Беременность становится поводом для путешествия: бэби-медовый месяц в Южной Корее набирает популярность

3:35
Туризм

В Южной Корее беременность всё чаще означает не только визиты к врачу, выбор коляски и курсы по подготовке к родам. Для многих наступает ещё один желанный этап — желание успеть отправиться в отпуск вдвоём, насладиться тишиной перед тем, как дом наполнится плачем, подгузниками и ночными кормлениями.

Беременная на море
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Беременная на море

Так в корейской культуре и родился феномен "бэби-месяцев" (babymoon) — путешествия во время беременности, чем-то похожего на медовый месяц, только перед рождением ребёнка.

Туристические агентства продают специальные пакеты "Для будущих мам", а направления выбираются так, чтобы можно было отдыхать без лишних нагрузок и стресса, пишет Korea Herald.

Куда чаще всего летают перед родами

Обычно выбирают маршруты, которые позволяют расслабиться, а не наматывать километры по городу. Поэтому в топе — южные курорты и острова:

  • Гуам и Бали — близко, тепло, спокойно

  • Мальдивы — мечта, ради которой многие готовы лететь и 10 часов

  • Юго-Восточная Азия — дешёвые отели "всё включено" и предсказуемый климат

  • Япония — в последнее время особенно популярна из-за дешёвой иены

Япония стала маленьким раем для будущих мам, ищущих качественные детские товары дешевле. 

Зачем вообще нужен "бэби-медовый месяц"

 Впереди — непростые первые месяцы. Поездка становится последней возможностью побыть вдвоём и подготовиться как команда:

Другие воспринимают поездку как подарок самой себе — маленькую компенсацию за будущие ночи без сна и требовательного младенца.

В Южной Корее, где большинство мужчин всё ещё реже берут отпуск по уходу за ребёнком (41 829 против 90 706 женщин), "бэби-медовый месяц" часто становится именно временем для будущей мамы.

Едут не только отдыхать — но и фотографироваться

Современные корейские мамы хотят не просто поездки, но красивых фотографий беременности. Для многих это часть декретного ритуала.

Некоторые студии на Гавайях даже предлагают аренду платьев для беременных и реквизит: футболки с обратным отсчётом до даты родов, венки, тканевые накидки.

Часть "дородового обучения" или просто красивая традиция

В Корее "бэби-месяц" часто связывают с концепцией тэгё — верой в то, что-то, что видит и чувствует будущая мама, влияет на малыша.

Хотя научных доказательств нет, многие действительно верят: красивые места, море, тишина и спокойствие — это способ передать ребёнку "правильные эмоции".

"Глядя на море и слушая природу, я чувствовала связь с ребёнком — гораздо сильнее, чем дома среди городской суеты", — говорит Ким Ын Хе, будущая мама из Инчхона съездила уже четыре раза: Гавайи, Япония, Чеджу и Чонсон.

Что стоит за этим трендом и почему он так прочно закрепился

Многим хочется почувствовать себя любимыми, отдохнувшими, красивыми — прежде чем начнётся марафон из колик, бессонных ночей и бесконечных хлопот.

"Бэби-медовый месяц" — это:

  • эмоциональная подготовка

  • укрепление отношений пары

  • создание воспоминаний

  • возможность почувствовать себя важной, а не "кто-то, кому скоро будет тяжело"

  • маленькое путешествие, после которого жизнь станет совсем другой

Это не побег — это мягкое, тёплое прощание с образом жизни "до ребёнка".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
