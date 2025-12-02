От Ниццы до холмов Изера: маршрут ведёт к деревне, которую французы поставили выше мегаполисов

Французы выбрали Сен-Антуан-л'Аббе любимой деревней — CNN

Туризм

Франция остаётся страной, которую туристы выбирают чаще любой другой, но сами французы в этом многообразии ставят на первое место не мегаполисы и не приморские курорты. Их сердцем стала небольшая средневековая деревня, спрятанная между зелёными холмами и старинными аббатствами. Выбор жителей страны показал, что подлинная красота Франции лежит далеко за пределами шумных городов.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Эйфелева башня

Деревня, которую французы поставили выше всех

Во Франции ежегодно десятки миллионов туристов стремятся увидеть Эйфелеву башню, Лувр или Лазурный Берег. В прошлом году страну посетило рекордное число иностранных гостей — около 100 миллионов человек. Но самих французов больше всего привлекают не громкие достопримечательности, а места, где сохранился дух прошлых веков и неторопливый уклад жизни. Таким выбором стала деревня Сен-Антуан-л'Аббе, признанная любимой деревней страны по результатам телешоу "Le Village Préféré des Français 2025".

Это поселение расположено в департаменте Изер, между Греноблем и Лионом, и известно своим аббатством, мощёными улицами и атмосферой средневековой Франции. Окружающие деревню холмы, близость природного парка Веркор и культурные события, которые проходят здесь в течение всего года, делают её привлекательной не только для туристов, но и для самих жителей страны. Особой популярностью пользуется ежегодный средневековый фестиваль, который проходит в первую неделю августа и собирает ремесленников, музыкантов и артистов.

Недалеко от Сен-Антуан-л'Аббе находятся и другие интересные места региона. Например, всего в 14 милях расположены знаменитые дома на скалах в Пон-ан-Руаяне, а в восьми милях находится город Сен-Марселен, известный своим мягким сливочным сыром, который ценится во всей стране.

Французы любят сыр, но лучший оказался швейцарским

Сыры — одна из визитных карточек Франции, но на международной арене конкуренция всегда высока. На церемонии World Cheese Awards 2025 года победу одержал не французский сорт, а выдержанный швейцарский грюйер. Он стал лучшим сыром мира, обойдя более 5200 участников из 46 стран.

"Три сорта сыра, и мы всё ещё чувствуем вкус", — говорит судья Перри Уэйкман.

Этот комментарий стал одним из самых обсуждаемых: дегустаторы отмечали насыщенность вкуса победителя, подчёркивая его фруктовые и лёгкие дымные оттенки. По мере дегустации "королевы конкурса" становились всё более выразительными, что создавало особую атмосферу на выставке в швейцарском Берне.

Но сыр — лишь часть гастрономической культуры. Франция славится и хлебом, а легендарный багет стал официальным культурным наследием ЮНЕСКО. Его называют важным символом французского образа жизни, но современные данные говорят о снижении потребления хлеба и постепенном уходе традиции ежедневных походов в булочную. Несмотря на уважение к истории, привычки французов медленно меняются.

Германия тоже имеет свой хлебный символ. Начиная с 2015 года культура хлебопечения входит в список нематериального наследия ЮНЕСКО, а количество официально признанных видов хлеба в стране превышает 3200. В 2025 году звание "хлеб года" в Германии получил ореховый Nussbrot.

Новая жизнь среди старинных пейзажей

Интерес к европейским деревням растёт не только среди туристов. Многие иностранцы задумываются о переезде в спокойные регионы, где жизнь течёт медленнее, расходы ниже, а архитектура хранит память веков. Яркий пример — Дебра и Эрик Стиллвелл из Калифорнии. Пять лет назад они переехали в долину Дордонь, выбранную ими за атмосферу средневековых городов, замков и природных ландшафтов.

Выйдя на пенсию, супруги обнаружили, что стоимость жизни во Франции оказалась для них более доступной, чем в США. Их дом стоит около 70 000 евро, и, как подчеркнул Эрик, миф о том, что американцы во Франции — исключительно состоятельные люди, далёк от реальности.

По соседству в Италии есть похожие инициативы. В деревне Радикондоли в Тоскане местные власти предлагают финансовую помощь тем, кто готов купить один из пустующих домов и жить в нём постоянно. Программа предполагает выплату около 23 000 долларов на приобретение жилья и дополнительно около 7 000 долларов на бытовые расходы вроде отопления и транспорта. Такие меры направлены на возрождение малых населённых пунктов и привлечение новых жителей.

Французские деревни и итальянские программы переселения

При выборе места для жизни или путешествия многие сравнивают французские деревни с небольшими городками Италии. Франция предлагает развитую инфраструктуру, богатую историю и фестивальную культуру, а Италия привлекает финансовыми программами, которые помогают покупателям жилья освоиться на новом месте. Если Сен-Антуан-л'Аббе выбирают за атмосферу средневековья, то тосканские деревни ценят за солнечный климат, гастрономию и инициативы, направленные на восстановление жизни в малых поселениях.

Французские деревни часто сохраняют архитектуру прошлого и предлагают насыщенное культурное расписание, а Италия делает упор на финансовую доступность, привлекая тех, кто хочет сменить образ жизни и переехать в менее шумный регион. В обоих случаях речь идёт о местах, где ценятся традиции, медленный ритм и близость к природе.

Плюсы и минусы жизни в европейских деревнях

Переезд в маленький европейский городок нередко кажется мечтой, но такая жизнь имеет свои особенности. С одной стороны, старинный уклад, близость природы и мягкий климат делают эти места привлекательными.

Плюсы:

спокойная атмосфера и связь с историей;

более доступное жильё, чем в крупных городах;

развитая культура локальных фестивалей и сезонных меропритий;

вкусные локальные продукты — сыры, хлеб, вино, фермерские изделия.

Минусы:

ограниченный рынок труда;

сезонность некоторых услуг;

меньшая транспортная доступность;

необходимость адаптации для приезжих, особенно без знания языка.

Советы для тех, кто выбирает переезд или путешествие по деревням Франции

Изучите инфраструктуру: наличие транспорта, магазинов, медучреждений. Посетите деревню во времена разной погоды — зимой и летом ощущения отличаются. Рассмотрите соседние города: они могут влиять на стоимость жизни и удобство. Узнайте о местных фестивалях — они показывают настоящую культуру региона. Если планируете переезд, заранее оцените стоимость коммунальных услуг и страховки.

Популярные вопросы о деревнях Франции

Почему французы выбирают именно Сен-Антуан-л'Аббе?

Потому что деревня сохранила атмосферу средневековья, имеет крупное аббатство, расположена рядом с природным парком и круглый год проводит культурные мероприятия.

Можно ли купить жильё в таких местах недорого?

Да, но цены зависят от региона. В некоторых департаментах встречаются дома стоимостью от 60-80 тысяч евро, особенно в небольших деревнях.

Есть ли во Франции программы поддержки, как в Италии?

В Италии подобные инициативы более распространены. Во Франции акцент делается на сохранение культурного наследия и развитие локальных событий.

Сен-Антуан-л'Аббе стал ярким подтверждением того, что во Франции ценят не только масштабные символы, но и маленькие уголки с историей и атмосферой. Эта деревня показывает, как соединяются культура, гастрономия и природная красота, создавая место, куда хочется возвращаться. И для тех, кто ищет спокойный ритм жизни, подлинную архитектуру и европейский уют, такие поселения становятся настоящими точками притяжения.