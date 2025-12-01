Снежный плен Чикаго: аэропорты США замерли в хаосе — тысячи рейсов под угрозой

В США более тысячи рейсов были отменены, путешественники застряли — FlightAware

Снегопад, накрывший Средний Запад в США, существенно нарушил транспортные планы тысяч путешественников, возвращавшихся домой после празднования Дня благодарения.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ девушка в аэропорту

В крупнейшие аэропорты региона пришли задержки, отмены и длинные очереди из-за ухудшения погодных условий. Сложная ситуация в Чикаго стала основным фактором масштабных перебоев в работе авиасообщения по всей стране. Об этом сообщает FlightAware.

Как зимняя буря парализовала воздушное движение в крупнейшем узле США

Чикагский международный аэропорт О’Хара является одним из самых загруженных хабов в мире, и любые изменения в его работе мгновенно отражаются на общей транспортной системе страны. В воскресенье, когда шторм продолжал усиливаться, в аэропорту было отменено около 350 рейсов, как прилетающих, так и вылетающих. Ещё несколько десятков были отменены в соседнем аэропорту Мидуэй.

Задержки и отмены затронули сотни других рейсов. Путешественники сообщали о длительных ожиданиях, многочасовых пересадках и изменениях маршрутов. Хотя такие ситуации нередко происходят зимой, именно масштабы снежной бури, а также её совпадение с одним из самых загруженных периодов года сделали влияние штормов особенно заметным.

Ещё в субботу стало ясно, что снегопады могут вызвать серьёзные перебои. Тогда в Чикаго было отменено около 1500 рейсов — показатель, который обычно наблюдается только при самых сложных погодных условиях. Ветер и снег снижали видимость, делали обработку самолётов антиобледенительными жидкостями более длительной, а также усложняли работу наземных служб.

Аэропорты округа Кук и соседних районов старались минимизировать задержки, но из-за плотности трафика и погодных условий это оказалось практически невозможным. Снежная буря, по-прежнему воздействующая на всю логистическую цепочку, продолжала сдерживать восстановление расписания даже после уменьшения интенсивности осадков.

Почему шторм совпал с самым напряжённым периодом года

Последние дни ноября и первые дни декабря — традиционно самые загруженные в транспортном календаре США. Миллионы американцев путешествуют в эти даты после праздника Благодарения, возвращаясь домой или перемещаясь между штатами. Администрация транспортной безопасности прогнозировала, что воскресенье станет одним из самых масштабных дней за всю историю — ожидалось более 3 миллионов проверок пассажиров за сутки.

Такая плотность поездок означает высокую чувствительность к любым сбоям. Если в обычный день задержка на одном рейсе может остаться локальной проблемой, то в условиях массовых перелётов даже небольшое изменение работы аэропорта быстро приводит к цепным изменениям по всей стране.

Зимняя буря усугубила и без того напряжённую ситуацию. Многие авиакомпании заранее предупреждали пассажиров о возможных изменениях в расписании и рекомендовали следить за обновлениями в мобильных приложениях. Тем не менее своего пика отмены и задержки достигли именно в выходные, поскольку погодные условия ухудшились в момент, когда аэропорты уже работали на пределе своих возможностей.

Ситуацию осложняли скопления людей в терминалах. В условиях снежной бури наземные службы успевали разбирать последствия только частично. Сотни пассажиров пытались найти альтернативные маршруты, перенести билеты или задержаться в аэропорту, ожидая улучшения погоды.

Что ждёт путешественников в ближайшие дни

Национальная метеорологическая служба предупредила, что погодные осложнения могут продолжиться. В обновлённой информации отмечено, что в понедельник вероятно новое накопление снега в районе Чикаго. Эта ситуация способна создать опасные дорожные условия, особенно в дневное время, когда интенсивность транспортного потока максимальна.

Синоптики предполагают, что последствия воскресного шторма могут сохраниться до утра вторника — дорожное покрытие может оставаться скользким, видимость — сниженной, а время поездок — увеличенным. Это касается как наземных поездок, так и воздушного сообщения: любая задержка обработки самолётов может вызывать дальнейшие сдвиги по времени вылетов.

Кроме Чикаго, под угрозой находятся и другие регионы. Центр прогнозирования погоды отметил вероятность формирования ещё одного зимнего шторма, который может накрыть Новую Англию и Среднеатлантические штаты. Такие погодные системы способны принести новые заторы, замедление движения и возможные временные отмены рейсов.

Работа авиасистемы при разных типах зимних штормов

Зимние погодные явления имеют разный характер, и их влияние на авиаперевозки зависит от нескольких факторов.

• Сильный снег с порывами ветра больше всего влияет на посадку и взлёт. Видимость ухудшается, полосы покрываются снегом, увеличивается время на обработку самолётов.

• Ледяной дождь гораздо опаснее снега. Образование льда на крыльях и фюзеляже требует больших ресурсов и времени, что может полностью остановить вылеты на часы.

• Снежные метели средней силы, подобные той, что накрыла Средний Запад, приводят к задержкам, но нередко позволяют авиакомпаниям сохранять часть расписания.

• Антициклональные морозы могут сделать работу аэродромной техники сложнее, но иногда создают более стабильные условия благодаря ясному небу и отсутствию осадков.

Сравнение показывает, что снега сами по себе недостаточно, чтобы вызвать полный паралич аэропорта. Однако сочетание снегопада, ветра, большой загруженности и праздничного трафика создаёт условия, при которых задержки становятся неизбежными.

Плюсы и минусы зимнего авиапутешествия в праздничный сезон

Для тех, кто планирует поездки в конце ноября и начале декабря, важно понимать особенности этого периода.

Плюсы:

• большое количество доступных рейсов и направлений;

• усиленная работа служб аэропортов;

• повышенный уровень информирования пассажиров;

• праздничная атмосфера в терминалах.

Минусы:

• высокая вероятность задержек из-за погодных условий;

• значительные очереди на проверках безопасности;

• сложности с пересадками при нарушенном расписании;

• загруженность парковок и общественного транспорта.

Планируя поездку, важно учитывать и факторы погоды, и сезонную нагрузку на аэропорты.

Советы путешественникам в период зимних штормов

Чтобы минимизировать последствия непредсказуемой погоды, специалисты рекомендуют соблюдать несколько правил.

Проверяйте статус рейса заранее и подписывайтесь на уведомления авиакомпании. Выбирайте более ранние рейсы — утренние самолёты реже задерживаются. Если есть пересадки, оставляйте запас времени не менее двух-трёх часов. Закладывайте дополнительное время на дорогу до аэропорта: в снегопад движение замедляется. Всегда имейте запасной вариант маршрута, особенно при дальних путешествиях.

Эти рекомендации помогают уменьшить стресс и вовремя адаптировать планы к погодным изменениям.

Популярные вопросы о зимних задержках рейсов

1. Почему именно Чикаго чаще всего страдает от задержек зимой?

Чикаго — один из крупнейших воздушных узлов США. Из-за высокой загруженности даже небольшое ухудшение погоды вызывает цепную реакцию задержек по всей стране.

2. Почему снег вызывает столько отмен?

Снег снижает видимость, замедляет обработку самолётов и требует очистки полос, что добавляет время между вылетами и снижает пропускную способность аэропорта.

3. Могут ли авиакомпании перенести рейс без штрафов?

Да, в дни шторма авиакомпании часто позволяют бесплатно менять даты вылета или маршрут.

4. Когда ожидать восстановления нормального расписания?

Обычно после сильной бури нужны 12–36 часов, чтобы вернуть стабильный график, но многое зависит от интенсивности погодных условий.

5. Будут ли новые штормы?

Синоптики предупреждают о вероятности ещё одной зимней системы, которая может затронуть Новую Англию и Среднеатлантические штаты в ближайшие дни.