Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Томат Кёнигсберг даёт до 18 кг урожая с квадратного метра — агроном
Проект и смета сокращают стоимость ремонта на треть
Одна порция клюквы покрывает дневную норму добавленного сахара — USDA
Медные пусковые провода показали лучшую проводимость
Способ выпечки рождественского печенья без сахара предложили кулинары
Гай Германика высказалась о вседозволенности советских звёзд
Вот почему нам нравятся простые и понятные изображения — PNAS Nexus
Окапи стал единственным живущим родственником жирафа
Пугачёва и Ротару враждовали из-за второго мужа Примадонны

За кулисами кимчи: Кванджу покажет, как готовят главное блюдо Южной Кореи

Кванджу приглашает гостей в двухдневный гастротур про кимчи — Korea Herald
Туризм

Кванджу давно ассоциируется с яркой кухней, но теперь город предлагает посмотреть на кимчи шире — как на традицию, язык памяти и даже сценическое действие.

кимчи
Фото: commons.wikimedia.org by Dinkun Chen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
кимчи

С 5 декабря здесь запускают двухдневную программу кулинарного туризма "Кванджу: где кимчи становится искусством" в рамках инициативы "Гастрономический пояс Кореи". Маршрут обещает не просто дегустации, а погружение в историю района, рынок и ремесло ферментации. Об этом сообщает The Korea Herald.

Почему тур сделали двухдневным и что в нём особенного

Однодневный формат, который показали в октябре, оказался востребованным, и город расширил идею до полноценного путешествия с ночёвкой. Такой ритм важен для темы кимчи: это блюдо не про "быстро перекусить", а про процесс, сезонность и семейные ритуалы. В Корее заготовка кимчи на зиму — кимчжан — давно стала больше, чем бытовой задачей: это повод собраться, распределить роли, обменяться новостями и укрепить связи внутри семьи и соседства.

Двухдневная программа выигрывает тем, что не пытается уместить всё в пару часов. Она даёт время и на прогулку, и на разговоры с людьми, которые живут этим вкусом каждый день, и на практику, где можно почувствовать текстуры, ароматы и логику рецепта.

Яннимдон: когда экскурсия превращается в спектакль

Путешествие начинается в Яннимдоне — районе, где более ста лет назад появились первые западные миссионеры. Но вместо сухой "лекции на ходу" гостей ждёт театрализованная прогулка: семь остановок, живые сцены и актёры, которые разыгрывают моменты первых контактов местных жителей и приезжих.

Экскурсию ведёт местная театральная актриса Син Хе Ын, а сюжет собран так, чтобы показать не только быт, но и эмоциональную сторону истории. Герои тоскуют по дому, знакомятся с незнакомой культурой, учатся понимать друг друга — и постепенно оказываются за одним столом, где кимчи становится знаком гостеприимства.

Рынок Яндон: где кимчи начинается с ингредиентов

Следующий важный слой истории — не музейный, а повседневный. Рынок Яндон, рядом с центром, называют сердцем домашней кухни Кванджу. Там всё работает на ощущения: запахи сушёной рыбы, свежих овощей, ферментированных продуктов. И становится понятно, что кимчи — это не один вкус, а целая система, в которой важны и соль, и время, и качество добавок.

Наблюдения показывают, что даже традиция не стоит на месте: вкусы меняются, появляются новые предпочтения, но основа остаётся прежней — стремление к глубине и насыщенности.

Ключевой принцип кухни кимчи: "густая" заправка строится на балансе и слоях вкуса, а чотгаль часто работает как природный усилитель умами.

"Город кимчи": от истории до практики руками

Финальная часть пути — "Город кимчи" в Кванджу, культурный комплекс, где тему показывают с двух сторон: как наследие и как предмет знания. В музее рассказывают о происхождении кимчи, региональных вариантах и том, как менялись методы ферментации. Важно, что посетителям предлагают не только смотреть, но и учиться через опыт — пробовать, нюхать, трогать, сравнивать.

Доцент О Док Ми связывает традицию с историей и поясняет, как менялись ингредиенты и привычки.

После вводной части гости переходят к мастер-классу, который ведёт О Сук Джа — сертифицированный мастер, известная кимчи банджи. Она получила звание корейского кулинарного мастера № 76 в 2018 году и показывает редкую разновидность кимчи, где важны не только вкус, но и форма, аккуратность и ритуал подачи.

Состав звучит как отдельная гастрономическая история: листья горчицы, сушёная хурма, грибы, осьминоги, креветки, говяжья грудинка, зелень и джоталь из зимних креветок. Важна и ремесленная точность: время посола, плотность укладки, количество бульона.

Плюсы и минусы гастротура вокруг кимчи

Такие поездки особенно подходят тем, кто любит путешествия со смыслом и хочет привезти не магнит, а понимание места.

  • Плюсы:

    • Живой контекст: история района, люди, быт и кухня соединяются в одну линию.

    • Практическая ценность: можно научиться базовым приёмам и лучше разбираться в видах чотгаля и заправках.

    • Впечатления "на все органы чувств": формат построен на вкусе, запахе и тактильном опыте, а не только на рассказе.

  • Минусы:

    • Насыщенность программы: если вы привыкли к спокойным прогулкам, два дня с множеством точек могут показаться интенсивными.

    • Кимчи как тема специфична: тем, кто не любит ферментированные продукты, придётся искать интерес не во вкусе, а в культурной стороне.

Популярные вопросы о гастротуре "Кванджу: где кимчи становится искусством"

Как выбрать кимчи, если вы пробуете его впервые?

Начните с более мягких вариантов и попросите подсказать уровень остроты. Если вкус кажется резким, попробуйте кимчи как часть блюда, а не отдельно: так баланс будет понятнее.

Сколько может стоить участие в подобном туре?

Стоимость зависит от того, включены ли проживание, дегустации, мастер-класс и трансферы. Лучше ориентироваться на описание конкретного пакета у организаторов, потому что наполнение программы меняет цену сильнее всего.

Что лучше: покупать ферментированные добавки на рынке или ориентироваться на готовые наборы?

Рынок хорош для тех, кто хочет разобраться и выбрать вкус "под себя". Наборы удобнее новичкам: меньше решений, выше шанс получить сбалансированный результат, но меньше индивидуальности.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Спутники зафиксировали новое лежбище моржей на Шпицбергене — WWF
Домашние животные
Спутники зафиксировали новое лежбище моржей на Шпицбергене — WWF
В Бенгальском заливе течения отклоняются влево от ветра — NOAA
Наука и техника
В Бенгальском заливе течения отклоняются влево от ветра — NOAA
Птицы съедают 500 млн тонн насекомых ежегодно — университет Базеля
Домашние животные
Птицы съедают 500 млн тонн насекомых ежегодно — университет Базеля
Популярное
Инспекторы ДПС знают, как вы отреагируете: какие приёмы используют, чтобы водитель сделал нужный шаг

Инспекторы ГИБДД используют разные психологические приёмы, чтобы управлять разговором. Узнайте, как сохранять спокойствие и контролировать ситуацию.

Инспекторы ДПС используют разные тактики общения с водителями — автоэксперты
Экономика Германии находится в состоянии свободного падения
Германские бизнесмены считают, что экономика страны перешла в состояние свободного падения
Бомба под Калининградом: Литва сделала ход, после которого нет пути назад
Зарубина не стала осуждать: она предложила Долиной путь, о котором почти никто не говорил вслух
Освобождение городов и новая переговорная реальность: Путин лично прибыл в зону СВО Любовь Степушова Предания связывают страну итбараков с районами Северной России Игорь Буккер Утренняя зарядка улучшает метаболизм зимой — врач-физиотерапевт Ольга Берестова Валерия Жемчугова
Красноармейск и Волчанск — под контролем России: Путин поставил армии новые задачи
Сорняк под ногами оказался врагом опухолей: метастазы замирают, словно наткнулись на скрытый щит
Что готовит декабрь для жителей Урала? Как правильно подготовиться к зимнему сезону
Что готовит декабрь для жителей Урала? Как правильно подготовиться к зимнему сезону
Последние материалы
Томат Кёнигсберг даёт до 18 кг урожая с квадратного метра — агроном
Проект и смета сокращают стоимость ремонта на треть
Одна порция клюквы покрывает дневную норму добавленного сахара — USDA
Медные пусковые провода показали лучшую проводимость
Способ выпечки рождественского печенья без сахара предложили кулинары
Гай Германика высказалась о вседозволенности советских звёзд
Вот почему нам нравятся простые и понятные изображения — PNAS Nexus
Окапи стал единственным живущим родственником жирафа
Пугачёва и Ротару враждовали из-за второго мужа Примадонны
Сильный пресс становится заметен при низком проценте жира — фитнес-тренеры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.