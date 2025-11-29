Сеул с высоты трека: как иностранцы открывают страну через горы

Горы всё чаще становятся точкой притяжения иностранцев, открывающих для себя страну через природу. Для многих гостей Южной Кореи пешие маршруты оказываются не только способом увидеть ландшафты, но и возможностью познакомиться с повседневностью, которую не всегда найдёшь в путеводителях.
Эта смена интересов фиксируется на уровне статистики, и её масштабы растут с каждым сезоном. Об этом сообщает ряд туристических организаций Сеула.
За последние несколько лет посещаемость горных центров Сеула выросла в разы. Сеульский центр туристических походов, расположенный недалеко от Национального парка Бухансан, стал важной отправной точкой для тех, кто выбирает активные маршруты вместо классических экскурсий. Количество иностранных гостей, побывавших здесь с начала года, достигло 7 944 — в четыре раза больше показателя 2022 года. Эти цифры отражают устойчивую тенденцию: интерес к городским горным маршрутам сформировался не стихийно, а как часть нового подхода к путешествию, пишет Korea Herald.
По мнению специалистов, важным фактором стало удивительное сочетание природной среды и городской инфраструктуры. Высокие вершины, расположенные всего в часе езды на метро от исторических кварталов Сеула, открывают панорамы на небоскрёбы и соседние долины. Такой доступностью не может похвастаться практически ни один другой мегаполис Азии.
Кроме того, сами маршруты спроектированы так, чтобы пешие прогулки были доступны широкой аудитории — от новичков до опытных путешественников. Разнообразие уровней сложности, обозначенные тропы и постоянный поток туристов формируют чувство безопасности, которое особенно важно для иностранных гостей.
Рост интереса к пешему туризму проявляется не только в столице. Благодаря удобным автобусным трансферам и сервисам заказа такси, путешественники могут начать маршрут в провинции всего через пару часов после выезда из Сеула. Это открывает путь к знаменитым национальным паркам страны: Сораксан в Канвондо посетили около 203 тысяч иностранных гостей, ещё 130 тысяч выбрали Халласан на Чеджудо.
Наряду с крупными парками развивается и посещаемость менее известных маршрутов. В городах Хадон (провинция Кёнсан-Намдо) и Намвон (провинция Чолла-Намдо), ведущих к Чирисану, число иностранных посетителей увеличилось на 73 % и 62,6 % соответственно. Эти данные подтверждают: корейские горы становятся не случайной идеей в плане путешествия, а самостоятельным направлением.
Изменение ориентиров связано с новой моделью путешествий, при которой люди стремятся не просто смотреть, но и проживать опыт. Горы дают возможность наблюдать настоящую повседневную жизнь — от встреч с местными ходоками до ритуалов совместных трапез.
После подъёма туристы делятся фотографиями пикников на вершинах, где главная роль отведена кимбапу. В онлайн-сообществах путешественники ищут компанию для дегустации традиционных блюд — пэксук, желейных блюд из желудей или корейских блинчиков с зелёным луком и макколли. Еда выступает не просто как вкусовое дополнение к походу, но как часть культурного опыта, объединяющая людей на фоне природы.
Корейские власти активно поддерживают растущий интерес к трекингу. В 2022 году были открыты три туристических центра — в Бухансане, Гванаксане и Бугаксане. Они предоставляют карту маршрутов, аренду необходимого снаряжения и консультации по выбору тропы. В этих центрах иностранцы составляют четверть посетителей — показатель, который лишь подтверждает международный интерес.
Но важнее то, что эти центры меняют подход к путешествию: гости могут легко распланировать маршрут, узнать особенности пути и перейти к подъему без предварительной подготовки. Такая форма поддержки делает походы более доступными, а восприятие корейской природы — полнее и глубже.
Развитие пешего туризма приводит к росту спроса на региональную кухню, транспорт и инфраструктуру. Впрочем, нагрузка распределяется равномерно: туристы выбирают не только популярные маршруты Сеула, но и удалённые парки. Это помогает поддерживать малые населённые пункты, где туризм становится важным источником дохода.
С другой стороны, расширение инфраструктуры требует аккуратного подхода к сохранению экосистемы. Многие корейские национальные парки уже ввели ограничения на количество посетителей в зависимости от сезона, чтобы сохранить природные территории в первозданном виде.
Корейские горные маршруты выделяются в азиатском регионе по нескольким причинам:
Близость к мегаполисам - многие вершины расположены в пределах городской черты или часе езды от центра.
Разнообразие сложности - от лёгких прогулок до технически сложных маршрутов.
Социальный аспект - культура совместных подъёмов и традиционных перекусов на вершине делает опыт более тёплым и человеческим.
Инфраструктура - наличие туристических центров и удобный транспорт помогают новичкам начать путь без барьеров.
Положительные стороны:
• доступность общественного транспорта делает походы удобными
• высокий уровень безопасности благодаря большому числу туристов
• развитая инфраструктура: указатели, информационные центры, карты
• сочетание городской панорамы и природы создаёт уникальные виды
Возможные недостатки:
• популярные тропы могут быть многолюдными в выходные
• погодные условия в горах меняются быстро
• не все маршруты предназначены для начинающих
• посещаемость иногда ограничивается из-за сезонных правил
Выбирайте маршруты утром — погода стабильнее, а людей меньше.
Используйте приложения с картой троп: они помогают не сбиться с пути.
Обязательно берите воду и лёгкие закуски для привала на вершине.
Одевайтесь по слоям — в горах температура может резко измениться.
Следите за рекомендациями национальных парков о пропускной способности.
После похода попробуйте традиционные блюда в горных деревнях — это часть локальной культуры.
1. Нужно ли специальное снаряжение?
Для большинства троп достаточно удобной обуви и базовой экипировки.
2. Можно ли добраться до гор из центра Сеула на метро?
Да, многие маршруты находятся в часе езды на общественном транспорте.
3. Когда лучше всего отправляться на корейские тропы?
Весна и осень — идеальные сезоны благодаря мягкой погоде и красивым видам.
