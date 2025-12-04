Лабиринт, который не должны были видеть: как нацистский подземный город стал загадкой для туристов

Глубоко под польской деревней скрывается целый подземный город с десятками миль ходов и комнат, который когда-то строили нацисты для тысяч солдат и военных операций. Спустя десятилетия он превратился из секретного укрепрайона и площадки для нелегальных рейвов в один из самых необычных туристических объектов страны.
На первый взгляд сельская местность возле маленькой деревни Пнево в западной Польше выглядит спокойно: поля, островки леса, редкие дома. Но под этой спокойной картинкой скрывается гигантский подземный комплекс, созданный во времена нацистской Германии как стратегический форпост. Это Оствалл — сеть туннелей, шахт, подземных железнодорожных веток и военных объектов протяжённостью около 20 миль.
Комплекс строился как часть оборонительной линии и долги годы оставался закрытым миром, о котором знали лишь военные. После окончания Второй мировой войны в 1945 году объект был заброшен: оборудование демонтировали, входы частично законсервировали, а коридоры постепенно начали осваивать лишь любители заброшенных мест.
В 1980–1990-х годах подземелье привлекло особую субкультуру, которую стали называть "люди бункера". Они устраивали в лабиринтах несанкционированные мероприятия — от рейвов с громкой музыкой до необычных свадеб. Безопасность при этом часто оставалась на втором плане: неосвещённые участки, нестабильные конструкции и отсутствие контроля делали такие вылазки рискованными.
Сегодня Оствалл живёт уже другой жизнью. Внутри обитают десятки тысяч летучих мышей — около 40 000 особей выбрали своды туннелей в качестве убежища. Для туристов же комплекс стал одним из ярких примеров тёмного туризма: через музей "Укреплённый регион Мендзыжеч" можно организованно пройти по примерно 19 милям туннелей, узнать историю их строительства и увидеть, как военная инфраструктура превращается в объект познания, а не угрозы. Об этом сообщает CNN Travel.
Любители скрытых пространств найдут интересные маршруты и в других странах Европы. В Италии в этом месяце открывается для публики древний римский проход, которому около двух тысяч лет. Это 55-метровый туннель Коммода, связывающий Колизей с расположенными рядом постройками.
Туннель назван в честь императора Коммода, знакомого многим по художественным интерпретациям, например по фильму "Гладиатор". Историки считают, что именно здесь на него однажды пытались совершить покушение. В итоге же он погиб позже, будучи задушенным борцом-чемпионом.
Именно здесь располагалась структура, которую называют реальным прообразом знаменитого Q-отдела из фильмов о Джеймсе Бонде. Сейчас этот подземный комплекс реконструируется, вложения в проект составляют порядка 149 миллионов долларов. Планируется, что к 2028 году он откроется как крупная туристическая достопримечательность, где можно будет узнать больше и о военной истории, и о периоде холодной войны.
Тёмный туризм — это не только туннели и бункеры. Сюда относятся и города, где когда-то кипела жизнь, а теперь остались лишь стены и тишина. На юго-западе Турции таким местом стал Каякёй. Ещё чуть больше ста лет назад здесь жили свыше 10 000 человек, в основном православные греки. После греко-турецкой войны жители были вынуждены покинуть свои дома, и город постепенно опустел.
Сегодня Каякёй выглядит как декорация к историческому фильму: полуразрушенные каменные дома, заросшие зеленью склоны, тропинки, уходящие между стенами. При этом пейзаж не только красивый, но и немного тревожный: особенно, когда холодает и над долиной стелется морской туман.
Ещё один пример — Вавилон на территории современного Ирака. Этот город был одним из важнейших центров Месопотамии. Сейчас его руины находятся в непростом состоянии: дорожки частично заросли, инфраструктура для туристов развита не так активно, как в более популярных локациях. Но когда после полудня солнце освещает остатки стен и статуй, многие посетители говорят, что ощущают масштаб места, по которому когда-то ходили цари и вельможи.
Отдельную нишу в тёмном туризме заняли бывшие психиатрические лечебницы. Одна из самых известных в США — психиатрическая больница Транс-Аллегейни в Западной Вирджинии. Снаружи здание напоминает декорации к готическому роману: протяжённый корпус, башни, территория, на которой легко вообразить сцены из фильмов ужасов.
Изначально учреждение создавалось как место помощи и лечения, но с годами столкнулось с серьёзной проблемой переполненности. Это наложило отпечаток на репутацию больницы и сделало её символом не только медицины, но и сложных страниц социальной истории.
Сейчас сюда приезжают как днём, так и вечером, чтобы узнать больше о прошлом лечебницы и её пациентах. Некоторые экскурсии затрагивают и тему предполагаемых паранормальных явлений: посетителям рассказывают о легендах и наблюдениях, связанных с этим местом. Отношение к ним варьируется — от очень деликатного до откровенно сенсационного, и от этого зависит, какой образ формируется у гостей.
Если сравнить между собой разные типы "мрачных" достопримечательностей, можно заметить, что они дают разные эмоции и знания, хотя формально все относятся к тёмному туризму.
Подземные комплексы, такие как Оствалл, лондонские туннели или проход Коммода в Риме, в первую очередь связаны с инфраструктурой — военной, политической или придворной. Здесь путешественник видит, как устроены оборонительные системы, секретные ходы, убежища и штабы. Это позволяет лучше понять логику тех, кто планировал войны, заговоры или спецоперации.
Города-призраки вроде Каякёя или разрушенного Вавилона рассказывают другую историю — о вытеснении населения, смене границ, последствиях войн и политических решений. Здесь важно не только то, что сохранилось, но и то, чего больше нет: пустые дома, заброшенные храмы, улицы без жителей.
Бывшие психиатрические лечебницы добавляют третий измерение — социальное и этическое. Они заставляют задуматься о том, как общество обращалось с людьми, нуждающимися в помощи, какие ошибки были допущены и что изменилось сегодня. В таких поездках главным становится не эффект "страшного места", а осмысление прошлого.
У поездок в подобные локации есть свои сильные стороны и свои риски. Чтобы они не превращались в поверхностное "охотничество за страшилками", полезно понимать обе стороны.
К возможным плюсам можно отнести следующее.
Есть и минусы, о которых стоит помнить.
Взвешивая эти плюсы и минусы, путешественники и организаторы могут искать формы посещения, которые сохраняют баланс между интересом и ответственностью.
Под тёмным туризмом обычно понимают поездки в места, связанные с войнами, катастрофами, репрессиями, трагедиями или сложной социальной историей. Это могут быть подземные укрепления, бывшие тюрьмы, психиатрические лечебницы, города-призраки, поля сражений. Главное отличие — акцент на серьёзных событиях, а не на обычном отдыхе.
Большинство официально открытых для туристов мест — будь то Оствалл, лондонские туннели или музеи в бывших лечебницах — проходят проверку на безопасность. Однако подземные пространства и старые здания всё равно требуют внимательности: лучше следовать указаниям гидов, не отходить от маршрута и учитывать собственное состояние здоровья.
Подземные объекты — туннели, бункеры, убежища — позволяют не только увидеть экспонаты, но и физически пройти маршрут, которым когда-то пользовались солдаты, агенты разведки или правители. Это создаёт более сильный эффект присутствия и помогает лучше представить, как именно использовались эти пространства.
Во многих странах такие маршруты легко комбинируются с классическими туристическими программами. В Польше можно совместить посещение Оствалла с прогулками по городам и природным паркам, в Италии — включить туннель Коммода в общий осмотр Рима, а в Турции — поехать в Каякёй в рамках отдыха на побережье. Такой подход помогает сохранить баланс между тяжёлыми темами и более лёгкими впечатлениями.
В итоге подземные города, города-призраки и бывшие лечебницы становятся не просто "страшными точками" на карте, а местами, где можно по-новому взглянуть на прошлое, понять его сложность и задуматься о том, как сегодняшние решения отразятся на будущем.
