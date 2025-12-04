Лабиринт, который не должны были видеть: как нацистский подземный город стал загадкой для туристов

Польский Оствалл превратили в туристический объект тёмного туризма — CNN

Глубоко под польской деревней скрывается целый подземный город с десятками миль ходов и комнат, который когда-то строили нацисты для тысяч солдат и военных операций. Спустя десятилетия он превратился из секретного укрепрайона и площадки для нелегальных рейвов в один из самых необычных туристических объектов страны.

Подземный город Оствалл: от форпоста нацистов до музея

На первый взгляд сельская местность возле маленькой деревни Пнево в западной Польше выглядит спокойно: поля, островки леса, редкие дома. Но под этой спокойной картинкой скрывается гигантский подземный комплекс, созданный во времена нацистской Германии как стратегический форпост. Это Оствалл — сеть туннелей, шахт, подземных железнодорожных веток и военных объектов протяжённостью около 20 миль.

Комплекс строился как часть оборонительной линии и долги годы оставался закрытым миром, о котором знали лишь военные. После окончания Второй мировой войны в 1945 году объект был заброшен: оборудование демонтировали, входы частично законсервировали, а коридоры постепенно начали осваивать лишь любители заброшенных мест.

В 1980–1990-х годах подземелье привлекло особую субкультуру, которую стали называть "люди бункера". Они устраивали в лабиринтах несанкционированные мероприятия — от рейвов с громкой музыкой до необычных свадеб. Безопасность при этом часто оставалась на втором плане: неосвещённые участки, нестабильные конструкции и отсутствие контроля делали такие вылазки рискованными.

Сегодня Оствалл живёт уже другой жизнью. Внутри обитают десятки тысяч летучих мышей — около 40 000 особей выбрали своды туннелей в качестве убежища. Для туристов же комплекс стал одним из ярких примеров тёмного туризма: через музей "Укреплённый регион Мендзыжеч" можно организованно пройти по примерно 19 милям туннелей, узнать историю их строительства и увидеть, как военная инфраструктура превращается в объект познания, а не угрозы. Об этом сообщает CNN Travel.

Подземные маршруты Рима и Лондона: от императоров до спецслужб

Любители скрытых пространств найдут интересные маршруты и в других странах Европы. В Италии в этом месяце открывается для публики древний римский проход, которому около двух тысяч лет. Это 55-метровый туннель Коммода, связывающий Колизей с расположенными рядом постройками.

Туннель назван в честь императора Коммода, знакомого многим по художественным интерпретациям, например по фильму "Гладиатор". Историки считают, что именно здесь на него однажды пытались совершить покушение. В итоге же он погиб позже, будучи задушенным борцом-чемпионом.

Именно здесь располагалась структура, которую называют реальным прообразом знаменитого Q-отдела из фильмов о Джеймсе Бонде. Сейчас этот подземный комплекс реконструируется, вложения в проект составляют порядка 149 миллионов долларов. Планируется, что к 2028 году он откроется как крупная туристическая достопримечательность, где можно будет узнать больше и о военной истории, и о периоде холодной войны.

Города-призраки и забытые столицы: Каякёй и Вавилон

Тёмный туризм — это не только туннели и бункеры. Сюда относятся и города, где когда-то кипела жизнь, а теперь остались лишь стены и тишина. На юго-западе Турции таким местом стал Каякёй. Ещё чуть больше ста лет назад здесь жили свыше 10 000 человек, в основном православные греки. После греко-турецкой войны жители были вынуждены покинуть свои дома, и город постепенно опустел.

Сегодня Каякёй выглядит как декорация к историческому фильму: полуразрушенные каменные дома, заросшие зеленью склоны, тропинки, уходящие между стенами. При этом пейзаж не только красивый, но и немного тревожный: особенно, когда холодает и над долиной стелется морской туман.

Ещё один пример — Вавилон на территории современного Ирака. Этот город был одним из важнейших центров Месопотамии. Сейчас его руины находятся в непростом состоянии: дорожки частично заросли, инфраструктура для туристов развита не так активно, как в более популярных локациях. Но когда после полудня солнце освещает остатки стен и статуй, многие посетители говорят, что ощущают масштаб места, по которому когда-то ходили цари и вельможи.

Психиатрические лечебницы как часть тёмного туризма

Отдельную нишу в тёмном туризме заняли бывшие психиатрические лечебницы. Одна из самых известных в США — психиатрическая больница Транс-Аллегейни в Западной Вирджинии. Снаружи здание напоминает декорации к готическому роману: протяжённый корпус, башни, территория, на которой легко вообразить сцены из фильмов ужасов.

Изначально учреждение создавалось как место помощи и лечения, но с годами столкнулось с серьёзной проблемой переполненности. Это наложило отпечаток на репутацию больницы и сделало её символом не только медицины, но и сложных страниц социальной истории.

Сейчас сюда приезжают как днём, так и вечером, чтобы узнать больше о прошлом лечебницы и её пациентах. Некоторые экскурсии затрагивают и тему предполагаемых паранормальных явлений: посетителям рассказывают о легендах и наблюдениях, связанных с этим местом. Отношение к ним варьируется — от очень деликатного до откровенно сенсационного, и от этого зависит, какой образ формируется у гостей.

Подземные и "призрачные" объекты тёмного туризма

Если сравнить между собой разные типы "мрачных" достопримечательностей, можно заметить, что они дают разные эмоции и знания, хотя формально все относятся к тёмному туризму.

Подземные комплексы, такие как Оствалл, лондонские туннели или проход Коммода в Риме, в первую очередь связаны с инфраструктурой — военной, политической или придворной. Здесь путешественник видит, как устроены оборонительные системы, секретные ходы, убежища и штабы. Это позволяет лучше понять логику тех, кто планировал войны, заговоры или спецоперации.

Города-призраки вроде Каякёя или разрушенного Вавилона рассказывают другую историю — о вытеснении населения, смене границ, последствиях войн и политических решений. Здесь важно не только то, что сохранилось, но и то, чего больше нет: пустые дома, заброшенные храмы, улицы без жителей.

Бывшие психиатрические лечебницы добавляют третий измерение — социальное и этическое. Они заставляют задуматься о том, как общество обращалось с людьми, нуждающимися в помощи, какие ошибки были допущены и что изменилось сегодня. В таких поездках главным становится не эффект "страшного места", а осмысление прошлого.

Плюсы и минусы интереса к тёмному туризму

У поездок в подобные локации есть свои сильные стороны и свои риски. Чтобы они не превращались в поверхностное "охотничество за страшилками", полезно понимать обе стороны.

К возможным плюсам можно отнести следующее.

Такие маршруты помогают глубже понять историю, увидеть её не только по учебникам, но и через реальные пространства.

Посещение объектов прошлого может укрепить уважение к памяти людей, переживших войны, депортации, насилие или тяжёлое лечение.

Туризм приносит средства на сохранение и реставрацию сложных памятников, которые иначе могли бы быть уничтожены или продолжать разрушаться.

Путешественники учатся более ответственно относиться к теме войны, психиатрии и трагедий, когда сталкиваются с ними вживую, а не только в фильмах.

Есть и минусы, о которых стоит помнить.

Не все туристические проекты умеют работать деликатно: иногда трагедия превращается в аттракцион, что вызывает моральный дискомфорт.

Популярность таких мест может приводить к перенаселённости, шуму и неуважительному поведению посетителей.

Психологически тёмный туризм подходит не всем: некоторым людям тяжело переносить эмоциональное напряжение от увиденного и услышанного.

Риск коммерциализации травматичных тем всегда остаётся, если в погоне за впечатлениями забывают о контексте и уважении к пострадавшим.

Взвешивая эти плюсы и минусы, путешественники и организаторы могут искать формы посещения, которые сохраняют баланс между интересом и ответственностью.

Советы по безопасному посещению "мрачных" достопримечательностей

Изучите информацию заранее. Перед визитом посмотрите официальный сайт объекта или музея, обратите внимание на правила, расписание и доступные экскурсии. Это особенно важно для подземных маршрутов и исторических руин. Выбирайте организованные туры. В туннелях, бункерах и старых зданиях лучше ходить с лицензированным гидом или в составе группы: так безопаснее и информативнее. Одежда и обувь по месту. В подземных объектах и на руинах могут быть скользкие поверхности, резкие перепады температуры, сырость. Закрытая обувь и удобная одежда сделают прогулку комфортнее. Соблюдайте ограничения. Не заходите за ограждения, не трогайте экспонаты и не пытайтесь пролезть в закрытые ходы. Ограничения обычно связаны с реальными рисками — от обвалов до вреда для летучих мышей. Уважайте атмосферу. В местах, связанных с войной, депортациями или тяжёлым лечением, важно вести себя сдержанно: не шуметь, не устраивать фотосессии в провокационных позах, не превращать трагедию в развлечение. Берегите психику. Если чувствуете, что тема слишком тяжела, сделайте паузу, выйдите на улицу или откажитесь от более эмоционально насыщенной экскурсии. Это нормальная реакция. Поддерживайте ответственных операторов. Если у вас есть выбор, отдавайте предпочтение тем музеям и экскурсоводам, которые объясняют контекст, а не только "пугают" гостей.

Вопросы о тёмном туризме и подземных городах

Что такое тёмный туризм?

Под тёмным туризмом обычно понимают поездки в места, связанные с войнами, катастрофами, репрессиями, трагедиями или сложной социальной историей. Это могут быть подземные укрепления, бывшие тюрьмы, психиатрические лечебницы, города-призраки, поля сражений. Главное отличие — акцент на серьёзных событиях, а не на обычном отдыхе.

Опасно ли посещать такие объекты?

Большинство официально открытых для туристов мест — будь то Оствалл, лондонские туннели или музеи в бывших лечебницах — проходят проверку на безопасность. Однако подземные пространства и старые здания всё равно требуют внимательности: лучше следовать указаниям гидов, не отходить от маршрута и учитывать собственное состояние здоровья.

Чем подземные комплексы отличаются от обычных музеев?

Подземные объекты — туннели, бункеры, убежища — позволяют не только увидеть экспонаты, но и физически пройти маршрут, которым когда-то пользовались солдаты, агенты разведки или правители. Это создаёт более сильный эффект присутствия и помогает лучше представить, как именно использовались эти пространства.

Можно ли сочетать тёмный туризм с обычным отдыхом?

Во многих странах такие маршруты легко комбинируются с классическими туристическими программами. В Польше можно совместить посещение Оствалла с прогулками по городам и природным паркам, в Италии — включить туннель Коммода в общий осмотр Рима, а в Турции — поехать в Каякёй в рамках отдыха на побережье. Такой подход помогает сохранить баланс между тяжёлыми темами и более лёгкими впечатлениями.

В итоге подземные города, города-призраки и бывшие лечебницы становятся не просто "страшными точками" на карте, а местами, где можно по-новому взглянуть на прошлое, понять его сложность и задуматься о том, как сегодняшние решения отразятся на будущем.