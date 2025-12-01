Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гражданам нужно оплатить имущественные налоги до 1 декабря 2025 — экономист Балынин
Бузова заявила, что не хочет быть в отношениях мамкой
Лишняя жидкость в банке указывает на низкое качество икры по Быстрову
В Москве вручили международную премию Best Business Awards
Синицы зимой расклевывают череп сородичей ради выживания – орнитолог Мишин
В Колонном зале Дома Союзов пройдет юбилейная новогодняя ёлка
Здоровое питание после 50 лет улучшает работу сердца у взрослых — диетологи
Физическая активность защищает нервы во время химиотерапии — Штрекман
Алкоголь не лечит простуду и ухудшает состояние — терапевт Чернышова

Роза Хутор официально открыл зимний сезон

Туризм

На курорте "Роза Хутор" официально стартовал новый зимний сезон. После завершения ежегодных профилактических работ заработали канатные дороги до смотровой площадки "Роза Пик" на высоте 2320 метров. Пока сезон открыт только для пеших прогулок в горах. Запуск горнолыжных трасс запланирован на 19 декабря при наличии стабильных погодных условий.

Зимний сезон на горнолыжном курорте Роза Хутор
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор
Зимний сезон на горнолыжном курорте Роза Хутор

В новом сезоне гостям "Роза Хутор" будет вновь доступна крупнейшая в России зона катания — 105 километров трасс, которые обслуживают 32 современных подъемника. В предстоящем сезоне для любителей горных лыж и сноуборда подготовят 52 трассы всех уровней сложности, учебные склоны, всю сопутствующую инфраструктуру.

Горнолыжная школа "Роза Хутор" продолжит обучение райдеров всех уровней. Более 200 опытных инструкторов, сертифицированных Национальной лигой инструкторов, проведут групповые и индивидуальные занятия для взрослых и детей. Юных гостей ждут детские кемпы, предлагающие программы длительностью от нескольких часов до нескольких дней, самых маленьких — тренировки клуба "Егорка" на отдельном учебном склоне.

Для взрослых доступны закрытые группы и эксклюзивные индивидуальные программы "Личный гид" и "ВИП-инструктор", которые позволяют быстро совершенствовать технику катания и пользоваться подъемниками без ожидания. Продолжит работу эксклюзивная программа "Рассвет на трассе": первые лучи солнца на вершине "Роза Пик", два часа катания по идеальному свежему вельвету и завтрак в ресторане "Высота 2320".

На курорте открыты восемь пунктов проката — более 4000 комплектов снаряжения для любого уровня катания. Четыре проката расположены в Роза Долине, ещё четыре — в Горной Олимпийской деревне в формате ski-in/ski-out. Гости могут воспользоваться двумя ски-сервисами и 800 камерами хранения. Прокатное оборудование обслуживается бесплатно: за время катания гости могут заезжать в ски-сервис для нанесения парафина или заточки кантов столько раз, сколько посчитают нужным.

Курорт продолжит внедрять технологии искусственного интеллекта. На трассе "Нагано" будет работать система Yeti. Coach на базе ИИ и компьютерного зрения. Она оценивает технику катания горнолыжников и предлагает персональные рекомендации по улучшению навыков катания. На интерактивных картах курорта на сайте и в мобильном приложении "Роза Хутор" можно будет отследить текущий уровень загрузки канатных дорог с прогнозом на ближайшие 4 часа. Гости видят, где сейчас и в ближайшее время меньше очередей и выбирают оптимальный маршрут катания.

"Роза Хутор" предложит гостям десятки après-ski-активностей и круглогодичных аттракционов. Работают рестораны и кафе разных концепций, горный аттракцион родельбан, тюбинг, высокогорные качели и мосты, каток в Ледовом дворце, Хаски-хутор и парк альпак "Пача Мама". Во время новогодних каникул на курорте откроются горная резиденция Деда Мороза и рождественская ярмарка, пройдут театрализованные шоу, развлекательные программы для всей семьи. В концертном зале "Роза Холл" выступят звезды: ДиДюЛя, Григорий Лепс, Михаил Шуфутинский, Александр Иванов и группа "Рондо", струнный оркестр Lumisfera. Также зрители увидят балет "Щелкунчик" в исполнении артистов Театра балета Юрия Григоровича и музыкальный спектакль "Фрэнк" с Данилой Козловским. концерты в "Роза Холл"

Курорт станет площадкой для крупных спортивных и музыкальных событий: фестивалей РОЗАФЕСТ (24 января — 1 февраля) и New Star Camp (23-29 марта), Кубка России по сноуборду в марте 2026 года.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Регулярная физическая активность улучшает работу сердца — Ксения Трофимова
Новости спорта
Регулярная физическая активность улучшает работу сердца — Ксения Трофимова
Бег на месте повышает расход калорий и активирует пресс — Джуллиано Эсперанса
Новости спорта
Бег на месте повышает расход калорий и активирует пресс — Джуллиано Эсперанса
В Бенгальском заливе течения отклоняются влево от ветра — NOAA
Наука и техника
В Бенгальском заливе течения отклоняются влево от ветра — NOAA
Популярное
Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький

Ваш смартфон на Android вдруг начал тормозить, как старый велосипед на подъеме, а обновление до Android 16 манит новыми фишками, но пугает риском еще большего замедления.

Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький
Вороны способны различать людей по лицам спустя годы — профессор Джон Марзлафф
Чёрная метка с небес: опасные лица получают у ворон свой срок — и он тянется годами
Хлам, который крадёт новогоднее настроение: 5 вещей в доме, от которых тяжелеет воздух
Пробег им только на пользу: легендарные моторы переживают полмиллиона и скрывают неожиданный ресурс
Раиса Горбачева разъезжала на ГАЗ-14 и ЗиЛ-41045 — начальник охраны Кузовлев Сергей Милешкин Женщины XVIII века регулярно сталкивались с домогательствами — историк Андреа Рицци Игорь Буккер Космологическая постоянная признана ошибкой после открытия Хаббла Александр Рощин
Спутники связи получили зелёный свет: Россия готовит прорыв, о котором пока молчат
Водителям не вернули надежду на справедливость: в Госдуме предложили не отменять штрафы с неправильных камер
Живот тает быстрее льда: шесть движений, которые запускают пресс, даже если он спит годами
Живот тает быстрее льда: шесть движений, которые запускают пресс, даже если он спит годами
Последние материалы
Алкоголь не лечит простуду и ухудшает состояние — терапевт Чернышова
Лерчек рассказала, что её дети с нетерпением ждут братика или сестрёнку
Одежду, не надетую больше года, лучше убрать из шкафа — 7days
Зимой алоэ нуждается в поливе не чаще одного раза в месяц — Malatec
Утеплённый чехол способен ухудшить работу аккумулятора зимой — автоэксперты
В Театре на Малой Ордынке прошла премьера спектакля Розовое платье
В строительной отрасли популярны услуги именно этих работников — эксперты
На дне Иссык-Куля обнаружены стены и постройки средневекового города — Earth
Лоза считает несправедливой историю с квартирой Ларисы Долиной
Крепить елку к стене рекомендуют специалисты для защиты животных — Известия
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.