Здесь вкус — часть культуры: 2 недели на этом острове — и мир уже никогда не будет прежним

5:20
Туризм

Сюда съезжаются путешественники со всего мира, ведь остров объединяет богатейшее культурное наследие — африканское, арабское, индийское, персидское — и потрясающие природные пейзажи. Здесь торгуют специями со времён I века нашей эры, а солнце сияет почти 300 дней в году.

Нунгви, Занзибар
Фото: commons.wikimedia.org by Nina R from Africa, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Нунгви, Занзибар

Неудивительно, что в 2024 году Занзибар оказался в числе лучших островных направлений планеты, а годом ранее поставил рекорд, приняв более 638 тысяч туристов.

Но стоит ли он всех этих восторженных отзывов? Вы проводите здесь две недели и убеждаетесь: да, стоит — но не без нюансов.

Первое знакомство с островом

После посадки в международном аэропорту вы садитесь в такси и всего через 15 минут уже прибываете в Стоун-Таун. Поездка стоит около 20 долларов, но вы быстро понимаете: на Занзибаре есть несколько вариантов передвижения.

Главное, что вам нужно знать о деньгах: здесь принимают и доллары, и танзанийские шиллинги. Но вы быстро сталкиваетесь с тем, что сдачу в долларах дают редко, в шиллингах — не всегда правильно, а банкоматов мало и комиссии — высокие. Поэтому лучше заранее запастись местной валютой.

А если хочется авантюры и экономии — садитесь в дала-дала, местный микроавтобус. Стоит он всего 400 шиллингов — буквально копейки. Да, тесно, шумно, но чувство, что вы на минуту стали частью здешней жизни — бесценно, пишет Metro.

Ваши пляжи: Кендва, Нунгви, Падже

Кендва — любовь с первого взгляда

Первый пляжный день вы проводите в Кендве — и забыть его невозможно. Кристальная вода, белоснежный песок, невероятные закаты — не зря это место признали лучшим пляжем Африки. Купаетесь и понимаете: такого моря вы ещё не видели. Всё — от температуры воды до вида на океан — напоминает открытки, которые обычно показывают рай.

Нунгви — когда пляж превращается в праздник

В Нунгви, который всего в 12 минутах от Кендвы, атмосфера меняется: жизнь здесь не затихает ни на минуту. Днём пляжи спокойны, а вечером берег превращается в огромную тусовку — местные мальчишки играют в футбол, дети смеются и купаются, а вы сидите в баре Kajibange, пите холодное пиво за 7000 шиллингов и наблюдаете закат.

Жизнь здесь проста, размеренна.

Падже — для тех, кто любит ветер

Падже встречает сильными ветрами и десятками кайтсерферов. Именно здесь вы знакомитесь с "пляжными ребятами" — молодыми масаи, которые приезжают на сезон продавать украшения и сувениры. Они говорят "поле-поле" — "медленнее, медленнее" — и вы чувствуете, что этот ритм идеально подходит острову.

Стоун-Таун: сердце Занзибара

Вы гуляете по узким улочкам Стоун-Тауна — города, где родился Фредди Меркьюри, — и понимаете, почему он внесён в список ЮНЕСКО. Здесь смешались культуры и эпохи: арабские двери, индийские балконы, африканские рынки, запах кардамона и корицы.

Вечером выходите на набережную — рынок фородхани оживает, и за пару тысяч шиллингов пробуете шаурму, рыбу и свежие соки.

Но здесь есть и тёмная история — один из последних невольничьих рынков Индийского океана находился именно здесь. Вы посещаете музей рабства и понимаете, что остров — это не только красота, но и память.

Питание: вкусно, недорого и очень ароматно

Занзибарская кухня — смесь специй, свежих морепродуктов и кокоса. За 20 тысяч шиллингов можно попробовать одно из лучших кокосовых карри, а за 40 тысяч — осьминога, который кажется невероятно нежным.

Здесь вкус — часть культуры.

Когда лучше ехать

Лучшее время для поездки:

  • январь-март — жарко и сухо;

  • июнь-октябрь — долгий сухой сезон, очень комфортно.

Худшее:

  • апрель-май — проливные дожди;

  • ноябрь-декабрь — короткий сезон дождей.

Остров под давлением

Вы постепенно замечаете: рай сталкивается с трудностями.

  • Пластик на пляжах.

  • Дефицит чистой воды.

  • Быстрое строительство отелей.

  • Исчезающие мангры.

  • Растущая эрозия берега.

Во время прогулки на лодке вы видите недостроенные курорты, которые заменяют небольшие местные хостелы. Местные рассказывают вам, что девелоперы предлагают огромные деньги за землю — но многие отказываются, потому что это их дом и их история.

После двух недель на Занзибаре вы понимаете: этот остров — действительно рай. Он тёплый, гостеприимный, живой, богатый культурой и природой. Но он хрупок — и нуждается в бережном отношении.

Занзибар оправдывает ожидания — но заставляет задуматься о том, какой след мы, путешественники, оставляем после себя.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
