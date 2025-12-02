Пять стран, где зима исчезает: отдых, который сочетает солнце, шоу-программы и незабываемую атмосферу

Египет вошел в лучшие направления для Нового года, сообщила турэксперт Абакумова

Популярные направления для новогоднего отдыха в этом сезоне формируются вокруг тёплого климата, ярких программ и стабильного сервиса.

Фото: unsplash.com by Flying Carpet is licensed under Free to use under the Unsplash License Египет

Об этом сообщает эксперт сервиса бронирования пакетных туров Onlinetours Дарья Абакумова, которая выделяет сразу несколько стран, способных стать удачным выбором для зимних каникул.

Египет как доступное зимнее направление

Абакумова отмечает, что Египет стабильно входит в число самых выгодных направлений по соотношению цены и качества. Она объясняет, что туристы могут получить комфортный пляжный отдых и атмосферу праздника при умеренных расходах.

"Египет — беспроигрышный вариант для тех, кто хочет, не разоряя бюджет, сменить атмосферу, погреться на солнце и отдохнуть от суеты", — сказала эксперт.

По её словам, крупные отели готовят масштабные праздничные программы, а отдельные регионы предлагают разный характер отдыха: Хургада подойдёт тем, кто планирует активные развлечения и экскурсии, а Шарм-эль-Шейх ориентирован на более спокойный формат с хорошими бухтами и возможностями для дайвинга, сообщает Газета.Ru.

Эксперт добавляет, что в январе море может быть прохладным, поэтому при бронировании стоит отдавать предпочтение гостиницам с подогреваемыми бассейнами.

Тёплая зима в ОАЭ

В числе рекомендуемых стран Абакумова называет и ОАЭ. Она отмечает, что погода в январе стабильно располагает к пляжному отдыху: днём температура держится в районе +25…+28 °C, а вода остаётся достаточно тёплой.

Эксперт указывает, что Дубай подойдёт тем, кто хочет увидеть праздничные фейерверки, Абу-Даби — для спокойного отдыха, а пляжи Фуджейры — один из самых тёплых регионов эмиратов, хотя он расположен дальше от аэропорта.

Турция в зимнем формате

Абакумова подчёркивает, что Турция сохраняет популярность и в зимний сезон. По её словам, многие отели Анталии и Кемера работают по зимней концепции, предлагая "ультра всё включено", программы с анимацией, шоу и большим акцентом на SPA.

Эксперт рекомендует выбирать крупные гостиничные комплексы, включая Rixos, Liberty Hotels и Maxx Royal. Они известны развитой инфраструктурой, подогреваемыми бассейнами и большими зонами для отдыха.

Таиланд для любителей разных форматов отдыха

Говоря о Таиланде, Абакумова советует учитывать специфику каждого курорта. Она поясняет, что Пхукет подойдёт тем, кто ищет атмосферу островов и красивые закаты, Паттайя — место для тех, кто предпочитает активную ночную жизнь, а Краби выбирают путешественники, ценящие скалистые ландшафты и уединённые пляжи.

Эксперт отмечает, что Таиланд остаётся востребованным направлением благодаря сочетанию мягкого климата, природы и насыщенной туристической инфраструктуры.

Куба и её уникальная праздничная атмосфера

Отдельное место в списке занимает Куба. Абакумова подчёркивает, что её выбирают не только ради пляжей, но и ради ощущений "путешествия во времени". Она объясняет, что новогодняя ночь в Гаване превращается в уличный праздник с танцами и традициями.

"Гавана в новогоднюю ночь — это грандиозный уличный карнавал. Традиционно кубинцы в полночь съедают 12 виноградин и танцуют на улицах, а Новый год пропитывается ритмами сальсы и ароматом настоящих кубинских сигар", — отметила она.

По её словам, туристам, которые хотят пляжного отдыха, стоит ехать в Варадеро, а для знакомства с исторической атмосферой лучше выбрать Гавану.