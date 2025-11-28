Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Деньги в горы: где построят новые горнолыжные курорты в России

В России вырастут новые туристические Мекки — корпорация "Туризм.РФ"
9:40
Туризм

Масштабные туристические проекты становятся заметной частью экономического развития российских регионов, и интерес бизнеса к ним растёт из года в год.

Горнолыжный курорт
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Горнолыжный курорт

Потенциальным инвесторам представили новые площадки, готовые к запуску или уже находящиеся в строительной стадии.

Задача — привлечь управленцев, девелоперов и компании, которые смогут создать современную туристическую инфраструктуру и превратить российские территории в точки притяжения. Такие проекты корпорация "Туризм.РФ" представила на Дне инвестора "Туризм 2.0: от слов к делу!", сообщает АТОР.

Масштаб инвестиционной программы и ключевые направления

Сегодня инвестиционный портфель корпорации приближается к триллиону рублей, достигнув отметки в 855 млрд. Эти средства направлены на создание новых гостиничных фондов, развитие кластеров, курортных территорий и оздоровительных центров. Все проекты различаются по степени готовности, но объединяет их одно — большая ёмкость номерного фонда и продуманная архитектура будущих территорий.

По данным корпорации, сейчас ведётся строительство более чем 5,1 тысячи номеров. Ещё 3,5 тысячи находятся на стадии проектирования, а 880 уже введены в эксплуатацию. До конца текущего года планируется открыть ещё 440 номеров в разных регионах. Таким образом, более 34 тысяч новых гостиничных единиц входят в текущий портфель.

В структуре корпорации уже находятся 65 лотов, требующих привлечения инвесторов. Это объекты в разных субъектах страны — от рекреационных зон до будущих круглогодичных курортов. На этих территориях можно создать почти 10 тысяч номеров, а суммарный объём вложений, необходимый для реализации, превышает 200 млрд рублей.

Корпорация отмечает, что представленные проекты имеют разную степень проработки: где-то уже идут стройки, где-то местный бизнес выступает в роли подрядчика, а некоторые площадки находятся на этапе концептуального формирования без закреплённых владельцев. Именно для таких объектов предлагаются наиболее гибкие условия входа.

Проекты, уже привлекшие внимание инвесторов

Горнолыжный курорт "Долина Айна"

Одним из самых заметных проектов стал будущий горнолыжный курорт "Долина Айна", расположенный в Сахалинской области. За день до мероприятия по нему состоялась ключевая сделка: у комплекса появился якорный инвестор, имя которого пока не раскрывают. "Долина Айна" включает 18 лотов и предполагает создание полноценной горнолыжной инфраструктуры с доступом к трассам, современными подъёмниками, гостиницами категорий 4* и 5*, видом на природные ландшафты и крупным спортивно-развлекательным комплексом.

Согласно мастер-плану, общий номерной фонд составит 2,6 тысячи единиц. Открытие намечено на 2029 год, а общий бюджет проекта оценивается в 42 млрд рублей. Корпорация подчеркивает, что готова сформировать дополнительные лоты, если интерес потенциальных инвесторов сохранится.

Проект "Ямань СПА Резорт" 4*

Не менее заметным стал проект "Ямань СПА Резорт" 4*, реализуемый в Воронежской области. Он расположен на берегу Дона неподалёку от урочища Кривоборье. Проект предполагает концепцию "всё включено" и создание 400 номеров, что делает его одним из крупнейших региональных курортов. Уже выполнено 16% строительных работ, а общий объём инвестиций составляет 11,5 млрд рублей. В планах — запуск в конце 2027 года.

Гостиничный оператор Cosmos Hotel group уже выразил готовность взять проект в управление. У комплекса имеется местный инвестор, который планирует выступать младшим партнёром. Важным этапом стала прокладка инфраструктуры, профинансированная государством на сумму 967,4 млн рублей.

Парк-отель "Созвездие Гагарина"

В Саратовской области оператор может получить ещё один объект — парк-отель "Созвездие Гагарина", рассчитанный на 200 номеров. Территория включает банный комплекс, коттеджи, всесезонный бассейн с подогревом, оборудованный пляж и променад вдоль Волги. Инвестиции оцениваются в 6,5 млрд рублей, завершение планируется во втором квартале 2029 года.

Крупные проекты, которые ещё ищут инвесторов

Город-курорт "Новый Шерегеш" 

Один из самых перспективных будущих курортов — город-курорт "Новый Шерегеш" в Кемеровской области. Место известно как популярная точка зимнего отдыха, однако развитие происходило фрагментированно. Теперь на базе анализа горного массива выделена новая локация в секторе D, обладающая уникальной комбинацией перепадов высот и масштабной долиной. На этой территории планируется построить современный курорт "с нуля", с комплексной инфраструктурой и возможностью круглогодичного функционирования.

Работы уже начались: возводятся три гостиницы и горнолыжный комплекс, регион строит подъездную дорогу. Управлять объектами будет международный оператор Dusit Hotels & Resorts. Проект включает 50,8 км трасс и 6,5 км канатных дорог. Суммарный инвестиционный пакет составляет 24,6 млрд рублей, запуск — третий квартал 2028 года.

"Казань марина"

Среди проектов с повышенным спросом выделяют "Казань марину" с девятью лотами. Пять уже нашли заинтересованных инвесторов, однако свободные площадки ещё есть. Проект предполагает строительство крупных гостиничных комплексов категорий 3* и 4* на 1,3 тысячи номеров и создание большой марины на 300 яхт — самой масштабной на Волге. Ожидаемый бюджет — 29,4 млрд рублей, ввод — до конца 2029 года.

Проект "Байкальская слобода"

В Иркутской области проект "Байкальская слобода" привлек инвесторов к 11 из 27 лотов. Курортная зона должна включать spa-отель, гостиницу семейного формата, марину на 450 яхт, конгресс-центр и аквапарк. Общий объём вложений оценивается в 54,1 млрд рублей, первая очередь — к 2030 году.

 Проект "Белокуриха горная"

В Алтайском крае проект "Белокуриха горная" также вызвал интерес к одному из четырёх лотов. Здесь создаётся всесезонный бальнеологический кластер на базе радоновых источников. Планируется строительство отелей общей вместимостью 680 номеров. Бюджет проекта — 13 млрд рублей.

Сравнение: крупные туристические кластеры и нишевые проекты

Крупные кластеры вроде "Долины Айна" или "Нового Шерегеша" создают мощную инфраструктуру вокруг природных условий. В них инвестируют миллиарды, формируя многофункциональные зоны с несколькими лотами. Нишевые проекты, такие как "Белокуриха горная", сосредоточены на уникальных природных ресурсах.

Они требуют меньше вложений, но ориентированы на особую аудиторию. Кластеры предполагают многолетнее строительство и комплексное управление. Небольшие проекты могут запускаться быстрее. Крупные территории привлекают международные гостиничные сети. Локальные объекты чаще работают с региональными операторами.

Плюсы и минусы инвестиций в туристические проекты

Инвестиции в курортную недвижимость обладают рядом преимуществ. Они формируют долгосрочный актив. Приносят стабильный доход благодаря круглогодичной загрузке. Повышают привлекательность регионов. Создают рабочие места.

Но имеют свои ограничения. Требуют значительных первичных вложений. Окупаемость может занимать годы. Зависимость от сезонности остаётся фактором риска. А успешность проекта во многом зависит от качества управления.

Популярные вопросы об инвестициях в туристические кластеры

Насколько востребованы региональные курортные проекты?
Спрос растёт, особенно на объекты со смешанной инфраструктурой — от гостиниц до спортивных зон.

Какой минимальный объём инвестиций требуется для входа в проект?
Он зависит от типа лота: для небольших площадок это могут быть сотни миллионов, для крупных — миллиарды рублей.

Когда можно ожидать первую прибыль?
Сроки зависят от стадии проекта: объекты на позднем этапе строительства окупаются быстрее, чем территории на стадии разработки.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
