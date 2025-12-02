Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бортпроводница из Санкт-Петербурга провела в отпуске 209 дней
Елена Проклова вспомнила, как бывший муж назвал её бомжихой
Новые правила доступа создают риски для здоровья лошадей — представитель Зубкова
Силовые упражнения улучшили показатели гипертоников за восемь недель — исследования
Стрижка с центральным пробором старит женщин после 50 лет — стилист Муди
Замирание и моргание щенка указывают на дискомфорт от ласки — Белновости
Горячая трава для мульчирования улучшает рост растений — садовод Наталья Львова
Неяркий свет вызывает головные боли при чтении — офтальмолог Кристина Горбачева
Описаны методы контроля персонализации на устройствах

Главный мессенджер путешественников даёт сбой: отрасль готовится к худшему сценарию

Сбои WhatsApp затронули туристов при получении документов — эксперты отрасли
Туризм

Массовые перебои в работе WhatsApp*, которые с конца ноября фиксируются в разных регионах России, вызвали тревогу у путешественников и представителей туристической отрасли. Ситуация может оказаться не просто техническим сбоем, а началом постепенных ограничений сервиса. Это ставит вопрос: как возможная блокировка популярного мессенджера повлияет на туризм и привычные каналы связи?

Зависть в соц-сетях
Фото: freepik by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зависть в соц-сетях

Что происходит с WhatsApp* и почему сбои усилились

Первые признаки проблем с работой мессенджера появились ещё летом. Пользователи начали жаловаться на ухудшение качества звонков, ошибки при загрузке голосовых сообщений и сложности с отправкой видео. К августу стало известно, что ряд зарубежных мессенджеров подвергается частичным ограничениям "в целях информационной безопасности".

Конец ноября стал переломным моментом. Мониторинговые сервисы Downdetector и "Сбой.рф" начали фиксировать волны жалоб, которые охватили десятки регионов. Постепенно экспертное сообщество стало говорить о том, что речь может идти о последовательном ограничении работы WhatsApp* в России, сообщает kubanpress.ru. По данным нескольких отраслевых изданий, меры реализуются Роскомнадзором поэтапно, чтобы пользователи успели перейти на другие инструменты связи.

В Госдуме отмечают, что одним из ключевых аргументов в пользу ограничений является несоблюдение компанией Meta** требований российского законодательства о переносе данных граждан на отечественные серверы.

"Я не вижу более веских причин и дальнейшего смысла потакать американской экстремистской Meta** и ее мессенджеру со всеми их угрозами и демонстративным нежеланием соблюдать законы", — заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

Судя по тенденции, дальнейшие шаги могут последовать уже в ближайшие месяцы. При этом перемены, как заявляют источники, будут происходить плавно.

Почему туристическая отрасль особенно зависима от WhatsApp*

Для сферы туризма WhatsApp* давно стал одним из основных инструментов коммуникации. Через него туристы получают документы, схемы маршрутов, фото трансфера, экскурсионные программы и круглосуточные сообщения от принимающей стороны. Особенно это актуально для гостей из стран Ближнего Востока, Турции, Китая и Ирана, которые привыкли к работе именно через этот сервис.

Рост туристического потока усиливает значение мессенджера. За осень 2025 года количество гостей из стран Персидского залива увеличилось на 35%, и практически все используют WhatsApp* как ключевой канал связи. Потенциальные ограничения могут осложнить коммуникацию с ними и замедлить обслуживание.

Вице-президент АТОР по международному туризму и руководитель Space Travel Артур Мурадян подчёркивает значимость сервиса:

"Этим мессенджером пользуются туристы со всего Ближнего Востока. Им отправляют программы экскурсий, обновления, билеты, фото. Они хотят быть на связи постоянно. Для них блокировка WhatsApp* - это очень плохая история", — пояснил вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян.

Под риском оказываются и российские операторы. Для них WhatsApp* - привычный способ подтверждать брони, отправлять документы, консультировать клиентов и оперативно решать вопросы в поездке.

Исполнительный директор компании "Тари Тур" Оксана Лебедева отмечает, что доля переписки через WhatsApp* в сезон достигает 80%, тогда как Telegram занимает около 15%. Остальные каналы используются редко и не всегда удобны для туристов.

Как турбизнес готовится к возможным изменениям

Туроператоры не спешат паниковать и постепенно адаптируются к новым условиям. В компаниях крупных сетей уже формируют альтернативные каналы связи. "Интурист" сообщил, что официальная переписка ведётся через e-mail, а туристам доступны чат-боты и горячие линии. Другие операторы усиливают своё присутствие в Telegram, WhatsApp-каналы дублируют через SMS и корпоративные почтовые рассылки.

Координатор PEGAS Touristik Орхан Санджар не видит повода для критики ситуации: турецкие компании всегда находили способы поддерживать связь даже при ограничениях. Кроме того, часть иностранных гостей, в частности туристы из Китая, используют WeChat, который в России работает стабильно и без ограничений.

В целом рынок демонстрирует гибкость. Внедрение дополнительных цифровых инструментов, автоматизация работы и мультиканальная поддержка становятся необходимостью.

Где фиксируются наибольшие сбои

По данным "Сбой.рф", к 2 декабря 2025 года зарегистрировано более 700 жалоб на работу WhatsApp* за шесть часов. Наибольшее количество обращений поступает из Центрального и Сибирского федеральных округов. В список вошли Москва, Новосибирская область, Иркутская область, Приморский край, Краснодарский край, Санкт-Петербург и другие регионы.

График на портале "Сбой.рф" демонстрирует резкий рост сообщений после 28 ноября, который многие считают началом масштабных ограничений.

Сравнение: WhatsApp* и альтернативные каналы связи в туризме

Для туристической отрасли важно понимать, какие инструменты способны заменить привычный мессенджер.

  • Telegram считается наиболее универсальной заменой: работает стабильно, поддерживает ботов, рассылки и каналы.
  • Email остаётся надёжным инструментом для деловой переписки, но не подходит для оперативных запросов.
  • Внутренние сервисы вроде MAX ориентированы в первую очередь на корпоративное общение.
  • Для китайских туристов WeChat остаётся главным средством связи, а его стабильная работа — значительный плюс.

Такое сравнение позволяет туроператорам формировать новые схемы коммуникации, не снижая скорость обслуживания.

Плюсы и минусы возможной блокировки для туристического рынка

Если предположить развитие ограничений, для отрасли возникнут как сложности, так и новые возможности.

  • Переход на альтернативные платформы позволит модернизировать процессы.
  • Повышение роли чат-ботов сократит нагрузку на операторов.
  • Мультиканальные стратегии сделают систему связи устойчивее.

Но есть и минусы, которые уже ощущаются.

  • Туристы из стран, где WhatsApp* доминирует, могут столкнуться с трудностями при бронировании и уточнении деталей.
  • Скорость клиентских коммуникаций снизится в переходный период.
  • Имидж туристического направления может пострадать из-за непредсказуемости цифровой среды.

По оценке АТОР, такие изменения могут снизить эффект от позитивных решений, связанных с развитием туризма.

Возможные сценарии развития событий

Если блокировка усилится, туристическим компаниям придётся пересматривать свою цифровую инфраструктуру. Среди наиболее вероятных мер:

  • переход на отечественные мессенджеры и автоматизированные рассылки;
  • возврат к телефонным каналам и корпоративной почте как основным инструментам;
  • интеграция CRM-систем для поддержания структуры обработки запросов;
  • информирование клиентов заранее о доступных вариантах связи после приезда.

Такие действия помогут минимизировать последствия даже при полном отключении WhatsApp*.

Советы туристам на случай ограничений WhatsApp*

  1. Перед поездкой уточняйте у туроператора, через какие каналы будет идти связь.

  2. Сохраните контакты принимающей стороны в нескольких форматах — SMS, почта, номер телефона.

  3. Скачайте альтернативные мессенджеры заранее, чтобы не искать их в путешествии.

  4. Если путешествуете за границу, убедитесь, что выбранный мессенджер работает в стране приезда.

  5. В поездке периодически проверяйте дублирующие каналы связи, если путешествуете группой.

Такие меры помогут избежать стрессовых ситуаций и сохранять связь независимо от изменений.

Популярные вопросы о возможной блокировке WhatsApp* для туристов

Что будет, если WhatsApp* отключат полностью?
Туроператоры перейдут на альтернативные каналы. Посетители получат инструкции заранее.

Обязателен ли переход в Telegram?
Нет, но этот сервис чаще всего используют как базовую платформу в условиях ограничений.

Пострадают ли иностранные туристы?
Да, особенно гости из стран Ближнего Востока. Однако многие туристы, например из Китая, используют WeChat, который работает стабильно.

*Принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России.
**) Корпорация Meta признана экстремистской и запрещена в РФ.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Газовые котлы имеют высокие выбросы диоксида углерода — JDG
Недвижимость
Газовые котлы имеют высокие выбросы диоксида углерода — JDG
Человечеству нужно 30 лет для первой базы на Марсе — Sciencepost
Наука и техника
Человечеству нужно 30 лет для первой базы на Марсе — Sciencepost
Плавание улучшает работу сердца у пожилых людей — кардиологи
Новости спорта
Плавание улучшает работу сердца у пожилых людей — кардиологи
Популярное
Ходьба уступает место новому фавориту: спорт, который после 60 укрепляет тело лучше любых шагов

Узнайте, почему плавание превосходит ходьбу для пожилых людей. Откройте для себя преимущества этого вида спорта для здоровья и активного долголетия.

Плавание улучшает работу сердца у пожилых людей — кардиологи
Спутники зафиксировали новое лежбище моржей на Шпицбергене — WWF
Сотни моржей на суше — знак беды: спутник уловил в Арктике тревожный новый контур
Зверь-франкенштейн из тропиков: природа собрала хищника из трёх зверей и добавила аромат попкорна
Инспекторы ДПС знают, как вы отреагируете: какие приёмы используют, чтобы водитель сделал нужный шаг
Освобождение городов и новая переговорная реальность: Путин лично прибыл в зону СВО Любовь Степушова Предания связывают страну итбараков с районами Северной России Игорь Буккер Утренняя зарядка улучшает метаболизм зимой — врач-физиотерапевт Ольга Берестова Валерия Жемчугова
Чёрная метка с небес: опасные лица получают у ворон свой срок — и он тянется годами
Бомба под Калининградом: Литва сделала ход, после которого нет пути назад
ДНК-тест и история из прошлого: как у Алексея Глызина нашлась внебрачная дочь
ДНК-тест и история из прошлого: как у Алексея Глызина нашлась внебрачная дочь
Последние материалы
Бортпроводница из Санкт-Петербурга провела в отпуске 209 дней
Производство истребителей F-35В снова нарушило планы Британии — MWM
Елена Проклова вспомнила, как бывший муж назвал её бомжихой
Новые правила доступа создают риски для здоровья лошадей — представитель Зубкова
Силовые упражнения улучшили показатели гипертоников за восемь недель — исследования
Стрижка с центральным пробором старит женщин после 50 лет — стилист Муди
Замирание и моргание щенка указывают на дискомфорт от ласки — Белновости
Горячая трава для мульчирования улучшает рост растений — садовод Наталья Львова
Неяркий свет вызывает головные боли при чтении — офтальмолог Кристина Горбачева
Описаны методы контроля персонализации на устройствах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.