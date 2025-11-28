Обычная поездка превращается в квест: как метро за рубежом заставляет туристов переплачивать

В метро разных стран график работы часто меняется — тревел-эксперт Синельников

2:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

Метрополитены разных стран часто устроены по-разному, и привычные российским пассажирам правила за границей могут не сработать. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал тревел-эксперт Игорь Синельников.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Поезд метро

Перед поездкой за рубеж эксперт советует внимательно изучить систему оплаты проезда. Во многих странах наряду с обычными билетами действуют абонементы, рассчитанные на определенный срок. При активном пользовании метро они помогают экономить, однако при редких поездках выгоднее покупать разовые билеты. Синельников подчеркнул, что условия абонементов и тарифы различаются от города к городу, поэтому важно заранее уточнить детали.

"Очень важно изучить график работы. Он может меняться даже в пределах одной недели, причем не всегда в зависимости от выходных. Особенно важно изучить график, если вы планируете подолгу гулять по вечерам. Если метро не круглосуточное, нужно понимать, какие альтернативные способы добраться до отеля или апартаментов у вас есть", — отметил Синельников.

Тревел-эксперт пояснил, что во многих зарубежных метрополитенах действует система зонирования, при которой стоимость поездки зависит от количества зон, которые пассажир пересекает по маршруту. Например, в Дубае цена билета может различаться в несколько раз — в зависимости от того, нужно ли добраться до противоположного конца города или проехать всего несколько станций в пределах одного района.

"Обязательно изучите, как ходят поезда. Во многих системах метро поезда могут переходить с одной линии на другую. Для вас это может стать неприятным сюрпризом, если вы случайно окажетесь не там, где планировали, и не поймете, как вернуться обратно и сесть на правильный поезд", — подчеркнул Синельников.

Он добавил, что туристам стоит ознакомиться с местными правилами поведения. В некоторых странах запрещено есть или снимать фото и видео в метро, за нарушение этих норм нередко назначают штраф. Есть и необычные нюансы — например, в Дубае существуют вагоны "золотого класса" и отдельные вагоны для женщин. Если пассажир приобрел карту другого класса и сел не в свой вагон, ему грозит штраф.