Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Больная онкологией Симоньян впервые появилась на экране ТВ в парике
Средний вес багажа россиян вырос до 13 килограммов — исследование Купибилет
Вот эта быстрая и вкусная намазка на тосты заменит скучные перекусы — Shape
Изменения цвета и формы ногтей назвали сигналами нарушений здоровья — VWoman
Запрет сделок с недвижимостью для пенсионеров не рассматривается — депутат Кошелев
Хвойная мульча снижает пересыхание грунта и подавляет сорняки — Malatec
Влияние тёплой зимы на риск скачков сахара описал медик Анас Альфарадж
Упражнение кошка-корова улучшает подвижность позвоночника
Сами создали трудности для себя — Шохин о покинувших Россию компаниях

Пять стран, где зима исчезает: отдых, который сочетает солнце, шоу-программы и незабываемую атмосферу

Египет вошел в лучшие направления для Нового года, сообщила турэксперт Абакумова
Туризм

Популярные направления для новогоднего отдыха в этом сезоне формируются вокруг тёплого климата, ярких программ и стабильного сервиса.

Египет
Фото: unsplash.com by Flying Carpet is licensed under Free to use under the Unsplash License
Египет

Об этом сообщает эксперт сервиса бронирования пакетных туров Onlinetours Дарья Абакумова, которая выделяет сразу несколько стран, способных стать удачным выбором для зимних каникул.

Египет как доступное зимнее направление

Абакумова отмечает, что Египет стабильно входит в число самых выгодных направлений по соотношению цены и качества. Она объясняет, что туристы могут получить комфортный пляжный отдых и атмосферу праздника при умеренных расходах.

"Египет — беспроигрышный вариант для тех, кто хочет, не разоряя бюджет, сменить атмосферу, погреться на солнце и отдохнуть от суеты", — сказала эксперт.

По её словам, крупные отели готовят масштабные праздничные программы, а отдельные регионы предлагают разный характер отдыха: Хургада подойдёт тем, кто планирует активные развлечения и экскурсии, а Шарм-эль-Шейх ориентирован на более спокойный формат с хорошими бухтами и возможностями для дайвинга, сообщает Газета.Ru.

Эксперт добавляет, что в январе море может быть прохладным, поэтому при бронировании стоит отдавать предпочтение гостиницам с подогреваемыми бассейнами.

Тёплая зима в ОАЭ

В числе рекомендуемых стран Абакумова называет и ОАЭ. Она отмечает, что погода в январе стабильно располагает к пляжному отдыху: днём температура держится в районе +25…+28 °C, а вода остаётся достаточно тёплой.

Эксперт указывает, что Дубай подойдёт тем, кто хочет увидеть праздничные фейерверки, Абу-Даби — для спокойного отдыха, а пляжи Фуджейры — один из самых тёплых регионов эмиратов, хотя он расположен дальше от аэропорта.

Турция в зимнем формате

Абакумова подчёркивает, что Турция сохраняет популярность и в зимний сезон. По её словам, многие отели Анталии и Кемера работают по зимней концепции, предлагая "ультра всё включено", программы с анимацией, шоу и большим акцентом на SPA.

Эксперт рекомендует выбирать крупные гостиничные комплексы, включая Rixos, Liberty Hotels и Maxx Royal. Они известны развитой инфраструктурой, подогреваемыми бассейнами и большими зонами для отдыха.

Таиланд для любителей разных форматов отдыха

Говоря о Таиланде, Абакумова советует учитывать специфику каждого курорта. Она поясняет, что Пхукет подойдёт тем, кто ищет атмосферу островов и красивые закаты, Паттайя — место для тех, кто предпочитает активную ночную жизнь, а Краби выбирают путешественники, ценящие скалистые ландшафты и уединённые пляжи.

Эксперт отмечает, что Таиланд остаётся востребованным направлением благодаря сочетанию мягкого климата, природы и насыщенной туристической инфраструктуры.

Куба и её уникальная праздничная атмосфера

Отдельное место в списке занимает Куба. Абакумова подчёркивает, что её выбирают не только ради пляжей, но и ради ощущений "путешествия во времени". Она объясняет, что новогодняя ночь в Гаване превращается в уличный праздник с танцами и традициями.

"Гавана в новогоднюю ночь — это грандиозный уличный карнавал. Традиционно кубинцы в полночь съедают 12 виноградин и танцуют на улицах, а Новый год пропитывается ритмами сальсы и ароматом настоящих кубинских сигар", — отметила она.

По её словам, туристам, которые хотят пляжного отдыха, стоит ехать в Варадеро, а для знакомства с исторической атмосферой лучше выбрать Гавану.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Китайские автомобили лидируют среди машин до пяти лет — Сергей Целиков
Авто
Китайские автомобили лидируют среди машин до пяти лет — Сергей Целиков
Российские компании планируют увеличение зарплат в 2026 году — исследование Regroup
Экономика и бизнес
Российские компании планируют увеличение зарплат в 2026 году — исследование Regroup
Спутники зафиксировали новое лежбище моржей на Шпицбергене — WWF
Домашние животные
Спутники зафиксировали новое лежбище моржей на Шпицбергене — WWF
Популярное
Сотни моржей на суше — знак беды: спутник уловил в Арктике тревожный новый контур

Спутники заметили нечто странное на берегу Шпицбергена — сотни гигантских моржей собрались там, где раньше не было ни одного.

Спутники зафиксировали новое лежбище моржей на Шпицбергене — WWF
Плавание улучшает работу сердца у пожилых людей — кардиологи
Ходьба уступает место новому фавориту: спорт, который после 60 укрепляет тело лучше любых шагов
Чёрная метка с небес: опасные лица получают у ворон свой срок — и он тянется годами
Зверь-франкенштейн из тропиков: природа собрала хищника из трёх зверей и добавила аромат попкорна
Освобождение городов и новая переговорная реальность: Путин лично прибыл в зону СВО Любовь Степушова Предания связывают страну итбараков с районами Северной России Игорь Буккер Утренняя зарядка улучшает метаболизм зимой — врач-физиотерапевт Ольга Берестова Валерия Жемчугова
Инспекторы ДПС знают, как вы отреагируете: какие приёмы используют, чтобы водитель сделал нужный шаг
Бомба под Калининградом: Литва сделала ход, после которого нет пути назад
ДНК-тест и история из прошлого: как у Алексея Глызина нашлась внебрачная дочь
ДНК-тест и история из прошлого: как у Алексея Глызина нашлась внебрачная дочь
Последние материалы
Solaris HC вошёл в топ-4 самых популярных кроссоверов России — аналитики
Кристен Стюарт приступила к съёмкам второго полнометражного фильма
Александр Васильев назвал трёх главных икон стиля в России
Наблюдение за черноногой кошкой в саванне ведётся с помощью фотоловушек
Зимний перелёт становится безопаснее благодаря отказу от синтетики — путешественники
Катя Гордон требует компенсацию за поддержку Елены Товстик
Экономия требует осознанного подхода к расходам, отметила финансист Карпычева
Сырники теряют форму из-за лишней влаги в твороге — кулинары
Банки начали отказываться от выдачи потеки на вторичку
Погребения монахов выявлены у Никольского монастыря — ТАСС
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.