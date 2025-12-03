Переход на экологию становится дороже: электромобили в этой стране начнут облагать налогом за путь

В ближайшие годы правила для владельцев электромобилей в одной из европейских стран могут существенно измениться. Там готовятся ввести новый дорожный сбор, который будет рассчитываться не по фиксированной ставке, а по количеству пройденных километров. Такой шаг способен полностью изменить восприятие "бесналогового" пользования экологичным транспортом.
Британское правительство объявило о намерении ввести принципиально новый вид сбора, который коснётся всех владельцев электрических автомобилей и подключаемых гибридов. Стартовые сроки определены на апрель 2028 года, и нововведение завершит эпоху льгот, которые долгие годы стимулировали переход на экологичный транспорт.
Суть реформы заключается в оплате за фактический пробег автомобиля. За расчёт берут не километры, а мили — традиционную для Великобритании единицу измерения. Это означает, что каждый владелец электромобиля будет платить определённую сумму за каждый километр, пройденный по дорогам страны.
Для полностью электрических моделей ставка составляет 3 пенса за милю — это примерно 0,19 реала. Подключаемые гибриды будут платить вдвое меньше — 1,5 пенса, то есть около 0,10 реала. В правительстве считают, что новая система сделает оплату более справедливой, поскольку все автомобили, независимо от типа двигателя, вносят вклад в износ дорожной инфраструктуры.
По предварительным оценкам, при среднем годовом пробеге 13 700 км владелец электромобиля заплатит около 255 фунтов стерлингов. Эта сумма примерно на 50% ниже того, что сегодня в среднем платят владельцы бензиновых и дизельных автомобилей.
Управление по бюджетной ответственности прогнозирует, что в первый год действия реформы сбор может составить около 1,1 млрд фунтов стерлингов. К 2030 году эта сумма способна почти удвоиться, поскольку число электромобилей на дорогах страны ежегодно растёт.
Правительство подчёркивает, что постепенный отказ от машин с двигателем внутреннего сгорания снижает поступления в бюджет от традиционных налогов. Вводя оплату за каждый километр, власти хотят обеспечить стабильный источник финансирования для ремонта и обслуживания дорог. Такая модель широко обсуждается в разных странах, но именно Великобритания стала одним из первых примеров, где подобный налог получил конкретные сроки внедрения.
Дополнительная цель — сделать систему более равномерной. Когда парк автомобилей полностью или частично переходит на электротягу, старые подходы к налогообложению перестают работать. Новая схема, по словам чиновников, должна адаптировать транспортный сектор к современным условиям. Об этом сообщает Correio Do Estado.
Хотя нововведение рассчитано на выравнивание условий, влияние на разные группы пользователей будет неодинаковым.
Владельцы бензиновых и дизельных автомобилей теоретически окажутся в более выгодной позиции: налог для них пока остаётся прежним, но в долгосрочной перспективе им придётся адаптироваться к новым правилам.
Владельцы электромобилей потеряют часть прежних преимуществ, но всё же будут платить значительно меньше, чем владельцы машин с традиционными двигателями.
Покупатели подключаемых гибридов могут даже выиграть: ставка для них будет сниженной, но часть пути они могут проезжать на электротяге, фактически экономя на расходах.
Такая структура сборов показывает, что государство не стремится полностью отказаться от стимулирования экологичных технологий, а лишь модернизирует их с учётом роста автопарка.
Изменение налоговой модели вызывает разные отклики, и важно рассмотреть её преимущества и ограничения.
Потенциальные преимущества:
К возможным недостаткам относят:
Такой подход поможет адаптироваться к изменениям и продолжать пользоваться экологичным транспортом без неприятных неожиданностей.
Чтобы компенсировать снижение доходов от традиционных налогов и обеспечить финансирование дорог.
Нет, ставка остаётся примерно вдвое ниже, чтобы сохранить интерес к экологичному транспорту.
Рассматриваются GPS, данные сервисных центров или ежегодные проверки — окончательный метод пока не утверждён.
Частично, но они всё равно остаются экономичнее благодаря более низкому налогу и меньшим затратам на обслуживание.
С апреля 2028 года, если план будет утверждён окончательно.
Внедрение платы за каждый километр пробега станет важным этапом в развитии транспортной политики Великобритании. Новая модель стремится объединить экологические цели и экономическую устойчивость, предлагая современные механизмы финансирования дорожной инфраструктуры. Несмотря на опасения экспертов, реформа может стать примером того, как государства адаптируют налоговую систему к будущему, в котором электромобили становятся нормой.
