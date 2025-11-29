Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сеул с высоты трека: как иностранцы открывают страну через горы

Высокие горы рядом с центром Сеула привлекают туристов — Институт турстратегии
7:55
Туризм

Горы всё чаще становятся точкой притяжения иностранцев, открывающих для себя страну через природу. Для многих гостей Южной Кореи пешие маршруты оказываются не только способом увидеть ландшафты, но и возможностью познакомиться с повседневностью, которую не всегда найдёшь в путеводителях.

Сеул
Фото: unsplash.com by Brother Yoon is licensed under Free to use under the Unsplash License
Сеул

Эта смена интересов фиксируется на уровне статистики, и её масштабы растут с каждым сезоном. Об этом сообщает ряд туристических организаций Сеула.

Как тропы стали новой культурной точкой притяжения

За последние несколько лет посещаемость горных центров Сеула выросла в разы. Сеульский центр туристических походов, расположенный недалеко от Национального парка Бухансан, стал важной отправной точкой для тех, кто выбирает активные маршруты вместо классических экскурсий. Количество иностранных гостей, побывавших здесь с начала года, достигло 7 944 — в четыре раза больше показателя 2022 года. Эти цифры отражают устойчивую тенденцию: интерес к городским горным маршрутам сформировался не стихийно, а как часть нового подхода к путешествию, пишет Korea Herald.

По мнению специалистов, важным фактором стало удивительное сочетание природной среды и городской инфраструктуры. Высокие вершины, расположенные всего в часе езды на метро от исторических кварталов Сеула, открывают панорамы на небоскрёбы и соседние долины. Такой доступностью не может похвастаться практически ни один другой мегаполис Азии.

Кроме того, сами маршруты спроектированы так, чтобы пешие прогулки были доступны широкой аудитории — от новичков до опытных путешественников. Разнообразие уровней сложности, обозначенные тропы и постоянный поток туристов формируют чувство безопасности, которое особенно важно для иностранных гостей.

Горные маршруты за пределами Сеула: новая карта путешествий

Рост интереса к пешему туризму проявляется не только в столице. Благодаря удобным автобусным трансферам и сервисам заказа такси, путешественники могут начать маршрут в провинции всего через пару часов после выезда из Сеула. Это открывает путь к знаменитым национальным паркам страны: Сораксан в Канвондо посетили около 203 тысяч иностранных гостей, ещё 130 тысяч выбрали Халласан на Чеджудо.

Наряду с крупными парками развивается и посещаемость менее известных маршрутов. В городах Хадон (провинция Кёнсан-Намдо) и Намвон (провинция Чолла-Намдо), ведущих к Чирисану, число иностранных посетителей увеличилось на 73 % и 62,6 % соответственно. Эти данные подтверждают: корейские горы становятся не случайной идеей в плане путешествия, а самостоятельным направлением.

Почему туристы ищут тропы, а не достопримечательности

Изменение ориентиров связано с новой моделью путешествий, при которой люди стремятся не просто смотреть, но и проживать опыт. Горы дают возможность наблюдать настоящую повседневную жизнь — от встреч с местными ходоками до ритуалов совместных трапез.

После подъёма туристы делятся фотографиями пикников на вершинах, где главная роль отведена кимбапу. В онлайн-сообществах путешественники ищут компанию для дегустации традиционных блюд — пэксук, желейных блюд из желудей или корейских блинчиков с зелёным луком и макколли. Еда выступает не просто как вкусовое дополнение к походу, но как часть культурного опыта, объединяющая людей на фоне природы.

Районные центры и их роль в развитии маршрутов

Корейские власти активно поддерживают растущий интерес к трекингу. В 2022 году были открыты три туристических центра — в Бухансане, Гванаксане и Бугаксане. Они предоставляют карту маршрутов, аренду необходимого снаряжения и консультации по выбору тропы. В этих центрах иностранцы составляют четверть посетителей — показатель, который лишь подтверждает международный интерес.

Но важнее то, что эти центры меняют подход к путешествию: гости могут легко распланировать маршрут, узнать особенности пути и перейти к подъему без предварительной подготовки. Такая форма поддержки делает походы более доступными, а восприятие корейской природы — полнее и глубже.

Влияние горных троп на туризм и местные сообщества

Развитие пешего туризма приводит к росту спроса на региональную кухню, транспорт и инфраструктуру. Впрочем, нагрузка распределяется равномерно: туристы выбирают не только популярные маршруты Сеула, но и удалённые парки. Это помогает поддерживать малые населённые пункты, где туризм становится важным источником дохода.

С другой стороны, расширение инфраструктуры требует аккуратного подхода к сохранению экосистемы. Многие корейские национальные парки уже ввели ограничения на количество посетителей в зависимости от сезона, чтобы сохранить природные территории в первозданном виде.

Сравнение популярных троп Кореи и других азиатских маршрутов

Корейские горные маршруты выделяются в азиатском регионе по нескольким причинам:

  1. Близость к мегаполисам - многие вершины расположены в пределах городской черты или часе езды от центра.

  2. Разнообразие сложности - от лёгких прогулок до технически сложных маршрутов.

  3. Социальный аспект - культура совместных подъёмов и традиционных перекусов на вершине делает опыт более тёплым и человеческим.

  4. Инфраструктура - наличие туристических центров и удобный транспорт помогают новичкам начать путь без барьеров.

Плюсы и минусы корейских горных маршрутов

Положительные стороны:
• доступность общественного транспорта делает походы удобными
• высокий уровень безопасности благодаря большому числу туристов
• развитая инфраструктура: указатели, информационные центры, карты
• сочетание городской панорамы и природы создаёт уникальные виды

Возможные недостатки:
• популярные тропы могут быть многолюдными в выходные
• погодные условия в горах меняются быстро
• не все маршруты предназначены для начинающих
• посещаемость иногда ограничивается из-за сезонных правил

Советы для тех, кто собирается покорять корейские горы

  1. Выбирайте маршруты утром — погода стабильнее, а людей меньше.

  2. Используйте приложения с картой троп: они помогают не сбиться с пути.

  3. Обязательно берите воду и лёгкие закуски для привала на вершине.

  4. Одевайтесь по слоям — в горах температура может резко измениться.

  5. Следите за рекомендациями национальных парков о пропускной способности.

  6. После похода попробуйте традиционные блюда в горных деревнях — это часть локальной культуры.

Популярные вопросы о корейских горных маршрутах

1. Нужно ли специальное снаряжение?
Для большинства троп достаточно удобной обуви и базовой экипировки.

2. Можно ли добраться до гор из центра Сеула на метро?
Да, многие маршруты находятся в часе езды на общественном транспорте.

3. Когда лучше всего отправляться на корейские тропы?
Весна и осень — идеальные сезоны благодаря мягкой погоде и красивым видам.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
