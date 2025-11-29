Турпоток растёт, бюджет трещит: Лондон вводит налог на ночёвку

Лондон может присоединиться к числу крупных мировых столиц, где туристы платят дополнительный сбор за проживание.
Как сообщают британские медиа, мэр Садик Хан рассматривает возможность введения нового налога, который будет взиматься с гостей, оставшихся в городе на ночь.
Идея обсуждается в контексте более широких изменений в местном управлении и возможной передачи дополнительных финансовых полномочий столичным властям, пишет New York Post.
Инициатива связана с обсуждением законопроекта о децентрализации и расширении полномочий местных властей. Документ включает пункт, позволяющий городским администрациям вводить новый вид сбора — налог на ночёвку. Подобная схема уже действует во многих международных туристических центрах, и Лондон рассматривает возможность присоединиться к этой практике.
По словам официального представителя мэра, обсуждается идея умеренного сбора, сопоставимого с теми, что действуют в известных туристических городах Европы. Размер потенциального налога пока не определён, однако среди распространённых предположений фигурирует ставка около 5 % за ночь проживания.
Эксперты считают, что такой шаг может стать частью более масштабной программы по расширению налоговой самостоятельности столицы. По мнению аналитиков, дополнительные доходы помогут Лондону ускорить экономическое развитие и эффективнее реагировать на потребности города, связанного с высокими туристическими потоками.
Планируемый сбор будет распространяться на гостей, размещающихся в отелях и объектах краткосрочной аренды. Структура налога пока не представлена, но предполагается, что он станет надбавкой к стоимости ночи проживания, подобно практике других европейских городов.
Инициатива остаётся на стадии рассмотрения и обсуждения, официальных решений о сроках введения или точных финансовых параметрах пока нет. Тем не менее сам факт обсуждения свидетельствует о желании городских властей получить дополнительные инструменты управления бюджетом.
Городские аналитики считают, что налог на туристов давно назрел. Лондон традиционно остаётся одним из самых загруженных туристических направлений Европы. Огромный поток гостей создаёт дополнительную нагрузку на инфраструктуру, а городской бюджет нуждается в стабильных источниках финансирования.
Специалисты также указывают, что подобные меры широко распространены в других крупных городах мира — поэтому Лондон фактически лишь догоняет международную практику. Небольшой сбор, по их мнению, не отпугнёт туристов, но поможет компенсировать расходы города.
На фоне растущего турпотока многие направления по всей Европе уже официально вводят или расширяют туристические налоги. Это связано с необходимостью регулировать влияние туризма и поддерживать инфраструктуру.
Вот несколько актуальных примеров:
Греция планирует взимать с приезжающих на Санторини и Миконос фиксированный сбор — порядка 22 долларов.
Абердин (Шотландия) утвердил налог в размере 7 %, который вступит в силу в апреле 2027 года.
Эдинбург (Шотландия) собирается начать взимать 5 % за ночь проживания с июля 2026 года.
Норвегия уже ввела возможность устанавливать 3 % налога в районах, сильно нагруженных туризмом.
Венеция в 2024 году запустила пилотную программу, взимая 5 евро с туристов, приезжающих на один день.
Эти меры становятся всё более распространёнными в Европе, где многие города сталкиваются с проблемой чрезмерного туризма и необходимостью эффективного перераспределения ресурсов.
На фоне растущей туристической активности город также предпринимает шаги для повышения безопасности. Недавно в столице стартовала кампания, предупреждающая о случаях краж телефонов на улицах. На тротуарах появились крупные надписи, сделанные мелом, напоминающие прохожим быть внимательными и держаться подальше от края дороги, где чаще всего происходят подобные инциденты.
Этот проект подчёркивает стремление властей адаптироваться к новым вызовам, связанным с большими потоками людей в центральных районах.
