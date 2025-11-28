Нягань создаёт новый туристический образ: город превращают в пространство ярких маршрутов

В Нягани продолжают развивать туристическую инфраструктуру, создавая новые пространства и бренды, которые делают город более привлекательным для жителей и гостей. Инициативы, предложенные местными энтузиастами и городскими проектами, постепенно формируют узнаваемый образ территории. На встрече с представителями Центра развития туризма мэр города обсудил планы, которые могут изменить городской ландшафт. Об этом сообщает ugra-news.
В последние годы Нягань уделяет особое внимание созданию уникальных туристических символов и локальных брендов, которые помогают формировать эмоциональную связь гостей с городом. Одним из первых таких примеров стал Глухарь — образ, придуманный инициативной группой и воплощённый в ростовой кукле, сувенирах, путеводителях и игровых материалах. Этот персонаж стал узнаваемым символом, встречающим туристов в разных частях города.
На встрече с представителями Центра развития туризма глава города отметил значимость проектов, которые делают территорию более открытой для путешественников.
"Говорили о туристическом потенциале города и новых идеях его развития. Няганцы уже знакомы с одним из проектов энтузиастов — туристическим символом нашего муниципалитета — Глухарем", — поделился впечатлениями глава города.
Туристическое направление развивается постепенно, и создание туроператора внутри муниципалитета укрепило возможности для продвижения маршрутов. Новый статус позволил Центру формировать собственные туры — от семейных экскурсий до программ для приезжих, желающих познакомиться с Няганью в разных форматах.
Специалисты Центра предложили обновлённые программы, ориентированные на разнообразную аудиторию. Туристические маршруты объединяют промышленную, природную и культурную тематику, позволяя путешественникам познакомиться с разными гранями города.
"Члены объединения организовали три тура, рассчитанных как на самих няганцев, так и на гостей города. При этом, воспользоваться услугами могут семьи с детьми", — рассказал Иван Ямашев.
Поддержка организаций города помогает объединять гостиницы, кафе, досуговые и культурные центры в единую систему. Такой комплексный подход позволяет гостям увидеть Нягань как современный, комфортный и гостеприимный город на севере Югры.
Отдельного внимания заслуживает квест-буки, сувенирная продукция и печатные материалы, разработанные Центром. Они не только украшают посещение, но и создают память о поездке, подчеркивая уникальность местных символов.
На встрече обсуждали дальнейшие планы, которые могут заметно изменить городской облик. Среди инициатив — создание новой "Арт-улицы" с крупными муралами на фасадах. Яркие настенные изображения помогут сформировать визуальный стиль города и сделать его привлекательным для фотопрогулок и туристического потока.
"В планах у нее создание точки притяжения "Арт-улицы” с живописными муралами на фасадах зданий…", — говорится в сообщении главы города.
Ещё одна инициатива — создание многофункциональной сувенирной мастерской. Здесь будут изготавливать тактильные изделия и памятные предметы для отправки участникам СВО. Такой проект объединяет социальную поддержку и развитие местного творчества.
Кроме того, планируется организация интерактивной фотозоны "Рожден в Нягани" и разработка многоформатного маршрута, который будет сочетать профориентационную, краеведческую и производственную тематику. Это поможет школьникам и молодёжи расширить представление о профессиях и истории региона.
Разные инициативы, развивающиеся в городе, выполняют уникальные функции:
Каждый формат усиливает другой, создавая цельную систему городского туризма.
Плюсы:
Минусы:
Несмотря на трудности, перспективы развития остаются высокими благодаря активной поддержке со стороны администрации.
Изучите новые экскурсионные маршруты, предлагаемые Центром развития туризма.
Посетите локации с символикой Глухаря — это поможет прочувствовать атмосферу города.
Обращайте внимание на местные сувениры: они отражают характер региона.
Следите за обновлениями туристической инфраструктуры — появляются новые арт-объекты.
Пользуйтесь возможностями городских маршрутов, в которых совмещена промышленная и краеведческая тематика.
Планируйте поездку заранее, если хотите попасть на тематические программы.
Изучайте культурные площадки — музейные и досуговые центры активно участвуют в туристических проектах.
Что такое "Арт-улица”?
Это проект с созданием серии муралов на фасадах зданий, которые станут новой туристической точкой.
Можно ли посетить экскурсии с детьми?
Да, маршруты разработаны таким образом, чтобы подходить для семейного отдыха.
Что включает многоформатный маршрут?
Он объединяет профориентацию, краеведение и знакомство с производственными объектами.
