Главный мессенджер путешественников даёт сбой: отрасль готовится к худшему сценарию

Массовые перебои в работе WhatsApp*, которые с конца ноября фиксируются в разных регионах России, вызвали тревогу у путешественников и представителей туристической отрасли. Ситуация может оказаться не просто техническим сбоем, а началом постепенных ограничений сервиса. Это ставит вопрос: как возможная блокировка популярного мессенджера повлияет на туризм и привычные каналы связи?
Первые признаки проблем с работой мессенджера появились ещё летом. Пользователи начали жаловаться на ухудшение качества звонков, ошибки при загрузке голосовых сообщений и сложности с отправкой видео. К августу стало известно, что ряд зарубежных мессенджеров подвергается частичным ограничениям "в целях информационной безопасности".
Конец ноября стал переломным моментом. Мониторинговые сервисы Downdetector и "Сбой.рф" начали фиксировать волны жалоб, которые охватили десятки регионов. Постепенно экспертное сообщество стало говорить о том, что речь может идти о последовательном ограничении работы WhatsApp* в России, сообщает kubanpress.ru. По данным нескольких отраслевых изданий, меры реализуются Роскомнадзором поэтапно, чтобы пользователи успели перейти на другие инструменты связи.
В Госдуме отмечают, что одним из ключевых аргументов в пользу ограничений является несоблюдение компанией Meta** требований российского законодательства о переносе данных граждан на отечественные серверы.
"Я не вижу более веских причин и дальнейшего смысла потакать американской экстремистской Meta** и ее мессенджеру со всеми их угрозами и демонстративным нежеланием соблюдать законы", — заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.
Судя по тенденции, дальнейшие шаги могут последовать уже в ближайшие месяцы. При этом перемены, как заявляют источники, будут происходить плавно.
Для сферы туризма WhatsApp* давно стал одним из основных инструментов коммуникации. Через него туристы получают документы, схемы маршрутов, фото трансфера, экскурсионные программы и круглосуточные сообщения от принимающей стороны. Особенно это актуально для гостей из стран Ближнего Востока, Турции, Китая и Ирана, которые привыкли к работе именно через этот сервис.
Рост туристического потока усиливает значение мессенджера. За осень 2025 года количество гостей из стран Персидского залива увеличилось на 35%, и практически все используют WhatsApp* как ключевой канал связи. Потенциальные ограничения могут осложнить коммуникацию с ними и замедлить обслуживание.
Вице-президент АТОР по международному туризму и руководитель Space Travel Артур Мурадян подчёркивает значимость сервиса:
"Этим мессенджером пользуются туристы со всего Ближнего Востока. Им отправляют программы экскурсий, обновления, билеты, фото. Они хотят быть на связи постоянно. Для них блокировка WhatsApp* - это очень плохая история", — пояснил вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян.
Под риском оказываются и российские операторы. Для них WhatsApp* - привычный способ подтверждать брони, отправлять документы, консультировать клиентов и оперативно решать вопросы в поездке.
Исполнительный директор компании "Тари Тур" Оксана Лебедева отмечает, что доля переписки через WhatsApp* в сезон достигает 80%, тогда как Telegram занимает около 15%. Остальные каналы используются редко и не всегда удобны для туристов.
Туроператоры не спешат паниковать и постепенно адаптируются к новым условиям. В компаниях крупных сетей уже формируют альтернативные каналы связи. "Интурист" сообщил, что официальная переписка ведётся через e-mail, а туристам доступны чат-боты и горячие линии. Другие операторы усиливают своё присутствие в Telegram, WhatsApp-каналы дублируют через SMS и корпоративные почтовые рассылки.
Координатор PEGAS Touristik Орхан Санджар не видит повода для критики ситуации: турецкие компании всегда находили способы поддерживать связь даже при ограничениях. Кроме того, часть иностранных гостей, в частности туристы из Китая, используют WeChat, который в России работает стабильно и без ограничений.
В целом рынок демонстрирует гибкость. Внедрение дополнительных цифровых инструментов, автоматизация работы и мультиканальная поддержка становятся необходимостью.
По данным "Сбой.рф", к 2 декабря 2025 года зарегистрировано более 700 жалоб на работу WhatsApp* за шесть часов. Наибольшее количество обращений поступает из Центрального и Сибирского федеральных округов. В список вошли Москва, Новосибирская область, Иркутская область, Приморский край, Краснодарский край, Санкт-Петербург и другие регионы.
График на портале "Сбой.рф" демонстрирует резкий рост сообщений после 28 ноября, который многие считают началом масштабных ограничений.
Для туристической отрасли важно понимать, какие инструменты способны заменить привычный мессенджер.
Такое сравнение позволяет туроператорам формировать новые схемы коммуникации, не снижая скорость обслуживания.
Если предположить развитие ограничений, для отрасли возникнут как сложности, так и новые возможности.
Но есть и минусы, которые уже ощущаются.
По оценке АТОР, такие изменения могут снизить эффект от позитивных решений, связанных с развитием туризма.
Если блокировка усилится, туристическим компаниям придётся пересматривать свою цифровую инфраструктуру. Среди наиболее вероятных мер:
Такие действия помогут минимизировать последствия даже при полном отключении WhatsApp*.
Перед поездкой уточняйте у туроператора, через какие каналы будет идти связь.
Сохраните контакты принимающей стороны в нескольких форматах — SMS, почта, номер телефона.
Скачайте альтернативные мессенджеры заранее, чтобы не искать их в путешествии.
Если путешествуете за границу, убедитесь, что выбранный мессенджер работает в стране приезда.
В поездке периодически проверяйте дублирующие каналы связи, если путешествуете группой.
Такие меры помогут избежать стрессовых ситуаций и сохранять связь независимо от изменений.
Что будет, если WhatsApp* отключат полностью?
Туроператоры перейдут на альтернативные каналы. Посетители получат инструкции заранее.
Обязателен ли переход в Telegram?
Нет, но этот сервис чаще всего используют как базовую платформу в условиях ограничений.
Пострадают ли иностранные туристы?
Да, особенно гости из стран Ближнего Востока. Однако многие туристы, например из Китая, используют WeChat, который работает стабильно.
*Принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России.
**) Корпорация Meta признана экстремистской и запрещена в РФ.
