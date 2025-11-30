Турецкая сказка: как рыбацкая деревня стала архитектурным шедевром

Этот человек подарил турецкой Акьяке уникальный архитектурный код — CNN

Деревня Акьяка на юго-западе Турции — то место, о котором обычно мечтают не делиться с остальными. Втиснутая между поросшими соснами горами и холодной, кристально чистой водой реки Азмак, она кажется природным заповедником для тех, кто ищет тишину.

Фото: en.wikipedia.org by AylinMurtezaoglu is licensed under free for commercial use Акьяка, Турция

Побеленные дома с деревянными рамами и широкими карнизами выглядят продолжением ландшафта, а весной воздух наполняется запахами эвкалипта и цветущих апельсиновых садов, пишет CNN.

Как рыбацкий посёлок стал тихим архитектурным шедевром

Ещё в 1970-х годах Акьяка была маленьким рыбацким посёлком в провинции Мугла, окружённым болотами, где кишели комары. Дома строили функциональные, кирпичные, без особых архитектурных изысков. На первый взгляд это была одна из многих прибрежных деревень Анатолии, далёкая от статусных курортов и громких туристических маршрутов.

С началом развития туризма в Турции и освоения новых регионов Эгейского побережья Акьяка могла пойти по пути массовой застройки. Однако вместо сплошной бетонной линии вдоль моря здесь появился другой сценарий. Переломным моментом стало появление в деревне поэта и интеллектуала Найла Чакирхана, который увидел в этом месте не просто удобную точку для спокойной жизни на пенсии, а хрупкий культурный и природный баланс, нуждающийся в защите.

Переселившись сюда в 1971 году вместе с супругой, археологом Халет Чамбел, Чакирхан мог бы ограничиться личным домом. Но вместо этого он начал формировать архитектурный язык, который впоследствии определил внешний облик всей деревни и фактически спас её от бессистемной урбанизации.

Дом Чакирхана: традиции против бетона

Несмотря на отсутствие формального архитектурного образования, Чакирхан опирался на глубокий интерес к традиционным османским постройкам и местным строительным приёмам. Он спроектировал и построил свой дом на высоком утёсе с видом на море, используя дерево, известь и проверенные временем конструкции. Получившийся дом был одновременно современным и укоренённым в местном контексте.

Белёные известью стены и широкие карнизы защищали от летнего солнца. Продуманная система естественной вентиляции позволяла обходиться без дополнительных механизмов охлаждения, что особенно важно в жарком климате Муглы. Деревянный каркас обеспечивал устойчивость к землетрясениям, которые не редкость в этом регионе.

Интерьеры были организованы скромно и функционально: двери, уходящие в специальные ниши, встроенные деревянные шкафы для одежды и текстиля, центральное помещение-диванхане, плавно переходящее в садовую комнату. Такой дом не демонстрировал роскошь, но был продуманным, удобным и тщательно "вписанным" в природу.

За этот проект в 1983 году Чакирхан получил премию Ага Хана в области архитектуры. Решение жюри вызвало споры: награда была присуждена человеку без диплома архитектора. Но именно этот эпизод сделал его дом символом того, как личное видение способно изменить будущий облик целого города.

Как один дом стал моделью для целой деревни

Дом Чакирхана быстро стал не просто частной резиденцией, а отправной точкой для новой строительной культуры Акьяки. Влиятельные жители начали заказывать дома "как у Найла", с теми же широкими карнизами, белёными стенами и деревянными деталями. Это породило устойчивый спрос на традиционные ремёсла, особенно столярное дело, и позволило обучить новое поколение мастеров.

В 1990-х годах, когда формировались правила зонирования, архитектурные стандарты, заданные Чакирханом, легли в основу регламентов для новых строений. Небольшой дом на утёсе превратился в инструмент градостроительной политики: он фактически защитил Акьяку от "ракового роста" безликих бетонных коробок, против которого сам автор выступал особенно резко.

Сегодня, прогуливаясь по деревне, легко увидеть, как это наследие проявляется в деталях: повторяющиеся деревянные балконы, узнаваемые очертания крыш, гармоничное сочетание домов и зелёного ландшафта. Архитектурное решение одного человека стало общим кодом места.

Люди, которых изменила Акьяка

История Акьяки — это не только о домах и премиях, но и о людях, чьи судьбы переплелись с этим городом. Один из них — Хамди Юджель Гюрсой, владелец прибрежного отеля Yücelen, построенного в стиле Чакирхана. Когда-то он был соседом и поставщиком древесины, а позже стал учеником архитектора-самоучки.

Гюрсой проектировал свой отель, опираясь на уроки, полученные от учителя. Он вспоминает, как наблюдение за ночным небом, пением утренних птиц и шумом воды стало для него не просто фоном, а частью дизайнерского процесса. Так личная трансформация предпринимателя стала частью более широкой экологически и культурно ориентированной философии места.

Ещё одной ученицей Чакирхана была Эниз Тунча Озсой. Сначала она работала его ассистентом, затем построила собственную карьеру в архитектуре. Для неё Акьяка стала примером того, как небольшая прибрежная деревня может превратиться в интеллектуальный центр.

Акьяка как "медленный город" и живой пейзаж

Сегодня Акьяка носит статус Cittaslow — "медленного города", движения, которое подчёркивает ценность спокойного ритма жизни, локальных традиций и качественной городской среды. Такой статус часто привлекает ещё больше туристов, но одновременно задаёт высокую планку ожиданий: от уровня сервиса до сохранности природного и культурного окружения.

Сочетание природных и культурных слоёв делает Акьяку местом, где история не воспринимается как музейный экспонат. На вершине узкого залива Гёкова деревня соединяет сушу и море: крутобокие сосновые склоны окружают равнину, известную своим биологическим разнообразием, а в её основании лежат ледяные родники реки Азмак.

Во время лодочных прогулок по реке вода настолько прозрачна, что под лодкой видна густая подводная растительность и жизнь. За рекой открывается доступ к археологическому наследию: истории Акьяки более трёх тысяч лет, начиная с древнего карийского города Иды, с высеченными в скалах гробницами и крепостью.

Для любителей активного отдыха залив Гёкова известен стабильными поперечными ветрами и считается одним из лучших мест для кайтсёрфинга. Так в одном небольшом пространстве уживаются древние гробницы, интеллектуальные беседы на террасах, тихие лодочные прогулки и динамичные виды спорта.

Сравнение Акьяки с типичными курортами Турции

Акьяка во многом контрастирует с более известными турецкими курортами, и именно на этом контрасте строится её привлекательность.

В типичных курортных зонах доминируют многоэтажные отели и бетонные комплексы, тогда как в Акьяке преобладают дома в низкой застройке, выдержанные в единой архитектурной манере. Массовые курорты часто ориентированы на быстрый отдых "по программе", здесь же акцент смещён на медленный ритм, прогулки, чтение и наблюдение за природой. В обычных туристических центрах исторические объекты могут быть отделены от современной жизни, в Акьяке археологическое наследие остаётся частью дневных маршрутов и повседневного опыта. На крупных курортах природа порой лишь фон, в Акьяке ландшафт — море, горы, река и равнина — становится главным аргументом в пользу поездки.

Плюсы и минусы отдыха в Акьяке

Перед тем как планировать поездку, полезно понимать сильные стороны направления и возможные ограничения. Это помогает избежать завышенных ожиданий и подобрать формат отдыха под себя.

К плюсам можно отнести следующее.

• Единая архитектурная стилистика создаёт ощущение цельного живого ансамбля, а не случайной застройки.

• Природное разнообразие — от реки до гор и моря — позволяет комбинировать разные типы активности.

• Атмосфера "медленного города" помогает переключиться с городской суеты и почувствовать более размеренный ритм.

• Развитие местных ремёсел и небольших семейных бизнесов добавляет человеческого масштаба и тепла.

Есть и свои минусы, о которых стоит помнить.

• Растущая популярность может постепенно нарушать ту самую тишину, за которую сюда приезжают.

• Небольшой размер деревни ограничивает выбор заведений и вариантов размещения в высокий сезон.

• Для тех, кто привык к шумным ночным развлечениям, Акьяка может показаться слишком спокойной.

• Бережное отношение к архитектурным и природным стандартам иногда приводит к более строгим ограничениям по застройке и формату бизнеса.

Советы по поездке в Акьяку

Планируйте поездку на весну или начало осени, когда особенно заметны ароматы эвкалипта и цитрусовых, а погода подходит и для прогулок, и для купания. Обратите внимание на небольшие отели и гостевые дома, построенные в стиле Чакирхана, чтобы почувствовать характер местной архитектуры. Выделите время на лодочную прогулку по Азмаку: это лучший способ увидеть прозрачную воду и подводный мир. Осматривая окрестности, включите в маршрут скальные гробницы и остатки древнего города, чтобы связать пейзаж с историей. Попробуйте местные блюда в небольших деревенских ресторанах — особенно рыбу и сезонные продукты, которые отражают характер региона. Если интересен активный отдых, заранее узнайте о школах кайтсёрфинга в заливе Гёкова и условиях для занятий. Относитесь к месту бережно: статус Cittaslow подразумевает уважение к местной среде, людям и их ритму жизни.

Популярные вопросы об Акьяке

Можно ли совместить в Акьяке пляжный отдых и культурную программу?

Да, здесь легко сочетать купание и прогулки вдоль моря с посещением археологических объектов, изучением архитектуры деревни и знакомством с наследием древнего города.

Подходит ли Акьяка тем, кто любит активный спорт?

Подходит: в регионе развиты кайтсёрфинг в заливе Гёкова, пешие прогулки в горах и водные маршруты по реке Азмак. При этом форматы активности можно выбрать в зависимости от уровня подготовки.

Не потеряет ли Акьяка свою тишину из-за роста туризма?

Риск всегда есть, но принятые архитектурные стандарты и статус "медленного города" помогают сдерживать хаотичную застройку и ориентируют развитие на качество среды, а не на максимальный поток посетителей. Отношение гостей к месту играет в этом не меньшую роль, чем официальные правила.