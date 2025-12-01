Полёт по наклонной: что толкает людей пить перед рейсом и почему авиакомпании бессильны

60% британцев сталкивались с пьяными пассажирами в самолёте — Институт алкоголя

В каждом большом аэропорту мира можно услышать истории о пассажирах, которые не смогли справиться с алкоголем перед полётом или на борту. Одни превращают поездку в испытание для экипажа, другие — для соседей по креслу. При этом все сходятся лишь в одном: проблема есть, а вот способ её решить до сих пор не найден. .

Фото: commons.wikimedia.org by Albert Domasin from Los Angeles, united states, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Борт самолета

Почему алкоголь становится причиной конфликтов?

Знакомая многим картина: ещё до взлёта кто-то шумит, мешает экипажу или даже не может занять своё место. Именно с такой ситуацией столкнулась писательница Амелия Муларц, когда на рейсе Чикаго — Лос-Анджелес рядом с ней уселся явно пьяный мужчина. Ему стало плохо ещё до разгона самолёта, и из-за его состояния рейс задержали на час. Случай неприятный, но, как признают сами авиапутешественники, далеко не редкость.

Когда профессор криминологии Линн М. Виерайтис изучала более полутора тысяч сообщений о серьёзных инцидентах на борту, она нашла повторяющийся фактор практически в каждом типе нарушений — от споров до сексуальных домогательств.

"Алкоголь. Алкоголь. Алкоголь", — подчёркивает профессор Линн Виерайтис.

Её исследование показало: даже самые разные проявления агрессии имеют общую основу — спиртное. Инциденты чаще всего начинаются ещё в аэропорту: задержка вылета, усталость и ограниченное пространство в салоне становятся "катализаторами", усиливающими действие алкоголя.

Согласно данным Института исследований алкоголя, 60% британцев сталкивались с нетрезвыми соседями по рейсу, а более половины считают проблему серьёзной. Это объясняет, почему тема вызывает такой эмоциональный отклик.

Давление на экипаж и причины конфликтов

Все сообщения в системе ASRS подают сотрудники авиакомпаний. Для них это возможность рассказать, с чем реально приходится сталкиваться на высоте нескольких километров. Далеко не все бортпроводники чувствуют поддержку со стороны авиакомпаний, особенно когда инциденты повторяются.

Экипажу приходится работать в условиях, где невозможно "высадить пассажира из бара", и именно это делает их задачу такой сложной.

"Бортпроводники владеют методами деэскалации и отвечают за безопасность всех на борту", — отмечает представитель Ассоциации профессиональных бортпроводников.

Но даже самая грамотная подготовка не защищает от ситуаций, когда человек пьян настолько, что не может контролировать себя. При этом сами пассажиры приводят разные причины: страх полётов, желание уснуть или просто неумение правильно оценить своё состояние с учётом повышенной чувствительности к алкоголю в полёте.

К ухудшению обстановки также приводит снижение комфорта: выросшие тарифы на багаж, меньшее расстояние между креслами и переполненные рейсы. Недовольство, умноженное на алкоголь, — почти гарантированный конфликт.

Пример писательницы Муларц показывает, как легко возникают споры между наземным персоналом и экипажем. Сотрудники в салоне считали, что пассажира должны были остановить ещё на входе, но решение не приняли — и проблемы достались бортпроводникам.

Кто должен решать проблему?

Вопрос ответственности остаётся открытым. Одни считают, что "точка контроля" — бар или ресторан в аэропорту, которые продают спиртное без ограничений. Это мнение активно продвигает Ryanair. Представители авиакомпании уверены: продажа алкоголя до посадки выходит из-под контроля, а последствия приходится разбирать им.

"Несправедливо, что аэропорты получают прибыль от продажи алкоголя, а последствия ложатся на авиакомпании", — говорил ранее экс-директор по маркетингу Ryanair Кенни Джейкобс.

Генеральный директор Майкл О'Лири связывает более агрессивное поведение с сочетанием спиртного и иных веществ.

"Это смесь. Поведение становится гораздо более агрессивным", — отмечает Майкл О'Лири.

При этом ряд крупных американских авиакомпаний отказались публично обсуждать правила работы с нетрезвыми пассажирами, что только усиливает ощущение нерешённости вопроса.

Существуют и правовые инструменты. FAA может назначать крупные штрафы — один из них составил почти 82 тысячи долларов за нападение на экипаж. Кроме того, авиакомпании вправе навсегда запретить нарушителю пользоваться их услугами.

Но есть и другая сторона: алкоголь приносит серьёзные доходы. Многие аэропорты вообще не раскрывают статистику продаж, а в премиальных классах напитки включены в стоимость билета. Полный отказ от спиртного угрожал бы прибыли, а значит, авиарынок явно не спешит менять правила. Об этом сообщает CNN.

Плюсы и минусы ограничений на алкоголь в авиаперевозках

Вопрос о запрете или ограничении продажи алкоголя вызывает споры. Чтобы понять, почему решения нет, полезно рассмотреть аргументы обеих сторон.

Ограничения могут дать положительный эффект:

снижение числа конфликтов на борту;

уменьшение нагрузки на экипаж;

более безопасные условия для пассажиров;

возможность предотвращать инциденты ещё в аэропорту.

Но есть и минусы:

потеря доходов для аэропортов и авиакомпаний;

недовольство пассажиров, которые используют алкоголь для снятия тревоги;

сложности контроля при международных стыковках;

риск роста конфликтов из-за жёстких запретов.

Именно баланс между этими позициями пока никто не нашёл.

Разные подходы авиакомпаний

Одни перевозчики выступают за строгий контроль и ограниченность напитков, другие предпочитают сохранять статус-кво. В Европе чаще обсуждают снижение норм продажи алкоголя на земле, в США — повышение штрафов и ужесточение наказаний.

Однако общий вывод во всех регионах один: без координации между аэропортами, авиакомпаниями и регуляторами проблему не решить.

Популярные вопросы о проблеме пьяных пассажиров

Почему алкоголь сильнее действует в самолёте?

Из-за пониженного давления и обезвоживания организм быстрее реагирует на спиртное, а его последствия становятся заметнее.

Может ли авиакомпания отказать в посадке?

Да. Если человек явно пьян, перевозчик вправе не допустить его на борт.

Используют ли алкотестеры?

Многие поддерживают такую идею: по данным Института исследований алкоголя, 64% пассажиров не против алкотестирования перед посадкой.

Алкоголь остаётся одной из главных причин конфликтов в авиации, и хотя все признают масштабы проблемы, общий подход так и не найден. Пассажиры, экипаж, аэропорты и авиакомпании видят ситуацию по-разному, и ответственность постоянно перекладывается с одного участника на другого. Но очевидно одно: без согласованных решений и честного взгляда на влияние спиртного изменить ситуацию невозможно. Пока же каждому путешественнику остаётся только вести себя ответственно, чтобы полёт стал комфортным и безопасным для всех.