Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кошка закрепляет диван феромонами при каждом касании — 20 Minutes
Врачи напомнили о пользе арбуза для снижения отеков и давления
Японцы обожают советскую мелодраму "Москва слезам не верит"
Перловые котлеты для постного меню: рецепт
Телескоп "Хаббл" показал необычную форму NGC 2775 — Popular Science
Идеи естественного фитнеса увеличивают страх ошибок у новичков — тренеры
Алюминиевая фольга сокращает время размораживания морозилки — Malatec
Растушёвка консилера вверх создаёт лифтинг-эффект при макияже — Vogue
Девичий виноград требует осенней обрезки для контроля роста

На Алтае прячется озеро-хамелеон: вода меняет цвет так резко, что туристы думают, будто это фотошоп

Малиновое озеро изменяет оттенок из-за активности рачков по данным биологов
5:01
Туризм

На Алтае есть природное место, о котором многие слышали, но мало кто видел его воочию. Это озеро, которое кажется частью фантазии: оно не только отличается необычным оттенком, но и способно менять цвет в зависимости от природных условий. С каждым годом растёт интерес путешественников к этому удивительному водоёму с многовековой историей. Об этом сообщает проект "Вы ушли с маршрута".

Малиновое озеро
Фото: Own work by Rikar19, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Малиновое озеро

Алтайское озеро, которое меняет оттенки

Малиновое озеро называют одним из самых необычных природных объектов региона. Возраст водоёма превышает несколько тысяч лет, а легенды приписывают его происхождение падению древнего метеорита. Сегодня это место известно благодаря способности менять цвет: от нежных розовых оттенков до ярких насыщенных тонов, которые привлекают туристов и фотографов.

Такая особенность объясняется природными факторами. В воде обитают микроскопические рачки, которые способны влиять на цвет за счёт естественных пигментов. Их активность зависит от времени года, температуры и освещённости. Это приводит к тому, что озеро может быть светлым летом и более насыщенным осенью или весной.

Погода тоже играет роль. При сильном солнце оттенок становится ярче, а в пасмурные дни вода выглядит более спокойной. Эти изменения создают эффект живой картины, в которой каждый день приносит новые визуальные впечатления. Водная гладь отражает не только небо, но и сезонные изменения, что делает озеро уникальным объектом природы.

Помимо цвета, внимание привлекает сам ландшафт. Озеро расположено в тихом месте Алтайского края, окружено степными просторами и низкими холмами. Это создаёт атмосферу покоя, из-за которой сюда приезжают не только ради фотографий, но и ради отдыха на природе. Туристы отмечают, что здесь легко почувствовать отстранённость от городской среды.

Почему в озере сложно утонуть

Водоём славится высокой плотностью воды. Это явление характерно для некоторых солёных озёр мира. Содержание соли увеличивает плавучесть, поэтому тело легче удерживается на поверхности. Подобный эффект известен по другим природным объектам, где вода настолько насыщена минералами, что человек может спокойно лежать на поверхности.

Солёность воды делает Малиновое озеро интересным не только с эстетической точки зрения. Оно даёт физические ощущения, отличные от купания в пресных водах. Для многих посетителей это становится открытием: вода буквально выталкивает человека, создавая ощущение невесомости.

Озеро привлекает внимание и благодаря лечебным грязям. Они образуются на дне водоёма в результате естественных процессов и содержат микроэлементы, используемые в восстановительных процедурах. Такие грязи ценятся за то, что могут смягчать кожу и способствовать расслаблению. Сюда приезжают люди, которые ищут природные способы восстановить силы.

Исторические упоминания показывают, что полезные свойства озера замечали давно. В регионе нередко упоминали о пользе местных солей и грязей, а сам водоём считался природным источником восстановления. Это подчёркивает его значимость как для местных жителей, так и для путешественников.

Легенды, история и природные особенности

Озеро стало частью культурной карты Алтая. Многие рассказы связывают его с древними событиями, а необычный цвет вызывает интерес даже у тех, кто не увлекается природными явлениями. История происхождения водоёма часто передаётся в виде легенд, что делает его ещё привлекательнее для туристов.

Сегодня Малиновое озеро включают в маршруты путешествий по региону. Оно расположено в доступном месте, поэтому добраться до него можно самостоятельно или в составе экскурсии. Гиды рассказывают о природных процессах, влияющих на цвет, и о том, почему солёная вода так отличается от пресной.

Место привлекает широкий круг путешественников: любителей природы, фотографов, семейные группы и тех, кто ищет тихое пространство для отдыха. Благодаря своей необычности озеро стало символом природного разнообразия Алтайского края.

Природные объекты с высокой солёностью часто становятся популярными благодаря своим свойствам. Малиновое озеро входит в этот список благодаря сочетанию эстетики, легенд и реальных природных характеристик. Именно эта комбинация делает его уникальным даже на фоне других солёных озёр России.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Водителей штрафуют за установку дефлекторов и спойлеров по данным ГИБДД
Авто
Водителей штрафуют за установку дефлекторов и спойлеров по данным ГИБДД
Птица-слон откладывала яйца по 10 кг по данным биологов New-Science
Наука и техника
Птица-слон откладывала яйца по 10 кг по данным биологов New-Science
Япония объявила сахалинскую нефть жизненно важной
Нефть
Япония объявила сахалинскую нефть жизненно важной
Популярное
Старый страх развеивается: турбина спокойно остывает сама и ломает миф о трёх минутах

Современным турбодвигателям давно не нужны старые ритуалы, но полностью игнорировать тепловые режимы всё же нельзя. Разбираемся, как ухаживать за турбиной без мифов и лишних движений.

Электропомпы обеспечили охлаждение турбины после остановки
Япония объявила сахалинскую нефть жизненно важной
В Токио объявили нефть и газ из России ключевыми элементами безопасности
Засуха тут ни при чём: новые данные переворачивают всё, что мы знали о гибели цивилизации майя
Японцы снова делают своё дело: надёжность бьёт по рынку так же жёстко, как цены на новые авто
Гены влияют на обучаемость ретриверов и эмоции людей — нейробиолог Энох Алекс Игорь Буккер США выделили 30 млн долларов на оборону Молдавии Андрей Николаев На ЗиМ-12 впервые применили тормоза с двумя цилиндрами Сергей Милешкин
Уступил скорой помощи — остался без прав: новая реальность, о которой водители узнают слишком поздно
Снежная броня исчезает: Анды перестают спасать реки, а Европа получает тревожный прогноз
Тёмные покровы Вселенной дрогнули: повторяющиеся радиосигналы звучат словно зов из далёкой эпохи
Тёмные покровы Вселенной дрогнули: повторяющиеся радиосигналы звучат словно зов из далёкой эпохи
Последние материалы
Малиновое озеро изменяет оттенок из-за активности рачков по данным биологов
Перловые котлеты для постного меню: рецепт
Телескоп "Хаббл" показал необычную форму NGC 2775 — Popular Science
Идеи естественного фитнеса увеличивают страх ошибок у новичков — тренеры
Алюминиевая фольга сокращает время размораживания морозилки — Malatec
Растушёвка консилера вверх создаёт лифтинг-эффект при макияже — Vogue
Девичий виноград требует осенней обрезки для контроля роста
Фраза о заливной рыбе из "Иронии судьбы" была импровизацией
Регулятор КНР предупреждает о пузыре в робототехнике — представитель ГКРР Чао
Hyundai обновил Ioniq 6 с новой батареей и запасом хода до 680 км — компания
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.