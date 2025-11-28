Край, где степь обрывается в пропасть: Бермамыт показывает Кавказ, каким его почти никто не видел

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
10:00
Туризм

Горный ветер на плато Бермамыт чувствуется особенно остро: он будто подчёркивает мощь пространства, которое открывается перед путешественником. Здесь степная пустошь встречается с отвесами Кавказа, и эта контрастность производит удивительное впечатление. Пейзаж кажется нереальным, словно вырезанным из старинных легенд, которые живут здесь уже многие века. Об этом сообщает сайт Яндекс Путешествия.

Эльбрус
Фото: commons.wikimedia.org by MariAA2002, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Эльбрус

Красота плато и его природные особенности

Плато Бермамыт расположено в южной части Ставропольского края, на территории Карачаево-Черкесии, и считается одной из наиболее выразительных точек для наблюдения за Кавказскими горами. Высота почти 2600 метров позволяет увидеть Главный Кавказский хребет с той стороны, с которой он раскрывается особенно величественно. Эта природная площадка сформировалась вследствие древних тектонических процессов, которые выровняли поверхность и создали характерные каменные карнизы и выступы. Для местной флоры характерны эндемичные травы и низкорослые кустарники, устойчивые к ветрам и перепадам температур.

Название плато связано с карачаевским словом, которое можно перевести как "место, где пасут пчёл". Такая трактовка отражает особенности образа жизни древних народов, населявших эту территорию. Археологические находки подтверждают, что люди здесь жили ещё в эпоху бронзы: они занимались пчеловодством и использовали возвышенность как естественный наблюдательный пост. Благодаря открытой местности отсюда легко было заметить передвижения кочевых племён, что делало плато стратегически важным.

История Бермамыта тесно пересекается с историей Кавказа. На протяжении столетий территория становилась ареной столкновений разных народов, и следы этих событий частично сохранились: на плато находят обломки древних укреплений и фрагменты оружия. В народных преданиях упоминаются и тайные ходы, ведущие в подземные укрытия. По легендам, там могли скрываться беглецы или разбойничьи отряды, использовавшие природные особенности ландшафта.

Зачем приезжают на Бермамыт

Главная причина посещения плато — возможность увидеть Эльбрус в его полном масштабе. В ясную погоду двухвершинный гигант возвышается над окрестностями настолько чётко, что фотографы называют этот вид "идеальной открыткой". Помимо Эльбруса, отсюда заметны Скалистый, Лесистый и Пастбищный хребты, которые образуют естественную панораму Большого Кавказа. В определённые дни линия горизонта словно растворяется в синеватой дымке, создавая эффект многослойности горных массивов.

Плато входит в состав природного парка "Большой Тхач", поэтому относится к особо охраняемым территориям. В этих местах обитают редкие виды птиц, среди них кавказский улар и хищные пернатые, предпочитающие высокогорные склоны. Присутствие разных типов горных лугов делает регион важным объектом для ботанических исследований, а само плато — примером хрупкой высокогорной экосистемы.

Сегодня Бермамыт активно посещают туристы. Здесь развиваются направления экстремального спорта, к примеру, парапланеризм и альпинизм. Также это популярное место для пеших маршрутов: тропы пролегают рядом с обрывами, а перепады высот позволяют увидеть трансформацию ландшафта с разных ракурсов. В последние годы исследователи уделяют особое внимание сохранению экосистемы Бермамыта, и многие популярные маршруты модернизируются с учётом минимального воздействия на природу.

Где остановиться и чем подкрепиться

Инфраструктура на плато долгое время оставалась минимальной, поэтому большинство туристов приезжали сюда с палатками. Такой способ путешествия создаёт особое ощущение сопричастности к природе: отсутствие городских огней позволяет наблюдать звёздное небо почти без засветки, что делает ночёвки на плато запоминающимися. Питание также обычно организовывали самостоятельно, используя походные наборы и продукты длительного хранения.

С 2025 года на территории появилось больше оборудованных зон, включая смотровые площадки и информационные стенды. Визит-центр помогает туристам спланировать маршрут, узнать о погодных условиях и подобрать подходящий инвентарь. В тёплый сезон работают пункты проката, а также небольшие кафе, где предлагают простые блюда и напитки. Такие изменения позволяют комфортнее проводить время на плато, оставаясь при этом в условиях, близких к природным.

Условия погоды и лучшее время для поездки

Высокогорный климат отличается резкой переменчивостью: днём может стоять жаркая погода, а к вечеру поднимается холодный ветер. Разница температур на плато достигает десятков градусов, поэтому туристам рекомендуется брать с собой тёплые вещи, головные уборы и солнцезащитные средства. Вода — обязательная часть экипировки, поскольку источники в этой местности встречаются редко.

С конца весны до начала осени климат наиболее благоприятен для посещения. В мае на склонах распускаются горные цветы, летом воздух становится чище, а дальние хребты видны особенно хорошо. Осенью пейзаж окрашивается в насыщенные золотистые тона, что делает фотосъёмку особенно выразительной. Зимой же плато покрывается толстым слоем снега, и подниматься сюда могут только подготовленные путешественники с подходящей техникой.

Как добраться

Путь к плато чаще всего начинается из двух городов — Кисловодска или Пятигорска. Оттуда направляются в село Учкекен, расположенное примерно в пятидесяти километрах от первой точки и в шестидесяти от второй. На дорогу уходит около часа из Кисловодска и около полутора — из Пятигорска. После населённого пункта начинается грунтовая полоса, требующая транспорта с повышенной проходимостью. Общественный транспорт на Бермамыт не ходит, поэтому туристы либо арендуют внедорожник, либо участвуют в организованных поездках.

Маршрут пролегает вдоль линии электропередачи, которая служит ориентиром. В сухую погоду легковые автомобили могут пройти часть пути, но полностью рассчитывать на них не стоит: грунт может быть рыхлым, а подъёмы — сложными. Поэтому многие путешественники выбирают джип-туры.

Сравнение способов добраться до плато Бермамыт

Путешественники используют несколько вариантов маршрута, и у каждого есть особенности. Первый способ — личный автомобиль. Он удобен тем, что позволяет самому выбрать график поездки, но подходит только при хорошей погоде и наличии опыта езды по бездорожью. Второй вариант — организованный тур на внедорожниках. Такие поездки безопаснее, поскольку водители хорошо знают местность. Третий вариант — комбинированный маршрут, когда часть пути проходит пешком. Этот способ выбирают любители треккинга: он позволяет внимательнее рассмотреть рельеф, однако требует выносливости.

Плюсы и минусы путешествия на Бермамыт

Выбор маршрута и условий поездки зависит от предпочтений туриста. Перед поездкой полезно сопоставить преимущества и недостатки отдыха на плато. Среди плюсов можно отметить чистый горный воздух, потрясающие виды и возможность увидеть Эльбрус в ясную погоду. Кроме того, высокий уровень уединённости позволяет отвлечься от городской суеты.

К минусам относится отсутствие развитой инфраструктуры, перепады температуры и необходимость иметь подходящее снаряжение. Многие участки дороги требуют внимательности, а погодные условия могут меняться внезапно.

Путешественникам важно учитывать, что пребывание на плато — это встреча с дикой природой, к которой нужно быть готовым.

Советы туристам

Посещение Бермамыта станет значительно комфортнее, если заранее подготовиться.

  1. Проверьте транспорт: стандартные автомобили могут не справиться с подъёмами, поэтому лучше выбрать внедорожник или присоединиться к джип-туру.

  2. Возьмите тёплую одежду, воду и средства защиты от солнца. Верхние слои должны быть непродуваемыми.

  3. Старайтесь не повреждать растительность: на плато много редких растений.

  4. Лучшее время для фотосъёмки — закат. Мягкий свет подчёркивает рельеф и придаёт горам золотистый оттенок.

  5. Походы требуют осторожности: рельеф местами каменистый, а погода меняется быстро.

Билеты в Кисловодск или Пятигорск удобнее всего приобретать через сервис Яндекс Путешествий.

Популярные вопросы о путешествии на плато Бермамыт

Можно ли подняться на плато без автомобиля?
Да, часть пути можно пройти пешком, однако стоит учитывать перепады высот и протяжённость маршрута. Для неопытных туристов лучше выбрать экскурсию.

Сколько стоит поездка?
Стоимость зависит от выбранного формата: самостоятельной поездки, группового тура или аренды транспорта. В сезон цены могут повышаться.

Что лучше — поездка на рассвете или на закате?
Оба варианта подходят для фотосъёмки, но закат считается более выигрышным из-за мягкого света и насыщенных оттенков гор.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
