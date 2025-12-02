Летать налегке больше не модно: чемоданы россиян побили весовые рекорды

Средний вес багажа россиян вырос до 13 килограммов — исследование Купибилет

Средний вес багажа россиян увеличился на треть по сравнению с прошлым годом и достиг 13 килограммов. К такому выводу пришел сервис по покупке авиа- и ж/д билетов Купибилет, в рамках исследования о том, как изменились привычки путешественников за последние 3–5 лет. С результатами ознакомилась Pravda.Ru.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Деловая женщина с чемоданом и ноутбуком в аэропорту

По данным аналитиков, у 27% чемоданы стали тяжелее на 1–5 килограммов, а у 8% вес багажа вырос более чем на 5 килограммов. При этом 28% респондентов, наоборот, стали путешествовать легче: 15% уменьшили вес багажа на 3–5 килограммов, а 13% — более чем на 5 килограммов. Почти треть опрошенных (30%) заявили, что вес их чемоданов не изменился, а 6% полностью перешли на формат путешествий только с ручной кладью.

По данным Купибилет, в 2025 году средний вес багажа составил 13 килограммов против 9 килограммов годом ранее — это рост примерно на треть. В компании объяснили тенденцию изменением характера поездок и ростом числа длительных путешествий.

"Рост веса багажа у части путешественников связан с изменением формата поездок. Все больше людей отправляются в длительные путешествия благодаря возможности работать удаленно, а также путешествуют с семьей. В таких поездках берут больше вещей для комфорта и бытовых нужд, поэтому чемоданы становятся тяжелее. При этом значительная часть туристов продолжает летать только с ручной кладью, выбирая компактный формат", — рассказали в пресс-службе Купибилет.