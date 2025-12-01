Роза Хутор официально открыл зимний сезон

На курорте "Роза Хутор" официально стартовал новый зимний сезон. После завершения ежегодных профилактических работ заработали канатные дороги до смотровой площадки "Роза Пик" на высоте 2320 метров. Пока сезон открыт только для пеших прогулок в горах. Запуск горнолыжных трасс запланирован на 19 декабря при наличии стабильных погодных условий.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор Зимний сезон на горнолыжном курорте Роза Хутор

В новом сезоне гостям "Роза Хутор" будет вновь доступна крупнейшая в России зона катания — 105 километров трасс, которые обслуживают 32 современных подъемника. В предстоящем сезоне для любителей горных лыж и сноуборда подготовят 52 трассы всех уровней сложности, учебные склоны, всю сопутствующую инфраструктуру.

Горнолыжная школа "Роза Хутор" продолжит обучение райдеров всех уровней. Более 200 опытных инструкторов, сертифицированных Национальной лигой инструкторов, проведут групповые и индивидуальные занятия для взрослых и детей. Юных гостей ждут детские кемпы, предлагающие программы длительностью от нескольких часов до нескольких дней, самых маленьких — тренировки клуба "Егорка" на отдельном учебном склоне.

Для взрослых доступны закрытые группы и эксклюзивные индивидуальные программы "Личный гид" и "ВИП-инструктор", которые позволяют быстро совершенствовать технику катания и пользоваться подъемниками без ожидания. Продолжит работу эксклюзивная программа "Рассвет на трассе": первые лучи солнца на вершине "Роза Пик", два часа катания по идеальному свежему вельвету и завтрак в ресторане "Высота 2320".

На курорте открыты восемь пунктов проката — более 4000 комплектов снаряжения для любого уровня катания. Четыре проката расположены в Роза Долине, ещё четыре — в Горной Олимпийской деревне в формате ski-in/ski-out. Гости могут воспользоваться двумя ски-сервисами и 800 камерами хранения. Прокатное оборудование обслуживается бесплатно: за время катания гости могут заезжать в ски-сервис для нанесения парафина или заточки кантов столько раз, сколько посчитают нужным.

Курорт продолжит внедрять технологии искусственного интеллекта. На трассе "Нагано" будет работать система Yeti. Coach на базе ИИ и компьютерного зрения. Она оценивает технику катания горнолыжников и предлагает персональные рекомендации по улучшению навыков катания. На интерактивных картах курорта на сайте и в мобильном приложении "Роза Хутор" можно будет отследить текущий уровень загрузки канатных дорог с прогнозом на ближайшие 4 часа. Гости видят, где сейчас и в ближайшее время меньше очередей и выбирают оптимальный маршрут катания.

"Роза Хутор" предложит гостям десятки après-ski-активностей и круглогодичных аттракционов. Работают рестораны и кафе разных концепций, горный аттракцион родельбан, тюбинг, высокогорные качели и мосты, каток в Ледовом дворце, Хаски-хутор и парк альпак "Пача Мама". Во время новогодних каникул на курорте откроются горная резиденция Деда Мороза и рождественская ярмарка, пройдут театрализованные шоу, развлекательные программы для всей семьи. В концертном зале "Роза Холл" выступят звезды: ДиДюЛя, Григорий Лепс, Михаил Шуфутинский, Александр Иванов и группа "Рондо", струнный оркестр Lumisfera. Также зрители увидят балет "Щелкунчик" в исполнении артистов Театра балета Юрия Григоровича и музыкальный спектакль "Фрэнк" с Данилой Козловским. концерты в "Роза Холл"

Курорт станет площадкой для крупных спортивных и музыкальных событий: фестивалей РОЗАФЕСТ (24 января — 1 февраля) и New Star Camp (23-29 марта), Кубка России по сноуборду в марте 2026 года.