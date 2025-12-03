Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Избыток белка вызывает гиперфильтрацию почек — нефролог Анна Коробкина
Правильная техника гоблет-приседаний улучшет работу кора — Прыгунов
Сияющая кожа стала главным трендом рождественского макияжа
Метеорит возрастом 4,6 млрд лет выявлен в штате Виктория — геолог Дермот Генри
Джордж Клуни стал отцом только в 56 лет из-за успешной карьеры
В Антарктиде обнаружены неизвестные морские животные — профессор Ян Стругнелл
Гранатная рябина показала высокую урожайность
Мороз загустил жидкость ГУР и усилил шум насоса по данным AutomotiveGlory
Алексей Учитель назвал сценарии главной проблемой российского кино

Переход на экологию становится дороже: электромобили в этой стране начнут облагать налогом за путь

Британия вводит плату на пробег электромобилей с 2028 года — Correio Do Estado
7:36
Туризм

В ближайшие годы правила для владельцев электромобилей в одной из европейских стран могут существенно измениться. Там готовятся ввести новый дорожный сбор, который будет рассчитываться не по фиксированной ставке, а по количеству пройденных километров. Такой шаг способен полностью изменить восприятие "бесналогового" пользования экологичным транспортом.

Электромобиль
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Электромобиль

Что именно планируют изменить в системе оплаты для электромобилей?

Британское правительство объявило о намерении ввести принципиально новый вид сбора, который коснётся всех владельцев электрических автомобилей и подключаемых гибридов. Стартовые сроки определены на апрель 2028 года, и нововведение завершит эпоху льгот, которые долгие годы стимулировали переход на экологичный транспорт.

Суть реформы заключается в оплате за фактический пробег автомобиля. За расчёт берут не километры, а мили — традиционную для Великобритании единицу измерения. Это означает, что каждый владелец электромобиля будет платить определённую сумму за каждый километр, пройденный по дорогам страны.

Для полностью электрических моделей ставка составляет 3 пенса за милю — это примерно 0,19 реала. Подключаемые гибриды будут платить вдвое меньше — 1,5 пенса, то есть около 0,10 реала. В правительстве считают, что новая система сделает оплату более справедливой, поскольку все автомобили, независимо от типа двигателя, вносят вклад в износ дорожной инфраструктуры.

По предварительным оценкам, при среднем годовом пробеге 13 700 км владелец электромобиля заплатит около 255 фунтов стерлингов. Эта сумма примерно на 50% ниже того, что сегодня в среднем платят владельцы бензиновых и дизельных автомобилей.

Почему правительство Великобритании выбирает этот путь?

Управление по бюджетной ответственности прогнозирует, что в первый год действия реформы сбор может составить около 1,1 млрд фунтов стерлингов. К 2030 году эта сумма способна почти удвоиться, поскольку число электромобилей на дорогах страны ежегодно растёт.

Правительство подчёркивает, что постепенный отказ от машин с двигателем внутреннего сгорания снижает поступления в бюджет от традиционных налогов. Вводя оплату за каждый километр, власти хотят обеспечить стабильный источник финансирования для ремонта и обслуживания дорог. Такая модель широко обсуждается в разных странах, но именно Великобритания стала одним из первых примеров, где подобный налог получил конкретные сроки внедрения.

Дополнительная цель — сделать систему более равномерной. Когда парк автомобилей полностью или частично переходит на электротягу, старые подходы к налогообложению перестают работать. Новая схема, по словам чиновников, должна адаптировать транспортный сектор к современным условиям. Об этом сообщает Correio Do Estado.

Кто выигрывает и кто проигрывает от нового налога?

Хотя нововведение рассчитано на выравнивание условий, влияние на разные группы пользователей будет неодинаковым.

Владельцы бензиновых и дизельных автомобилей теоретически окажутся в более выгодной позиции: налог для них пока остаётся прежним, но в долгосрочной перспективе им придётся адаптироваться к новым правилам.

Владельцы электромобилей потеряют часть прежних преимуществ, но всё же будут платить значительно меньше, чем владельцы машин с традиционными двигателями.

Покупатели подключаемых гибридов могут даже выиграть: ставка для них будет сниженной, но часть пути они могут проезжать на электротяге, фактически экономя на расходах.

Такая структура сборов показывает, что государство не стремится полностью отказаться от стимулирования экологичных технологий, а лишь модернизирует их с учётом роста автопарка.

Плюсы и минусы новой системы оплаты за пробег

Изменение налоговой модели вызывает разные отклики, и важно рассмотреть её преимущества и ограничения.

Потенциальные преимущества:

  • более справедливое распределение налоговой нагрузки;
  • предсказуемые поступления в бюджет на ремонт дорог;
  • сохранение финансовой мотивации для экологичных автомобилей благодаря сниженной ставке;
  • стимулирование более ответственного использования транспорта.

К возможным недостаткам относят:

  • снижение привлекательности электромобилей в глазах покупателей;
  • сложности с контролем пробега и потенциал для ошибок или злоупотреблений;
  • дополнительные затраты на администрирование;
  • возможные конфликты между защитой данных и использованием GPS.

Как подготовиться к новой системе владельцам электромобилей?

  1. Оцените свой годовой пробег. Это поможет понять, как изменятся личные расходы на транспорт.
  2. Проверьте альтернативы. Подключаемые гибриды могут оказаться выгоднее при смешанном стиле езды.
  3. Следите за обновлениями законодательства. Способы контроля пробега пока обсуждаются, и важно быть в курсе новых требований.
  4. Подготовьте автомобиль к точной фиксации пробега. Ведите журналы, сохраняйте отчёты сервисных станций.
  5. Оценивайте окупаемость электромобиля в новых условиях. Даже с налогом он остаётся экономичнее для многих водителей.
  6. Планируйте маршруты. Уменьшение лишних поездок поможет снизить налоговую нагрузку.
  7. Используйте льготные программы. Многие производители предлагают скидки и бонусы для владельцев электромобилей.

Такой подход поможет адаптироваться к изменениям и продолжать пользоваться экологичным транспортом без неприятных неожиданностей.

Популярные вопросы о налоге за километраж электромобилей

Зачем вводить плату за пробег, если электромобили экологичнее?

Чтобы компенсировать снижение доходов от традиционных налогов и обеспечить финансирование дорог.

Будут ли владельцы электромобилей платить столько же, сколько владельцы бензиновых машин?

Нет, ставка остаётся примерно вдвое ниже, чтобы сохранить интерес к экологичному транспорту.

Как будут измерять пробег?

Рассматриваются GPS, данные сервисных центров или ежегодные проверки — окончательный метод пока не утверждён.

Станут ли электромобили менее выгодными?

Частично, но они всё равно остаются экономичнее благодаря более низкому налогу и меньшим затратам на обслуживание.

Когда вступит налог в силу?

С апреля 2028 года, если план будет утверждён окончательно.

Внедрение платы за каждый километр пробега станет важным этапом в развитии транспортной политики Великобритании. Новая модель стремится объединить экологические цели и экономическую устойчивость, предлагая современные механизмы финансирования дорожной инфраструктуры. Несмотря на опасения экспертов, реформа может стать примером того, как государства адаптируют налоговую систему к будущему, в котором электромобили становятся нормой.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Керамическая кружка подходит для заточки кухонных ножей — Malatec
Недвижимость
Керамическая кружка подходит для заточки кухонных ножей — Malatec
Пять минут движений в день укрепляют мышцы и сердце — Muscle Booster
Новости спорта
Пять минут движений в день укрепляют мышцы и сердце — Muscle Booster
Российские компании планируют увеличение зарплат в 2026 году — исследование Regroup
Экономика и бизнес
Российские компании планируют увеличение зарплат в 2026 году — исследование Regroup
Популярное
Инспекторы ДПС знают, как вы отреагируете: какие приёмы используют, чтобы водитель сделал нужный шаг

Инспекторы ГИБДД используют разные психологические приёмы, чтобы управлять разговором. Узнайте, как сохранять спокойствие и контролировать ситуацию.

Инспекторы ДПС используют разные тактики общения с водителями — автоэксперты
Экономика Германии находится в состоянии свободного падения
Германские бизнесмены считают, что экономика страны перешла в состояние свободного падения
Сначала украсят сад, а потом погубят: 6 декоративных деревьев, которые лучше не впускать на участок
Бомба под Калининградом: Литва сделала ход, после которого нет пути назад
Освобождение городов и новая переговорная реальность: Путин лично прибыл в зону СВО Любовь Степушова Предания связывают страну итбараков с районами Северной России Игорь Буккер Утренняя зарядка улучшает метаболизм зимой — врач-физиотерапевт Ольга Берестова Валерия Жемчугова
Зарубина не стала осуждать: она предложила Долиной путь, о котором почти никто не говорил вслух
Что готовит декабрь для жителей Урала? Как правильно подготовиться к зимнему сезону
Рай для тех, кто не любит копаться в земле: 4 кустарника, которые цветут сами по себе
Рай для тех, кто не любит копаться в земле: 4 кустарника, которые цветут сами по себе
Последние материалы
Избыток белка вызывает гиперфильтрацию почек — нефролог Анна Коробкина
Правильная техника гоблет-приседаний улучшет работу кора — Прыгунов
Сияющая кожа стала главным трендом рождественского макияжа
Метеорит возрастом 4,6 млрд лет выявлен в штате Виктория — геолог Дермот Генри
Джордж Клуни стал отцом только в 56 лет из-за успешной карьеры
Британия вводит плату на пробег электромобилей с 2028 года — Correio Do Estado
В Антарктиде обнаружены неизвестные морские животные — профессор Ян Стругнелл
Гранатная рябина показала высокую урожайность
Мороз загустил жидкость ГУР и усилил шум насоса по данным AutomotiveGlory
Алексей Учитель назвал сценарии главной проблемой российского кино
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.