Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Звезда "Дома-2" получила 23 млн на несуществующего ребёнка от женатого бизнесмена
Горячая еда и алкоголь усиливают сосудистую сетку на лице — дерматолог Сафонова
Горчичный порошок сохраняет хруст огурцов при засолке по данным поваров
С возрастом происходит снижение тонуса связок нижних век — дерматолог Каминская
Певица Максим похвасталась своей красивой мамой
Микропластик обнаружили даже в изолированном атолле Рокас — профессор Итаро Брага
Жена Уиллиса рассказала, как деменция меняет семейные праздники
Скорость роста мышц не зависит от человека — Хантер Беннетт
Осенний полив и мульча повышают морозостойкость винограда — Malatec

Обычная поездка превращается в квест: как метро за рубежом заставляет туристов переплачивать

В метро разных стран график работы часто меняется — тревел-эксперт Синельников
2:22
Туризм

Метрополитены разных стран часто устроены по-разному, и привычные российским пассажирам правила за границей могут не сработать. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал тревел-эксперт Игорь Синельников.

Поезд метро
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Поезд метро

Перед поездкой за рубеж эксперт советует внимательно изучить систему оплаты проезда. Во многих странах наряду с обычными билетами действуют абонементы, рассчитанные на определенный срок. При активном пользовании метро они помогают экономить, однако при редких поездках выгоднее покупать разовые билеты. Синельников подчеркнул, что условия абонементов и тарифы различаются от города к городу, поэтому важно заранее уточнить детали.

"Очень важно изучить график работы. Он может меняться даже в пределах одной недели, причем не всегда в зависимости от выходных. Особенно важно изучить график, если вы планируете подолгу гулять по вечерам. Если метро не круглосуточное, нужно понимать, какие альтернативные способы добраться до отеля или апартаментов у вас есть", — отметил Синельников.

Тревел-эксперт пояснил, что во многих зарубежных метрополитенах действует система зонирования, при которой стоимость поездки зависит от количества зон, которые пассажир пересекает по маршруту. Например, в Дубае цена билета может различаться в несколько раз — в зависимости от того, нужно ли добраться до противоположного конца города или проехать всего несколько станций в пределах одного района.

"Обязательно изучите, как ходят поезда. Во многих системах метро поезда могут переходить с одной линии на другую. Для вас это может стать неприятным сюрпризом, если вы случайно окажетесь не там, где планировали, и не поймете, как вернуться обратно и сесть на правильный поезд", — подчеркнул Синельников.

Он добавил, что туристам стоит ознакомиться с местными правилами поведения. В некоторых странах запрещено есть или снимать фото и видео в метро, за нарушение этих норм нередко назначают штраф. Есть и необычные нюансы — например, в Дубае существуют вагоны "золотого класса" и отдельные вагоны для женщин. Если пассажир приобрел карту другого класса и сел не в свой вагон, ему грозит штраф.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ
Евросоюз
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Наука и техника
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Гигантский протуберанец в 80 раз больше Земли отделился от Солнца — ИКИ РАН
Наука и техника
Гигантский протуберанец в 80 раз больше Земли отделился от Солнца — ИКИ РАН
Популярное
Мир будет съеден заживо за пару месяцев: вот что сдерживает 500 миллионов тонн голодных вредителей

Учёные обновили оценки того, сколько насекомых ежегодно съедают птицы. Новые данные показывают масштабы природного механизма, от которого зависит устойчивость экосистем.

Птицы съедают 500 млн тонн насекомых ежегодно — университет Базеля
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Солнце сорвалось с цепи: в космос ушло нечто, превышающее Землю в десятки раз
Переворот в науке: сознание правит материей, а не наоборот
Схватка за российские активы в Европе вступила в решающую стадию Любовь Степушова Короткий световой день замедляет рост комнатных растений зимой Валерия Жемчугова Испытания ГАЗ М-73 выявили проблемы герметизации моторного отсека Сергей Милешкин
Секрет прочности Tenet раскрыт: в России нашли способ защитить кузов от всего, кроме зависти
Тьма океана раскрыла невозможное: открытие в бездне ставит под сомнение основы происхождения жизни
Плюшевые игрушки со стальными челюстями: 11 пород собак, которые могут раздавить кость одним укусом
Плюшевые игрушки со стальными челюстями: 11 пород собак, которые могут раздавить кость одним укусом
Последние материалы
Жена Уиллиса рассказала, как деменция меняет семейные праздники
Скорость роста мышц не зависит от человека — Хантер Беннетт
Осенний полив и мульча повышают морозостойкость винограда — Malatec
После скандального ограбления Лувр взвинтил цены на билеты — BBC
Камбербэтч подтвердил планы по экранизации "Одинокого волка"
Личное пространство повышает страсть в отношениях — психолог Метелина
С 2026 года на АвтоВАЗе восстановят пятидневку и 100% зарплату — завод
Собаки распознали страх человека по запаху — учёные Неаполитанского университета
Зима в Афинах уменьшает поток туристов и удешевляет жильё по словам источника
Причины эмоциональных покупок описала преподаватель Анна Хуруджи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.