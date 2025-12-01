Беременность становится поводом для путешествия: бэби-медовый месяц в Южной Корее набирает популярность

В Южной Корее беременность всё чаще означает не только визиты к врачу, выбор коляски и курсы по подготовке к родам. Для многих наступает ещё один желанный этап — желание успеть отправиться в отпуск вдвоём, насладиться тишиной перед тем, как дом наполнится плачем, подгузниками и ночными кормлениями.
Так в корейской культуре и родился феномен "бэби-месяцев" (babymoon) — путешествия во время беременности, чем-то похожего на медовый месяц, только перед рождением ребёнка.
Туристические агентства продают специальные пакеты "Для будущих мам", а направления выбираются так, чтобы можно было отдыхать без лишних нагрузок и стресса, пишет Korea Herald.
Обычно выбирают маршруты, которые позволяют расслабиться, а не наматывать километры по городу. Поэтому в топе — южные курорты и острова:
Гуам и Бали — близко, тепло, спокойно
Мальдивы — мечта, ради которой многие готовы лететь и 10 часов
Юго-Восточная Азия — дешёвые отели "всё включено" и предсказуемый климат
Япония — в последнее время особенно популярна из-за дешёвой иены
Япония стала маленьким раем для будущих мам, ищущих качественные детские товары дешевле.
Впереди — непростые первые месяцы. Поездка становится последней возможностью побыть вдвоём и подготовиться как команда:
Другие воспринимают поездку как подарок самой себе — маленькую компенсацию за будущие ночи без сна и требовательного младенца.
В Южной Корее, где большинство мужчин всё ещё реже берут отпуск по уходу за ребёнком (41 829 против 90 706 женщин), "бэби-медовый месяц" часто становится именно временем для будущей мамы.
Современные корейские мамы хотят не просто поездки, но красивых фотографий беременности. Для многих это часть декретного ритуала.
Некоторые студии на Гавайях даже предлагают аренду платьев для беременных и реквизит: футболки с обратным отсчётом до даты родов, венки, тканевые накидки.
В Корее "бэби-месяц" часто связывают с концепцией тэгё — верой в то, что-то, что видит и чувствует будущая мама, влияет на малыша.
Хотя научных доказательств нет, многие действительно верят: красивые места, море, тишина и спокойствие — это способ передать ребёнку "правильные эмоции".
"Глядя на море и слушая природу, я чувствовала связь с ребёнком — гораздо сильнее, чем дома среди городской суеты", — говорит Ким Ын Хе, будущая мама из Инчхона съездила уже четыре раза: Гавайи, Япония, Чеджу и Чонсон.
Многим хочется почувствовать себя любимыми, отдохнувшими, красивыми — прежде чем начнётся марафон из колик, бессонных ночей и бесконечных хлопот.
"Бэби-медовый месяц" — это:
эмоциональная подготовка
укрепление отношений пары
создание воспоминаний
возможность почувствовать себя важной, а не "кто-то, кому скоро будет тяжело"
маленькое путешествие, после которого жизнь станет совсем другой
Это не побег — это мягкое, тёплое прощание с образом жизни "до ребёнка".
