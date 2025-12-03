Переход на экологию становится дороже: электромобили в этой стране начнут облагать налогом за путь

Британия вводит плату на пробег электромобилей с 2028 года — Correio Do Estado

7:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

В ближайшие годы правила для владельцев электромобилей в одной из европейских стран могут существенно измениться. Там готовятся ввести новый дорожный сбор, который будет рассчитываться не по фиксированной ставке, а по количеству пройденных километров. Такой шаг способен полностью изменить восприятие "бесналогового" пользования экологичным транспортом.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Электромобиль

Что именно планируют изменить в системе оплаты для электромобилей?

Британское правительство объявило о намерении ввести принципиально новый вид сбора, который коснётся всех владельцев электрических автомобилей и подключаемых гибридов. Стартовые сроки определены на апрель 2028 года, и нововведение завершит эпоху льгот, которые долгие годы стимулировали переход на экологичный транспорт.

Суть реформы заключается в оплате за фактический пробег автомобиля. За расчёт берут не километры, а мили — традиционную для Великобритании единицу измерения. Это означает, что каждый владелец электромобиля будет платить определённую сумму за каждый километр, пройденный по дорогам страны.

Для полностью электрических моделей ставка составляет 3 пенса за милю — это примерно 0,19 реала. Подключаемые гибриды будут платить вдвое меньше — 1,5 пенса, то есть около 0,10 реала. В правительстве считают, что новая система сделает оплату более справедливой, поскольку все автомобили, независимо от типа двигателя, вносят вклад в износ дорожной инфраструктуры.

По предварительным оценкам, при среднем годовом пробеге 13 700 км владелец электромобиля заплатит около 255 фунтов стерлингов. Эта сумма примерно на 50% ниже того, что сегодня в среднем платят владельцы бензиновых и дизельных автомобилей.

Почему правительство Великобритании выбирает этот путь?

Управление по бюджетной ответственности прогнозирует, что в первый год действия реформы сбор может составить около 1,1 млрд фунтов стерлингов. К 2030 году эта сумма способна почти удвоиться, поскольку число электромобилей на дорогах страны ежегодно растёт.

Правительство подчёркивает, что постепенный отказ от машин с двигателем внутреннего сгорания снижает поступления в бюджет от традиционных налогов. Вводя оплату за каждый километр, власти хотят обеспечить стабильный источник финансирования для ремонта и обслуживания дорог. Такая модель широко обсуждается в разных странах, но именно Великобритания стала одним из первых примеров, где подобный налог получил конкретные сроки внедрения.

Дополнительная цель — сделать систему более равномерной. Когда парк автомобилей полностью или частично переходит на электротягу, старые подходы к налогообложению перестают работать. Новая схема, по словам чиновников, должна адаптировать транспортный сектор к современным условиям. Об этом сообщает Correio Do Estado.

Кто выигрывает и кто проигрывает от нового налога?

Хотя нововведение рассчитано на выравнивание условий, влияние на разные группы пользователей будет неодинаковым.

Владельцы бензиновых и дизельных автомобилей теоретически окажутся в более выгодной позиции: налог для них пока остаётся прежним, но в долгосрочной перспективе им придётся адаптироваться к новым правилам.

Владельцы электромобилей потеряют часть прежних преимуществ, но всё же будут платить значительно меньше, чем владельцы машин с традиционными двигателями.

Покупатели подключаемых гибридов могут даже выиграть: ставка для них будет сниженной, но часть пути они могут проезжать на электротяге, фактически экономя на расходах.

Такая структура сборов показывает, что государство не стремится полностью отказаться от стимулирования экологичных технологий, а лишь модернизирует их с учётом роста автопарка.

Плюсы и минусы новой системы оплаты за пробег

Изменение налоговой модели вызывает разные отклики, и важно рассмотреть её преимущества и ограничения.

Потенциальные преимущества:

более справедливое распределение налоговой нагрузки;

предсказуемые поступления в бюджет на ремонт дорог;

сохранение финансовой мотивации для экологичных автомобилей благодаря сниженной ставке;

стимулирование более ответственного использования транспорта.

К возможным недостаткам относят:

снижение привлекательности электромобилей в глазах покупателей;

сложности с контролем пробега и потенциал для ошибок или злоупотреблений;

дополнительные затраты на администрирование;

возможные конфликты между защитой данных и использованием GPS.

Как подготовиться к новой системе владельцам электромобилей?

Оцените свой годовой пробег. Это поможет понять, как изменятся личные расходы на транспорт. Проверьте альтернативы. Подключаемые гибриды могут оказаться выгоднее при смешанном стиле езды. Следите за обновлениями законодательства. Способы контроля пробега пока обсуждаются, и важно быть в курсе новых требований. Подготовьте автомобиль к точной фиксации пробега. Ведите журналы, сохраняйте отчёты сервисных станций. Оценивайте окупаемость электромобиля в новых условиях. Даже с налогом он остаётся экономичнее для многих водителей. Планируйте маршруты. Уменьшение лишних поездок поможет снизить налоговую нагрузку. Используйте льготные программы. Многие производители предлагают скидки и бонусы для владельцев электромобилей.

Такой подход поможет адаптироваться к изменениям и продолжать пользоваться экологичным транспортом без неприятных неожиданностей.

Популярные вопросы о налоге за километраж электромобилей

Зачем вводить плату за пробег, если электромобили экологичнее?

Чтобы компенсировать снижение доходов от традиционных налогов и обеспечить финансирование дорог.

Будут ли владельцы электромобилей платить столько же, сколько владельцы бензиновых машин?

Нет, ставка остаётся примерно вдвое ниже, чтобы сохранить интерес к экологичному транспорту.

Как будут измерять пробег?

Рассматриваются GPS, данные сервисных центров или ежегодные проверки — окончательный метод пока не утверждён.

Станут ли электромобили менее выгодными?

Частично, но они всё равно остаются экономичнее благодаря более низкому налогу и меньшим затратам на обслуживание.

Когда вступит налог в силу?

С апреля 2028 года, если план будет утверждён окончательно.

Внедрение платы за каждый километр пробега станет важным этапом в развитии транспортной политики Великобритании. Новая модель стремится объединить экологические цели и экономическую устойчивость, предлагая современные механизмы финансирования дорожной инфраструктуры. Несмотря на опасения экспертов, реформа может стать примером того, как государства адаптируют налоговую систему к будущему, в котором электромобили становятся нормой.