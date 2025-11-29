Турпоток растёт, бюджет трещит: Лондон вводит налог на ночёвку

Лондон обсуждает введение туристического налога — New York Post

4:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Лондон может присоединиться к числу крупных мировых столиц, где туристы платят дополнительный сбор за проживание.

Фото: commons.wikimedia.org by Shawn M. Kent, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тауэрский мост, Лондон, Англия

Как сообщают британские медиа, мэр Садик Хан рассматривает возможность введения нового налога, который будет взиматься с гостей, оставшихся в городе на ночь.

Идея обсуждается в контексте более широких изменений в местном управлении и возможной передачи дополнительных финансовых полномочий столичным властям, пишет New York Post.

Зачем Лондону туристический налог

Инициатива связана с обсуждением законопроекта о децентрализации и расширении полномочий местных властей. Документ включает пункт, позволяющий городским администрациям вводить новый вид сбора — налог на ночёвку. Подобная схема уже действует во многих международных туристических центрах, и Лондон рассматривает возможность присоединиться к этой практике.

По словам официального представителя мэра, обсуждается идея умеренного сбора, сопоставимого с теми, что действуют в известных туристических городах Европы. Размер потенциального налога пока не определён, однако среди распространённых предположений фигурирует ставка около 5 % за ночь проживания.

Эксперты считают, что такой шаг может стать частью более масштабной программы по расширению налоговой самостоятельности столицы. По мнению аналитиков, дополнительные доходы помогут Лондону ускорить экономическое развитие и эффективнее реагировать на потребности города, связанного с высокими туристическими потоками.

Как это может работать

Планируемый сбор будет распространяться на гостей, размещающихся в отелях и объектах краткосрочной аренды. Структура налога пока не представлена, но предполагается, что он станет надбавкой к стоимости ночи проживания, подобно практике других европейских городов.

Инициатива остаётся на стадии рассмотрения и обсуждения, официальных решений о сроках введения или точных финансовых параметрах пока нет. Тем не менее сам факт обсуждения свидетельствует о желании городских властей получить дополнительные инструменты управления бюджетом.

Поддержка идеи и ожидания экспертов

Городские аналитики считают, что налог на туристов давно назрел. Лондон традиционно остаётся одним из самых загруженных туристических направлений Европы. Огромный поток гостей создаёт дополнительную нагрузку на инфраструктуру, а городской бюджет нуждается в стабильных источниках финансирования.

Специалисты также указывают, что подобные меры широко распространены в других крупных городах мира — поэтому Лондон фактически лишь догоняет международную практику. Небольшой сбор, по их мнению, не отпугнёт туристов, но поможет компенсировать расходы города.

Что происходит в других странах

На фоне растущего турпотока многие направления по всей Европе уже официально вводят или расширяют туристические налоги. Это связано с необходимостью регулировать влияние туризма и поддерживать инфраструктуру.

Вот несколько актуальных примеров:

Греция планирует взимать с приезжающих на Санторини и Миконос фиксированный сбор — порядка 22 долларов.

Абердин (Шотландия) утвердил налог в размере 7 %, который вступит в силу в апреле 2027 года.

Эдинбург (Шотландия) собирается начать взимать 5 % за ночь проживания с июля 2026 года.

Норвегия уже ввела возможность устанавливать 3 % налога в районах, сильно нагруженных туризмом.

Венеция в 2024 году запустила пилотную программу, взимая 5 евро с туристов, приезжающих на один день.

Эти меры становятся всё более распространёнными в Европе, где многие города сталкиваются с проблемой чрезмерного туризма и необходимостью эффективного перераспределения ресурсов.

Дополнительные инициативы Лондона

На фоне растущей туристической активности город также предпринимает шаги для повышения безопасности. Недавно в столице стартовала кампания, предупреждающая о случаях краж телефонов на улицах. На тротуарах появились крупные надписи, сделанные мелом, напоминающие прохожим быть внимательными и держаться подальше от края дороги, где чаще всего происходят подобные инциденты.

Этот проект подчёркивает стремление властей адаптироваться к новым вызовам, связанным с большими потоками людей в центральных районах.