Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Медики выявили 55 заболевших детей гонконгским гриппом
В сериале "Я люблю Лос-Анджелес" герои гонятся за успехом
Вот как можно сэкономить на покупке необходимых продуктов к Новому году — Морковкин
Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький
Растушёвка тёмных теней визуально распахивает взгляд — Улыбка Радуги
Нонну Мордюкову в младенчестве назвали Ноябриной
Густой и тёмный дым из выхлопной трубы — признак плохого бензина
Российские компании планируют увеличение зарплат в 2026 году — исследование Regroup
Киви восполняет суточную норму витамина C при болезни — Наталия Галан

Природа пишет сказки водой — водопады Греции открывают места, будто вырезанные из снов

Водопады Неды образуют каскады и природные озёра в Мессинии — Travel
7:20
Туризм

Греция у большинства ассоциируется с морем и пляжами, но у этой страны есть и другая сторона. В ущельях, сосновых лесах и высоких горах вода образует десятки водопадов, которые меняют привычное представление о отдыхе. Здесь каменные стены, прохладные чаши и влажный воздух создают совсем иную Грецию.

Водопад — сила лета
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Водопад — сила лета

Другая Греция: от Неды до Эдессы

Внутренняя Греция — это сеть рек, ущелий и лесных троп, где вода становится главным "архитектором" пейзажа. Река Неда на западном Пелопоннесе течёт между Илией и Мессинией, а перед впадением в Кипарисийский залив проходит через глубокое ущелье с каскадом водопадов и природных бассейнов; главный из них падает в сине-зелёную чашу в тени лиственных деревьев. Сюда удобно приходить из деревни Платания или поселения Фигалея, совмещая короткий треккинг с купанием и пикником.

Совсем иной характер у Эдессы в Центральной Македонии, которую называют "городом воды". В Парке водопадов, оборудованном дорожками и мостиками, потоки, сформированные после древнего землетрясения, срываются с уступов, а Каранос окутывает окрестности влажной дымкой. Рядом находятся смотровые площадки, музей под открытым небом и кафе, поэтому Эдесса особенно удобна для семейных прогулок и коротких остановок в пути.

Островные и горные маршруты

Греческие острова обычно ассоциируются с пляжами, но Самофракия предлагает иной сценарий. На северной стороне острова, под массивом горы Саос, течёт ручей Фониас, к водопадам которого ведёт тропа из местечка Терме; несколько каскадов с изумрудной водой и естественными чашами делают этот маршрут одним из самых зрелищных в Эгейском море. Восточный Крит с водопадом Масторас в районе Лассити показывает другую грань: вода обрушивается в узкое ущелье Ха, и даже взгляд на этот поток с безопасной точки уже становится частью путешествия.

На материке мир водопадов раскрывается в горах Пинда. В Цумерках расположен Кефаловрисос, где два каскада падают с западных склонов горы Стронгула; неподалёку находятся водопады-близнецы Цумерка, которые впадают в реку Арахтос и образуют эффектную водную пару. На восточном склоне Тимфи, недалеко от деревни Илиохори, расположены водопады Балта-ди-Стрига с трёхступенчатым каскадом и естественным бассейном под основным падением воды.

Ещё один заметный маршрут ведёт в Родопские горы. В девственном лесу Хайдус, недалеко от деревни Ливадитис, на высоте около 1300 метров находится водопад, к которому ведёт тропа через буки и ели и который круглый год остаётся впечатляющим акцентом пейзажа. В Мессинии, напротив, путешественников ждёт Полилимнио — система озёр и невысоких водопадов, где самым известным считается озеро Кади и тропа из деревни Харавги, которая занимает примерно 20 минут. Об этом сообщает Travel. 

Сравнение маршрутов к водопадам Греции

Если сопоставить все десять водопадов, становится видно, что каждый из них подходит под свой формат путешествия. Неда и Полилимнио в Мессинии лучше всего подойдут тем, кто отдыхает на Пелопоннесе и хочет добавить к морю короткие треккинги и купание в естественных чашах; здесь тропы не слишком длинные, а маршруты доступны людям со средней физической подготовкой.

Эдесса выгодно отличается городской инфраструктурой: Парк водопадов, музей под открытым небом, кафе и отели поблизости делают её удобной для семейных поездок и путешественников, которым не хочется уходить далеко от благоустроенных дорожек. Самофракия и восточный Крит с водопадами Фониас и Масторас подойдут тем, кто ищет сочетание островного отдыха и активных маршрутов и готов учитывать рельеф и погоду.

Горные водопады Цумерки, Кефаловрисос, Балта-ди-Стрига и Ливадитис чаще выбирают путешественники, строящие маршрут вокруг традиционных деревень, панорамных дорог и природных парков. Они нередко становятся частью более длинных поездок по Пиндосу и Родопам, где водопады — яркий, но не единственный акцент программы.

Советы по посещению водопадов Греции

Чтобы поездка к водопадам прошла комфортно, полезно заранее определиться с регионом: нужен ли вам "город воды" Эдесса, островные маршруты на Самофракии и Крите или горные области Пинда и Родоп. От этого зависит, пригодится ли аренда автомобиля, сколько времени займут тропы и получится ли совместить водопады с пляжами или визитом в горные деревни.

Сезон тоже имеет значение. Чаще всего наиболее эффектными водопады бывают поздней весной и в начале лета, когда тают снега и вода полноводна; летом добавляется возможность купаться в природных бассейнах, но часть каскадов становится менее мощной, поэтому перед поездкой полезно уточнить состояние троп и прогноз погоды.

Важно помнить о безопасности и бережном отношении к природе. Лучше не уходить с размеченных троп, не подходить к краю скал и не прыгать в воду с высоты, если глубина неизвестна, а мусор уносить с собой, чтобы сохранить эти маршруты такими же красивыми для следующих путешественников.

Популярные вопросы о водопадах Греции

Как выбрать водопад для первой поездки по Греции?

Для первого путешествия удобно сочетать зрелищность и доступность: тем, кто ценит инфраструктуру и короткие тропы, подойдут Эдесса или Полилимнио, а любителям более активных маршрутов имеет смысл присмотреться к Неде или Самофракии.

Сколько стоит поездка к водопадам Греции?

Финальная сумма зависит от транспорта, типа жилья и длительности маршрута, но сами тропы чаще всего бесплатны, поэтому основной бюджет складывается из дороги, проживания и питания.

В какое время года лучше всего посещать водопады Греции?

Наиболее эффектным периодом обычно считают позднюю весну и начало лета, когда водопады полноводны и погода уже тёплая, а летом дополнительно появляется возможность купаться в природных чашах.

Водопады Греции — это возможность увидеть страну с новой стороны, где главный акцент смещается с морских горизонтов на горные хребты, ущелья и леса. Небольшие и крупные каскады, озёра и реки объединяются в маршрут, который подойдёт и тем, кто ищет лёгкую прогулку, и тем, кто планирует более насыщенное путешествие по внутренним регионам страны. Если подойти к выбору направления осознанно и учесть сезон, тропы и собственный темп, эти водные пейзажи надолго останутся в памяти.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
ДНК чернобыльских собак отличается от генов других популяций
Домашние животные
ДНК чернобыльских собак отличается от генов других популяций
Крах городов майя совпал с потеплением климата — археолог Дуглас Кеннетт
Наука и техника
Крах городов майя совпал с потеплением климата — археолог Дуглас Кеннетт
Новый алгоритм нашёл 25 аномальных радиовсплесков — исследователь Зигги Плеунис
Наука и техника
Новый алгоритм нашёл 25 аномальных радиовсплесков — исследователь Зигги Плеунис
Популярное
Земля под прицелом 3I/ATLAS? Раскрыт международный план экстренного реагирования

Межзвёздный объект 3I/ATLAS пролетит в 270 млн км от Земли, и астрономы напоминают: для редких угроз существует международный план защиты, включающий изменение траектории.

3I/ATLAS идёт на сближение с Землёй — астрономы
В Бенгальском заливе течения отклоняются влево от ветра — NOAA
Течения будто пошли против Земли: Бенгальский залив раскрывает аномалию, которой не должно быть
Рождённые в тени реактора: радиация не убила их, а изменила — учёные изучают популяцию выживших
Украинские БЭКи в Чёрном море провоцируют Россию на закрытие портов Одессы и Измаила
Казахстан и Турция не заметили атаку украинских дронов в Чёрном море Любовь Степушова Гены влияют на обучаемость ретриверов и эмоции людей — нейробиолог Энох Алекс Игорь Буккер США выделили 30 млн долларов на оборону Молдавии Андрей Николаев
Неумолимый процесс под саркофагом: лава Чернобыля может выпустить то, что десятилетия было заперто
Монстр из глубины сорвал тишину карьера: ночная схватка вывела на свет рыбу немыслимых размеров
Фадеев объявил ультиматум артистам после номера Шамана — вскрыта неочевидная причина
Фадеев объявил ультиматум артистам после номера Шамана — вскрыта неочевидная причина
Последние материалы
Вот как можно сэкономить на покупке необходимых продуктов к Новому году — Морковкин
Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький
Растушёвка тёмных теней визуально распахивает взгляд — Улыбка Радуги
Нонну Мордюкову в младенчестве назвали Ноябриной
Густой и тёмный дым из выхлопной трубы — признак плохого бензина
Российские компании планируют увеличение зарплат в 2026 году — исследование Regroup
Киви восполняет суточную норму витамина C при болезни — Наталия Галан
Пряности придают медовому кексу яркий аромат — кондитеры
Скиммия ускорила рост после пересадки в крупный горшок
В пойме Миссисипи нашли панцирную щуку длиной 2,4 метра — исследователи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.