Шумяц — место, где сауна становится вратами в природу — вот что там ждёт гостей

Новая лесная сауна в Шумяце предлагает уникальный опыт релаксации на природе — TASR

В горной словацкой деревне Шумяц появилось новое место, куда едут не за шумными развлечениями, а за тишиной и перезагрузкой. Его специально спрятали в лесу, чтобы дорога к пару была частью впечатления, а не просто переходом от парковки к входу.

Фото: commons.wikimedia.org by Olaf Tausch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сауна

Проект опирается на местную историю и одновременно выглядит очень современно. Об этом сообщает TASR со ссылкой на Региональную туристическую организацию (OOCR) Хорехрони.

Новая лесная сауна: что открылось и для кого это придумали

Неподалеку от места, где раньше работала сауна zrodom, в Шумячах построили функциональную дровяную сауну. Она начала принимать гостей в пятницу, 28 ноября, и позиционируется как формат отдыха "вне города": после трекинга, лыжной прогулки или просто в качестве самостоятельной цели поездки в Низкие Татры. Общий объем инвестиций составил почти 30 тысяч евро — для небольшой общины это заметный вклад, который встраивается в развитие туризма региона Хорехрони.

Важная идея проекта — не превращать сауну в очередной аттракцион, а сделать ее точкой восстановления сил. Для путешественников, которые выбирают сельскую местность и национальные парки, такой формат часто оказывается более ценным, чем классический спа-комплекс: меньше отвлекающих факторов, больше контакта с природой, понятный ритм "пар — охлаждение — отдых".

Традиция под Краловой Гольей: почему именно Шумяц

Проект новой лесной сауны продолжает более чем вековую историю местного парения под Краловой Гольей. В устье Шумяцкой долины около 1919 года Михаил Демо построил первую парную сауну в Словакии. Эту историческую постройку восстановили в 2022 году в формате небольшого местного музея, и она стала важным символом того, что традиции здесь не просто вспоминают, а поддерживают делом.

Новая сауна не копирует старую буквально. Скорее она развивает тот же смысл: парение как часть образа жизни в горах и как культурная привычка, связанная с сезонностью, трудом и отдыхом. Для региона это еще и способ рассказать о себе через опыт: не лекцией и стендом, а понятным всем языком тепла, дерева и воды.

Архитектура, которая не спорит с лесом

При проектировании рассматривали несколько вариантов, но главными критериями стали три вещи: аккуратная интеграция в природную среду, натуральные материалы и современные методы строительства. Сауна задумана как "скрытое" место среди деревьев, где внешняя лаконичность подчеркивает атмосферу уединения.

Интерьер сделан темным и ориентирован на ручей: его используют для охлаждения после цикла парения. В конструкции считывается принцип повторяемости — основу образа формируют деревянные фошни, которые задают ритм и внутри, и снаружи. Даже крыша решена так, чтобы работать вместе с окружением: частично прозрачное стекловолокно пропускает свет в комнату отдыха и визуально связывает здание с лесом, не превращая его в яркий "объект на показ".

Сроки работ и роль проекта для туризма региона

Строительство стартовало в 2023 году и шло с перерывами до середины 2025-го. Для небольших инфраструктурных проектов в горах это типичная история: сезонность, логистика, нюансы материалов и работ в природной зоне. По оценке представителей края, новая лесная сауна добавляет региону привлекательности как туристическому направлению: это не замена привычным маршрутам, а то, что дополняет впечатление и удерживает путешественника дольше, чем на один день.

На практике такие объекты часто работают как "связка" для местной экономики. Гости чаще бронируют гостевые дома, выбирают кафе с локальной кухней, интересуются пешими тропами, арендуют снаряжение, покупают страховку путешественника и планируют маршрут так, чтобы совместить прогулки и восстановление. Именно поэтому небольшая сауна иногда дает эффект больше, чем кажется по масштабу.

Дровяная лесная сауна и классический спа-центр

Лесная сауна на дровах сильнее опирается на атмосферу и естественный ритм: тепло, вода, воздух, тишина. Это формат для тех, кто ценит простые вещи и "выключение" от города. Спа-центр удобнее набором сервисов: бассейны, массажи, косметология, расширенные зоны отдыха. Это хороший выбор, если важна максимальная инфраструктура в одном месте. Лесная сауна выигрывает уединением и ощущением "путешествия внутрь природы", но требует большего внимания к экипировке: теплые слои, сухая сменная одежда, полотенце, термос. Спа-центр более предсказуем по условиям, но часто проигрывает в уникальности впечатления, особенно если вы уже видели десятки похожих комплексов.

Плюсы и минусы отдыха в лесной сауне

Такой формат может стать идеальным завершением дня в горах, но он подходит не всем. Перед поездкой полезно трезво оценить привычки и ожидания.

Плюсы: Спокойная обстановка без лишнего шума и визуального перегруза. Дровяное тепло и натуральные материалы создают особенно мягкое "телесное" ощущение отдыха. Легко совместить с активным туризмом: трекинг, беговые лыжи, прогулки по долинам и смотровым точкам. Эффект перезагрузки ощущается быстрее, потому что вокруг — лес, вода и воздух, а не городская среда.

Минусы: Нужна подготовка по одежде и безопасности, особенно в холодное время года и при переменчивой погоде. Если вы плохо переносите перепады температуры, охлаждение в ручье или на улице может быть некомфортным. В удаленных местах сложнее со связью и логистикой, поэтому важно заранее продумать дорогу и время.



Советы по поездке в лесную сауну в Шумячах: шаг за шагом

Сначала проверьте маршрут и условия на месте: в горах погода меняется быстро, а световой день зимой короткий. Соберите базовый набор: полотенце, шапка для сауны, сланцы, термобелье или сухая сменная одежда, бутылка воды или чай в термосе. Не гонитесь за "рекордами" температуры и времени: лучше несколько спокойных заходов, чем один слишком долгий. Охлаждение делайте постепенно: сначала воздух, потом вода, и только если ощущения комфортные. После парения запланируйте время на отдых: именно пауза закрепляет эффект восстановления. Если совмещаете с походом, оставьте запас сил и времени на дорогу обратно, особенно в сумерках.

Популярные вопросы о лесной сауне в Шумячах

Как выбрать формат отдыха: сауна отдельно или в связке с прогулкой?

Если цель — восстановление, лучше совместить с легкой прогулкой без перегруза. После длинного и сложного маршрута сауна тоже уместна, но важно не переусердствовать с температурой и охлаждением.

Сколько может стоить посещение такой сауны?

Цена зависит от формата (индивидуально или группой), времени сеанса и организационных деталей. Обычно итоговая стоимость определяется правилами бронирования на месте и тем, включены ли дополнительные услуги.

Что лучше взять с собой зимой, чтобы не замерзнуть после парения?

Практичнее всего работают сухая сменная одежда, теплая куртка или пуховка, шапка, перчатки и термос с теплым напитком. Важен принцип слоев: так проще регулировать тепло по ощущениям.

Подходит ли дровяная сауна новичкам?

Да, если соблюдать умеренность: короткие заходы, спокойное охлаждение и достаточно времени на отдых. Важно ориентироваться на самочувствие, а не на "как делают другие".