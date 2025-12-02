Air France опозорилась с едой: сырный сэндвич вызвал гнев пассажиров

Пассажиры Air France раскритиковали скудное питание в эконом-классе

Французская кухня давно стала частью мирового кулинарного мифа — символом изысканного вкуса, традиций и высокого гастрономического уровня. Но, как ни парадоксально, небо оказалось не тем местом, где эта репутация работает безотказно.

Фото: Wikimedia Commons by EEIM is licensed under Public domain Airbus A320, салон

Поводом для обсуждения стало бортовое питание Air France, которое путешественники назвали неожиданно скудным для крупной международной авиакомпании. История быстро привлекла внимание более широкой аудитории, ведь в центре внимания оказался вопрос, который волнует всех любителей путешествий: можно ли рассчитывать на качественную еду в эконом-классе, особенно на рейсах известных национальных перевозчиков?

Почему бортовое питание вызывает столько споров

Питание на борту — не просто перекус, а часть общего впечатления от полёта. Пассажиры сталкиваются с ограничениями, связанными с давлением, условиями приготовления блюд, логистикой и безопасностью, но всё равно ожидают некоторого уровня качества. В случае Air France ожидания оказались выше, чем содержимое их "предполетного" набора, пишет nypost.

Публикация показала минималистичный сэндвич — несколько тонких ломтиков сыра между кусочками хлеба с намёком на соус. Пассажиры признавались, что такой формат делает путешествие обыденным и лишённым фирменного французского шарма. Некоторые даже сравнивали набор с питанием временного лагеря, а не международного авиарейса.

Ситуация вызвала широкую реакцию не только из-за самой еды, но и из-за того, что Air France традиционно ассоциируется с высоким класcом сервиса. В обсуждениях пассажиры вспоминали и о других случаях неудачных блюд на разных авиалиниях — от слишком простых перекусов до случаев пищевого отравления, которые заканчивались медицинской помощью по прилёте.

Как избежать разочарований с едой в полёте

Узнать заранее, что входит в обслуживание

На сайте авиакомпании можно уточнить состав питания на маршруте. Иногда рейс считается "коротким" и предусматривает только перекус. Забронировать специальное меню

Многие перевозчики предлагают вегетарианские, диетические, халяльные и облегчённые блюда — часто они вкуснее стандартного набора. Брать закуски с собой

Орехи, крекеры, батончики, сэндвичи — всё, что не требует охлаждения и разрешено для провоза, спасает от неожиданных "минималистичных" наборов. Рассмотреть повышение класса обслуживания

Если важно полноценное питание, иногда удобнее доплатить за премиум-эконом, чем полагаться на базовый набор. Оценить отзывы о конкретной авиакомпании

Питание сильно различается по маршрутам и типам самолётов. Нередко региональные рейсы уступают по качеству дальнемагистральным.

А если авиакомпании перестанут кормить пассажиров

Такой сценарий обсуждается уже не первый год, особенно для коротких и средних рейсов. Если в будущем питание станет полностью платным, авиалинии смогут снизить стоимость билетов, но ответственность за комфорт ляжет на самих путешественников.

Этот вариант выгоден малым перевозчикам, но может ухудшить опыт пассажиров на дальних перелётах.

Популярные вопросы

Почему на борту еда часто кажется невкусной?

Из-за давления и сухости воздуха вкусовые рецепторы притупляются — блюда кажутся менее насыщенными.

Можно ли приносить свою еду на рейс?

Да, если это не жидкость и не требует разогрева. Сэндвичи, фрукты, снеки — безопасный выбор.

Всегда ли в эконом-классе дают горячее?

Нет. На многих европейских и американских рейсах подают лишь холодные сэндвичи или закуски.

Почему авиакомпании экономят на еде?

Это один из способов снизить себестоимость билетов и повысить загрузку самолётов.