Высота зовёт: маршруты, где прыжок становится приключением, а страх — частью игры

Роупджампинг стал популярным видом активного отдыха по данным туристов

Экстремальные прыжки с высоты давно перестали быть развлечением только для смельчаков: сегодня это доступный вид активного отдыха, позволяющий испытать выброс адреналина и взглянуть на страх по-новому. Роупджампинг и банджиджампинг стали частью спортивного туризма, а Россия постепенно собирает собственные площадки, где можно попробовать прыжки под контролем специалистов. Эти два направления похожи внешне, но различаются по технике, ощущениям и условиям проведения. Об этом пишет сайт Яндекс путешествия.

Что представляет собой роупджампинг

Роупджампинг стал популярным благодаря тому, что сочетает элементы альпинизма, работы с высотой и эффект свободного падения. Прыгать можно с природных и искусственных объектов: гор, скал, водопадов, мостов или высотных сооружений. Главное отличие от других видов прыжков заключается в использовании альпинистского снаряжения. Это верёвки разного типа, карабины, страховочные системы и зажимы, позволяющие полностью контролировать траекторию.

История современного роупджампинга связана с профессиональным альпинистом Деном Османом, который впервые осознанно использовал срыв на верёвке как способ борьбы со страхом высоты. С тех пор техника получила развитие: организаторы тщательно рассчитывают расстояния, фиксируют точки крепления, тестируют подвесные системы и только после этого допускают новичков.

Во время прыжка человек оказывается в свободном падении, а затем движется по дуге, подобно маятнику. Это создаёт ощущение полёта и постепенно снижает скорость. Сам прыжок может выполняться ногами вниз или в горизонтальном положении. От того, как распределено снаряжение, зависит комфорт и безопасность.

Чем банджиджампинг отличается от роупджампинга

Банджиджампинг визуально напоминает прыжки на резинке, но техника основана на другом принципе. Здесь используется эластичный канат, который крепится к ногам человека. После прыжка тело устремляется вниз головой, затем канат сжимается и растягивается, создавая пружинящий эффект. Благодаря этому прыжок сопровождается несколькими подъёмами и спусками.

Различия между двумя видами очевидны:

для банджи важна специально оборудованная площадка, а для роупджампинга подходят и природные объекты

траектория движения отличается: при банджи человек совершает вертикальные колебания, при роупджампинге — маятниковые

в банджи можно прыгать круглый год, а в роупджампинге желательно выбирать сухую и спокойную погоду

при банджи человек движется вниз головой, а при роупджампинге положение тела более естественное

Исторически банджи-прыжки появились позже. В 1979 году в Великобритании спортсмены впервые совершили прыжок с моста, что стало основанием для развития направления. Однако аналогичные практики существовали у древних племён, которые использовали лианы для прыжков с платформ.

Сегодня банджи — спортивная дисциплина с десятками вариаций: парные прыжки, групповые, прыжки с приводнением, где участник касается воды. Профессионалы выполняют сложные трюки, а любители чаще выбирают стандартные варианты.

Как организуются прыжки

Каждая площадка работает по стандартной схеме. На объекте находится команда инструкторов: один крепит страховку, второй отвечает за прыжок и возвращение участника на платформу, третий контролирует процесс. Перед стартом объясняют технику безопасности, рассказывают, как вести себя в свободном падении, как правильно группироваться после натяжения каната или верёвки.

Ощущения во время прыжка обычно сильно отличаются от ожиданий. Пока человек стоит на платформе, страх усиливается, но уже в момент шага мозг перестаёт сопротивляться. Во время полёта мышцы расслабляются, а эмоциональная напряжённость сменяется чувством свободы. Это одна из причин, почему люди возвращаются на высотные площадки вновь и вновь.

Ограничения и противопоказания

Роупджампинг и банджи остаются экстремальными видами активности. Специальной физической подготовки не требуется, но существуют ограничения. Чаще всего это диапазон веса — от 48 до 127 кг, хотя для невысоких площадок могут действовать более мягкие требования. Большинство компаний допускают участников с 18 лет, но на некоторых площадках можно прыгать подросткам от 10 лет в сопровождении взрослых.

Есть противопоказания, связанные с состоянием здоровья. Не рекомендуют прыгать людям с заболеваниями нервной системы, нарушениями опорно-двигательного аппарата, проблемами позвоночника, сердечно-сосудистыми нарушениями. В числе рисков также называют эпилепсию, бронхиальную астму в тяжёлой форме, последствия операций или травм. Важно самостоятельно оценить состояние организма, ведь безопасность зависит от физического и эмоционального самочувствия.

Где прыгнуть в России

Россия предлагает множество площадок для высотных прыжков, включая природные и специально оборудованные объекты. Самый известный парк — Skypark Sochi в Ахштырском ущелье, расположенный в 25 минутах от аэропорта Сочи. Здесь можно попробовать банджиджампинг на разной высоте.

69-метровая платформа находится в начале моста Skybridge. Прыгать можно с разбега, спиной вперёд или в классическом положении. Вес от 37 до 127 кг, возраст от 10 лет. Стоимость прыжка — 15 000 рублей.

207-метровая площадка — самая высокая точка для прыжков в стране. С неё допускаются только взрослые, вес тот же — от 48 до 127 кг. Цена — 25 000 рублей.

Skybridge открывает панорамы на долину реки Мзымта и Ахштырское ущелье. В ясный день можно увидеть и Чёрное море.

В Москве и Подмосковье работают несколько объектов:

24-метровая вышка в Кузьминском парке

25-метровый мост в Манихино

50-метровая вышка в посёлке Горбуша

80-метровая вышка "Высота-Весна" под Троицком

Кроме того, Федерация роупджампинга предлагает прыжки с 37-метровой вышки "Jet Гранд Карьер" под Дмитровом. Возможны одиночные и тандемные прыжки.

В Ленинградской области популярна 88-метровая Павловская труба — заброшенный промышленный объект. Также команда Say A-A-A! организует прыжки с объектов под Всеволожском и на недостроенных площадках Санкт-Петербурга.

В Карелии можно прыгнуть в Мраморном каньоне Рускеалы с 20-метровой платформы. Допускаются дети от семи лет при весе до 100 кг. Команда организаторов ежегодно проводит фестиваль "Импилахти Фест" на скале высотой 35 метров, совмещая прыжки с активностями на природе.

В Дагестане располагается площадка на водопаде Тобот, где высота прыжка достигает 100 метров. Здесь работают опытные инструкторы Федерации роупджампинга.

Сравнение роупджампинга и банджи

Роупджампинг сильнее напоминает полёт маятника, а банджи — вертикальные колебания на резинке. В первом случае используются альпинистские верёвки, во втором — эластичные канаты. Роупджампинг чаще проводят в ясную погоду на природных высотах, а банджи можно выполнять на оборудованных площадках круглый год. Ощущения различаются: прыжок вниз головой на банджи даёт сильный импульс, тогда как маятниковое падение более плавное.

Советы тем, кто решается на прыжок

Перед первым прыжком стоит выбрать невысокую площадку и заранее изучить отзывы о компании. Удобная спортивная одежда позволит свободно двигаться, а при банджи важно оставить открытыми щиколотки. На площадке нужно слушать инструктора и делать шаг сразу после команды, иначе страх увеличивает внутреннее напряжение. Выбирайте организации с лицензией, чтобы быть уверенными в надёжности оборудования.

Популярные вопросы о высотных прыжках

Нужна ли физическая подготовка?

Нет, базовая активность достаточна для прыжков.

Как выбрать между банджи и роупджампингом?

Для плавного падения подойдёт роупджампинг, для сильных ощущений — банджи.

Можно ли прыгать детям?

Некоторые площадки допускают подростков от 10-14 лет при согласии родителей.