Путешествия без барьеров: как поток гостей из Саудовской Аравии меняет туристическую карту России

Поток туристов из Саудовской Аравии вырос на 22% по данным вице-президента РСТ

Поток туристов из Саудовской Аравии в Россию заметно увеличился, что стало одной из самых обсуждаемых тенденций в сфере международных поездок. Переход к безвизовому режиму между странами усилил интерес к новым направлениям и открыл возможности для более удобного взаимодействия. Это изменение уже отражается на статистике и туристическом рынке, который реагирует на спрос расширением предложений. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии.

Фото: commons.wikimedia.org by Paasikivi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Флаг Саудовской Аравии

Рост интереса к России со стороны саудовских туристов

За последний период количество поездок из Саудовской Аравии увеличилось на 22%, что стало заметным показателем для туристического рынка. Подобная динамика говорит о расширении направлений, привлекательных для гостей с Ближнего Востока, и о том, что Россия укрепляет свои позиции как комфортная страна для путешествий. Введение безвизового режима стало одним из ключевых факторов, которые стимулировали рост въездного туризма из королевства.

Саудовская Аравия вошла в число стран, граждане которых активнее всего посещают российские регионы, пишет Москва 24. Это связано с обновлением туристической инфраструктуры, расширением программы прямых рейсов и вниманием к качеству сервиса. Для многих гостей из стран Персидского залива важны комфорт, безопасность и возможность выбора насыщенных экскурсионных маршрутов — всё это Россия постепенно усиливает.

"И что очень важно, эти туристы выбирают премиальные пятизвездочные отели и максимально наполненные экскурсионные программы, поэтому это очень большой плюс", — подчеркнул вице-президент РСТ.

Многие путешественники выбирают поездки в холодное время года, предпочитая знакомство с зимними видами спорта и северными направлениями, которые контрастируют с климатом их родной страны.

Как на рост повлияли изменения визового режима

Соглашение о взаимной отмене виз стало одним из ключевых событий, определивших новый этап взаимодействия между странами. Теперь граждане России и Саудовской Аравии могут находиться на территории другой страны до 90 дней без оформления дополнительных документов. Такое решение упростило организацию поездок и сократило временные затраты, связанные с визовой процедурой.

Для россиян это также стало весомым плюсом, поскольку раньше оформление документов требовало времени и расходов. Снятие визовых ограничений совпало с расширением авиасообщения: в 2025 году начали выполняться прямые рейсы, а дополнительные перелёты сделали путешествия более доступными. Это позволило сформировать стабильный туристический поток и укрепить взаимный интерес.

"Естественно, это повлияет и на туристические поездки, тем более что страна сейчас очень активно развивает стратегию въездного туризма, строит много новых современных отелей в очень красивых местах. Саудовская Аравия действительно очень комфортная для отдыха, безопасная и гостеприимная, а еще является страной паломнического туризма", — сказал он.

Стремительное развитие туристической инфраструктуры в королевстве открывает новые перспективы для обмена путешественниками и укрепляет связь между странами.

Финансовая составляющая и востребованные направления

Цена турпакетов стала одним из значимых факторов для формирования спроса. В среднем поездка на двоих на неделю может стоить от 250 до 450 тысяч рублей, при этом окончательная стоимость зависит от уровня отеля и выбранной программы. Авиабилеты также формируют существенную часть бюджета: перелёт в среднем обходится в 120-140 тысяч рублей на двоих.

Отдельного внимания заслуживает паломнический туризм. По данным РСТ, более 20 тысяч человек планируют поездку в Саудовскую Аравию в ближайший сезон. Страна привлекает паломников развитой инфраструктурой, безопасностью и удобством въезда. Для туристов из России это направление остаётся одним из наиболее значимых с точки зрения духовных путешествий.

Помимо Саудовской Аравии, на туристической карте появляется ещё одно простое направление: Россия и Иордания подписали соглашение о взаимной отмене виз. Новые правила вступают в силу 13 декабря и также позволяют путешествовать без визы при условии, что поездка не превышает 30 дней. Разрешено совершать до трёх таких поездок в год, что создаёт дополнительную свободу передвижения.

Сравнение условий въезда в Саудовскую Аравию и Иорданию

Анализируя условия новых соглашений, можно отметить несколько существенных различий.

В Саудовскую Аравию россияне могут въезжать без визы и оставаться до 90 дней подряд.

В Иорданию разрешено въезжать без визы на срок до 30 дней с возможностью совершить не более трёх поездок в год.

Соглашение с Саудовской Аравией расширяет туристические возможности за счёт длительного пребывания.

Иордания предлагает краткосрочные посещения, подходящие для отдыха и культурных маршрутов.

Такое разнообразие условий делает регион более доступным и формирует новые сценарии путешествий.

Советы туристам, планирующим поездку

Заблаговременно уточняйте условия нахождения и актуальные правила въезда. Планируйте поездку заранее в сезон паломничеств, когда спрос наиболее высок. Сравнивайте варианты турпакетов, чтобы выбрать оптимальное сочетание цены и программы. Обращайте внимание на уровень гостиницы, так как многие туристы выбирают премиальные варианты. Следите за новыми рейсами: авиакомпании постепенно расширяют расписание. Используйте прямые перелёты для экономии времени. Проверяйте программу экскурсий, если цель — насыщенный культурный отдых.

Популярные вопросы о росте поездок между Россией и Саудовской Аравией

Как долго можно находиться в Саудовской Аравии без визы?

До 90 дней подряд.

Сколько стоит недельная поездка на двоих?

В среднем от 250 до 450 тысяч рублей без учёта индивидуальных особенностей программы.

Какое преимущество дают прямые рейсы?

Сокращают время в пути и делают путешествие удобнее.