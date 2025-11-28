Земля вечного холода неожиданно подогревает интерес туристов: якутские маршруты бьют рекорды

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В последние годы интерес к путешествиям по северным регионам России заметно вырос, и Якутия стала одним из направлений, которое уверенно укрепляет свои позиции. Туристы приезжают сюда в поисках новых эмоций, необычных природных явлений и самобытной культуры, не похожей ни на что в стране. Впечатления от поездок становятся всё более разнообразными, а профиль путешественников — шире. Об этом сообщает ЯСИА.

Оймякон- 190228 DSC 5505
Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Varlamov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Оймякон- 190228 DSC 5505

Туризм в Якутии: кто приезжает и что выбирает

Интерес к региону растёт, и это проявляется не только в увеличении числа гостей, но и в разнообразии маршрутов. Путешественники обращают внимание на природные ландшафты, экстремальные климатические особенности, этнокультурные программы и локальную гастрономию. По наблюдениям региональных специалистов, внутренние путешествия по самой республике тоже становятся популярными, поскольку жители стремятся глубже познакомиться с родными территориями.

"Внутрирегиональный туризм… набирает обороты. Люди отдыхают, оставаясь дома", — отметил заместитель министра предпринимательства, торговли и туризма Якутии Максим Карбушев.

Такая тенденция особенно заметна в крупных городах и районах, где за последние годы появились новые туристические точки: этнопарки, экологические маршруты, музеи под открытым небом. Всё это делает отдых в пределах региона доступнее и разнообразнее. Параллельно развивается инфраструктура — обновляются гостиницы, расширяются сезонные программы, создаются новые тематические события.

"Это и есть наш новый бренд — внутренний туризм", — добавил заместитель министра.

Рост интереса к республике усиливают и федеральные программы, которые поддерживают развитие туризма на Дальнем Востоке. Благодаря этому появляются новые возможности для бизнеса, а путешественники получают более комфортные условия для длительного отдыха.

Портрет туриста: кто выбирает Якутию

Региональная аналитика показывает, что Якутия привлекательна как для жителей соседних субъектов, так и для жителей крупных мегаполисов. Туристы часто выбирают активные маршруты: поездки по Ленским столбам, зимние путешествия на Полюс холода, этнографические туры и гастрономические проекты. При этом средний портрет путешественника складывается из нескольких устойчивых характеристик.

"Средний турист — мужчина с доходом более 105 тысяч рублей", — рассказал Карбушев.

Такой гость обычно проводит в регионе около недели, предпочитая совмещать экскурсии с независимыми поездками. Средние расходы на путешествие остаются умеренными и часто связаны со стоимостью проживания, экскурсий и локальных сувениров. Также популярны туры выходного дня, особенно среди жителей близлежащих областей.

"Он проводит в регионе около шести суток и тратит в среднем 5500 рублей", — уточнил представитель ведомства.

При этом значительная часть потока формируется за счёт жителей Иркутской области, Москвы, Амурской области, Бурятии и Хабаровского края. Путешественники из этих регионов чаще выбирают комбинированные маршруты: зимние программы, этнотуры и поездки по ключевым природным объектам.

Туристы столицы региона и внутренний поток

Город Якутск — центр притяжения гостей. Сюда приезжают ради музеев, культурных событий, выставок, гастротуров и транспортной доступности к другим районам. Аналитика фиксирует отдельный поток туристов, выбирающих исключительно столицу.

"Якутск принял 32,5 тысячи туристов, преимущественно из Москвы и Иркутска", — сообщил Карбушев.

Особенность городской аудитории в том, что здесь наблюдается интерес к современным программам: фестивалям, городским экскурсиям, арт-площадкам. Развивается сегмент авторских туров и локальных маршрутов, связанных с историей и культурой народов Якутии.

"Портрет внутреннего туриста отличается: это женщина 43 лет", — уточнил заместитель министра.

Среди внутренних путешественников растёт спрос на маршруты в пределах республики — природные парки, озёра, базы отдыха. Это способствует появлению новых проектов в сфере гостеприимства и развитию малого предпринимательства.

Сравнение туристов: внутренние и внешние

Внутренний турист чаще путешествует по выходным и выбирает короткие маршруты. Он тратит больше времени на знакомство с природой и предпочитает недорогие варианты размещения. Внешний турист, напротив, приезжает реже, но проводит больше времени в экскурсиях и готов тратить больше на уникальные впечатления. При этом средний возраст внешнего гостя — около 40 лет, что немного ниже, чем у внутренней аудитории. Оба направления важны для развития туризма, поскольку формируют устойчивый спрос на услуги, сувенирную продукцию, транспорт и экскурсии.

Плюсы и минусы туристического потока

Развитие туризма влияет на инфраструктуру, сервис и экономические возможности:

  • увеличивается спрос на гостиницы и гостевые дома;
  • растёт популярность экскурсий и тематических туров;
  • развивается рынок сувенирной продукции и локальной гастрономии;
  • создаются новые рабочие места в сфере услуг.

Однако возникают и сложности. Увеличение потока требует дополнительных инвестиций в дороги, связь, безопасность и экологический контроль. Региональные власти учитывают эти особенности и планируют дальнейшее развитие отрасли.

Советы путешественникам по Якутии

Подготовка к поездке в северный регион требует внимания к деталям. Прежде всего важно учитывать сезон: зимой нужны тёплые термоодежда, утеплённая обувь и защитные аксессуары. Летом пригодятся репелленты, солнцезащитные средства и удобный треккинговый инвентарь. Маршруты лучше планировать заранее, так как многие популярные туры бронируются за несколько недель. Особое внимание стоит уделить страховке, особенно если в программу включены активные виды отдыха.

Популярные вопросы о туризме в Якутии

Как выбрать подходящий тур?
Лучше ориентироваться на сезонность и личные интересы: зимой — экстремальные маршруты, летом — природные парки и речные путешествия.

Сколько стоит поездка?
Расходы зависят от длительности и формата путешествия. В среднем туристы тратят несколько тысяч рублей в сутки, включая проживание и экскурсии.

Что лучше посетить впервые?
Новичкам рекомендуют Ленские столбы, Якутск, этнопарки и зимние программы на Полюсе холода — направления, которые дают полное впечатление о регионе.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
