Россия открывает сезон ледовых марафонов: самые яркие зимние старты уже доступны для регистрации

Зимние месяцы часто считаются временем для паузы в спортивной активности, но на деле именно этот сезон приносит России одни из самых зрелищных и насыщенных беговых событий. Морозный воздух, заснеженные ландшафты и ледяные просторы превращают каждый старт в настоящее приключение. В начале 2026 года участников ждут маршруты от озёр Южного Урала до побережья Японского моря. Об этом сообщает Яндекс Путешествия.

Зимняя пробежка

Зимние старты, которые стоит планировать заранее

Зимние марафоны всё чаще становятся выбором тех, кто ищет новые впечатления и не хочет ограничиваться бегом по асфальту. Организаторы предлагают ледовые трассы, горные участки, лесные тропы и уникальные фестивальные форматы, что делает каждый забег не только спортивным вызовом, но и способом увидеть малоизвестные, но удивительно красивые места страны. Зимний беговой сезон в России отражён не только в локальных объявлениях организаторов, но и в структурированных спортивных календарях. Один из самых удобных и регулярно обновляемых — календарь I Love Supersport, где собирают данные о ближайших стартах, открытых регистрациях, условиях участия и актуальных изменениях.

Многие забеги совмещены с лыжными гонками или фестивальными программами, поэтому отправиться на них можно всей семьёй. Такие события становятся центрами зимнего отдыха, где беговой старт — лишь часть насыщенного дня. Поскольку большинство локаций располагаются в живописных регионах, участники могут совмещать спорт с путешествием, катанием на лыжах, посещением арт-парков или отдыхом в горах.

Lake Ice Race: Тургояк и его ледовые маршруты

Один из первых зимних стартов 2026 года пройдёт на озере Тургояк. Трейловый фестиваль объединяет маршруты по льду и суше, предлагая участникам два основных варианта дистанций — 10 и 20 километров. Десятикилометровый путь пролегает по замёрзшей глади озера до острова Веры, а 20-километровый маршрут включает восхождение на хребет Заозёрный, где набор высоты достигает 300 метров. Это сочетание ровного ледового покрытия и более сложных горных участков делает старт универсальным для спортсменов с разным опытом.

Отдельно подготовлены дистанции для детей, а также короткий ночной забег по освещённой трассе. Такой формат делает фестиваль атмосферным: после старта участники могут продолжить вечер в клубе на берегу озера. Тургояк давно считается одним из самых красивых водоёмов Урала, и зимние виды здесь ничуть не уступают летним: прозрачный лёд, снежные склоны и спокойная лесная панорама становятся частью бегового маршрута.

Выбор экипировки особенно важен для ледовых стартов. Забеги подобного формата часто проходят при ветре, поэтому подходящий слой защиты помогает сохранить тепло и поддерживать комфортный темп. Участники нередко используют специальные кроссовки со шипами, что улучшает сцепление с поверхностью.

"Отморозки": суровый Южный Урал

Забег в башкирской деревне Отнурок ориентирован на тех, кто предпочитает бег по сложному рельефу. Маршруты проходят рядом с горами Малиновая, Ялангас и Кирель. Участников ждут обледенелые участки, глубокий снег и резкие перепады высоты от 250 до 770 метров. Организаторы включили три основные дистанции, а также развлекательные форматы — забег в валенках и трассу для скандинавской ходьбы.

Зимние старты в горных районах всегда требуют уделять внимание подготовке и экипировке. В таких условиях важно соблюдать контроль дыхания, поддерживать равномерную нагрузку и внимательно следить за дорогой, поскольку снежная поверхность может скрывать неровности. Однако именно в подобном формате бегун получает яркие впечатления: виды на горные долины зимой выглядят особенно впечатляюще.

IRONSTAR TRAIL: лесные маршруты Одинцова

Забег под Одинцовом проходит в живописном лесопарковом массиве у реки Саменки. Здесь организаторы подготовили три дистанции — 10, 17 и 35 км. Последняя считается самой сложной, так как включает крутые подъёмы и большое количество снега. Маршруты подойдут как новичкам трейла, так и опытным бегунам, стремящимся улучшить свои результаты.

На следующий день после беговых стартов пройдут лыжные гонки IRONSTAR SKI, что делает событие ещё более насыщенным. Участники могут выбрать одну из нескольких дистанций, включая эстафету. Такое сочетание беговых и лыжных активностей превращает выходные в полноценный спортивный фестиваль.

HONOR Vladivostok Ice Run: бег по льду Японского моря

Забег во Владивостоке традиционно проводится по льду бухты Новик. Участвовать могут как начинающие спортсмены, выбирая дистанцию 5 км, так и те, кто готовится к более серьёзным нагрузкам. Морской лёд создаёт необычную атмосферу, а маршрут позволяет увидеть зимний пейзаж Русского острова.

Отдельный формат — парный Love Marathon, где мужчине и женщине нужно преодолеть 21,1 км. Забег проходит в День всех влюблённых, что делает его особенно популярным среди бегунов, ищущих необычный совместный опыт.

Nikola-Lenivets Winter Wild Trail: арт-парк зимой

Масштабные беговые и лыжные старты в Никола-Ленивце проходят среди арт-объектов, открытых полей и заснеженного леса. В 2026 году организовано восемь дистанций, включая забег в купальниках. Маршруты пролегают рядом с рекой Угра, что делает трассы разнообразными и живописными.

Участникам предоставляют трансферы из Москвы, а на территории стартового городка работают пункты питания и тёплые зоны. Благодаря комфортной инфраструктуре забег становится привлекательным не только для профессионалов, но и для тех, кто хочет совместить спорт с посещением арт-парка.

URALMAN: сердца на льду Исетского озера

На трассах URALMAN 2026 участники бегут по маршрутам в форме сердец. Дистанции 5, 10 и 20 км подходят для разных уровней подготовки. Лёд Исетского озера создаёт ровную поверхность, но ветер и мороз могут усложнять прохождение пути, поэтому организаторы рекомендуют заранее продумывать экипировку.

Дополнительно проводится лыжная гонка "Ледовый шторм", где участникам предлагают дистанции от 7,5 до 30 км. Это делает регион одним из центров зимних видов спорта в Свердловской области.

Ladoga Winter Trail: край островов и льда

Забег проходит в зоне, где Ладога соединяется с реками и заснеженными лесами. Организаторы подготовили четыре дистанции — 5, 11, 22 и 40 км, каждая из которых имеет один круг. Маршруты пролегают между островками, что создаёт впечатление путешествия по настоящему ледяному лабиринту. На длинных дистанциях работает несколько точек питания, где можно согреться и восстановить силы.

Winter Altai ultra-trail: путь к Белухе

Один из самых сложных зимних ультра-трейлов России. Маршруты проходят по природному парку у подножия горы Белуха. Самый длинный из них — трёхдневный на 100 км. Участникам приходится преодолевать глубокий снег, крутые подъёмы и суровые температуры. Две другие дистанции — 81 и 24 км — тоже требуют серьёзной подготовки. Забег ориентирован на опытных спортсменов, привыкших к горному рельефу и экстремальным условиям.

Onego Ice Ultra: по льду Онежского озера

Старт на "Ялгоры" предлагает маршруты по льду Онеги и через лесные массивы Карелии. Два ультра-трейла — на 105 и 54 км — проходят по живописным местам, включая остров Кижи. На маршрутах организованы пункты питания с горячей едой, что важно на длинных дистанциях в условиях открытого льда.

AURORA TRAIL: бег под северным сиянием

Забег в Кандалакше проходит по пересечённой местности Кольского полуострова. Четыре дистанции — от 13 до 60 км — отличаются серьёзным набором высоты. Маршрут "Гандвик" включает участки по льду Белого моря и подъём к тундровым вершинам. Участники могут попасть под северное сияние, что делает событие одним из самых атмосферных зимних стартов.

Плюсы и минусы зимнего бега

Зимние старты дают уникальные впечатления, но требуют внимательной подготовки.

Плюсы:

Красивые пейзажи.

Малое количество пыли и аллергенов.

Возможность тренировать устойчивость и контроль дыхания.

Минусы:

Сложные погодные условия.

Необходимость специальной экипировки.

Советы по подготовке к зимнему марафону

Оформите медицинский допуск заранее. Используйте многослойную систему одежды. Берите с собой запасной бафф и перчатки. Тестируйте экипировку на тренировках. Выбирайте дистанцию согласно уровню подготовки.