Главный мессенджер путешественников даёт сбой: отрасль готовится к худшему сценарию

Сбои WhatsApp затронули туристов при получении документов — эксперты отрасли

Массовые перебои в работе WhatsApp*, которые с конца ноября фиксируются в разных регионах России, вызвали тревогу у путешественников и представителей туристической отрасли. Ситуация может оказаться не просто техническим сбоем, а началом постепенных ограничений сервиса. Это ставит вопрос: как возможная блокировка популярного мессенджера повлияет на туризм и привычные каналы связи?

Фото: freepik by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зависть в соц-сетях

Что происходит с WhatsApp* и почему сбои усилились

Первые признаки проблем с работой мессенджера появились ещё летом. Пользователи начали жаловаться на ухудшение качества звонков, ошибки при загрузке голосовых сообщений и сложности с отправкой видео. К августу стало известно, что ряд зарубежных мессенджеров подвергается частичным ограничениям "в целях информационной безопасности".

Конец ноября стал переломным моментом. Мониторинговые сервисы Downdetector и "Сбой.рф" начали фиксировать волны жалоб, которые охватили десятки регионов. Постепенно экспертное сообщество стало говорить о том, что речь может идти о последовательном ограничении работы WhatsApp* в России, сообщает kubanpress.ru. По данным нескольких отраслевых изданий, меры реализуются Роскомнадзором поэтапно, чтобы пользователи успели перейти на другие инструменты связи.

В Госдуме отмечают, что одним из ключевых аргументов в пользу ограничений является несоблюдение компанией Meta** требований российского законодательства о переносе данных граждан на отечественные серверы.

"Я не вижу более веских причин и дальнейшего смысла потакать американской экстремистской Meta** и ее мессенджеру со всеми их угрозами и демонстративным нежеланием соблюдать законы", — заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

Судя по тенденции, дальнейшие шаги могут последовать уже в ближайшие месяцы. При этом перемены, как заявляют источники, будут происходить плавно.

Почему туристическая отрасль особенно зависима от WhatsApp*

Для сферы туризма WhatsApp* давно стал одним из основных инструментов коммуникации. Через него туристы получают документы, схемы маршрутов, фото трансфера, экскурсионные программы и круглосуточные сообщения от принимающей стороны. Особенно это актуально для гостей из стран Ближнего Востока, Турции, Китая и Ирана, которые привыкли к работе именно через этот сервис.

Рост туристического потока усиливает значение мессенджера. За осень 2025 года количество гостей из стран Персидского залива увеличилось на 35%, и практически все используют WhatsApp* как ключевой канал связи. Потенциальные ограничения могут осложнить коммуникацию с ними и замедлить обслуживание.

Вице-президент АТОР по международному туризму и руководитель Space Travel Артур Мурадян подчёркивает значимость сервиса:

"Этим мессенджером пользуются туристы со всего Ближнего Востока. Им отправляют программы экскурсий, обновления, билеты, фото. Они хотят быть на связи постоянно. Для них блокировка WhatsApp* - это очень плохая история", — пояснил вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян.

Под риском оказываются и российские операторы. Для них WhatsApp* - привычный способ подтверждать брони, отправлять документы, консультировать клиентов и оперативно решать вопросы в поездке.

Исполнительный директор компании "Тари Тур" Оксана Лебедева отмечает, что доля переписки через WhatsApp* в сезон достигает 80%, тогда как Telegram занимает около 15%. Остальные каналы используются редко и не всегда удобны для туристов.

Как турбизнес готовится к возможным изменениям

Туроператоры не спешат паниковать и постепенно адаптируются к новым условиям. В компаниях крупных сетей уже формируют альтернативные каналы связи. "Интурист" сообщил, что официальная переписка ведётся через e-mail, а туристам доступны чат-боты и горячие линии. Другие операторы усиливают своё присутствие в Telegram, WhatsApp-каналы дублируют через SMS и корпоративные почтовые рассылки.

Координатор PEGAS Touristik Орхан Санджар не видит повода для критики ситуации: турецкие компании всегда находили способы поддерживать связь даже при ограничениях. Кроме того, часть иностранных гостей, в частности туристы из Китая, используют WeChat, который в России работает стабильно и без ограничений.

В целом рынок демонстрирует гибкость. Внедрение дополнительных цифровых инструментов, автоматизация работы и мультиканальная поддержка становятся необходимостью.

Где фиксируются наибольшие сбои

По данным "Сбой.рф", к 2 декабря 2025 года зарегистрировано более 700 жалоб на работу WhatsApp* за шесть часов. Наибольшее количество обращений поступает из Центрального и Сибирского федеральных округов. В список вошли Москва, Новосибирская область, Иркутская область, Приморский край, Краснодарский край, Санкт-Петербург и другие регионы.

График на портале "Сбой.рф" демонстрирует резкий рост сообщений после 28 ноября, который многие считают началом масштабных ограничений.

Сравнение: WhatsApp* и альтернативные каналы связи в туризме

Для туристической отрасли важно понимать, какие инструменты способны заменить привычный мессенджер.

Telegram считается наиболее универсальной заменой: работает стабильно, поддерживает ботов, рассылки и каналы.

Email остаётся надёжным инструментом для деловой переписки, но не подходит для оперативных запросов.

Внутренние сервисы вроде MAX ориентированы в первую очередь на корпоративное общение.

Для китайских туристов WeChat остаётся главным средством связи, а его стабильная работа — значительный плюс.

Такое сравнение позволяет туроператорам формировать новые схемы коммуникации, не снижая скорость обслуживания.

Плюсы и минусы возможной блокировки для туристического рынка

Если предположить развитие ограничений, для отрасли возникнут как сложности, так и новые возможности.

Переход на альтернативные платформы позволит модернизировать процессы.

Повышение роли чат-ботов сократит нагрузку на операторов.

Мультиканальные стратегии сделают систему связи устойчивее.

Но есть и минусы, которые уже ощущаются.

Туристы из стран, где WhatsApp* доминирует, могут столкнуться с трудностями при бронировании и уточнении деталей.

Скорость клиентских коммуникаций снизится в переходный период.

Имидж туристического направления может пострадать из-за непредсказуемости цифровой среды.

По оценке АТОР, такие изменения могут снизить эффект от позитивных решений, связанных с развитием туризма.

Возможные сценарии развития событий

Если блокировка усилится, туристическим компаниям придётся пересматривать свою цифровую инфраструктуру. Среди наиболее вероятных мер:

переход на отечественные мессенджеры и автоматизированные рассылки;

возврат к телефонным каналам и корпоративной почте как основным инструментам;

интеграция CRM-систем для поддержания структуры обработки запросов;

информирование клиентов заранее о доступных вариантах связи после приезда.

Такие действия помогут минимизировать последствия даже при полном отключении WhatsApp*.

Советы туристам на случай ограничений WhatsApp*

Перед поездкой уточняйте у туроператора, через какие каналы будет идти связь. Сохраните контакты принимающей стороны в нескольких форматах — SMS, почта, номер телефона. Скачайте альтернативные мессенджеры заранее, чтобы не искать их в путешествии. Если путешествуете за границу, убедитесь, что выбранный мессенджер работает в стране приезда. В поездке периодически проверяйте дублирующие каналы связи, если путешествуете группой.

Такие меры помогут избежать стрессовых ситуаций и сохранять связь независимо от изменений.

Популярные вопросы о возможной блокировке WhatsApp* для туристов

Что будет, если WhatsApp* отключат полностью?

Туроператоры перейдут на альтернативные каналы. Посетители получат инструкции заранее.

Обязателен ли переход в Telegram?

Нет, но этот сервис чаще всего используют как базовую платформу в условиях ограничений.

Пострадают ли иностранные туристы?

Да, особенно гости из стран Ближнего Востока. Однако многие туристы, например из Китая, используют WeChat, который работает стабильно.

*Принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России.

**) Корпорация Meta признана экстремистской и запрещена в РФ.