Airways рассказал гостям о собственном опыте пребывания в горном кластере Сочи. Особенно ему запомнились суп харчо и прыжок с высоты на эластичном канате в Скайпарке. В следующем году ждём еще больше гостей из стран Залива. Весной авиакомпания FlyNas запустит прямой рейс из Саудовской Аравии в Сочи. Готовимся к росту потока, запланировали обновить гостиницы с учетом требований арабских гостей".

С начала 2025 года на "Роза Хутор" побывали более 10000 гостей из стран Персидского залива. Важным этапом было получение отелем "Эрбелия от Васта" сертификата Muslim friendly по системе Роскачества. Отель стал одним из первых в России, внедривших в работу этот стандарт, что значительно повысило привлекательность курорта для гостей из арабских стран.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
