Полёт по наклонной: что толкает людей пить перед рейсом и почему авиакомпании бессильны

В каждом большом аэропорту мира можно услышать истории о пассажирах, которые не смогли справиться с алкоголем перед полётом или на борту. Одни превращают поездку в испытание для экипажа, другие — для соседей по креслу. При этом все сходятся лишь в одном: проблема есть, а вот способ её решить до сих пор не найден. .
Знакомая многим картина: ещё до взлёта кто-то шумит, мешает экипажу или даже не может занять своё место. Именно с такой ситуацией столкнулась писательница Амелия Муларц, когда на рейсе Чикаго — Лос-Анджелес рядом с ней уселся явно пьяный мужчина. Ему стало плохо ещё до разгона самолёта, и из-за его состояния рейс задержали на час. Случай неприятный, но, как признают сами авиапутешественники, далеко не редкость.
Когда профессор криминологии Линн М. Виерайтис изучала более полутора тысяч сообщений о серьёзных инцидентах на борту, она нашла повторяющийся фактор практически в каждом типе нарушений — от споров до сексуальных домогательств.
"Алкоголь. Алкоголь. Алкоголь", — подчёркивает профессор Линн Виерайтис.
Её исследование показало: даже самые разные проявления агрессии имеют общую основу — спиртное. Инциденты чаще всего начинаются ещё в аэропорту: задержка вылета, усталость и ограниченное пространство в салоне становятся "катализаторами", усиливающими действие алкоголя.
Согласно данным Института исследований алкоголя, 60% британцев сталкивались с нетрезвыми соседями по рейсу, а более половины считают проблему серьёзной. Это объясняет, почему тема вызывает такой эмоциональный отклик.
Все сообщения в системе ASRS подают сотрудники авиакомпаний. Для них это возможность рассказать, с чем реально приходится сталкиваться на высоте нескольких километров. Далеко не все бортпроводники чувствуют поддержку со стороны авиакомпаний, особенно когда инциденты повторяются.
Экипажу приходится работать в условиях, где невозможно "высадить пассажира из бара", и именно это делает их задачу такой сложной.
"Бортпроводники владеют методами деэскалации и отвечают за безопасность всех на борту", — отмечает представитель Ассоциации профессиональных бортпроводников.
Но даже самая грамотная подготовка не защищает от ситуаций, когда человек пьян настолько, что не может контролировать себя. При этом сами пассажиры приводят разные причины: страх полётов, желание уснуть или просто неумение правильно оценить своё состояние с учётом повышенной чувствительности к алкоголю в полёте.
К ухудшению обстановки также приводит снижение комфорта: выросшие тарифы на багаж, меньшее расстояние между креслами и переполненные рейсы. Недовольство, умноженное на алкоголь, — почти гарантированный конфликт.
Пример писательницы Муларц показывает, как легко возникают споры между наземным персоналом и экипажем. Сотрудники в салоне считали, что пассажира должны были остановить ещё на входе, но решение не приняли — и проблемы достались бортпроводникам.
Вопрос ответственности остаётся открытым. Одни считают, что "точка контроля" — бар или ресторан в аэропорту, которые продают спиртное без ограничений. Это мнение активно продвигает Ryanair. Представители авиакомпании уверены: продажа алкоголя до посадки выходит из-под контроля, а последствия приходится разбирать им.
"Несправедливо, что аэропорты получают прибыль от продажи алкоголя, а последствия ложатся на авиакомпании", — говорил ранее экс-директор по маркетингу Ryanair Кенни Джейкобс.
Генеральный директор Майкл О'Лири связывает более агрессивное поведение с сочетанием спиртного и иных веществ.
"Это смесь. Поведение становится гораздо более агрессивным", — отмечает Майкл О'Лири.
При этом ряд крупных американских авиакомпаний отказались публично обсуждать правила работы с нетрезвыми пассажирами, что только усиливает ощущение нерешённости вопроса.
Существуют и правовые инструменты. FAA может назначать крупные штрафы — один из них составил почти 82 тысячи долларов за нападение на экипаж. Кроме того, авиакомпании вправе навсегда запретить нарушителю пользоваться их услугами.
Но есть и другая сторона: алкоголь приносит серьёзные доходы. Многие аэропорты вообще не раскрывают статистику продаж, а в премиальных классах напитки включены в стоимость билета. Полный отказ от спиртного угрожал бы прибыли, а значит, авиарынок явно не спешит менять правила. Об этом сообщает CNN.
Вопрос о запрете или ограничении продажи алкоголя вызывает споры. Чтобы понять, почему решения нет, полезно рассмотреть аргументы обеих сторон.
Ограничения могут дать положительный эффект:
Но есть и минусы:
Именно баланс между этими позициями пока никто не нашёл.
Одни перевозчики выступают за строгий контроль и ограниченность напитков, другие предпочитают сохранять статус-кво. В Европе чаще обсуждают снижение норм продажи алкоголя на земле, в США — повышение штрафов и ужесточение наказаний.
Однако общий вывод во всех регионах один: без координации между аэропортами, авиакомпаниями и регуляторами проблему не решить.
Из-за пониженного давления и обезвоживания организм быстрее реагирует на спиртное, а его последствия становятся заметнее.
Да. Если человек явно пьян, перевозчик вправе не допустить его на борт.
Многие поддерживают такую идею: по данным Института исследований алкоголя, 64% пассажиров не против алкотестирования перед посадкой.
Алкоголь остаётся одной из главных причин конфликтов в авиации, и хотя все признают масштабы проблемы, общий подход так и не найден. Пассажиры, экипаж, аэропорты и авиакомпании видят ситуацию по-разному, и ответственность постоянно перекладывается с одного участника на другого. Но очевидно одно: без согласованных решений и честного взгляда на влияние спиртного изменить ситуацию невозможно. Пока же каждому путешественнику остаётся только вести себя ответственно, чтобы полёт стал комфортным и безопасным для всех.
