Страна, долгие годы закрытая для туристов, теперь манит маршрутами, о которых мало кто знал

Аль-Ула открыла маршруты к гробницам Хегры — гиды

Саудовская Аравия долго оставалась страной, куда приезжали лишь паломники, а любому туристу она казалась закрытой территорией с непривычными правилами и строгими традициями. Однако за последние годы королевство стремительно меняется, открывая свои города и природные территории для путешественников. Упрощённая визовая политика и растущая инфраструктура превратили направление в одно из самых перспективных на Ближнем Востоке. Об этом сообщают Яндекс Путешествия.

Фото: flickr by Following Hadrian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Гробница Хегра

Страна, которая открылась заново

Туристический интерес к Саудовской Аравии появился не случайно: государство инвестирует огромные средства в развитие регионов, создаёт новые культурные центры, обновляет исторические кварталы и бережно открывает ранее закрытые территории. То, что ещё недавно казалось труднодоступным, сегодня становится частью комфортного маршрута. При этом значимые священные зоны, такие как Мекка и Медина, по-прежнему остаются доступными только мусульманам, но остальная территория открыта для всех, и разнообразие направлений позволяет подобрать маршрут под любой интерес: от пустынных ландшафтов до динамичных мегаполисов.

Попробовать местную кухню, увидеть архитектурные контрасты, почувствовать атмосферу древних городов, оценить пляжные зоны на побережье Красного моря — эти впечатления становятся главными причинами, по которым путешественники всё чаще выбирают Саудовскую Аравию. Развитая транспортная сеть помогает планировать перемещение между городами, а туристическая инфраструктура растёт с каждым годом.

Эр-Рияд: город, который движется вперёд

Столица страны поражает сочетанием современного облика и сохранившихся исторических уголков. Высокие небоскрёбы, обширные торговые центры и архитектурные проекты соседствуют с крепостью Масмак — важным элементом истории государства, который напоминает о начале формирования современной Саудовской Аравии. Национальный музей, включающий восемь тематических залов, позволяет увидеть редкие экспонаты и лучше понять культурное наследие региона.

Город особенно удобен для первого знакомства с королевством: здесь легко найти отели разных категорий, быстро перемещаться между районами и выбирать маршруты по интересам. Многие путешественники начинают с обзорных площадок, затем посещают старый рынок Аль-Зал, а вечером знакомятся с кухней в ресторанах, где традиционные блюда подают как в классическом, так и в современном исполнении.

Джидда: морской город с творческим характером

Портовая Джидда многие десятилетия была точкой, куда прибывали торговцы и путешественники, что сформировало уникальную атмосферу открытости и многонациональности. Самый узнаваемый район — Аль-Балад, историческое сердце города, включённое в список ЮНЕСКО. Здесь сохранились дома с деревянными навесными балконами, древние улочки и множество традиционных лавок.

На набережной, украшенной работами известных скульпторов, приятно проводить время днём и вечером: море, простор и тёплый климат создают ощущение курортной свободы. Аквариум Fakieh и парк аттракционов Al Shallal — популярные места для семейного отдыха. А любителям национальной кухни понравятся рыбные рынки и небольшие рестораны, где блюда готовят из только что выловленных морепродуктов.

Аль-Ула: пустыня, которая хранит память тысячелетий

Один из самых впечатляющих регионов Саудовской Аравии привлекает сочетанием природных пейзажей и древних памятников. Главная достопримечательность — набатейский город Хегра, первый объект ЮНЕСКО в стране. Выбитые в скалах гробницы, включая знаменитую Каср-аль-Фарид, поражают масштабом и мастерством древних архитекторов. Ощущение тишины и пустоты создаёт редкий эмоциональный эффект, благодаря которому Хегра остаётся одной из самых загадочных точек королевства.

Новейшая архитектура тоже оставляет яркое впечатление. Зеркальный концертный зал Maraya, отражающий пустынный ландшафт, стал символом региона. В сезон здесь проходят крупные музыкальные события, а ресторан на крыше предлагает блюда современной кухни с использованием локальных продуктов. Сегодня в Аль-Уле строятся глэмпинги, гостиницы и трейлер-кемпы, что делает пребывание в пустыне удобным и комфортным.

Даммам: отдых на берегу Персидского залива

Даммам — это сочетание пляжного отдыха и современной городской среды. Частные пляжи, зелёные парки и просторные набережные подходят для тех, кто ищет более спокойные маршруты. Популярное место для прогулок — остров Мурджан, где есть зоны отдыха, игровые площадки и возможности для водных развлечений. Любителям музеев подойдёт технологический центр Scitech, а культурный центр имени короля Абдул-Азиза порадует программой выставок и лекций.

Город часто выбирают семьи благодаря мягкой атмосфере и возможности чередовать пляжный отдых с культурными активностями. Крупные гостиницы располагают собственными пляжами, а рестораны предлагают как авторские блюда, так и традиционные варианты кухни.

СРАВНЕНИЕ: что выбрать — Эр-Рияд, Джидду или Аль-Улу

Каждый регион имеет свои особенности, и выбор зависит от целей путешествия.

Эр-Рияд подойдёт тем, кто хочет увидеть динамичный мегаполис с музеями и современными районами.

Джидда — лучший вариант для тех, кто стремится к морю и интересуется исторической архитектурой.

Аль-Ула идеально подходит любителям природы, пустыни и древностей.

Даммам выбирают путешественники, которые ценят пляжный отдых в сочетании с городской инфраструктурой.

Советы путешественникам: как сделать поездку комфортной

Планируйте маршруты заранее, учитывая расстояния между городами. Предпочитайте путешествия с октября по апрель — климат будет мягче. Соблюдайте местные правила, особенно касающиеся одежды. Для экономии времени используйте внутренние авиарейсы. Заранее оформите медицинскую страховку. Пользуйтесь такси или каршеринговыми сервисами, если не уверены в навыках вождения. Покупайте сувениры на местных рынках, где выбор шире, чем в торговых центрах.

Популярные вопросы о путешествиях по Саудовской Аравии

Можно ли арендовать автомобиль?

Да, аренда доступна в аэропортах и крупных отелях, стоимость зависит от класса машины.

Нужна ли виза России?

Пока — да. Соглашение о безвизе подписано, но дата вступления в силу уточняется.

Какой сезон считается лучшим для поездок?

Осень, зима и ранняя весна — оптимальное время для большинства регионов страны.